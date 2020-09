Как продвинуть интернет-магазин семян и саженцев в странах с высокой конкуренцией — кейс «Дом и сад»

Период продвижения: 03.03.2014 — по сегодня.

Регион: Украина, Польша, Румыния.

Услуга: SEO 2.0.

Команда проекта: Александр Конивенко — SEO Specialist at Enterprise Department; Настя Вербецкая, Оксана Мазнова, Мария Зиманенко — Junior SEO Specialist at Enterprise Department; Александр Кухаренко — SEO Tech Lead at Enterprise Department, Елена Кавчак — PM of Enterprise Department и Юрий Грузинский — Head of Enterprise Department.