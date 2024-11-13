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Как отслеживать события в Google Analytics 4 через DebugView
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Оксана Бондаренко

Корректность сбора данных в Google Analytics 4 имеет решающее значение для эффективного анализа сайта. Чтобы правильно фиксировать события, стоит проверить их настройки через DebugView.
В этой статье рассмотрю, как использовать DebugView и проводить тестирование с его помощью.

Что такое DebugView, и для чего его используют

DebugView ― это инструмент в Google Analytics 4, который позволяет анализировать и отлаживать отслеживание событий на сайте в режиме реального времени.

Допустим, вы хотите проверить, правильно ли отслеживается событие «Клик по кнопке “Купить”». Откройте инструмент, перейдите на страницу с товаром и нажмите кнопку «Купить». В окне DebugView вы увидите, было ли отправлено событие purchase со всеми необходимыми параметрами (название товара, цена, количество и т. д.). Если события нет или его параметры неверны, вы сможете сразу исправить ошибку в коде отслеживания.

Инструмент нужен:

  1. Во время настроек отслеживания событий, чтобы убедиться в корректности отправки всех событий.
  2. Для выявления и устранения ошибок. Если вы заметили несоответствия между данными в отчетах и реальностью, DebugView поможет определить, на каком этапе происходит ошибка.
  3. Для детального анализа отдельных событий. Если вам нужно понять, почему происходит то или иное действие. 

Например, вы заметили, что процент конверсии из регистрации в покупку очень низкий. Используйте DebugView, чтобы проанализировать события, связанные с процессом регистрации и оформления заказа. Возможно, обнаружите, что многие пользователи застревают на шаге ввода адреса или сталкиваются с ошибками во время оплаты. Эта информация поможет внести изменения в дизайн формы регистрации или корректно настроить платежную систему.

Активация DebugView и начало сбора данных

По умолчанию в кабинете GA4 функция DebugView отключена. Для ее активации войдите в учетную запись Google Analytics, выберите нужный сайт и перейдите в раздел «Администратор».

Для її активації увійдіть в обліковий запис Google Analytics, оберіть потрібний сайт та перейдіть в розділ «Адміністратор».

Перейдите в раздел «Настройки ресурса»  в левом меню. Выберите «Отображение данных». Там вы найдете DebugView.

Там ви знайдете DebugView.

Нажав, вы окажетесь в разделе проверки событий в реальном времени. Чтобы использовать DebugView, нужно включить режим отладки через опцию «Устройство для отладки». 
На начальном этапе настройки список устройств, как и отчет, будет пустым.

На початковому етапі налаштування список пристроїв, як і звіт, буде порожнім.

Чтобы активировать отслеживание, установите расширение Google Analytics Debugger в ваш браузер. Оно обязательно для работы DebugView.

Воно обов’язкове для роботи DebugView.

После успешной установки расширения GA Debugger активируйте его. В верхнем правом углу экрана, в подменю расширений, нажмите на GA Debugger. После этого на иконке отобразится статус On, что означает «Включено».

Після цього на іконці відобразиться статус On, що означає «Увімкнено».

Далее перейдите в Google Tag Manager, выберите нужный сайт и нажмите «Предварительный просмотр».

Далі перейдіть в Google Tag Manager, оберіть потрібний сайт та натисніть «Попередній перегляд».

После этого в Google Analytics появится возможность выбрать ваше устройство, например, Apple, если вы работаете с MacBook. Информация о событиях в реальном времени на сайте будет отображаться рядом.

Інформація про події в реальному часі на сайті відображатиметься поруч.

Если данные отображаются, это означает, что сбор работает корректно.

Тестирование и отладка событий через DebugView

Перейдите на ваш сайт в режиме предпросмотра через Google Tag Manager и пройдите путь от просмотра товара до его покупки. Все действия на сайте будут последовательно отображаться в Google Analytics 4 в разделе DebugView.

Далее перейдите к анализу. Выберите конкретное событие, кликните на него и просмотрите его параметры в поле, которое откроется справа. Убедитесь, что события содержат необходимую для отчетов информацию. 

Переконайтеся, що події містять необхідну для звітів інформацію. 

Например, обязательная к передаче информация для события «просмотр товара» (view_item) в реальном времени состоит из: 

  • item_id (id товара);
  • quantity (количество единиц товара);
  • item_name (название товара);
  • item_brand (название бренда);
  • price (цена).

Более подробно параметры рекомендуемых к отслеживанию событий описаны в справке Google Analytics 4

Аналогичные параметры должны передаваться и для событий add_to_cart и purchase (добавление в корзину и заказ). Важно, чтобы данные о цене, названии, количестве товара были корректны и не дублировались.

Например, на сайте есть кнопка «Купить». Когда пользователь ее нажимает, должно отправляться событие purchase. Однако из-за ошибки в коде это событие отправляется дважды, каждый раз когда пользователь нажимает кнопку. В результате отчеты будут показывать количество покупок, в два раза больше реального, тогда как DebugView зафиксирует две отправки данных для одного события.

Если ошибка заключается в некорректной или неполной передаче данных, стоит проверить настройки событий. Следующие материалы помогут вам в этом:

  1. Настройка электронной торговли в Google Analytics 4. Подробная инструкция
  2. Как отслеживать события с помощью Google Analytics 4: подробный мануал
  3. How to Set Up Google Analytics 4 with Google Tag Manager

Наблюдение с помощью DebugView помогает анализировать различные действия посетителей сайта. Такой сбор информации помогает найти и избежать типичных ошибок при отслеживании основных событий. Преимущества его использования ― это:

  1. Отчет в реальном времени. В отличие от отчетов, которые показывают агрегированные данные за определенный период, с DebugView вы видите каждое событие, отправляемое на сайт или в приложение. Это как смотреть на мир через микроскоп.
  2. Глубокая детализация. Каждое событие в DebugView содержит максимальное количество информации: параметры товаров, идентификаторы пользователей и пр. Это позволяет детально разобраться в том, что именно происходит на вашем сайте.
  3. Отладка. Главная задача DebugView ― настроить отслеживание событий правильно. Вы можете быстро обнаружить ошибки в тегах, триггерах и т. д.

Запомнить

  1. DebugView ― это инструмент в Google Analytics 4, разработанный для анализа и отслеживания событий на сайте в режиме реального времени. 
  2. DebugView необходим при настройке трекинга для выявления и устранения ошибок, а также для детального анализа отдельных событий.
  3. Чтобы активировать DebugView, необходимо иметь расширение Google Analytics Debugger и настроенные Google Analytics 4 и Google Tag Manager.
  4. Чтобы проанализировать событие, выполните его на сайте в режиме предпросмотра Google Tag Manager.
  5. DebugView предоставляет подробную информацию о передаче данных событием и позволяет выявить некорректные данные или же их дублирование.
Оксана Бондаренко

Впервые услышала о Netpeak еще в университете, как об очень крутой украинской компании, но попала сюда не сразу, а после поиска своей специализации в маркетинге в течение двух лет.
С июня 2023 года работаю PPC-специалистом в Netpeak. Хочу стать профессионалом и экспертом в сфере PPC. Именно поэтому стараюсь расти и изучать все необходимые инструменты для запуска рекламы и сбора аналитики.
Мне очень нравится, что это направление сочетает в себе точность, аналитику и креатив.

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