Как обходить лимит в 1 млн ивентов выгрузки данных из Google Analytics 4 в Google BigQuery

Как обходить лимит в 1 млн ивентов выгрузки данных из Google Analytics 4 в Google BigQuery

Если выгрузите сырые данные из Google Analytics 4 в Google BigQuery, ваши маркетологи получат ценную информацию. После ее анализа и объединения с другими маркетинговыми и внутренними системами вы примете более точные решения и своевременно скорректируете стратегию развития.

Есть одно «но»: можно скачивать только один миллион ивентов в день. Это ограничивает объем данных, которые можно экспортировать в BigQuery и усложняет анализ для принятия решений.

В этой статье расскажу, как преодолеть лимит экспорта данных из GA4 в BigQuery.

Синергия Google BigQuery и GA4

После закрытия Universal Analytics большую популярность приобретают два важных инструмента – Google BigQuery и Google Analytics 4 (GA4).

Узнайте, как сделать аудит Google Analytics 4.

1. Google BigQuery — оптимальна платформа для маркетинговой аналитики. Легко интегрируется с GA4, позволяет хранить данные с разных платформ и видеть общую картину вашего бизнеса. Google BigQuery обеспечивает данные благодаря контролю доступа в них. Также гарантирует массовость и гибкость без привлечения больших ресурсов. Вы можете экспортировать все необработанные события из ресурса GA4 в BigQuery. Затем использовать синтаксис, подобный SQL — для запроса и обработки этих данных. Интеграция передачи данных бесплатна, но есть плата при сохранении данных. С ценами можно ознакомиться в справке Google.

Важно — благодаря комбинации двух инструментов не нужно беспокоиться о выборке данных в Google Analytics 4. Так как вы отправляете необработанные данные в BigQuery. Поэтому у вас есть все необходимое для анализа.

Ко всем этим плюсам, к сожалению, стандартные ресурсы имеют ежедневный лимит экспорта BigQuery в один миллион событий.

Хочу дать несколько советов, как преодолеть этот лимит.

1. Оптимизация ивентов

Во-первых, эффективнее организуйте события в вашей аналитике.

Тщательно продумайте, какие действия пользователей на вашем веб-сайте или в приложении полезно измерить. Убедитесь, что структура продумана оптимально. Это позволит экспортировать меньше событий, не утрачивая при этом ценные данные.

Убрать дубли событий

Перед экспортом важно проверить, нет ли дублей ивентов в настройках GA4.

Если их удалить, избежите избыточного объема данных.

Использовать параметры ивентов

Передача параметров поможет вам объединить подобные ивенты и ограничить общее количество экспортируемых событий. Потому что параметры не считаются как отдельные ивенты.

Например, в данном случае вместо создания отдельного ивентов для каждой услуги создали один calculated_premium_viewed с параметром service_type.

Не добавлять «шумные» ивенты

Проверьте наличие так называемых «шумных» событий, которые могут исказить аналитические данные из-за чрезмерного объема или некорректного сбора информации.

К примеру, это некорректно настроенные триггеры или событие, отслеживающие каждый клик без необходимости.

2. Исключение ивентов или потоков данных из экспорта

Это может быть полезно, если некоторые события не важны для вашего анализа.

3. Streaming, потоковый тип экспорта

Этот метод обеспечивает более быстрый доступ в данные в BigQuery. Потому что данные посылается мгновенно, что дает анализировать актуальную информацию в реальном времени. А также позволяет отправлять более миллиона событий в день.

Количество событий для потокового экспорта не ограничено.

Обратите внимание! Использование потокового экспорта может привести к дополнительным расходам, обычно это $0,05 за GB.

4. Использование отдельных ресурсов

Отслеживайте разные части вашего сайта различными ресурсами в GA4.

Создайте несколько ресурсов GA4, у каждого из которых свой экспорт в BigQuery и ограничение лимита в один миллион событий в день.

Не могу рекомендовать этот подход как лучший вариант. Он кропотлив, требует создания и настройки нескольких ресурсов GA4. Также для получения полной картины данных вам придется в BigQuery объединять данные из разных экспортов в единый набор.

5. Обновление до GA360

Если выберете платную версию Google Analytics (GA360), получите дополнительные объемы экспорта в BigQuery. Переход на GA360 предоставляет возможности для обработки и анализа данных без ограничений бесплатной версии.

Также читайте мануал, как связать Google Ads и Google Analytics 4.

Выводы

Синхронизация между Google BigQuery и GA4 открывает новые возможности для анализа маркетинговых данных и обеспечивает более точное принятие решений через доступ в полный набор данных вашего бизнеса.

Лимит экспорта GA4 составляет один миллион событий в день, но существуют способы преодоления этого ограничения:

Оптимизация:

уборка дублей событий;

использование параметров ивентов;

недобавление «шумных» ивентов.