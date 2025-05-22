Імпорт даних у Google Analytics 4: Повний посібник для цілісного аналізу
Ефективний аналіз даних критично важливий для успіху будь-якого бізнесу. Однак, дані часто розкидані між різними платформами — від CRM до рекламних кабінетів та аналітичних інструментів. Ця фрагментація значно ускладнює отримання цілісної картини, виявлення ключових інсайтів та оптимізацію стратегій.
Google Analytics 4 дає змогу імпортувати дані із зовнішніх ресурсів, щоб об’єднати все в одному інтерфейсі. У цій статті поясню, які типи даних можна імпортувати, які переваги це дає для аналітики та як реалізувати імпорт на практиці.
Різниця між імпортом даних та Measurement Protocol
Імпорт даних у GA4 — це процес завантаження великих обсягів структурованих даних із зовнішніх систем, як-от CRM, рекламні платформи або бази даних. Зазвичай для цього використовуються файли у форматі CSV. Імпортовані дані об’єднуються з первинними даними, які збирає GA4 через код відстеження, щоб проводити комплексний аналіз і створювати розширені звіти.
Measurement Protocol (МР) — це інструмент для надсилання окремих подій безпосередньо на сервери GA4 в режимі реального часу через спеціальні HTTP-запити.
Measurement Protocol використовується для відстеження подій, що не фіксуються автоматично сайтом або застосунком:
- офлайн-конверсії — цільові дії, здійснені поза сайтом;
- взаємодії на серверній стороні — обробка замовлень, платежів, реєстрація користувачів;
- дії з пристроїв, де неможливо встановити стандартний код відстеження GA4 (наприклад, POS-термінали).
Основна відмінність:
- імпорт даних — завантаження великих масивів попередньо зібраних і структурованих даних для збагачення аналітичних звітів;
- Measurement Protocol — надсилання окремих подій у реальному часі для відстеження нестандартних взаємодій.
Розгляну на прикладах електронної комерції.
Приклад 1. Припустимо, потрібно проаналізувати, як маркетингові кампанії впливають на продажі. Є два основні джерела даних:
- витрати на рекламу з різних платформ;
- дані про трансакції з CRM-системи.
У цьому випадку найкраще підійде метод імпорту даних у Google Analytics 4, що дає змогу:
- об’єднати великі обсяги даних про витрати й продажі;
- провести комплексний аналіз рентабельності інвестицій (ROI);
- оцінити ефективність маркетингових каналів на основі повної картини.
Імпорт даних забезпечує завантаження великих масивів структурованих даних у GA4, розширюючи можливості аналізу та звітності.
Приклад 2. Потрібно відстежувати покупки, здійснені через додаток. Але стандартний код відстеження GA4 не завжди коректно фіксує такі трансакції.
У цьому випадку оптимальним рішенням буде використання Measurement Protocol, що дає змогу:
- надсилати дані про кожну трансакцію безпосередньо в GA4;
- працювати в режимі реального часу;
- забезпечити точне відстеження продажів, навіть якщо стандартне відстеження не спрацьовує.
Детальніше про методи об’єднання даних — у довідці Google Analytics.
Типи даних, доступних для імпорту в GA4
GA4 підтримує імпорт шести основних типів даних.
Дані про витрати (Cost Data)
Цей імпорт дає змогу завантажувати інформацію про витрати на рекламу з платформ, що не входять до екосистеми Google Ads, як-от Facebook Ads, TikTok Ads, Bing Ads. Зробити це можна за допомогою спеціальних сервісів:
Завдяки імпорту даних про витрати ви можете отримати повну картину маркетингових витрат. Цей підхід дає можливість порівняти рентабельність інвестицій у кожну платформу в єдиному інтерфейсі та приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу бюджету.
Приклад: ви запускаєте рекламні кампанії у Facebook Ads та Bing Ads і хочете порівняти їхню ефективність, розрахувавши Return on Ad Spend (ROAS).
У цьому випадку доцільно використати імпорт даних про витрати в GA4.
Імпортувавши витрати з Facebook Ads і Bing Ads та поєднавши їх із даними про дохід з вашого сайту, GA4 автоматично розрахує ROAS для кожної платформи.
Дані про товари (Item Data)
Цей імпорт дає змогу завантажувати детальну інформацію про ваші продукти.
Можна імпортувати такі дані:
- ідентифікатори товарів (SKU);
- назви товарів;
- категорії;
- бренди;
- варіанти — колір, розмір.
Завдяки імпорту даних про товари ви можете:
- сегментувати звіти за різними атрибутами позицій;
- отримувати глибше розуміння поведінки покупців щодо конкретних продуктів.
Приклад: для кожного товару можна передати в GA4 інформацію про його вартість і прибуток. Після цього система автоматично обчислить, скільки ви заробили з кожної одиниці — тобто розрахує ROI для кожного товару безпосередньо в аналітиці.
Дані про користувачів за User ID (User Data by User ID)
Передає в GA4 додаткову інформацію про зареєстрованих користувачів, використовуючи ідентифікатори (User ID).
User ID — це унікальний ідентифікатор, який призначається кожному користувачеві при створенні облікового запису на вашому сайті або в застосунку. Він потрібен, щоб розпізнавати цю саму людину, навіть якщо вона заходить із різних пристроїв — наприклад, з телефона вдень і з ноутбука ввечері.
Можна імпортувати:
- демографічні дані — вік, стать, місцезнаходження;
- дані про лояльність — рівень лояльності, дату останньої покупки;
- фінансові дані — Lifetime Value (LTV), середній чек;
- інформацію про підписки — статус, дата закінчення.
Під час імпорту даних у GA4 важливо розуміти, як система обробляє дублікати. Якщо ви завантажуєте дані з тим самим ключем (наприклад, User ID) і тим самим полем, GA4 перезапише старе значення новим.
Наприклад, якщо для певного User ID вже є значення поля «місцезнаходження», і ви імпортуєте нове — попереднє буде замінене.
Тому варто імпортувати лише ті демографічні чи поведінкові дані, які GA4 не збирає автоматично або якщо ви маєте точнішу інформацію з інших джерел.
Важливо: імпорт даних за User ID працює лише в тих ресурсах GA4, де на етапі налаштування була активована функція User ID. Вам може знадобитися окремий ресурс GA4, призначений спеціально для аналізу даних зареєстрованих користувачів.
Приклад: компанія надає послуги за підпискою та хоче проаналізувати, як зміни в статусі підписки впливають на LTV і активність користувачів.
Для цього слід імпортувати дані з CRM у GA4:
- User ID;
- Subscription Status («Trial», «Active», «Canceled»);
- Subscription Start / End Date.
GA4 вже збирає дані про використання платформи: кількість сеансів, перегляди, події.
Що можна проаналізувати:
- LTV для статусів підписки;
- залученість до та після скасування підписки;
- поведінку користувачів залежно від тривалості підписки.
Дані про користувачів за Client ID (User Data by Client ID)
Імпорт завантажує інформацію про потенційних клієнтів, використовуючи Client ID.
Client ID — це ідентифікатор, який GA4 присвоює браузерам та пристроям користувачів. Це потрібно для об'єднання даних, отриманих до того, як користувач зареєструвався або увійшов до свого облікового запису.
Приклад: ви можете імпортувати дані про те, які сторінки сайту переглянув користувач до того, як заповнив форму зворотного зв'язку, і зіставити їх за Client ID.
Дані про офлайн-події (Offline Event Data)
Цей тип імпорту дає можливість відстежувати події, які відбуваються поза межами сайту або застосунку, а, отже, не фіксуються автоматично GA4.
Офлайн-події — це взаємодії клієнтів з вашим бізнесом, що відбуваються в офлайн-середовищі:
- покупки, здійснені у фізичних магазинах;
- замовлення по телефону;
- зустрічі з клієнтами або консультації;
- відвідування виставок або заходів;
- взаємодії з клієнтською підтримкою через телефон або електронну пошту.
Щоб імпортувати дані про офлайн-події, потрібно зібрати інформацію про них (наприклад, дату, час, тип події, суму покупки) і зв’язати її з ідентифікаторами користувачів (User ID або Client ID), якщо це можливо.
Приклад: у вас є роздрібний магазин, і ви хочете проаналізувати вплив онлайн-реклами на офлайн-продажі. Як це зробити.
- Збираєте дані про покупки в магазині — дата, час, сума покупки, ідентифікатор клієнта (наприклад, номер картки лояльності, який можна зіставити з User ID, якщо клієнт зареєстрований онлайн).
- Імпортуєте дані в GA4.
- GA4 зіставляє офлайн-покупки з онлайн-активністю (перегляди реклами, візити на сайт) і показує, які кампанії призводять до збільшення офлайн-продажів.
Дані про спеціальні події (Custom Event Data)
В GA4 можна передавати додаткові параметри для спеціальних подій, які не входять до стандартних можливостей GA4.
Спеціальні події — це дії користувачів на сайті або в застосунку, які ви хочете відстежувати, але які не генеруються GA4 автоматично.
Імпорт додаткових параметрів дає змогу збагатити інформацію про спеціальні події та отримати глибший аналіз поведінки користувачів.
Приклад: потрібно відстежувати завантаження PDF-файлів з сайту. Як це зробити:
- створіть спеціальну подію file_download;
- імпортуйте додаткові параметри — file_name (назва файлу), file_category (категорія), file_size (розмір).
Імпортуючи ці параметри, ви зможете аналізувати, які файли завантажуються найчастіше, з яких категорій, і чи є зв’язок між розміром файлу та кількістю завантажень.
Підготовка до імпорту даних
GA4 підтримує імпорт даних у форматі CSV. Потрібно підготувати файл, аби він відповідав вимогам щодо структури та формату, встановленим Google Analytics.
Шаблони файлів у форматі CSV з прикладами параметрів можна знайти в довідці Google Analytics.
Поля для імпорту даних
Щоб правильно імпортувати дані, необхідно розуміти, які дані та поля потрібні для імпорту. Ці дані зазвичай експортуються з ваших внутрішніх систем — CRM, рекламних платформ, систем управління записами або баз даних користувачів.
|
Тип даних
|
Обов’язкові поля
|
Інші корисні поля
|
Дані про витрати
|
Date, Source, Medium, Cost
|
Campaign, Ad Group, Creative, Currency
|
Дані про товари
|
Item ID (наприклад, item_id або SKU)
|
Item Name, Category, Brand, Variant, Price
|
Дані про користувачів за User ID
|
User ID
|
Loyalty Level, Customer Lifetime Value, Demographics (e.g., age, gender), Subscription Status
|
Дані про користувачів за Client ID
|
Client ID
|
Phone Number, Email Address, Lead Source
|
Дані про офлайн-події
|
Event timestamp, Event name, Client ID або User ID
|
Transaction ID, Purchase Amount, Offline Channel
|
Дані про спеціальні події
|
Параметри, визначені для спеціальної події, мінімум один
|
Будь-які додаткові параметри, що стосуються вашої бізнес-логіки
Процес імпорту даних в GA4
Процес імпорту для всіх даних майже однаковий.
- Зайдіть в акаунт GA4 та перейдіть в розділ «Адміністратор».
- В розділі «Збір і редагування даних» оберіть «Імпортування даних».
- Натисніть «Створити джерело даних».
- Задайте назву, оберіть тип даних і джерело даних для імпорту.
- Співставте дані джерела з відповідними полями в GA4, натисніть «Імпортувати».
Поширені помилки та їх вирішення
Для зручності зібрала таблицю типових помилок і рішень до них.
|
Помилка
|
Опис
|
Спосіб виправлення
|
Неправильний формат файлу
|
Файл не у форматі CSV або має некоректне розширення.
|
Переконайтеся, що файл збережено у форматі CSV та має розширення .csv.
|
Неправильна структура CSV-файлу
|
У файлі відсутні необхідні стовпці або вони розташовані у неправильному порядку.
|
Перевірте структуру файлу на відповідність вимогам для обраного типу імпорту. Переконайтеся, що всі необхідні стовпці присутні та розташовані у правильній послідовності.
|
Неправильний формат даних у стовпцях
|
Дані у стовпцях не відповідають очікуваному формату (наприклад, текстові значення замість числових, неправильний формат дати).
|
Перевірте дані у кожному стовпці та переконайтеся, що вони відповідають очікуваному формату. Виправте всі невідповідності.
|
Перевищення лімітів імпорту
|
Файл завеликий або містить занадто багато рядків.
|
Розділіть файл на менші частини та імпортуйте їх окремо. Перевірте ліміти імпорту для вашого типу даних у довідці Google Analytics.
|
Проблеми з кодуванням файлу
|
Файл закодований у форматі, який не підтримується GA4 (наприклад, ANSI замість UTF-8).
|
Збережіть файл у форматі UTF-8. Більшість текстових редакторів та програм для роботи з електронними таблицями дозволяють вибрати кодування при збереженні файлу.
|
Помилки відповідності полів
|
Під час налаштування імпорту поля у вашому файлі неправильно зіставлені з полями GA4.
|
Перевірте налаштування відповідності полів та переконайтеся, що кожне поле у вашому файлі правильно зіставлене з відповідним полем у GA4.
|
Імпорт даних не обробляється
|
Дані не з’являються у звітах GA4 через тривалий час.
|
Перевірте статус імпорту даних у розділі «Імпорт даних» у GA4. Переконайтеся, що немає повідомлень про помилки або затримки в обробці. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Google Analytics.
Висновки
- Завдяки імпорту даних компанії можуть збагатити свої звіти GA4 інформацією з CRM-систем, рекламних платформ, баз даних та інших джерел.
- Google Analytics 4 дає змогу імпортувати шість типів даних:
- про витрати;
- про товари;
- про користувачів за User ID;
- про користувачів за Client ID;
- про офлайн-події;
- про спеціальні події.
- Імпортуйте різні типи даних: чим більше даних — тим глибше розуміння ефективності рекламних кампаній, товарів та поведінки користувачів.
- Регулярно перевіряйте якість та актуальність імпортованих даних.
- Імпорт даних можна робити так часто, як цього потребує ваш бізнес.
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