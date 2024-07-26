Настройка электронной торговли в Google Analytics 4. Подробная инструкция

Ecommerce в Google Analytics 4 (GA4) ― это функционал отслеживания и анализа производительности интернет-магазина или сайта электронной коммерции. Он позволяет определить, самые популярные товары на сайте, неэффективные элементы, рекламу, которая лучше работает и влияет на конверсии и т. д.

В этой статье я рассмотрю, как настроить ecommerce и отслеживать данные о событиях, транзакциях, продажах в GA4.

Для отслеживания событий электронной торговли, нужна настроенная учетная запись GA4 и подключенный к ней Google Tag Manager.

Если вы ранее отслеживали электронную коммерцию в Universal Analytics и на вашем сайте присутствует соответствующий код, читайте как перенастроить его для GA4. Обратите внимание, что такая перенастройка менее функциональна, чем описанная в этом материале.

Как настроить отслеживание электронной коммерции в Google Analytics 4

Отслеживать ecommerce можно непосредственно через Google tag (gtag.js) или с помощью Google Tag Manager.

Google tag (gtag.js) ― фрагмент кода, который нужно добавить на сайт для передачи информации в Google Analytics 4. Для этого нужен опытный разработчик.



Google Tag Manager (GTM) ― инструмент, который позволяет оперативно изменять теги на веб-странице или приложении через веб-интерфейс. Он упрощает загрузку и редактирование тегов, включая теги Google.

Способы отличаются только тем, что для использования GTM дополнительно настраиваются переменные, триггеры и теги, а код с параметрами и массивом items передается через dataLayer.

Настройка через GTM делится на несколько этапов:

Подготовка данных для передачи (код с параметрами и массивом items). Использование кодов или составление технического задания программистам, чтобы добавить код на сайт. Настройка переменных, триггеров и тегов в GTM, если будет использоваться Google Tag Manager.

Далее я покажу, как настроить отслеживание стандартного набора событий, необходимых для обычного интернет-магазина. Настройку буду проводить с помощью GTM как более рекомендуемого метода.

Полный набор рекомендуемых событий Google приводит в справке. Разобравшись с настройкой стандартного набора, вы сможете самостоятельно настроить любые другие события ― принцип одинаковый.

Подготовка Google Tag Manager для электронной коммерции

Для настройки через GTM подготовьте переменные, триггеры, теги.

Переменные данных

Переменные ― это дополнительные данные, которые нужны для хранения и передачи информации во время работы тегов и активации триггеров.

Существуют встроенные переменные для различных событий, которые достаточно активировать и использовать, и пользовательские переменные, требующие самостоятельной настройки. Для электронной коммерции понадобятся пользовательские переменные, я рекомендую следующие шесть.

Информация Значение переменной Товары ecommerce.items Способы доставки ecommerce.shipping_tier Способы оплаты ecommerce.payment_type Идентификаторы транзакций ecommerce.transaction_id Сумма транзакций ecommerce.value Тип валюты ecommerce.currency

Во второй колонке указаны значения, которые нужны для настройки.

Чтобы посмотреть полный перечень переменных, зайдите в справку:

Эти переменные нужны в настройках тегов. Они будут передавать дополнительную информацию о событии, но в таком случае в коде dataLayer добавьте в параметры и массив items соответствующие пункты. Например, для переменной ecommerce.coupon должны быть строки с информацией о купоне:

Чтобы настроить переменные, зайдите в контейнер GTM, выберите пункт «Переменные» в рабочей области и нажмите кнопку «Создать»:

Далее заполните:

Тип переменной: переменная уровня данных. Имя переменной пользователя: [название переменной]. Имя переменной уровня данных: [название переменной].

Например, для пользовательской переменной с информацией о товарах параметры будут выглядеть так: Тип переменной: переменная уровня данных. Имя переменной пользователя: ecommerce.items. Имя переменной уровня данных: ecommerce.items.

Таким образом настройте шесть пользовательских переменных.

Триггеры

Триггер ― это условие выполнения тега на сайте: после клика на определенный элемент, загрузки страницы, отправки формы и т. д.

Триггер настраивайте отдельно для каждого события. Для этого в контейнере GTM в рабочей области выберите пункт «Триггеры» и нажмите кнопку «Создать»:

Далее заполните следующие данные:

название триггера;

тип триггера;

название события;

условия активации триггера.

Обязательные параметры триггера для события «Просмотр списка товаров»: Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: view_item_list. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Теги

Тег ― это фрагмент кода, который используется для отслеживания событий или для выполнения различных действий на сайте.

Для создания тегов в той же рабочей области выберите «Теги» и нажмите кнопку «Создать»:

Далее заполните следующие данные:

Тип тега. Название тега. Идентификатор показателя ― идентификатор потока данных Google Analytics 4 по формату G-XXXXXXXXXXXXXX. Название события. В блоке «Параметры события» в качестве названия параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданное ранее пользовательское изменение ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее триггер.

Параметры тега для события «Просмотр списка товаров»: Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Item_List. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: view_item_list. В блоке «Параметры события» в качестве названия параметра действия указать items, а в качестве значения выбрать созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items. Триггер активации: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.

Отслеживание электронной коммерции в GA4

Все данные электронной торговли (ecommerce) передаются в Google Analytics 4 через код события. В случае использования GTM ― через dataLayer.

DataLayer ― это объект JavaScript, с помощью которого информация с сайта передается в контейнер «Диспетчера тегов». Нужна для присвоения значений переменных и активации триггеров в GTM.

При каждом событии, которое нужно отслеживать, должен выполняться код с параметрами и массивом items.

Информация о товарах именно в массиве items. Массив может содержать до 200 параметров. Далее я рассмотрю, какой минимальный набор параметров нужен к этому массиву и как их заполнять.

Кроме обязательных и рекомендованных параметров к массиву items можно добавить до 27 специальных параметров, подробнее в справке Google.

К рекомендуемым событиям, которые следует отслеживать, относятся:

просмотры и показы списка товаров или позиций;

клики по товару или списку позиций;

просмотры информации о товаре или позиции;

добавление и удаление товаров из корзины;

просмотры и показы внутренней рекламы;

клики с внутренней рекламы;

оформление покупок;

покупки;

возврат средств.

Полный перечень рекомендуемых событий приведен в справке в правой навигационной панели:

Это исчерпывающая информация по каждому событию и данным для него, поэтому при настройке рекомендую держать эту страницу открытой и сверяться с документацией Google.

Чтобы добавить код dataLayer, разместите его фрагмент в разделе <head> на страницах над фрагментом контейнера Google Tag Manager.

Перед передачей объекта электронной торговли на уровень данных, рекомендую очистить dataLayer следующей командой:



dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object. Этот шаг необходим, чтобы различные события электронной торговли на странице не мешали друг другу.

Далее рассмотрю конкретные примеры кодов под каждое событие.

1. Просмотры и показы списка товаров или позиций

Показатель предоставит информацию о блоках сайта и списках товаров, которые видит пользователь во время сессии. С ним вы проанализируете, какие блоки эффективны и куда стоит добавлять приоритетные товары.

Для получения статистики через GTM рекомендую передавать элемент на уровень данных и включать событие «view_item_list» вместе с этими данными:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "view_item_list", ecommerce: { item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }, { ... // тут по аналогии передавайте данные всех следующих товарных позиций, которые попали в видимую зону монитора (если их больше чем 1) }] } });

Не все параметры массива items являются обязательными. В примере необходим минимум для достаточной информации о событии. Параметр item является обязательным, так же как и один из параметров item_id или item_name:

В массив dataLayer должны идти данные только о товарах, которые попали в видимую зону экрана. Если товар исчез из видимой зоны, а вместо него появился другой, например, в результате скроллинга страницы, данные предыдущего товара заменяются данными нового.

Значение index обозначает положение товара в списке. Рекомендую определять номер положения товара единым для всех способом, например слева направо по горизонтали:

Для качественного отслеживания просмотра товаров в списках, проанализируйте сайт и обозначьте для себя элементы с товарами. Далее дайте названия этим элементам и идентификаторы (ID).

Например, на главной странице сайта allo.ua есть блок с товарами «Лидеры продаж»:

Этот список в примере назову «Sales Leaders List» и присвою идентификатор 1 «ID-1».

А так выглядит заполненный код для показа первого товара в списке со скриншота::

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "view_item_list", ecommerce: { item_list_id: "ID-1", item_list_name: "Sales Leaders List", items: [ { item_name: "Xiaomi 14 12/512GB Black", item_id: "1025260", index: 1, item_brand: "Xiaomi", item_category: "Смартфоны и мобильные телефоны", item_category2: "Смартфоны и мобильные телефоны Xiaomi", price: "39 999", quantity: "1" }] } });

Для отслеживания просмотров и показов элементов с товарами настройте отдельный триггер в Google Tag Manager со следующими параметрами:

Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: view_item_list. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Далее настройте соответствующий тег:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Item_List. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: view_item_list. В блоке «Параметры события» в качестве названия параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее пользовательскую переменную ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_View_Item_List_Trigger.

Для передачи данных через gtag.js реализуйте следующий пример кода для передачи данных через gtag.js:

gtag("event", "view_item_list", { item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

Для gtag.js код немного отличается от варианта для GTM, поэтому будьте очень внимательны. В основном изменение касается параметров, массив items остается аналогичным.

2. Клики на товар или список позиций

Это событие предоставляет информацию о том, с какими элементами, блоками и перечнями товаров взаимодействует пользователь. Таким образом вы отслеживаете эффективность элементов на сайте, например, блока с товарами «Выгодные предложения», и понимаете достаточно ли интересен он пользователям.

Или наоборот, находите блоки, с которыми пользователь вообще не взаимодействует, и удаляете для улучшения скорости загрузки страниц.

Для получения статистики по кликам на товар или перечень позиций с помощью Google Tag Manager рекомендую передавать позицию на уровень данных и учитывать событие «select_item».

Используйте следующий код уровня данных:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "select_item" ecommerce: { item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] } });

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Select_Item_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: select_item. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Select_Item. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: select_item. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее пользовательскую переменную ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Select_Item_Trigger.

Для отслеживания кликов на товары непосредственно через тег Google, используйте следующий код:

gtag("event", "select_item", { item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

3. Просмотры и показы информации о товаре или позиции

Событие отображает статистику просмотра детальной информации о товаре, который заинтересовал пользователя. С этими данными вы поймете, какие товары самые популярные на сайте или через какой элемент на странице пользователь его нашел.

Тип события ― «view_item», обязательно укажите его в коде dataLayer для GTM:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "view_item" ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] } });

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Item_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: view_item. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Item. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: view_item. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее пользовательскую переменную ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_View_Item_Trigger.

Через gtag.js просмотры и показы информации о товарах отслеживаются с помощью следующего кода:

gtag("event", "view_item", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товару", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

Если это событие обозначено как конверсия в GA4, Google рекомендует добавлять в код для лучшей отчетности по событию значение value. А если вы решили указать значение value, добавьте и значение currency для точного вычисления дохода.

4. Добавление товаров в корзину

Для получения информации о добавлении товаров в корзину и их удалении, учитывайте событие «add_to_cart».

Ниже пример кода на уровне данных для GTM:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event:"add_to_cart" ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] } });

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_To_Cart_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: add_to_cart. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_To_Cart. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: add_to_cart. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Add_To_Cart_Trigger.

Для gtag.js нужен следующий код:

gtag("event", "add_to_cart", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товару", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

5. Удаление товара из корзины

Для отслеживания удаления товаров из корзины, учитывайте событие «remove_from_cart».

Ниже пример кода на уровне данных для Google Tag Manager:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event:"remove_from_cart" ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] } });

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Remove_From_Cart_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: remove_from_cart. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Remove_From_Cart. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: remove_from_cart. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Remove_From_Cart_Trigger.

Для тега Google отдавайте следующий код:

gtag("event", "remove_from_cart", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товару", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

6. Добавление товара в список желаний

Если на сайте есть опция добавлять товары в список желаний, это событие также стоит отслеживать. Для этого учитывайте событие «add_to_wishlist».

Пример для dataLayer:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event:"add_to_wishlist" ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] } });

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_To_Wishlist_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: add_to_wishlist. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_To_Wishlist. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: add_to_wishlist. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите созданную ранее переменную пользователя ecommerce.items. В качестве триггера выберите созданный ранее GA4_Ecommerce_Add_To_Wishlist_Trigger.

Для gtag.js ― следующий код:

gtag("event", "add_to_wishlist", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

7. Просмотр товаров в корзине

Настроенный триггер будет срабатывать каждый раз, когда пользователь будет переходить в корзину, если такая функция есть на сайте. Для этого учитывайте событие «view_cart».

Для dataLayer следующий пример:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event:"view_cart" ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] } });

Конфигурация триггера в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: view_cart. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_View_Cart. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: view_cart. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите ecommerce.items. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger.

Код на уровне данных почти одинаковый, меняется только одна строка ― тип события. Однако, надо следить, чтобы не было ошибок в коде и не забывать о настройке триггеров с тегами.

Для gtag.js должен быть следующий код:

gtag("event", "view_cart", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

8. Оформление заказа

Оформление делится на несколько этапов, каждый из которых стоит отслеживать отдельно:

начало оформления заказа ― событие, когда пользователь нажимает на кнопку «Оформить заказ», например, в корзине, и переходит к заполнению данных;

заполнение информации о доставке ― событие, когда пользователь начинает заполнять именно данные о доставке, выбирает способ доставки и т. д;

заполнение информации об оплате ― событие, когда пользователь заполняет данные именно об оплате;

завершение оформления заказа ― событие, когда пользователь заполнил все обязательные поля и подтвердил заказ.

Для каждого этапа нужен отдельный код на уровне данных.

8.1. Начало оформления заказа

При переходе на страницу первого этапа оформления заказа нужен код с событием «begin_checkout».

Через уровень данных рекомендую выполнять следующий код:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event:"begin_checkout", ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Begin_Checkout_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: begin_checkout. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Begin_Checkout. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: begin_checkout. В блоке «Параметры события» в качестве параметра укажите items, а в качестве значения выберите ecommerce.items. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Begin_Checkout_Trigger.

Для gtag.js код имеет следующий вид:

gtag("event", "begin_checkout", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

8.2. Заполнение информации о доставке

На этапе заполнения информации о доставке заказа нужен код с событием «add_shipping_info».

Для Google Tag Manager реализуйте следующий код на уровне данных:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "add_shipping_info", ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_Shipping_Info_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: add_shipping_info. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_Shipping_Info. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: add_shipping_info. В блоке «Параметры события» в качестве первого параметра укажите items, а в качестве значения выберите переменную пользователя ecommerce.items. В блоке «Параметры события» в качестве второго параметра укажите shipping_tier, а в качестве значения выберите ecommerce.shipping_tier. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Add_Shipping_Info_Trigger.

Чтобы добавить новый параметр действия, нажмите соответствующую кнопку при настройке тега в GTM:





Для gtag.js должен быть следующий код:

gtag("event", "add_shipping_info", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

8.3. Заполнение информации об оплате

На этапе заполнения информации об оплате заказа нужен код с событием «add_payment_info».

Код для dataLayer:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "add_payment_info", ecommerce: { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Add_Payment_Info_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: add_payment_info. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Add_Payment_Info. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: add_payment_info. В блоке «Параметры события» в качестве первого параметра укажите items, а в качестве значения выберите ecommerce.items. В блоке «Параметры события» в качестве второго параметра укажите payment_type, а в качестве значения выберите ecommerce.payment_type. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Add_Payment_Info_Trigger.

Для gtag.js должен быть следующий код:

gtag("event", "add_payment_info", { currency: "Валюта", value: “Ценность события", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

8.4. Завершение оформления заказа

При переходе пользователя на страницу, указывающую на удачное оформление заказа («Thank You Page»), нужен код с событием «purchase».

Для datalayer это будет такой код:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "purchase", ecommerce: { transaction_id: "Идентификатор транзакции", value: "Общая стоимость транзакции", currency: "Валюта", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" }] }

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_Purchase_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: покупка. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Purchase. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: покупка. В блоке «Параметры события» первый параметр действия ― items, значение ― ecommerce.items. В блоке «Параметры события» второй параметр ― transaction_id, значение ― ecommerce.transaction_id. В блоке «Параметры события» третий параметр ― value, значение ― ecommerce.value. В блоке «Параметры события» четвертый параметр ― currency, значение ― ecommerce.currency. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Purchase_Trigger.

Через gtag.js будет следующий код:

gtag("event", "purchase", { transaction_id: "Идентификатор транзакции", value: "Общая стоимость транзакции", currency: "Валюта», items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

9. Возврат средств/товара

Также покажу настройки отслеживания возврата средств. Например, на сайте Rozetka можно вернуть заказ в течение 14 дней с момента приобретения с полным возвратом средств или частичным, в случае возврата не всех товаров из заказа.

9.1. Полный возврат средств

При полной отмене всего заказа нужен код с параметром события «refund».

Для Google Tag Manager этот код будет иметь следующий вид:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "refund", ecommerce: { transaction_id: "Идентификатор транзакции", value: "Общая стоимость транзакции", currency: "Валюта", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", }] } });

Информация о товаре в массиве items не обязательна. Но если этот массив будет в коде, item_name и item_id уже будут обязательными, все остальные параметры опциональны. Google рекомендует добавлять эту информацию.

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: refund. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Refund_Trigger. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: refund. В блоке «Параметры события» первый параметр ― items, значение ― ecommerce.items. Второй параметр ― transaction_id, значение ― ecommerce.transaction_id. Третий параметр ― value, значение ― ecommerce.value. Четвертый параметр ― currency, значение ― ecommerce.currency. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Refund_Trigger.

Через gtag.js следующий код:

gtag("event", "refund", { transaction_id: "Идентификатор транзакции", currency: "Валюта", value: "Общая стоимость транзакции", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", }] } });

9.2. Частичный возврат средств

Клиент возвращает отдельный товар или товары из общего заказа, а остальные товары остаются актуальными.

При возврате средств только за некоторые товары из заказа, через уровень данных (datalayer) требуется следующий код:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ event: "refund", ecommerce: { transaction_id: "Идентификатор транзакции", value: "Общая стоимость транзакции", currency: "Валюта", items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

Название события одинаковое, но для частичного возврата укажите информацию о товарах, которые пользователь возвращает.

Конфигурация триггера для этого кода в GTM:

Название триггера: GA4_Ecommerce_View_Cart_Trigger. Тип триггера: специальное событие. Название события: refund. Условия активации триггера: все пользовательские события.

Конфигурация соответствующего тега в GTM:

Тип тега: Google Аналитика: событие GA4. Название тега: GA4_Ecommerce_Refund_Trigger. Идентификатор показателя: G-XXXXXXXXXXXX. Название события: refund. В блоке «Параметры события» первый параметр ― items, значение ― ecommerce.items. Второй параметр ― transaction_id, значение ― ecommerce.transaction_id. Третий параметр ― value, значение ― ecommerce.value. Четвертый параметр ― currency, значение ― ecommerce.currency. В качестве триггера выберите GA4_Ecommerce_Refund_Trigger.

Код для gtag.js:

gtag("event", "refund", { transaction_id: "Идентификатор транзакции", value: "Общая стоимость транзакции", currency: "Валюта», items: [{ item_id: "ID товара", item_name: "Название товара", index: "Позиция товара в списке", item_brand: "Бренд, производитель товара", item_category: "Категория товара", item_category2: "Вторая категория товара", … item_category5: "Пятая категория товара", // если нужно больше категорий item_list_id: "ID списка", item_list_name: "Название списка", price: "Цена за товар", quantity: "Количество товаров" } ] });

Запомнить

Ecommerce в Google Analytics 4 (GA4) ― это функционал отслеживания и анализа производительности интернет-магазина или сайта электронной коммерции. Отслеживание ecommerce помогает понять, какие товары на сайте самые популярные, с какими элементами пользователи больше всего взаимодействуют, какие элементы на сайте не эффективны или не работают вовсе, и многое другое. Отслеживать ecommerce можно через Google tag (gtag.js) или с помощью Google Tag Manager. Google рекомендует отслеживание через GTM. Google tag (gtag.js) ― это фрагмент кода, который нужно добавить на сайт для передачи информации в Google Analytics 4. Для этого нужен опытный разработчик. При настройке через GTM, события передаются в GA4 через код dataLayer ― объект JavaScript, с помощью которого информация с сайта передается в контейнер «Диспетчера тегов». Для отслеживания через GTM нужно подготовить код dataLayer, а также переменные данных, триггеры и теги. Код для отслеживания различных событий на уровне данных почти одинаков, меняется только одна строка ― тип события.

FAQ

Почему важно отслеживать события электронной коммерции?

Электронная торговля предоставляет очень ценную информацию об эффективности сайта. Вы сможете анализировать поведение пользователей, коэффициенты конверсии, проблемные элементы сайта и многое другое. Отслеживание Ecommerce в Google Analytics 4 ― это возможность настроить и анализировать маркетинговую стратегию, улучшить эффективность сайта и в итоге увеличить доход.

Какие события следует отслеживать с помощью электронной коммерции GA4?

В первую очередь стоит отслеживать просмотры страниц, добавление товаров в корзину, оформление заказа, отказы от покупок, а также взаимодействие с различными элементами. Анализ этих событий позволит лучше понимать поведение пользователей и оптимизировать сайт.

Как улучшить показатели электронной коммерции?

Для улучшения показателей электронной коммерции, прежде всего, получите и проанализируйте данные с помощью отслеживания электронной коммерции в GA4. Сравните свои показатели с отраслевыми стандартами и разработайте план по оптимизации сайта, направленный на повышение тех показателей.