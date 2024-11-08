Як відстежувати події в Google Analytics 4 через DebugView

Як відстежувати події в Google Analytics 4 через DebugView

Коректність збору даних у Google Analytics 4 має вирішальне значення для ефективного аналізу сайту. Щоб правильно фіксувати події, варто перевірити їх налаштування через DebugView.

У цій статті розгляну, як використовувати DebugView та проводити тестування з його допомогою.

Що таке DebugView, та для чого його використовують

DebugView ― це інструмент у Google Analytics 4, який дозволяє аналізувати та відлагоджувати відстеження подій на сайті в режимі реального часу.

Припустимо, ви хочете перевірити, чи правильно відстежується подія «Клік по кнопці “Купити”». Відкрийте інструмент, перейдіть на сторінку з товаром і натисніть кнопку «Купити». У вікні DebugView ви побачите, чи була відправлена ​​подія «purchase» з усіма необхідними параметрами (назва товару, ціна, кількість тощо). Якщо події немає або її параметри невірні, ви зможете відразу виправити помилку в коді відстеження.

Інструмент потрібен:

Під час налаштувань відстеження подій, щоб переконатися у коректності відправки всіх подій. Для виявлення та усунення помилок. Якщо ви помітили невідповідності між даними у звітах і реальністю, DebugView допоможе визначити, на якому етапі відбувається помилка. Для детального аналізу окремих подій. Якщо вам потрібно зрозуміти, чому відбувається та чи інша дія.

Наприклад, ви помітили, що відсоток конверсії з реєстрації в покупку дуже низький. Використайте DebugView, щоб проаналізувати події, пов’язані з процесом реєстрації та оформлення замовлення. Можливо, виявите, що багато користувачів застрягають на кроці введення адреси або стикаються з помилками під час оплати. Ця інформація допоможе внести зміни в дизайн форми реєстрації або коректно налаштувати платіжну систему.

Активація DebugView та початок збору даних

Усталено в кабінеті GA4 функція DebugView відключена. Для її активації увійдіть в обліковий запис Google Analytics, оберіть потрібний сайт та перейдіть в розділ «Адміністратор».

Перейдіть до розділу «Налаштування ресурсу» у лівому меню. Оберіть «Відображення даних». Там ви знайдете DebugView.

Натиснувши, ви опинитеся в розділі перевірки подій в реальному часі. Щоб використовувати DebugView, потрібно ввімкнути режим налагодження через опцію «Пристрій для налагодження».

На початковому етапі налаштування список пристроїв, як і звіт, буде порожнім.

Щоб активувати відстеження, встановіть розширення Google Analytics Debugger у ваш браузер. Воно обов’язкове для роботи DebugView.

Після успішного встановлення розширення GA Debugger активуйте його. У верхньому правому куті екрану, в підменю розширень, натисніть на GA Debugger. Після цього на іконці відобразиться статус On, що означає «Увімкнено».

Далі перейдіть в Google Tag Manager, оберіть потрібний сайт та натисніть «Попередній перегляд».

Після цього в Google Analytics з’явиться можливість обрати ваш пристрій, наприклад, Apple, якщо ви працюєте з MacBook. Інформація про події в реальному часі на сайті відображатиметься поруч.

Якщо дані відображаються, це означає, що збір працює коректно.

Тестування та відлагодження подій через DebugView

Перейдіть на ваш сайт у режимі передогляду через Google Tag Manager та пройдіть шлях від перегляду товару до його покупки. Всі дії на сайті будуть послідовно відображатись в Google Analytics 4 у розділі DebugView.

Далі перейдіть до аналізу. Виберіть конкретну подію, клікніть на неї та перегляньте її параметри у полі, яке відкриється праворуч. Переконайтеся, що події містять необхідну для звітів інформацію.

Наприклад, обов’язкова до передачі інформація для події «перегляд товару» (view_item) в реальному часі складається з:

item_id (id товару);

quantity (кількість одиниць товару);

item_name (назва товару);

item_brand (назва бренду);

price (ціна).

Більш детально параметри рекомендованих до відстеження подій описані в довідці Google Analytics 4.

Аналогічні параметри мають передаватися і для подій add_to_cart та purchase (додання до кошика та замовлення). Важливо, щоб дані про ціну, назву, кількість товару були коректні та не дублювалися.

Наприклад, на сайті є кнопка «Купити». Коли користувач її натискає, повинна відправлятися подія «purchase». Проте через помилку в коді ця подія відправляється двічі, щоразу коли користувач натискає кнопку. В результаті звіти показуватимуть кількість покупок, удвічі більшу за реальну, тоді як DebugView зафіксує дві відправки даних для однієї події.

Якщо помилка полягає в некоректній або неповній передачі даних, варто перевірити налаштування подій. Наступні матеріали допоможуть вам в цьому:

Спостереження за допомогою DebugView допомагає аналізувати різні дії відвідувачів сайту. Такий збір інформації допомагає знайти та уникнути типових помилок під час відстеження основних подій. Переваги його використання — це:

Звіт в реальному часі. На відміну від звітів, які показують агреговані дані за певний період, з DebugView ви бачите кожну подію, що надсилається на сайт або в додаток. Це як дивитися на світ через мікроскоп. Глибока деталізація. Кожна подія в DebugView містить максимальну кількість інформації: параметри товарів, ідентифікатори користувачів тощо. Це дозволяє детально розібратися в тому, що саме відбувається на вашому сайті. Налагодження. Головне завдання DebugView — налаштувати відстеження подій правильно. Ви можете швидко виявити помилки в тегах, тригерах тощо.

Висновки