IOS 14: Что это значит для рекламодателей Facebook

Сегодня большинство рекламодателей для сбора данных пользователей и таргетирования рекламы используют The Identifier for Advertisers (IDFA).

IDFA связывает уникальный случайный номер с устройством пользователя, позволяя рекламодателям более точно таргетировать свою рекламу и оценивать рекламные взаимодействия.

В июне 2020 года во время Worldwide Developers Conference (WWDC) Apple заявила, что с релизом IOS 14 этой осенью 2020 – идентификатор будет собирать данные только с разрешения самих пользователей. Но позже Apple отложила эти изменения на начало 2021 года.

Что поменяется?

Любое приложение, которое захочет использовать IDFA, должно запрашивать разрешение у пользователя на передачу данных. Запрос на разрешение будет напоминать отправление пуш-рассылки. Если человек соглашается, он увидит релевантную рекламу, которая соответствует его предпочтениям, нет — тот же объем рекламы, но по случайным темам, нишам, интересам.

Теперь основная задача бизнеса — донести ценность такого соглашения и сделать так, чтобы пользователи IOS 14 соглашались на передачу данных. А это непросто.

Например, в самом приложении Instagram появилась настройка на разрешение использования данных от партнеров для показа персонализированной рекламы.

Audience Network

Audience Network позволяет размещать рекламу за пределами Facebook и охватывать аудиторию через мобильные приложения, игры и веб-сайты на мобильных устройствах.

Ограничения по сбору IDFA приведут к тому, что реклама в сети будет менее релевантной.

Для большей части рекламодателей, не считая рекламы мобильных приложений, которые довольно редко используют Audience Network (хотя Facebook очень рекомендует его использовать) не будет значимой потери в эффективности.

Оптимизация кампаний

Как работает алгоритм оптимизации рекламных кампаний в Facebook? Facebook отслеживает, какие люди в рамках заданного таргетинга совершают покупки или другие действия на вашем сайте или мобильном приложении. Затем алгоритм автоматически показывает объявление пользователям, похожим на ваших клиентов. Чем больше конверсий, тем точнее сработает алгоритм оптимизации Facebook.

Кампании рекламодателей, которые используют Audience Network как основное место размещения теперь не смогут правильно оптимизироваться и находить качественный трафик. Дело в недостатке данных, что влияет на отчеты в системах аналитики и самом рекламном кабинете Facebook. Вероятно, количество конверсий не упадет, просто они не будут присвоены конкретному источнику/каналу.

Данные о поведении пользователей

Потеряв доступ к информации, которая связывает поведение пользователей в разных приложениях, у Facebook будет значительно меньше информации о действиях людей за пределами работы самого Facebook.

Таргетинг рекламы

Теперь без четкой информации о потенциальных потребителях, в приложениях и устройствах будет показываться менее персонализированная реклама. Трудно будет определить, кому показывается объявление и алгоритмы Facebook не увидят, как оно повлияло на принятие решения, конверсию. Также пользователи смогут разрешить показывать приложениям лишь приблизительное местонахождение вместо точного, как раньше.

Lookalike аудитории

Аудитория Lookalike — весомый компонент маркетинга, и она часто строится из списков наиболее ценных покупателей, загруженных как пользовательская аудитория.

Lookalike будет собираться значительно дольше, так как сигналов, для ее построения, станет меньше.

Существует предположение, что большая часть аудиторий выстроится на основании демографии и интересов, которые обеспечивают конверсионные события для уже существующих кампаний.

Cобственные места размещения Facebook

Большинство рекламодателей Facebook сегодня используют места размещения самого Facebook — собственно ленту, Instagram, Messenger. Эти площадки есть везде: в приложении или в браузере, на мобильном устройстве или компьютере. Реклама на этих площадках останется эффективной, рекламодатели смогут получать выгоду от полного четкого таргетинга, как и раньше. Но показатели эффективности могут отличаться от текущих.

Например, если ваш KPI — показы/охваты/клики (то есть то, что происходит в продуктах Facebook, а не в приложении), то здесь все останется на прежнем уровне. А все, что связано с in-app действиями и поведением пользователей внутри приложения, очевидно просядет и будет зависеть от того, дал ли юзер разрешение на сбор и передачу его данных.

Лидеры аналитики мобильных приложений уже дали свои предположения и прогнозы по новому отслеживанию, так как изменения IOS 14 касаются очень большой доли пользователей.

Appsflyer опубликовал информацию о том, какие альтернативные и менее точные методы идентификации пользователей аналитика будет использовать, а именно:

Атрибуции ориентированной на конфиденциальность — разработчики приложений смогут полностью контролировать данные, решая, как именно они собираются и используются партнерами. Новый SDK для IOS 14 — поддерживает API интерфейса IOS 14, новую структуру конфиденциальности и интеграцию с SKAdNetwork. SKAdNetwork инновации — новое решение для простого управления значениями конверсий SKAdNetwork из панели управления AppsFlyer, которое поможет объединить и централизовать данные для дальнейшего анализа. Реализация Web Campaign в приложении — отслеживание установки мобильного веб-сайта или целевых страниц.

Adjust рассказал про варианты обеспечения точной и детальной атрибуции в соответствии с новыми правилами политики конфиденциальности.

Получив доступ к IDFA на стороне приложения, Adjust предлагает использовать для атрибуции хэш IDFA и IDFV, вычисляемый локально в приложении. Это означает, что нет необходимости в разрешении пользователя переносить IDFA с устройства.

Ряд преимуществ такого варианта:

Конфиденциальность: идентификатор пользователя не отправляется с устройства, а IDFA приобретается с согласия пользователя в соответствии с новыми правилами Apple. Точность: этот метод обеспечивает такой же уровень соответствия, как и IDFA. Безопасность: невозможно будет передать IDFA из приложения, даже зная половину входного хэша. Простота: для тех, кто отвечает за техническую реализацию, это решение легко понять и внедрить.

В целом существует множество решений, которые необходимо исследовать, и некоторые из них будут доступны в рамках предстоящих усовершенствований без ущерба для конфиденциальности пользователей.

Саммари

Изменения в передаче IDFA повлияют как на рекламу в приложениях (е-коммерса и других проектов), так и рекламу самих приложений. Поскольку рекламные кампании просто не смогут оптимизироваться на неполных данных о действиях пользователей и сама реклама будет не настолько персонализирована как сейчас.

Как будут работать рекламные кампании действительно и как это скажется на их эффективности более точно сможем узнать уже на реальных кейсах после релиза нововведений от Apple.

Делитесь своими гипотезами и предположениями, что изменится в работе с рекламой Facebook в связи с апдейтом от Apple в комментариях.