Як обходити ліміт в 1 млн івентів вивантаження даних з Google Analytics 4 до Google BigQuery

Як обходити ліміт в 1 млн івентів вивантаження даних з Google Analytics 4 до Google BigQuery

Якщо вивантажити сирі дані з Google Analytics 4 до Google BigQuery, ваші маркетологи отримають цінну інформацію. Після її аналізу та об’єднання з іншими маркетинговими та внутрішніми системами ви приймете більш точні рішення й вчасно скорегуєте стратегію розвитку.

Однак є одне «але»: можна завантажувати лише один мільйон івентів на день. Це обмежує обсяг даних, які можна експортувати до BigQuery, і ускладнює аналіз для прийняття рішень.

У цій статті розповім, як подолати ліміт експорту даних з GA4 до BigQuery.

Синергія Google BigQuery та GA4

Після закриття Universal Analytics великої популярності набувають два важливих інструменти — Google BigQuery та Google Analytics 4 (GA4).

Google BigQuery — оптимальна платформа для маркетингової аналітики. Легко інтегрується з GA4, дозволяє зберігати дані з різних платформ і бачити загальну картину вашого бізнесу. Google BigQuery убезпечує дані завдяки контролю доступу до них. Також гарантує масштабованість і гнучкість без залучення великих ресурсів. Ви можете експортувати всі необроблені події з ресурсу GA4 до BigQuery. Потім використовувати синтаксис, подібний до SQL — для запиту та обробки цих даних. Інтеграція передачі даних безкоштовна, але є плата за збереження даних. З цінами можна ознайомитись в довідці Google.

Важливо — завдяки комбінації двох інструментів не потрібно турбуватися про вибірку даних в Google Analytics 4. Тому що ви надсилаєте необроблені дані до BigQuery. Тож маєте все необхідне для аналізу.

До всіх цих плюсів, на жаль, стандартні ресурси мають щоденний ліміт експорту BigQuery в один мільйон подій.

Хочу дати декілька порад, як можна цей ліміт подолати.

1. Оптимізація івентів

По-перше, організуйте події у вашій аналітиці більш ефективно. Ретельно продумайте, які дії користувачів на вашому вебсайті або в додатку корисно виміряти.

Переконайтеся, що структура продумана оптимально. Це дозволить експортувати менше подій, не втрачаючи при цьому цінні дані.

Прибрати дублі подій

Перед експортом важливо перевірити, чи немає дублів івентів в налаштуваннях GA4.

Видалення дублів допоможе уникнути надмірного обсягу даних.

Використовувати параметри івентів

Передача параметрів допоможе вам об’єднати подібні івенти та обмежити загальну кількість експортованих подій. Тому що параметри не рахуються як окремі івенти.

Наприклад, в даному випадку замість створення окремого івенту для кожної послуги створили один calculated_premium_viewed з параметром service_type.

Не додавати «шумні» івенти

Перевірте наявність так званих «шумних» подій — які можуть спотворити аналітичні дані через надмірний об’єм або некоректний збір інформації.

Наприклад, це некоректно налаштовані тригери або івенти, що відстежують кожен клік без необхідності.

2. Виключення івентів або потоків даних з експорту

Це може бути корисним, якщо деякі події не важливі для вашого аналізу.

3. Streaming, потоковий тип експорту

Цей метод забезпечує швидший доступ до даних в BigQuery. Тому що інформація надсилається миттєво, і це дозволяє аналізувати актуальну інформацію в реальному часі.

А також дає змогу відправляти більше мільйона подій на день.

Кількість подій для потокового експорту не обмежена.

Зверніть увагу! Використання потокового експорту може призвести до додаткових витрат, зазвичай це $0,05 за GB.

4. Використання окремих ресурсів

Відстежуйте різні частини вашого сайту різними ресурсами у GA4.

Створіть кілька ресурсів GA4, кожен з яких має власний експорт до BigQuery і буде обмежений лімітом один мільйон івентів на день. Таким чином, ви не перевищуєте обмеження експорту і одночасно надсилаєте більше одного мільйона подій на день.

Не можу рекомендувати цей підхід як оптимальний варіант. Він достатньо кропіткий, оскільки вимагає створення й налаштування кількох окремих ресурсів GA4. Також для отримання повної картини даних вам доведеться в BigQuery об'єднувати дані з різних експортів в єдиний набір.

5. Оновлення до GA360

Якщо ви оберете платну версію Google Analytics (GA360), отримаєте додаткові обсяги експорту в BigQuery. Перехід на GA360 надає можливості для обробки та аналізу ваших даних без обмежень безкоштовної версії.

Також читайте мануал, як зв’язати Google Ads і Google Analytics 4.

Висновки

Синхронізація між Google BigQuery та GA4 відкриває нові можливості для аналізу маркетингових даних і забезпечує більш точне прийняття рішень через доступ до повного набору даних вашого бізнесу.

Ліміт експорту GA4 становить один мільйон подій на день, але існують способи подолання цього обмеження:

Оптимізація івентів:

прибирання дублів подій;

використання параметрів івентів;

недодавання «шумних» івентів.