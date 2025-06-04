Как использовать аналитику для оптимизации процессов в ecommerce проекте — кейс «Touch.com.ua»
Аналитика для бизнесов ecommerce критически важна — благодаря ей компании определяют самые популярные товары, отслеживают пути клиентов к покупке и выявляют, на каких этапах и вследствие чего покупатели теряют интерес.
Это позволяет улучшать ассортимент, персонализировать предложения, а также эффективнее управлять запасами и маркетинговыми кампаниями.
Проект: Touch.com.ua.
Период работ: 17.01.2024 – 31.08.2024.
Услуга: сквозная аналитика.
Кто наш партнер
Touch.com.ua — украинский интернет-магазин, предлагающий товары для дома, электронику, гаджеты и аксессуары. Компания обеспечивает клиентов качественной продукцией по доступным ценам и широким выбором товаров для различных нужд. Благодаря быстрому обслуживанию, удобной доставке Touch.com.ua динамично растет и входит в число перспективных игроков украинского ecommerce.
Цели сотрудничества
Партнер обратился к Netpeak Ukraine с запросом исследовать, от каких товаров покупатели чаще всего отказываются и почему. Для Touch.com.ua это важно, ведь компания стремится улучшить клиентский опыт. Подробная статистика позволяет оптимизировать ассортимент, выявлять проблемы с доставкой или качеством товаров и делать покупки более удобными.
Анализ причин отказов помогает компании быстро реагировать на изменения рынка, корректировать стратегии продаж и снижать количество отмененных заказов. Это положительно влияет на прибыль и повышает уровень удовлетворенности клиентов.
Стратегия проекта
Для Touch.com.ua мы разработали стратегию с поэтапным внедрением ключевых решений для лучшего понимания потребностей партнера и эффективной интеграции аналитики. Первым шагом команда создала схему аналитического решения, это помогло определить основные этапы работы:
- Обмен данными между системами. Интеграция SFTP-сервера (защищенного хранилища файлов) с CRM-системой позволила автоматически передавать и обновлять информацию о заказах, клиентах и продажах.
- Сбор и обработка данных. Полученные данные агрегировались в Google BigQuery — мощном облачном сервисе для хранения и анализа больших массивов информации.
- Создание аналитических отчетов. На основе собранных данных в Power BI формировались интерактивные отчеты, позволяющие отслеживать ключевые бизнес-показатели и принимать обоснованные решения.
Действия команды
Начали мы с серии консультаций, чтобы детально понять специфические требования Touch.com.ua по аналитике отмененных заказов. После определения ключевых бизнес-процессов наша команда сосредоточилась на достижении конкретных результатов.
Первым вызовом стала работа с SFTP-сервером, в частности сбор больших объемов данных. Мы настроили интеграцию для автоматической загрузки списков товаров, номенклатуры и сопутствующей информации. Это стало основой для дальнейшей аналитики и агрегации данных и позволило поддерживать актуальный ассортимент.
Особенности работы с данными SFTP-сервера
Чтобы построить сквозную аналитику, необходимо обеспечить передачу данных из ERP-системы (система планирования ресурсов предприятия). Один из способов это реализовать — передавать данные из ERP на SFTP-сервер, откуда они уже загружаются в Google BigQuery. Этот подход универсален и работает с любой ERP, что особенно полезно для индивидуальных решений без стандартных интерфейсов интеграции.
Однако есть определенные вызовы, главный из них — быстрое получение данных с SFTP без перегрузки ERP. Мы решили это распараллеливанием потоков, благодаря чему оптимизировали импорт, сбалансировали нагрузку и существенно ускорили передачу данных.
Функция получает параметры через события Pub/Sub — это специальный механизм, позволяющий автоматически запускать функцию по расписанию или через определенное событие. Это удобно для регулярного импорта данных без ручного вмешательства.
Google также рекомендует переход на другой способ запуска — HTTP-триггеры. Они работают аналогично, но имеют несколько преимуществ. Это дешевле, поскольку облачные ресурсы используются эффективнее. Также HTTP-триггеры легче интегрировать с другими сервисами, и система становится гибче.
Если Pub/Sub можно сравнить с рассылкой уведомлений в мессенджере, то HTTP-триггеры — как сайт, который вы открываете по необходимости. Он не занимает ресурсы, пока его не запустят, что экономит деньги и дает больше возможностей для управления процессами.
Увеличив количество потоков до 10 и реализовав параллельную обработку файлов, мы существенно повысили производительность функции. Теперь она работает быстрее и обрабатывает одновременно несколько файлов, что обеспечивает эффективную работу с большими объемами данных.
Функция сама определяет, как обрабатывать файл, ориентируясь на его название. Чтобы добавить новый тип файлов, достаточно обновить настройки — менять код не нужно.
Перед загрузкой в BigQuery данные проходят несколько этапов подготовки:
- форматируются числовые значения;
- добавляются стандартные значения для отсутствующих полей;
- данные приводятся к нужному формату, в частности, конвертируются даты.
Это гарантирует, что даже файлы с незначительными неточностями будут загружены в BigQuery корректно.
Функция позволяет выбирать период обработки данных — по конкретной дате, диапазону или исключительно за предыдущий день. Это удобно для восстановления пропущенных данных и регулярного обновления.
Также функция интегрирована с Telegram для мониторинга процесса: она отправляет уведомления об успешной загрузке или ошибках. Это позволяет оперативно отслеживать обработку данных и быстро реагировать на возможные сбои.
Особенности работы с данными из CRM-системы
Работа с CRM-системами имеет свои особенности, в частности выбор библиотеки для интеграции. Она должна поддерживать считывание, передачу и обработку данных, но не все библиотеки имеют необходимый функционал.
Обычно данные в популярных CRM передаются через API, что удобнее получения с сервера. API помогает быстро перезаписывать данные в случае ошибок или изменений. При этом возможности зависят от функционала API, поэтому важно тщательно изучать документацию и адаптировать интеграцию при необходимости.
Этот коннектор использует асинхронную обработку, что ускоряет запросы к CRM и загрузку в BigQuery. Благодаря этому все процессы работают параллельно, значительно сокращая время обработки больших объемов данных.
Мы столкнулись с тем, что большие объемы данных медленно собирались. Чтобы оптимизировать процесс, реализовали асинхронность для запуска параллельных потоков. Это значительно ускорило интеграцию и предотвратило перегрузку системы.
Для соответствия стандартам конфиденциальности коннектор исключает определенные поля перед загрузкой в BigQuery. Например, поля ADDITIONAL_INFO и COMMENTS не передаются, что соответствует требованиям GDPR.
При разработке кода для сбора данных мы уделяем внимание проверке его надежности, производительности и соответствия требованиям конфиденциальности, гарантируя безопасную и эффективную интеграцию.
Агрегация данных в Google BigQuery
Ключевая цель первого этапа работ — анализ времени выполнения операций. Мы рассчитали среднее количество дней между различными стадиями процесса доставки, что помогает оценивать эффективность и скорость выполнения.
Второй блок сосредоточен на определении статусов продуктов и сделок. Логика запросов автоматически классифицирует данные по статусам типа «Успешный», «Недоступный» или «В работе». Это упрощает управление данными на всех этапах обработки.
Главным вызовом стало внедрение логики обработки статусов с несколькими уровнями сложных проверок для определения конечного результата записи. Цель — четкая классификация данных по бизнес-правилам и точный учет статусов на каждом этапе.
Как это работает
Сначала система определяет, входит ли статус в заданный диапазон. Например, он может принадлежать к группе промежуточных этапов, требующих уточнения. Когда статус соответствует начальным условиям и является первым в группе, система проверяет наличие завершающих этапов для объекта.
Также учитываются количественные показатели, определяющие готовность объекта к дальнейшей работе.
Эта логика обеспечивает точность и контроль: каждая запись получает статус по четким правилам. Система распознает нетипичные ситуации, оставляя возможность для дальнейшего анализа. Благодаря этому бизнес может легко отследить, на каком этапе находится объект и нуждается ли он в дополнительном внимании.
Такой подход помогает классифицировать данные с учетом всех возможных сценариев, упрощает управление и анализ. Четкая структура записей помогает удобно контролировать статусы на каждом этапе процесса.
Результаты сотрудничества
Аналитическая работа строится на проверке наших гипотез по следующим критериям:
- Точность данных — чтобы аналитика отражала реальную картину.
- Возможность регулярного обновления — для обеспечения актуальности данных.
Благодаря настройке кастомной аналитики мы:
- разработали трекинг доходности товаров, складских остатков и мониторинг активных позиций;
- настроили параметры для товаров и категорий, что позволяет выделить наиболее популярные позиции и усилить их присутствие в маркетинговых активностях;
- создали детальный отчет на базе собранных данных, обеспечивающий комплексную информацию для принятия обоснованных решений, улучшения бизнес-стратегии и оптимизации поставок товаров.
Этот отчет — мощный инструмент для быстрого анализа ключевых показателей, отслеживания изменений в динамике продаж и оперативного принятия решений на основе самых свежих данных с ежедневными обновлениями.
Для этого проекта аналитическое решение было дополнительно оптимизировано под следующие требования:
- способность выдерживать высокую нагрузку, учитывая большие объемы данных;
- скорость работы скриптов и их оптимальность, чтобы обеспечить эффективную обработку данных в короткие сроки.
Учтя все критерии, мы создали не только эффективное, но и оптимизированное и высокотехнологичное решение, позволяющее решать задачи на качественно новом уровне.
Этот кейс подтверждает, что инвестиции в аналитику — это не просто о цифрах, а о более глубоком понимании бизнеса, повышении конкурентоспособности и устойчивом развитии в динамичной среде ecommerce.
Touch.com.ua, СЕО
Как перед ecommerce, перед нами встала задача выяснить, от каких товаров и почему покупатели отказываются чаще всего. Это поможет оптимизировать расходы на цифровую рекламу.
Внедрение кастомной аналитики стало прорывом для нашего бизнеса. Автоматизация процессов и удобные динамические отчеты позволили быстро находить ответы на ключевые вопросы.
Детальный анализ помог выявить товарные группы с низкой долей завершенных сделок и определить основные причины потери клиентов.
Как результат, мы повысили окупаемость бюджетов на цифровую рекламу и увеличили прибыль.
Мы также пересмотрели закупочную политику. Проблему отказов клиентов от подтверждения заказа решили оптимизацией остатков товаров на складе. Дополнительное финансирование популярных товарных групп обеспечило их наличие и сократило сроки отгрузки.
Новая аналитическая система помогла актуализировать статус товаров на сайте и оптимизировать ассортимент розничной сети.
Работа категорийного менеджмента стала важным показателем эффективности бизнеса. Анализ этой сферы помог ввести новые KPI для менеджеров и перераспределить приоритетные товарные группы в соответствии с их компетенцией и результатами работы.
Благодаря сквозной аналитике мы оптимизировали рекламный бюджет, частично или полностью исключив неэффективные товарные группы из ecommerce. Это позволило перенаправить ресурсы на продвижение продуктов с высокой конверсией, что существенно повысило рентабельность маркетинговых активностей.
Команда аналитиков Netpeak Ukraine продемонстрировала высокий уровень профессионализма, глубокое понимание наших потребностей и способность оперативно решать поставленные задачи.
Демчук Владимир, Data Analyst в Netpeak Ukraine
Сотрудничество с Touch.com.ua дало нам ценный опыт в настройке аналитики для ecommerce. Перед нами стоял амбициозный вызов — создать комплексную систему анализа, учитывающую специфику онлайн-ритейла и потребности бизнеса.
Благодаря тесному взаимодействию на каждом этапе проекта мы глубже поняли бизнес-процессы и разработали эффективное аналитическое решение. Это помогло Touch.com.ua лучше оценивать эффективность поставок, усовершенствовать товарные предложения и повысить результативность маркетинговых кампаний.
Команда проекта: Александр Конивненко, Head of Digital Data Department; Ольга Горностаева, Team Lead; Павел Чикало, Демчук Владимир, Data Analysts; Оксана Демечева, Client Project Manager.
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