Игорь Павленко

Игорь Павленко

Автор NJ c 2019
Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Специалист по контекстной рекламе в отделе по работе с крупными клиентами Netpeak Agency.

Статьи автора

Аналитика
Кейсы
1975 2
Как отслеживать поведение пользователей на сайте шаг за шагом. Кейс по веб-аналитике для Pingle Studio
Аналитика
Кейсы
1662 4
Кейс по сквозной аналитике в нише трудоустройства. Как объединить четыре источника данных в удобных отчетах
Аналитика
1973 9
Как обходить лимит в 1 млн ивентов выгрузки данных из Google Analytics 4 в Google BigQuery
Аналитика
3009 4
Как сохранить исторические данные из Universal Analytics
PPC
11384 22
IOS 14: Что это значит для рекламодателей Facebook
