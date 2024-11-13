Как отслеживать события в Google Analytics 4 через DebugView

Как отслеживать события в Google Analytics 4 через DebugView

Корректность сбора данных в Google Analytics 4 имеет решающее значение для эффективного анализа сайта. Чтобы правильно фиксировать события, стоит проверить их настройки через DebugView.

В этой статье рассмотрю, как использовать DebugView и проводить тестирование с его помощью.

Что такое DebugView, и для чего его используют

DebugView ― это инструмент в Google Analytics 4, который позволяет анализировать и отлаживать отслеживание событий на сайте в режиме реального времени.

Допустим, вы хотите проверить, правильно ли отслеживается событие «Клик по кнопке “Купить”». Откройте инструмент, перейдите на страницу с товаром и нажмите кнопку «Купить». В окне DebugView вы увидите, было ли отправлено событие purchase со всеми необходимыми параметрами (название товара, цена, количество и т. д.). Если события нет или его параметры неверны, вы сможете сразу исправить ошибку в коде отслеживания.

Инструмент нужен:

Во время настроек отслеживания событий , чтобы убедиться в корректности отправки всех событий. Для выявления и устранения ошибок . Если вы заметили несоответствия между данными в отчетах и реальностью, DebugView поможет определить, на каком этапе происходит ошибка. Для детального анализа отдельных событий . Если вам нужно понять, почему происходит то или иное действие.

Например, вы заметили, что процент конверсии из регистрации в покупку очень низкий. Используйте DebugView, чтобы проанализировать события, связанные с процессом регистрации и оформления заказа. Возможно, обнаружите, что многие пользователи застревают на шаге ввода адреса или сталкиваются с ошибками во время оплаты. Эта информация поможет внести изменения в дизайн формы регистрации или корректно настроить платежную систему.

Активация DebugView и начало сбора данных

По умолчанию в кабинете GA4 функция DebugView отключена. Для ее активации войдите в учетную запись Google Analytics, выберите нужный сайт и перейдите в раздел «Администратор».

Перейдите в раздел «Настройки ресурса» в левом меню. Выберите «Отображение данных». Там вы найдете DebugView.

Нажав, вы окажетесь в разделе проверки событий в реальном времени. Чтобы использовать DebugView, нужно включить режим отладки через опцию «Устройство для отладки».

На начальном этапе настройки список устройств, как и отчет, будет пустым.

Чтобы активировать отслеживание, установите расширение Google Analytics Debugger в ваш браузер. Оно обязательно для работы DebugView.

После успешной установки расширения GA Debugger активируйте его. В верхнем правом углу экрана, в подменю расширений, нажмите на GA Debugger. После этого на иконке отобразится статус On, что означает «Включено».

Далее перейдите в Google Tag Manager, выберите нужный сайт и нажмите «Предварительный просмотр».

После этого в Google Analytics появится возможность выбрать ваше устройство, например, Apple, если вы работаете с MacBook. Информация о событиях в реальном времени на сайте будет отображаться рядом.

Если данные отображаются, это означает, что сбор работает корректно.

Тестирование и отладка событий через DebugView

Перейдите на ваш сайт в режиме предпросмотра через Google Tag Manager и пройдите путь от просмотра товара до его покупки. Все действия на сайте будут последовательно отображаться в Google Analytics 4 в разделе DebugView.

Далее перейдите к анализу. Выберите конкретное событие, кликните на него и просмотрите его параметры в поле, которое откроется справа. Убедитесь, что события содержат необходимую для отчетов информацию.

Например, обязательная к передаче информация для события «просмотр товара» (view_item) в реальном времени состоит из:

item_id (id товара);

quantity (количество единиц товара);

item_name (название товара);

item_brand (название бренда);

price (цена).

Более подробно параметры рекомендуемых к отслеживанию событий описаны в справке Google Analytics 4.

Аналогичные параметры должны передаваться и для событий add_to_cart и purchase (добавление в корзину и заказ). Важно, чтобы данные о цене, названии, количестве товара были корректны и не дублировались.

Например, на сайте есть кнопка «Купить». Когда пользователь ее нажимает, должно отправляться событие purchase. Однако из-за ошибки в коде это событие отправляется дважды, каждый раз когда пользователь нажимает кнопку. В результате отчеты будут показывать количество покупок, в два раза больше реального, тогда как DebugView зафиксирует две отправки данных для одного события.

Если ошибка заключается в некорректной или неполной передаче данных, стоит проверить настройки событий. Следующие материалы помогут вам в этом:

Наблюдение с помощью DebugView помогает анализировать различные действия посетителей сайта. Такой сбор информации помогает найти и избежать типичных ошибок при отслеживании основных событий. Преимущества его использования ― это:

Отчет в реальном времени . В отличие от отчетов, которые показывают агрегированные данные за определенный период, с DebugView вы видите каждое событие, отправляемое на сайт или в приложение. Это как смотреть на мир через микроскоп. Глубокая детализация . Каждое событие в DebugView содержит максимальное количество информации: параметры товаров, идентификаторы пользователей и пр. Это позволяет детально разобраться в том, что именно происходит на вашем сайте. Отладка . Главная задача DebugView ― настроить отслеживание событий правильно. Вы можете быстро обнаружить ошибки в тегах, триггерах и т. д.

Запомнить