Евгения Кузьмина

Автор NJ c 2024
PPC Specialist
Netpeak
Всегда хотела, чтобы моя работа была полезной социуму и приносила людям видимые улучшения. Профессия PPC маркетолога идеально подошла на эту роль.

Статьи автора

Аналитика
2831 2
Как настроить события в Google Tag Manager для сайта услуг
Аналитика
1488 2
Все, что нужно знать об отличиях Google Analytics 4 и Google Analytics 360
PPC
6293 4
Что такое баннерная реклама, и Как ее запустить
PPC
19923 4
Пошаговое руководство по созданию кампании Demand Gen
