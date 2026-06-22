Как передача конверсий из CRM в рекламные кабинеты помогает улучшить эффективность рекламы

Как передача конверсий из CRM в рекламные кабинеты помогает улучшить эффективность рекламы

Если рекламный кабинет показывает конверсии, это еще не значит, что бизнес получил реальный результат. Заявки не подтверждаются, лиды не квалифицируются, а часть покупок вообще не доходит до CRM. Из-за этого реклама обучается на неполных или «шумных» данных.

Во время митапа «Analytics vs Reality: как синхронизировать рекламу с реальными продажами?» Александр Конивенко, Head of Data Digital Department в Netpeak, рассказал, как передача конверсий из CRM в Google Ads и Meta помогает улучшить качество сигналов и масштабировать performance-рекламу. Это текстовая версия его выступления.

Почему данные в CRM и рекламном кабинете не совпадают

Рекламный кабинет и CRM часто показывают разное количество конверсий. Разница иногда достигает 20–40%, и это напрямую влияет на аналитику, оптимизацию кампаний и решения о масштабировании бюджета.

Проблема не всегда заключается в неправильной настройке рекламы. Часть данных теряется из-за технических ограничений браузеров, Consent Mode, сложного пути пользователя между устройствами и разницы между «конверсией на сайте» и реальным бизнес-результатом.

Браузеры ограничивают cookies

Когда пользователь кликает на рекламу и переходит на сайт, рекламная система присваивает ему уникальный идентификатор. Этот идентификатор сохраняется в файлах cookies браузера. Если пользователь позже возвращается на сайт и выполняет целевое действие, система проверяет идентификатор, находит связь с рекламной кампанией и засчитывает конверсию.

Этот механизм работает только тогда, когда файлы cookies сохранены.

Браузеры все чаще ограничивают хранение файлов cookie. Например, Safari и Firefox уже имеют такие ограничения на уровне браузера. В одних случаях файлы cookie могут не сохраняться вообще, в других — сохраняются лишь на короткое время.

Пример с Safari: если куки хранятся семь дней, а пользователь возвращается на сайт на восьмой день и происходит конверсия, рекламная система уже не сможет связать это действие с предыдущим кликом по рекламе.

Часть пользователей также самостоятельно устанавливает блокировщики, чтобы компании не отслеживали их поведение и не использовали данные для рекламы. В таких случаях рекламная система теряет еще часть сигналов.

Consent Mode уменьшает объем доступных данных

Если пользователь не дал согласие на трекинг, бизнес не может полноценно отслеживать его действия. Соответственно, часть конверсий не попадает в рекламную систему или попадает не в том объеме, который нужен для корректной оптимизации.

Например, в некоторых ситуациях у бизнеса может оставаться лишь около 30% доступных данных. Остальные не передаются в рекламные системы из-за отсутствия согласия пользователей.

Для аналитики это создает «размытую» картину. CRM видит бизнес-результат: заявки, подтвержденные заказы, квалифицированные лиды или сделки. Рекламный кабинет видит только ту часть пути, которую смог отследить технически.

Из-за этого маркетолог или PPC-специалист принимает решения на основе неполных данных. Кампания может выглядеть менее эффективной, чем есть на самом деле, или наоборот — показывать конверсии, которые не имеют ценности для бизнеса.

Пользователи переключаются между устройствами

Человек может увидеть рекламу на одном устройстве, вернуться с другого, а завершить конверсию с третьего.

Например, пользователь видит рекламу на Smart TV в YouTube, затем открывает сайт на ноутбуке, позже возвращается с телефона и уже там оформляет заказ. Для человека это один путь к покупке. Для рекламной системы это могут быть разные посетители.

Чем больше точек контакта, тем сложнее рекламной системе корректно собрать весь путь в одну историю.

CRM в такой ситуации фиксирует финальный результат: заявка создана, заказ оформлен, сделка закрыта. Рекламный кабинет может не увидеть часть предыдущих взаимодействий или не связать их с финальной конверсией.

Из-за этого в рекламной аналитике появляется разрыв между фактическими бизнес-результатами и тем, что видит рекламная система.

Не каждая конверсия является бизнес-результатом

В ecommerce пользователь может оформить заказ, а затем отказаться от покупки.

Например, менеджер звонит клиенту, а тот отвечает, что заказ уже не актуален. Рекламная система уже получила конверсию, зачислила ее кампании и использовала для обучения алгоритма. Но для бизнеса это действие не стало продажей.

В лид-генерации ситуация сложнее. На сайте целевым действием часто является заполнение формы. После этого с потенциальным клиентом связывается салес-менеджер и ведет его дальше по воронке. Однако не каждое заполнение формы становится квалифицированным лидом, и лишь часть лидов доходит до сделки.

Рекламная система этого не знает. Она оптимизируется на пользователей, которые заполняют формы, а не на тех, кто становится клиентом. В результате рекламный кабинет может показывать конверсии, но бизнес не видит соответствующего результата в CRM.

Именно поэтому важно смотреть не только на количество конверсий в рекламном кабинете, но и на их качество. Если CRM и реклама показывают разные цифры, нужно понять, что именно происходит: рекламная система недополучает данные или обучается на конверсиях, которые не приносят бизнес-результата.

Как рекламные системы обычно учитывают конверсии

Цепочка выглядит так:

Пользователь кликает на рекламное объявление. Рекламная система передает идентификатор клика на сайт. Трекер на сайте сохраняет этот идентификатор в cookie браузера. Пользователь сразу выполняет целевое действие или возвращается на сайт позже. Когда конверсия произошла, система проверяет, есть ли в браузере cookie с нужным идентификатором. Если файл cookie есть, система сопоставляет пользователя с рекламной кампанией. Конверсия зачисляется этой кампании.

Далее рекламная система использует конверсию для обучения алгоритмов: анализирует, какие посетители конвертируются, с каких устройств они приходят, в какое время взаимодействуют с рекламой, к какой аудитории относятся. Алгоритм постепенно понимает, каких пользователей нужно привлекать чаще.

Если данные полные и корректные, автоматические стратегии работают точнее. Если часть сигналов теряется или система обучается на некачественных конверсиях, реклама начинает оптимизироваться хуже.

В чем проблема стандартного трекинга

Стандартный трекинг работает хорошо, пока рекламная система видит достаточно данных и эти данные соответствуют реальному бизнес-результату. На практике возникают два сценария: система либо теряет часть конверсий, либо получает много сигналов, которые не имеют ценности для бизнеса.

Проблема 1. Рекламная система видит меньше конверсий, чем есть на самом деле

Часть конверсий не попадает в рекламный кабинет из-за технических ограничений. CRM фиксирует заявку, покупку или оплату, а рекламный кабинет не видит полной картины. Это влияет на ключевые рекламные показатели:

CPA может выглядеть завышенным, потому что система не учла часть конверсий;

ROAS кажется заниженным, так как система не получила все данные о доходе;

кампании могут казаться менее эффективными, чем на самом деле;

маркетологу сложнее понять, какие кампании стоит масштабировать.

Особенно заметной эта проблема становится тогда, когда рекламный аккаунт уже хорошо оптимизирован. Кампании работают, основные форматы протестированы, но масштабирование упирается в потолок. Если система недополучает данные, она хуже обучается и не видит часть потенциала для роста.

Проблема 2. Рекламная система видит конверсии, но они шумные

Конверсии в рекламном кабинете есть, но не все они приводят к бизнес-результату.

Показательный пример: B2B-форма на сайте с широкой аудиторией. Ее заполняли обычные пользователи, которым услуга не была нужна. В результате из 100 форм в день только одна становилась квалифицированным лидом.

Для рекламной системы это 100 сигналов. Для бизнеса — один потенциально ценный лид и 99 шумных действий.

Когда алгоритм обучается на таких сигналах, он начинает приводить больше похожих пользователей. Формально реклама генерирует конверсии, но они не ведут бизнес к продажам, оплатам или сделкам.

Поэтому стандартный трекинг нужно оценивать не только по количеству конверсий в рекламном кабинете. Важно понять, насколько эти конверсии близки к реальному бизнес-результату. Решение — передавать конверсии в рекламные кабинеты не только с сайта, а напрямую из бизнес-системы: CRM, ERP или другой среды, где хранятся данные о заявках, заказах, оплате или статусе лида.

Как передача конверсий из CRM помогает рекламе

При таком подходе рекламная система получает не только событие, которое удалось зафиксировать на сайте. Она получает данные из источника, более близкого к бизнес-результату.

В CRM или ERP хранится событие: подтвержденный заказ, квалификация лида, сделка или другой важный статус. Бизнес формирует запрос с параметрами, которые ожидает рекламная система. Данные передаются напрямую в рекламный кабинет. Рекламная платформа сопоставляет эти параметры со своими кампаниями. Если пользователь взаимодействовал с рекламой, система зачисляет конверсию соответствующей кампании.

Такие механизмы есть в основных рекламных платформах. В Meta это Conversions API, в Google Ads — импорт offline conversions.

Для рекламной системы это дополнительный канал получения сигналов. Она может компенсировать часть утраченных данных или получить более качественные события для обучения алгоритмов.

Передача большего количества данных поможет, если:

часть продаж происходит офлайн после онлайн-взаимодействия;

в CRM больше подтвержденных конверсий, чем в рекламном кабинете;

бизнес видит потери данных и хочет частично их компенсировать;

рекламной системе не хватает объема сигналов для обучения.

Логика проста: если система видит больше релевантных конверсий, она лучше понимает, каких пользователей нужно привлекать.

Передача более чистых конверсий поможет, если:

многие заявки не проходят квалификацию;

часть заказов не подтверждается;

рекламный кабинет оптимизируется на действие, далекое от продажи;

бизнес хочет привлекать не больше лидов, а лучших потенциальных клиентов;

в CRM есть статусы, которые точнее показывают качество пользователя.

Важно не количество конверсий, а их ценность для алгоритма. Если система обучается на событиях, более близких к бизнес-результату, она может приводить более качественных лидов.

Подходы можно комбинировать: передавать больше конверсий и одновременно делать их более качественными. Например:

добавить офлайн-конверсии к онлайн-конверсиям;

передавать только подтвержденные заказы;

выбрать CRM-статус, который ближе к продаже;

тестировать различные типы конверсий отдельно;

создать комбинированную конверсию из нескольких этапов воронки.

Такой подход нужно тестировать. Рекламный кабинет остается black box: после передачи конверсий алгоритм сам решает, как использовать эти сигналы. То, что работает для одного бизнеса, не обязательно сработает для другого.

Базовый принцип таков: если событий достаточно и они имеют бизнес-смысл, систему можно обучать на них. Если логика сложнее — например, комбинирование нескольких конверсий в одну, — внедряйте через тестирование.

Как понять, какие конверсии нужно передавать

Чтобы выбрать событие для передачи в рекламный кабинет, нужно разложить воронку от первой заявки до финального бизнес-результата.

Например, для lead generation этапы могут выглядеть так:

Пользователь оставил заявку. Менеджер назначил демо-встречу. Лид получил статус SQL (Sales Qualified Lead). Клиент подписал договор и произвел оплату.

Далее необходимо проверить два параметра для каждого этапа.

Количество событий. Алгоритмам нужен достаточный объем данных для обучения. Ориентир — около 50 конверсий в месяц. Если на этапе всего 10–12 событий, этого может быть недостаточно. Срок наступления события. Важно, через сколько дней после первой заявки или клика наступает нужный этап. В Meta окно конверсии короткое — до семи дней. В Google Ads оно может достигать 30 дней.

Оптимальное событие — то, которое балансирует между качеством и количеством. Оно должно быть ближе к бизнес-результату, чем первичная заявка, но в то же время происходить достаточно часто, чтобы рекламная система могла на нем обучаться.

Например, если заявок 200 в месяц, демо-встреч 50, SQL — 12, а сделок — шесть, лучшим вариантом может быть второй этап — демо-встречи. Он уже качественнее обычной заявки, но еще имеет достаточный объем для алгоритмов.

Как оценить потенциал интеграции перед внедрением

Перед внедрением стоит хотя бы приблизительно рассчитать, действительно ли интеграция конверсий с CRM может дать результат.

Для этого нужно сравнить два показателя:

количество конверсий в CRM;

количество конверсий в рекламном кабинете.

Базовая логика расчета такова:

Далее оцените знак и размер этого разрыва.

Если gap положительный, рекламная система видит меньше конверсий, чем есть в CRM. Это означает, что часть данных можно попробовать передать в рекламный кабинет и компенсировать потери.

Если gap отрицательный, в рекламном кабинете может быть больше конверсий, чем реальных бизнес-результатов в CRM. Это сигнал о том, что реклама обучается на шумных событиях. В таком случае стоит передавать не больше конверсий, а более качественные: подтвержденные заказы, qualified leads, сделки или оплаты.

Такой расчет помогает понять:

насколько отличаются данные CRM и рекламного кабинета;

в чем проблема: в недостатке конверсий или в их качестве;

какой сценарий выбрать — передавать больше данных или более чистые сигналы;

имеет ли смысл инвестировать в интеграцию именно сейчас.

Если рекламные кампании уже оптимизированы, но масштабирование остановилось, этот анализ стоит провести в первую очередь.

Какие данные нужно передавать в рекламные системы

Для передачи конверсий в рекламные системы нужны данные, по которым Google Ads или Meta смогут идентифицировать пользователя и сопоставить его с рекламным взаимодействием.

Основные типы данных:

идентификаторы клика — GCLID для Google Ads, FBCLID для Meta;

first-party данные — email и номер телефона;

идентификатор конверсии — transaction ID для ecommerce или Lead ID для lead generation;

данные о самом событии — тип конверсии, время, статус, ценность;

value конверсии — revenue, маржа, средняя стоимость услуги или прогнозируемый LTV.

Для Google Ads желательно передавать GCLID, если он есть. Если его нет, можно использовать email и телефон для сопоставления пользователя.

Для Meta логика аналогична: можно передавать FBCLID, хешированный email, хешированный телефон и дополнительные параметры, которые помогают системе лучше идентифицировать пользователя.

Email и телефон нужно передавать в хешированном виде через SHA-256. В таком формате рекламные системы принимают first-party данные.

Чтобы объединить данные из CRM и аналитики, удобно использовать общий идентификатор. Для ecommerce это может быть transaction ID, для lead generation — Lead ID. Его стоит передавать и в CRM, и в Google Analytics.

В результате формируется набор данных с полным набором конверсий. Для части событий в нем будут GCLID или FBCLID, email, телефон и value. Для остальных — только email, телефон и данные о конверсии. Далее этот набор данных можно передавать через API в Google Ads и Meta.

Как работать со значением конверсий

В рекламную систему можно передавать не только факт конверсии, но и ее ценность — value. Это помогает алгоритму понять, какие пользователи приносят бизнесу больше денег, и оптимизироваться не только на количество действий, но и на их качество.

Для ecommerce value чаще всего передают как:

revenue — стоимость покупки;

маржу — если она существенно отличается между товарами.

Передавать маржу имеет смысл не всегда. Если на все товары маржа примерно одинаковая, например, 10% или 30%, рекламная система не получит новой дифференциации. Все покупки все равно останутся почти равноценными.

Если маржа сильно отличается от товара к товару, ее стоит тестировать в качестве value. Так система может увидеть, что дорогой товар не всегда самый ценный для бизнеса, если его маржа ниже, чем у более дешевого товара.

В lead generation value сложнее рассчитать, потому что на этапе qualified lead бизнес часто еще не знает точную сумму будущей сделки. В таком случае можно использовать приближенные значения:

среднюю стоимость услуги, которая интересует лида;

ожидаемую ценность сделки по типу услуги;

внутреннюю оценку качества лида.

Для subscription-бизнеса можно работать с прогнозируемым LTV. Например, оценивать будущую ценность пользователя по данным регистрации, онбординга, гео, времени и других параметров.

Value должна помогать системе отличать более ценные конверсии от менее ценных.

Если переданное значение не дает такой разницы, оно не улучшит обучение алгоритма.

Как построить техническую инфраструктуру для передачи конверсий

Для передачи данных о конверсиях требуется среда, в которой можно объединить данные из CRM, аналитики и рекламных систем в один набор данных. Подходящим (но не единственным) вариантом является Google BigQuery. Такое хранилище можно построить на любом стеке, который уже используется в бизнесе.

Далее — базовая логика инфраструктуры.

1. Загрузить данные из CRM

CRM предоставляет информацию о бизнес-результатах: подтвержденные заказы, qualified leads, сделки, оплаты, статусы лидов.

Из базы в первую очередь нужны first-party данные:

email;

номер телефона;

имя;

город;

статус конверсии;

value, если он передается.

Email и телефон нужно сразу хешировать через SHA-256. В таком виде эти данные принимают рекламные системы.

2. Добавить данные из Google Analytics

Из Google Analytics можно выгрузить технические идентификаторы, которые помогут сопоставить пользователя с рекламным взаимодействием:

client ID;

transaction ID;

Lead ID;

GCLID;

FBCLID;

другие веб-идентификаторы.

Если речь идет о лид-генерации, лучше заранее передавать ID лида и в CRM, и в Google Analytics. Так данные легче объединить.

3. Объединить данные в один набор данных

Данные из CRM и Google Analytics можно сопоставить по transaction ID или Lead ID. В результате формируется таблица со всеми конверсиями. У части конверсий будет полный набор данных:

email;

телефон;

GCLID или FBCLID;

transaction ID или Lead ID;

value;

статус события.

У части — только email, телефон и данные о конверсии. Это нормально: система все равно может использовать эти параметры для сопоставления.

4. Передавать конверсии через API

Из готового набора данных информация передается в рекламные системы:

в Google Ads — через API;

в Meta — через Facebook API.

В Google BigQuery есть прямая интеграция с Google Ads через Data Manager, но она ограничивает lookback window до 14 дней. Если подтверждение конверсии произошло позже, она может не засчитаться.

Через API в Google Ads можно передавать конверсии в пределах более длительного окна — до 30 дней. В Meta окно короче — семь дней, и передача также происходит через API.

5. Настроить мониторинг

После запуска интеграции нужно отслеживать, как работает передача данных.

Стоит проверять:

какие конверсии передались;

какие не попали в рекламную систему;

каков match rate;

где возникают ошибки;

нужно ли дозагрузить исторические данные.

Главное преимущество такой инфраструктуры — контроль. Данные хранятся в одном пространстве, их можно очищать, обогащать, комбинировать и передавать в разные рекламные системы по единой логике.

Как безопасно тестировать новые конверсии в рекламных кампаниях

Новые конверсии не стоит сразу ставить основными для всех активных кампаний. Если рекламный аккаунт уже работает стабильно, резкое переключение может запустить переобучение алгоритмов и временно ухудшить результаты.

Тестирование нужно проводить вместе с PPC-специалистом. Он поможет определить:

какие кампании можно перевести на новые конверсии;

какие конверсии оставить для аналитики;

как долго проводить тест;

когда переводить новую конверсию в primary;

когда отключать старые конверсии.

Для Google Ads

Более безопасный сценарий — сначала настроить новую конверсию как вторичную. Она не участвует в обучении кампаний, но позволяет проверить, корректно ли поступают данные.

На этом этапе нужно посмотреть:

наполняется ли конверсия;

каков match rate;

нет ли потерь при передаче данных;

доходят ли все нужные события до рекламного кабинета.

Если данные передаются корректно, можно постепенно изменить роли: старую конверсию перевести в secondary, а новую — сделать primary. Старую конверсию не стоит сразу удалять. Лучше оставить ее для сравнения и посмотреть, как кампании проходят переход.

Для Meta Ads

Вместо прямого переключения кампании можно создать дубль ad set и запустить его параллельно с новой конверсией. Так проще сравнить результаты, хотя этот сценарий также нужно тестировать осторожно.

Главное правило — не менять все одновременно. Сначала подготовьте набор данных, проверьте передачу данных, согласуйте тест с PPC-специалистом и только после этого переводите кампании на новые сигналы. Так интеграция не нарушит то, что уже работает в рекламном аккаунте.

Кейсы: как более чистые сигналы влияют на результат рекламы

В этих кейсах команда не пыталась передать в рекламные системы больше конверсий. Задача была другой — дать алгоритмам более чистые сигналы, которые лучше отражают реальный бизнес-результат.

Кейс 1. Ecommerce: меньше конверсий, но лучший результат

Что было не так

В проекте примерно 50% заказов не подтверждались. Пользователи оформляли заказы на сайте, но после звонка менеджера часть из них отказывалась от покупки.

Причины могли быть разными:

пользователь не хотел ждать доставку;

заказ терял актуальность;

возникали индивидуальные причины для отказа.

Для рекламного кабинета такие действия уже были конверсиями. Для бизнеса — нет, потому что заказы не завершались покупкой.

В чем заключался риск

Команда понимала: если передавать в рекламную систему только подтвержденные заказы, количество конверсий в кабинете сократится примерно вдвое.

Потеря объема могла не перекрыться качеством сигналов. То есть система получала бы меньше событий для обучения, и не было гарантии, что это улучшит результат.

Что сделали

Команда запустила тест вместе с PPC-специалистом.

Для теста выбрали две рекламные кампании, схожие по параметрам. На одну из них поставили новую primary-конверсию — подтвержденную конверсию, которую загружали в рекламную систему.

После этого результаты кампаний сравнивали между собой.

Что получили

Кампания с более чистым сигналом сработала лучше.

За тестовый период в течение месяца она принесла на 1 млн грн больше. При этом количество конверсий в системе стало меньше, но их результативность, conversion value и CR выросли в разы.

Потенциально, если масштабировать этот подход на рекламный аккаунт, эффект может достигать 15 млн грн в год. Это именно экстраполяция, а не гарантированный результат, так как от месяца к месяцу показатели могут отличаться.

Вывод из кейса

Иногда рекламной системе лучше передавать меньше конверсий, если эти конверсии точнее показывают бизнес-результат. В этом кейсе более чистый сигнал помог алгоритму лучше понять, каких пользователей нужно привлекать.

Кейс 2. Subscription-бизнес: передача purchase с value в Meta CAPI

Что было не так

Пользователи проходили долгий путь:

регистрировались в приложении;

проходили онбординг;

переходили на форму оплаты;

оформляли подписку.

Финальное целевое действие происходило не сразу, а после нескольких промежуточных этапов. Поэтому для системы было важно получать именно purchase-сигнал с суммой, а не только предыдущие действия пользователя.

Что сделали

Команда настроила передачу конверсий в Meta CAPI.

В систему передавались подписки с суммами, то есть purchase-события с value. Так рекламный алгоритм получал сигнал, более близкий к финальному бизнес-результату.

Что получили

После запуска передачи конверсий результаты начали улучшаться:

conversion rate от клика до покупки вырос на 16%;

cost per purchase снизился на 30%;

CPM также существенно снизился.

Система стала лучше ориентироваться на пользователей, которые с большей вероятностью доходят до оплаты.

Вывод из кейса

Передача purchase с value помогает алгоритму оптимизироваться не просто на действие, а на ценное действие. В этом кейсе Meta CAPI дал системе более четкий сигнал, и это улучшило эффективность рекламы.

Когда бизнесу стоит внедрять передачу конверсий из CRM

Передача конверсий из CRM имеет смысл тогда, когда рекламная система работает не с полной или не с достаточно качественной картиной данных. Это не обязательный этап для каждого бизнеса, но он становится важным, когда стандартного трекинга уже недостаточно для масштабирования рекламы.

Рассмотреть такую интеграцию стоит, если:

данные в CRM и рекламном кабинете существенно отличаются;

рекламный кабинет видит меньше конверсий, чем CRM;

в рекламе много конверсий, которые не доходят до продажи, оплаты или сделки;

часть заказов не подтверждается после звонка менеджера;

бизнес работает с lead generation, где form submit не равен qualified lead;

есть долгий путь от заявки до финальной продажи;

часть покупок происходит офлайн после онлайн-взаимодействия;

рекламный аккаунт уже оптимизирован, но масштабирование уперлось в потолок;

бизнес хочет оптимизировать рекламу не на количество заявок, а на качество клиентов.

Отдельно стоит присмотреться к этому подходу ecommerce-проектам, сервисным бизнесам, B2B-компаниям, SaaS и subscription-продуктам. У них часто есть промежуточные этапы между первой конверсией и реальным доходом: подтверждение заказа, квалификация лида, демо-встреча, оплата, оформление подписки.

Если эти этапы остаются только в CRM, рекламная система не видит, какие пользователи действительно ценны для бизнеса. Она продолжает оптимизироваться на доступные ей события — например, заявки или оформленные, но не подтвержденные заказы.

Перед внедрением стоит ответить на три вопроса:

Какое событие в CRM лучше всего показывает бизнес-результат? Достаточно ли таких событий для обучения рекламной системы? Сможет ли команда безопасно протестировать новую конверсию вместе с PPC-специалистом?

Если ответ на эти вопросы положительный, передача CRM-конверсий может стать следующим шагом в развитии performance-рекламы. Она поможет не просто «догрузить» данные в рекламный кабинет, а обучить алгоритмы на сигналах, которые ближе к деньгам, клиентам и реальному результату бизнеса.

Выводы