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Настройка электронной торговли в Google Analytics 4. Подробная инструкция
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Сергей Гореев

Ecommerce в Google Analytics 4 (GA4) ― это функционал отслеживания и анализа производительности интернет-магазина или сайта электронной коммерции. Он позволяет определить, самые популярные товары на сайте, неэффективные элементы, рекламу, которая лучше работает и влияет на конверсии и т. д.

В этой статье я рассмотрю, как настроить ecommerce и отслеживать данные о событиях, транзакциях, продажах в GA4.

  1. Как настроить отслеживание электронной коммерции в Google Analytics 4.
  2. Подготовка Google Tag Manager для электронной коммерции.
  3. Реализация отслеживания электронной коммерции в GA4.

Для отслеживания событий электронной торговли, нужна настроенная учетная запись GA4 и подключенный к ней Google Tag Manager.

Если вы ранее отслеживали электронную коммерцию в Universal Analytics и на вашем сайте присутствует соответствующий код, читайте как перенастроить его для GA4. Обратите внимание, что такая перенастройка менее функциональна, чем описанная в этом материале. 

Как настроить отслеживание электронной коммерции в Google Analytics 4

Отслеживать ecommerce можно непосредственно через Google tag (gtag.js) или с помощью Google Tag Manager.

Google tag (gtag.js) ― фрагмент кода, который нужно добавить на сайт для передачи информации в Google Analytics 4. Для этого нужен опытный разработчик. 

Google Tag Manager (GTM) ― инструмент, который позволяет оперативно изменять теги на веб-странице или приложении через веб-интерфейс. Он упрощает загрузку и редактирование тегов, включая теги Google.

Способы отличаются только тем, что для использования GTM дополнительно настраиваются переменные, триггеры и теги, а код с параметрами и массивом items передается через dataLayer.

Настройка через GTM делится на несколько этапов:

  1. Подготовка данных для передачи (код с параметрами и массивом items).
  2. Использование кодов или составление технического задания программистам, чтобы добавить код на сайт.
  3. Настройка переменных, триггеров и тегов в GTM, если будет использоваться Google Tag Manager.

Далее я покажу, как настроить отслеживание стандартного набора событий, необходимых для обычного интернет-магазина. Настройку буду проводить с помощью GTM как более рекомендуемого метода.

Полный набор рекомендуемых событий Google приводит в справке. Разобравшись с настройкой стандартного набора, вы сможете самостоятельно настроить любые другие события ― принцип одинаковый.

Подготовка Google Tag Manager для электронной коммерции

Для настройки через GTM подготовьте переменные, триггеры, теги.

Переменные данных

Переменные ― это дополнительные данные, которые нужны для хранения и передачи информации во время работы тегов и активации триггеров. 

Существуют встроенные переменные для различных событий, которые достаточно активировать и использовать, и пользовательские переменные, требующие самостоятельной настройки. Для электронной коммерции понадобятся пользовательские переменные, я рекомендую следующие шесть.

Информация

Значение переменной

Товары

ecommerce.items

Способы доставки

ecommerce.shipping_tier

Способы оплаты

ecommerce.payment_type

Идентификаторы транзакций

ecommerce.transaction_id

Сумма транзакций

ecommerce.value

Тип валюты

ecommerce.currency

Во второй колонке указаны значения, которые нужны для настройки.

Чтобы посмотреть полный перечень переменных, зайдите в справку:

Щоб подивитись повний перелік змінних, зайдіть у довідку:

Эти переменные нужны в настройках тегов. Они будут передавать дополнительную информацию о событии, но в таком случае в коде dataLayer добавьте в параметры и массив items соответствующие пункты. Например, для переменной ecommerce.coupon должны быть строки с информацией о купоне:

Наприклад, для змінної ecommerce.coupon мають бути рядки з інформацією про купон:

Чтобы настроить переменные, зайдите в контейнер GTM, выберите пункт «Переменные» в рабочей области и нажмите кнопку «Создать»:

Щоб налаштувати змінні, зайдіть у контейнер GTM, оберіть пункт «Змінні» в робочій області та натисніть кнопку «Створити»:

Далее заполните:

  1. Тип переменной: переменная уровня данных.
  2. Имя переменной пользователя: [название переменной].
  3. Имя переменной уровня данных: [название переменной].

Например, для пользовательской переменной с информацией о товарах параметры будут выглядеть так:

  1. Тип переменной: переменная уровня данных.
  2. Имя переменной пользователя: ecommerce.items.
  3. Имя переменной уровня данных: ecommerce.items.

Ім’я змінної рівня даних: ecommerce.items.

Таким образом настройте шесть пользовательских переменных.

Триггеры

Триггер ― это условие выполнения тега на сайте: после клика на определенный элемент, загрузки страницы, отправки формы и т. д.

Триггер настраивайте отдельно для каждого события. Для этого в контейнере GTM в рабочей области выберите пункт «Триггеры» и нажмите кнопку «Создать»:

Для цього у контейнері GTM в робочій області оберіть пункт «Тригери» та натисніть кнопку «Створити»:

Далее заполните следующие данные:

  • название триггера;
  • тип триггера;
  • название события;
  • условия активации триггера.

Обязательные параметры триггера для события «Просмотр списка товаров»:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: view_item_list.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Умови активації тригера: усі користувацькі події.

Теги

Тег ― это фрагмент кода, который используется для отслеживания событий или для выполнения различных действий на сайте.

Для создания тегов в той же рабочей области выберите «Теги» и нажмите кнопку «Создать»:

Для створення тегів у тій же робочій області оберіть «Теги» та натисніть кнопку «Створити»:

Далее заполните следующие данные:

  1. Тип тега.
  2. Название тега.
  3. Идентификатор показателя ― идентификатор потока данных Google Analytics 4 по формату G-XXXXXXXXXXXXXX.
  4. Название события.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве названия параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданное ранее пользовательское изменение ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее триггер.

Параметры тега для события «Просмотр списка товаров»:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Item_List.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: view_item_list.
  5. В блоке  «Параметры события» в качестве названия параметра действия указать items, а в качестве значения выбрать созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items.
  6. Триггер активации: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.

Тригер активації: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.

Отслеживание электронной коммерции в GA4

Все данные электронной торговли (ecommerce) передаются в Google Analytics 4 через код события. В случае использования GTM ― через dataLayer.  

DataLayer ― это объект JavaScript, с помощью которого информация с сайта передается в контейнер «Диспетчера тегов». Нужна для присвоения значений переменных и активации триггеров в GTM. 

При каждом событии, которое нужно отслеживать, должен выполняться код с параметрами и массивом items.

Информация о товарах именно в массиве items. Массив может содержать до 200 параметров. Далее я рассмотрю, какой минимальный набор параметров нужен к этому массиву и как их заполнять.

Кроме обязательных и рекомендованных параметров к массиву items можно добавить до 27 специальных параметров, подробнее в справке Google.

К рекомендуемым событиям, которые следует отслеживать, относятся:

  • просмотры и показы списка товаров или позиций;
  • клики по товару или списку позиций;
  • просмотры информации о товаре или позиции;
  • добавление и удаление товаров из корзины;
  • просмотры и показы внутренней рекламы;
  • клики с внутренней рекламы;
  • оформление покупок;
  • покупки;
  • возврат средств.

Полный перечень рекомендуемых событий приведен в справке в правой навигационной панели:

Повний перелік рекомендованих подій наведений у довідці у правій навігаційній панелі

Это исчерпывающая информация по каждому событию и данным для него, поэтому при настройке рекомендую держать эту страницу открытой и сверяться с документацией Google.

Чтобы добавить код dataLayer, разместите его фрагмент в разделе <head> на страницах над фрагментом контейнера Google Tag Manager. 

Перед передачей объекта электронной торговли на уровень данных, рекомендую очистить dataLayer следующей командой: 

dataLayer.push({ ecommerce: null });&nbsp; // Clear the previous ecommerce object.

Этот шаг необходим, чтобы различные события электронной торговли на странице не мешали друг другу.

Далее рассмотрю конкретные примеры кодов под каждое событие.

1. Просмотры и показы списка товаров или позиций

Показатель предоставит информацию о блоках сайта и списках товаров, которые видит пользователь во время сессии. С ним вы проанализируете, какие блоки эффективны и куда стоит добавлять приоритетные товары.

Для получения статистики через GTM рекомендую передавать элемент на уровень данных и включать событие «view_item_list» вместе с этими данными:

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  event: "view_item_list",
  ecommerce: {
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    },
{
      ... // тут по аналогии передавайте данные всех следующих товарных позиций, которые попали в видимую зону монитора (если их больше чем 1)
    }]
  }
});

Не все параметры массива items являются обязательными. В примере необходим минимум для достаточной информации о событии. Параметр item является обязательным, так же как и один из параметров item_id или item_name:  

Параметр item є обов’язковим, так само як і один з параметрів item_id або item_name:

В массив dataLayer должны идти данные только о товарах, которые попали в видимую зону экрана. Если товар исчез из видимой зоны, а вместо него появился другой, например, в результате скроллинга страницы, данные предыдущего товара заменяются данными нового.

Значение index обозначает положение товара в списке. Рекомендую определять номер положения товара единым для всех способом, например слева направо по горизонтали:

Рекомендую визначати номер положення товару єдиним для всіх способом, наприклад зліва направо по горизонталі

Для качественного отслеживания просмотра товаров в списках, проанализируйте сайт и обозначьте для себя элементы с товарами. Далее дайте названия этим элементам и идентификаторы (ID).

Например, на главной странице сайта allo.ua есть блок с товарами «Лидеры продаж»:

Наприклад, на головній сторінці сайту allo.ua є блок з товарами «Лідери продажу»:

Этот список в примере назову «Sales Leaders List» и присвою идентификатор 1 «ID-1».

А так выглядит заполненный код для показа первого товара в списке со скриншота::

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  event: "view_item_list",
  ecommerce: {
      item_list_id: "ID-1",
      item_list_name: "Sales Leaders List",
    items: [
    {
      item_name: "Xiaomi 14 12/512GB Black",
      item_id: "1025260",
      index: 1,
      item_brand: "Xiaomi",
      item_category: "Смартфоны и мобильные телефоны",
      item_category2: "Смартфоны и мобильные телефоны Xiaomi",
      price: "39 999",
      quantity: "1"
    }]
  }
});

Для отслеживания просмотров и показов элементов с товарами настройте отдельный триггер в Google Tag Manager со следующими параметрами:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: view_item_list.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Далее настройте соответствующий тег:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Item_List.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: view_item_list.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве названия параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее пользовательскую переменную ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.

Для передачи данных через gtag.js реализуйте следующий пример кода для передачи данных через gtag.js:

gtag("event", "view_item_list", {
    item_list_id: "ID списка",
    item_list_name: "Название списка",
 items:  [{
      item_id: "ID товара",
        item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

Для gtag.js код немного отличается от варианта для GTM, поэтому будьте очень внимательны. В основном изменение касается параметров, массив items остается аналогичным.

2. Клики на товар или список позиций

Это событие предоставляет информацию о том, с какими элементами, блоками и перечнями товаров взаимодействует пользователь. Таким образом вы отслеживаете эффективность элементов на сайте, например, блока с товарами «Выгодные предложения», и понимаете достаточно ли интересен он пользователям.

Или наоборот, находите блоки, с которыми пользователь вообще не взаимодействует, и удаляете для улучшения скорости загрузки страниц.

Для получения статистики по кликам на товар или перечень позиций с помощью Google Tag Manager рекомендую передавать позицию на уровень данных и учитывать событие «select_item».

Используйте следующий код уровня данных:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event: "select_item"
 ecommerce: {
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }
});

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Select_Item_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: select_item.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Select_Item.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: select_item.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее пользовательскую переменную ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Select_Item_Trigger.

Для отслеживания кликов на товары непосредственно через тег Google, используйте следующий код:

gtag("event", "select_item", {
 item_list_id: "ID списка",
    item_list_name: "Название списка",
 items:  [{
      item_id: "ID товара",
        item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

3. Просмотры и показы информации о товаре или позиции

Событие отображает статистику просмотра детальной информации о товаре, который заинтересовал пользователя. С этими данными вы поймете, какие товары самые популярные на сайте или через какой элемент на странице пользователь его нашел.

Тип события ― «view_item», обязательно укажите его в коде dataLayer для GTM:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event: "view_item"
 ecommerce: {
      currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",  
  items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
           item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
 price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }
});

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Item_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: view_item.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Item.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: view_item.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее пользовательскую переменную ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_View_Item_Trigger.

Через gtag.js просмотры и показы информации о товарах отслеживаются с помощью следующего кода:

gtag("event", "view_item", {
      currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",  
 items:  [{
      item_id: "ID товару",
        item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
 item_list_id: "ID списка",
    item_list_name: "Название списка",    
  price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

Если это событие обозначено как конверсия в GA4, Google рекомендует добавлять в код для лучшей отчетности по событию значение value. А если вы решили указать значение value, добавьте и значение currency для точного вычисления дохода.

4. Добавление товаров в корзину

Для получения информации о добавлении товаров в корзину и их удалении, учитывайте событие «add_to_cart».

Ниже пример кода на уровне данных для GTM:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event:"add_to_cart"
 ecommerce: {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",  
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
     item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",      
price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }
});

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_To_Cart_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: add_to_cart.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_To_Cart.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: add_to_cart.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Add_To_Cart_Trigger.

Для gtag.js нужен следующий код:

gtag("event", "add_to_cart", {
currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",  
 items:  [{
      item_id: "ID товару",
        item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
     item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",           
 price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

5. Удаление товара из корзины

Для отслеживания удаления товаров из корзины, учитывайте событие «remove_from_cart». 

Ниже пример кода на уровне данных для Google Tag Manager:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event:"remove_from_cart"
  ecommerce: {
currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",        
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }
});

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Remove_From_Cart_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: remove_from_cart.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Remove_From_Cart.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: remove_from_cart.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Remove_From_Cart_Trigger.

Для тега Google отдавайте следующий код:

gtag("event", "remove_from_cart", {
currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",    
 items:  [{
      item_id: "ID товару",
        item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
 item_list_id: "ID списка",
    item_list_name: "Название списка", 
     price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

6. Добавление товара в список желаний

Если на сайте есть опция добавлять товары в список желаний, это событие также стоит отслеживать. Для этого учитывайте событие «add_to_wishlist».

Пример для dataLayer:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event:"add_to_wishlist"
   ecommerce: {
currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",    
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",     
 price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }
});

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_To_Wishlist_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: add_to_wishlist.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_To_Wishlist.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: add_to_wishlist.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Add_To_Wishlist_Trigger.

Для gtag.js ― следующий код:

gtag("event", "add_to_wishlist", {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",     
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

7. Просмотр товаров в корзине

Настроенный триггер будет срабатывать каждый раз, когда пользователь будет переходить в корзину, если такая функция есть на сайте. Для этого учитывайте событие «view_cart».

Для dataLayer следующий пример:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event:"view_cart"
   ecommerce: {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }
});

Конфигурация триггера в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: view_cart.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Cart.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: view_cart.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger.

Код на уровне данных почти одинаковый, меняется только одна строка ― тип события. Однако, надо следить, чтобы не было ошибок в коде и не забывать о настройке триггеров с тегами.

Для gtag.js должен быть следующий код:

gtag("event", "view_cart", {
  currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

8. Оформление заказа

Оформление делится на несколько этапов, каждый из которых стоит отслеживать отдельно:

  • начало оформления заказа ― событие, когда пользователь нажимает на кнопку «Оформить заказ», например, в корзине, и переходит к заполнению данных;
  • заполнение информации о доставке ― событие, когда пользователь начинает заполнять именно данные о доставке, выбирает способ доставки и т. д;
  • заполнение информации об оплате ― событие, когда пользователь заполняет данные именно об оплате;
  • завершение оформления заказа ― событие, когда пользователь заполнил все обязательные поля и подтвердил заказ.

Для каждого этапа нужен отдельный код на уровне данных.

8.1. Начало оформления заказа

При переходе на страницу первого этапа оформления заказа нужен код с событием «begin_checkout».

Через уровень данных рекомендую выполнять следующий код:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event:"begin_checkout",
  ecommerce: {
  currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Begin_Checkout_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: begin_checkout.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Begin_Checkout.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: begin_checkout.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите ecommerce.items.
  6. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Begin_Checkout_Trigger.

Для gtag.js код имеет следующий вид:

gtag("event", "begin_checkout", {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

8.2. Заполнение информации о доставке

На этапе заполнения информации о доставке заказа нужен код с событием «add_shipping_info».

Для Google Tag Manager реализуйте следующий код на уровне данных:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event: "add_shipping_info",
  ecommerce: {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_Shipping_Info_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: add_shipping_info.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_Shipping_Info.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: add_shipping_info.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве первого параметра укажите items, а в качестве значения выберите переменную пользователя ecommerce.items.
  6. В блоке «Параметры события» в качестве второго параметра укажите shipping_tier, а в качестве значения выберите ecommerce.shipping_tier.
  7. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Add_Shipping_Info_Trigger.

Чтобы добавить новый параметр действия, нажмите соответствующую кнопку при настройке тега в GTM:

Щоб додати новий параметр дії, натисніть відповідну кнопку під час налаштування тегу в GTM

Для gtag.js должен быть следующий код:

gtag("event", "add_shipping_info", {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

8.3. Заполнение информации об оплате

На этапе заполнения информации об оплате заказа нужен код с событием «add_payment_info».

Код для dataLayer:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
 event: "add_payment_info",
  ecommerce: {
     currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_Payment_Info_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: add_payment_info.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_Payment_Info.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: add_payment_info.
  5. В блоке «Параметры события» в качестве первого параметра укажите items, а в качестве значения выберите ecommerce.items.
  6. В блоке «Параметры события» в качестве второго параметра укажите payment_type, а в качестве значения выберите ecommerce.payment_type.
  7. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Add_Payment_Info_Trigger.

Для gtag.js должен быть следующий код:

gtag("event", "add_payment_info", {
 currency: "Валюта",
      value: “Ценность события",
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

8.4. Завершение оформления заказа

При переходе пользователя на страницу, указывающую на удачное оформление заказа («Thank You Page»), нужен код с событием «purchase».

Для datalayer это будет такой код:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
  event: "purchase",
   ecommerce: {
    transaction_id: "Идентификатор транзакции",
    value: "Общая стоимость транзакции",
    currency: "Валюта",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }]
  }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_Purchase_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: покупка.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Purchase.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: покупка.
  5. В блоке «Параметры события» первый параметр действия ― items, значение ― ecommerce.items.
  6. В блоке «Параметры события» второй параметр ― transaction_id, значение ― ecommerce.transaction_id.
  7. В блоке «Параметры события» третий параметр ― value, значение ― ecommerce.value.
  8. В блоке «Параметры события» четвертый параметр ― currency, значение ― ecommerce.currency.
  9. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Purchase_Trigger.

Через gtag.js будет следующий код:

gtag("event", "purchase", {
    transaction_id: "Идентификатор транзакции",
    value: "Общая стоимость транзакции",
    currency: "Валюта»,
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

9. Возврат средств/товара

Также покажу настройки отслеживания возврата средств. Например, на сайте Rozetka можно вернуть заказ в течение 14 дней с момента приобретения с полным возвратом средств или частичным, в случае возврата не всех товаров из заказа.

9.1. Полный возврат средств

При полной отмене всего заказа нужен код с параметром события «refund».

Для Google Tag Manager этот код будет иметь следующий вид:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
   event: "refund",
  ecommerce: {
    transaction_id: "Идентификатор транзакции",
    value: "Общая стоимость транзакции",
    currency: "Валюта",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
    }]
  }
});

Информация о товаре в массиве items не обязательна. Но если этот массив будет в коде, item_name и item_id уже будут обязательными, все остальные параметры опциональны. Google рекомендует добавлять эту информацию.

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: refund.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Refund_Trigger.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: refund.
  5. В блоке «Параметры события» первый параметр ― items, значение ― ecommerce.items.
  6. Второй параметр ― transaction_id, значение ― ecommerce.transaction_id.
  7. Третий параметр ― value, значение ― ecommerce.value.
  8. Четвертый параметр ― currency, значение ― ecommerce.currency.
  9. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Refund_Trigger.

Через gtag.js следующий код:

gtag("event", "refund", {
 transaction_id: "Идентификатор транзакции",
  currency: "Валюта",
  value: "Общая стоимость транзакции",
    items: [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
    }]
  }
});

9.2. Частичный возврат средств

Клиент возвращает отдельный товар или товары из общего заказа, а остальные товары остаются актуальными.

При возврате средств только за некоторые товары из заказа, через уровень данных (datalayer) требуется следующий код:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
window.dataLayer.push({
   event: "refund",
  ecommerce: {
    transaction_id:  "Идентификатор транзакции",
    value: "Общая стоимость транзакции",
    currency: "Валюта",
      items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

Название события одинаковое, но для частичного возврата укажите информацию о товарах, которые пользователь возвращает.

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

  1. Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger.
  2. Тип триггера: специальное событие.
  3. Название события: refund.
  4. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

  1. Тип тега: Google Аналитика: событие GA4.
  2. Название тега: GA4_Ecommerce_Refund_Trigger.
  3. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX.
  4. Название события: refund.
  5. В блоке «Параметры события» первый параметр ― items, значение ― ecommerce.items.
  6. Второй параметр ― transaction_id, значение ― ecommerce.transaction_id.
  7. Третий параметр ― value, значение ― ecommerce.value.
  8. Четвертый параметр ― currency, значение ― ecommerce.currency.
  9. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Refund_Trigger.

Код для gtag.js:

gtag("event", "refund", {
    transaction_id: "Идентификатор транзакции",
    value: "Общая стоимость транзакции",
    currency: "Валюта»,
    items:  [{
      item_id: "ID товара",
      item_name: "Название товара",
      index: "Позиция товара в списке",
      item_brand: "Бренд, производитель товара",
      item_category: "Категория товара",
      item_category2: "Вторая категория товара",
      …
     item_category5: "Пятая категория товара",  // если нужно больше категорий
      item_list_id: "ID списка",
      item_list_name: "Название списка",
      price: "Цена за товар",
      quantity: "Количество товаров"
    }
  ]
});

Запомнить

  1. Ecommerce в Google Analytics 4 (GA4) ― это функционал отслеживания и анализа производительности интернет-магазина или сайта электронной коммерции.
  2. Отслеживание ecommerce помогает понять, какие товары на сайте самые популярные, с какими элементами пользователи больше всего взаимодействуют, какие элементы на сайте не эффективны или не работают вовсе, и многое другое.
  3. Отслеживать ecommerce можно через Google tag (gtag.js) или с помощью Google Tag Manager. Google рекомендует отслеживание через GTM.
  4. Google tag (gtag.js) ― это фрагмент кода, который нужно добавить на сайт для передачи информации в Google Analytics 4. Для этого нужен опытный разработчик. 
  5. При настройке через GTM, события передаются в GA4 через код dataLayer ― объект JavaScript, с помощью которого информация с сайта передается в контейнер «Диспетчера тегов». Для отслеживания через GTM нужно подготовить код dataLayer, а также переменные данных, триггеры и теги. 
  6. Код для отслеживания различных событий на уровне данных почти одинаков, меняется только одна строка ― тип события. 

FAQ

Почему важно отслеживать события электронной коммерции?

Электронная торговля предоставляет очень ценную информацию об эффективности сайта. Вы сможете анализировать поведение пользователей, коэффициенты конверсии, проблемные элементы сайта и многое другое. Отслеживание Ecommerce в Google Analytics 4 ― это возможность настроить и анализировать маркетинговую стратегию, улучшить эффективность сайта и в итоге увеличить доход.

Какие события следует отслеживать с помощью электронной коммерции GA4?

В первую очередь стоит отслеживать просмотры страниц, добавление товаров в корзину, оформление заказа, отказы от покупок, а также взаимодействие с различными элементами. Анализ этих событий позволит лучше понимать поведение пользователей и оптимизировать сайт.

Как улучшить показатели электронной коммерции?

Для улучшения показателей электронной коммерции, прежде всего, получите и проанализируйте данные с помощью отслеживания электронной коммерции в GA4. Сравните свои показатели с отраслевыми стандартами и разработайте план по оптимизации сайта, направленный на повышение тех показателей.

Сергей Гореев

Свой путь в SEO начал в 2021 году, пройдя интернатуру в Netpeak Agencies Group. В 2022 году успел поработать SEO-специалистом в Tonti Laguna, где получил уникальный опыт по продвижению сайтов. Чем больше занимаюсь SEO, тем больше увлекаюсь этим делом.

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