Імпорт даних у Google Analytics 4: Повний посібник для цілісного аналізу

Імпорт даних у Google Analytics 4: Повний посібник для цілісного аналізу

Ефективний аналіз даних критично важливий для успіху будь-якого бізнесу. Однак, дані часто розкидані між різними платформами — від CRM до рекламних кабінетів та аналітичних інструментів. Ця фрагментація значно ускладнює отримання цілісної картини, виявлення ключових інсайтів та оптимізацію стратегій.

Google Analytics 4 дає змогу імпортувати дані із зовнішніх ресурсів, щоб об’єднати все в одному інтерфейсі. У цій статті поясню, які типи даних можна імпортувати, які переваги це дає для аналітики та як реалізувати імпорт на практиці.

Різниця між імпортом даних та Measurement Protocol

Імпорт даних у GA4 — це процес завантаження великих обсягів структурованих даних із зовнішніх систем, як-от CRM, рекламні платформи або бази даних. Зазвичай для цього використовуються файли у форматі CSV. Імпортовані дані об’єднуються з первинними даними, які збирає GA4 через код відстеження, щоб проводити комплексний аналіз і створювати розширені звіти.

Measurement Protocol (МР) — це інструмент для надсилання окремих подій безпосередньо на сервери GA4 в режимі реального часу через спеціальні HTTP-запити.

Measurement Protocol використовується для відстеження подій, що не фіксуються автоматично сайтом або застосунком:

офлайн-конверсії — цільові дії, здійснені поза сайтом;

взаємодії на серверній стороні — обробка замовлень, платежів, реєстрація користувачів;

дії з пристроїв, де неможливо встановити стандартний код відстеження GA4 (наприклад, POS-термінали).

Основна відмінність: імпорт даних — завантаження великих масивів попередньо зібраних і структурованих даних для збагачення аналітичних звітів;

— завантаження великих масивів попередньо зібраних і структурованих даних для збагачення аналітичних звітів; Measurement Protocol — надсилання окремих подій у реальному часі для відстеження нестандартних взаємодій.

Розгляну на прикладах електронної комерції.

Приклад 1. Припустимо, потрібно проаналізувати, як маркетингові кампанії впливають на продажі. Є два основні джерела даних:

витрати на рекламу з різних платформ;

дані про трансакції з CRM-системи.

У цьому випадку найкраще підійде метод імпорту даних у Google Analytics 4, що дає змогу:

об’єднати великі обсяги даних про витрати й продажі;

провести комплексний аналіз рентабельності інвестицій (ROI);

оцінити ефективність маркетингових каналів на основі повної картини.

Імпорт даних забезпечує завантаження великих масивів структурованих даних у GA4, розширюючи можливості аналізу та звітності.

Приклад 2. Потрібно відстежувати покупки, здійснені через додаток. Але стандартний код відстеження GA4 не завжди коректно фіксує такі трансакції.

У цьому випадку оптимальним рішенням буде використання Measurement Protocol, що дає змогу:

надсилати дані про кожну трансакцію безпосередньо в GA4;

працювати в режимі реального часу;

забезпечити точне відстеження продажів, навіть якщо стандартне відстеження не спрацьовує.

Детальніше про методи об’єднання даних — у довідці Google Analytics.

Типи даних, доступних для імпорту в GA4

GA4 підтримує імпорт шести основних типів даних.

Дані про витрати (Cost Data)

Цей імпорт дає змогу завантажувати інформацію про витрати на рекламу з платформ, що не входять до екосистеми Google Ads, як-от Facebook Ads, TikTok Ads, Bing Ads. Зробити це можна за допомогою спеціальних сервісів:

Завдяки імпорту даних про витрати ви можете отримати повну картину маркетингових витрат. Цей підхід дає можливість порівняти рентабельність інвестицій у кожну платформу в єдиному інтерфейсі та приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу бюджету.

Приклад: ви запускаєте рекламні кампанії у Facebook Ads та Bing Ads і хочете порівняти їхню ефективність, розрахувавши Return on Ad Spend (ROAS).

У цьому випадку доцільно використати імпорт даних про витрати в GA4.

Імпортувавши витрати з Facebook Ads і Bing Ads та поєднавши їх із даними про дохід з вашого сайту, GA4 автоматично розрахує ROAS для кожної платформи.

Дані про товари (Item Data)

Цей імпорт дає змогу завантажувати детальну інформацію про ваші продукти.

Можна імпортувати такі дані:

ідентифікатори товарів (SKU);

назви товарів;

категорії;

бренди;

варіанти — колір, розмір.

Завдяки імпорту даних про товари ви можете:

сегментувати звіти за різними атрибутами позицій;

отримувати глибше розуміння поведінки покупців щодо конкретних продуктів.

Приклад: для кожного товару можна передати в GA4 інформацію про його вартість і прибуток. Після цього система автоматично обчислить, скільки ви заробили з кожної одиниці — тобто розрахує ROI для кожного товару безпосередньо в аналітиці.

Дані про користувачів за User ID (User Data by User ID)

Передає в GA4 додаткову інформацію про зареєстрованих користувачів, використовуючи ідентифікатори (User ID).

User ID — це унікальний ідентифікатор, який призначається кожному користувачеві при створенні облікового запису на вашому сайті або в застосунку. Він потрібен, щоб розпізнавати цю саму людину, навіть якщо вона заходить із різних пристроїв — наприклад, з телефона вдень і з ноутбука ввечері.

Можна імпортувати:

демографічні дані — вік, стать, місцезнаходження;

дані про лояльність — рівень лояльності, дату останньої покупки;

фінансові дані — Lifetime Value (LTV), середній чек;

інформацію про підписки — статус, дата закінчення.

Під час імпорту даних у GA4 важливо розуміти, як система обробляє дублікати. Якщо ви завантажуєте дані з тим самим ключем (наприклад, User ID) і тим самим полем, GA4 перезапише старе значення новим.

Наприклад, якщо для певного User ID вже є значення поля «місцезнаходження», і ви імпортуєте нове — попереднє буде замінене.

Тому варто імпортувати лише ті демографічні чи поведінкові дані, які GA4 не збирає автоматично або якщо ви маєте точнішу інформацію з інших джерел.

Важливо: імпорт даних за User ID працює лише в тих ресурсах GA4, де на етапі налаштування була активована функція User ID. Вам може знадобитися окремий ресурс GA4, призначений спеціально для аналізу даних зареєстрованих користувачів.

Приклад: компанія надає послуги за підпискою та хоче проаналізувати, як зміни в статусі підписки впливають на LTV і активність користувачів.

Для цього слід імпортувати дані з CRM у GA4:

User ID;

Subscription Status («Trial», «Active», «Canceled»);

Subscription Start / End Date.

GA4 вже збирає дані про використання платформи: кількість сеансів, перегляди, події.

Що можна проаналізувати:

LTV для статусів підписки;

залученість до та після скасування підписки;

поведінку користувачів залежно від тривалості підписки.

Дані про користувачів за Client ID (User Data by Client ID)

Імпорт завантажує інформацію про потенційних клієнтів, використовуючи Client ID.

Client ID — це ідентифікатор, який GA4 присвоює браузерам та пристроям користувачів. Це потрібно для об'єднання даних, отриманих до того, як користувач зареєструвався або увійшов до свого облікового запису.

Приклад: ви можете імпортувати дані про те, які сторінки сайту переглянув користувач до того, як заповнив форму зворотного зв'язку, і зіставити їх за Client ID.

Дані про офлайн-події (Offline Event Data)

Цей тип імпорту дає можливість відстежувати події, які відбуваються поза межами сайту або застосунку, а, отже, не фіксуються автоматично GA4.

Офлайн-події — це взаємодії клієнтів з вашим бізнесом, що відбуваються в офлайн-середовищі:

покупки, здійснені у фізичних магазинах;

замовлення по телефону;

зустрічі з клієнтами або консультації;

відвідування виставок або заходів;

взаємодії з клієнтською підтримкою через телефон або електронну пошту.

Щоб імпортувати дані про офлайн-події, потрібно зібрати інформацію про них (наприклад, дату, час, тип події, суму покупки) і зв’язати її з ідентифікаторами користувачів (User ID або Client ID), якщо це можливо.

Приклад: у вас є роздрібний магазин, і ви хочете проаналізувати вплив онлайн-реклами на офлайн-продажі. Як це зробити.

Збираєте дані про покупки в магазині — дата, час, сума покупки, ідентифікатор клієнта (наприклад, номер картки лояльності, який можна зіставити з User ID, якщо клієнт зареєстрований онлайн). Імпортуєте дані в GA4. GA4 зіставляє офлайн-покупки з онлайн-активністю (перегляди реклами, візити на сайт) і показує, які кампанії призводять до збільшення офлайн-продажів.

Дані про спеціальні події (Custom Event Data)

В GA4 можна передавати додаткові параметри для спеціальних подій, які не входять до стандартних можливостей GA4.

Спеціальні події — це дії користувачів на сайті або в застосунку, які ви хочете відстежувати, але які не генеруються GA4 автоматично.

Імпорт додаткових параметрів дає змогу збагатити інформацію про спеціальні події та отримати глибший аналіз поведінки користувачів.

Приклад: потрібно відстежувати завантаження PDF-файлів з сайту. Як це зробити:

створіть спеціальну подію file_download ;

імпортуйте додаткові параметри — file_name (назва файлу), file_category (категорія), file_size (розмір).

Імпортуючи ці параметри, ви зможете аналізувати, які файли завантажуються найчастіше, з яких категорій, і чи є зв’язок між розміром файлу та кількістю завантажень.

Підготовка до імпорту даних

GA4 підтримує імпорт даних у форматі CSV. Потрібно підготувати файл, аби він відповідав вимогам щодо структури та формату, встановленим Google Analytics.

Шаблони файлів у форматі CSV з прикладами параметрів можна знайти в довідці Google Analytics.

Поля для імпорту даних

Щоб правильно імпортувати дані, необхідно розуміти, які дані та поля потрібні для імпорту. Ці дані зазвичай експортуються з ваших внутрішніх систем — CRM, рекламних платформ, систем управління записами або баз даних користувачів.

Тип даних Обов’язкові поля Інші корисні поля Дані про витрати Date, Source, Medium, Cost Campaign, Ad Group, Creative, Currency Дані про товари Item ID (наприклад, item_id або SKU) Item Name, Category, Brand, Variant, Price Дані про користувачів за User ID User ID Loyalty Level, Customer Lifetime Value, Demographics (e.g., age, gender), Subscription Status Дані про користувачів за Client ID Client ID Phone Number, Email Address, Lead Source Дані про офлайн-події Event timestamp, Event name, Client ID або User ID Transaction ID, Purchase Amount, Offline Channel Дані про спеціальні події Параметри, визначені для спеціальної події, мінімум один Будь-які додаткові параметри, що стосуються вашої бізнес-логіки

Процес імпорту даних в GA4

Процес імпорту для всіх даних майже однаковий.

Зайдіть в акаунт GA4 та перейдіть в розділ «Адміністратор».

В розділі «Збір і редагування даних» оберіть «Імпортування даних».

Натисніть «Створити джерело даних».

Задайте назву, оберіть тип даних і джерело даних для імпорту.

Співставте дані джерела з відповідними полями в GA4, натисніть «Імпортувати».

Поширені помилки та їх вирішення

Для зручності зібрала таблицю типових помилок і рішень до них.

Помилка Опис Спосіб виправлення Неправильний формат файлу Файл не у форматі CSV або має некоректне розширення. Переконайтеся, що файл збережено у форматі CSV та має розширення .csv. Неправильна структура CSV-файлу У файлі відсутні необхідні стовпці або вони розташовані у неправильному порядку. Перевірте структуру файлу на відповідність вимогам для обраного типу імпорту. Переконайтеся, що всі необхідні стовпці присутні та розташовані у правильній послідовності. Неправильний формат даних у стовпцях Дані у стовпцях не відповідають очікуваному формату (наприклад, текстові значення замість числових, неправильний формат дати). Перевірте дані у кожному стовпці та переконайтеся, що вони відповідають очікуваному формату. Виправте всі невідповідності. Перевищення лімітів імпорту Файл завеликий або містить занадто багато рядків. Розділіть файл на менші частини та імпортуйте їх окремо. Перевірте ліміти імпорту для вашого типу даних у довідці Google Analytics. Проблеми з кодуванням файлу Файл закодований у форматі, який не підтримується GA4 (наприклад, ANSI замість UTF-8). Збережіть файл у форматі UTF-8. Більшість текстових редакторів та програм для роботи з електронними таблицями дозволяють вибрати кодування при збереженні файлу. Помилки відповідності полів Під час налаштування імпорту поля у вашому файлі неправильно зіставлені з полями GA4. Перевірте налаштування відповідності полів та переконайтеся, що кожне поле у вашому файлі правильно зіставлене з відповідним полем у GA4. Імпорт даних не обробляється Дані не з’являються у звітах GA4 через тривалий час. Перевірте статус імпорту даних у розділі «Імпорт даних» у GA4. Переконайтеся, що немає повідомлень про помилки або затримки в обробці. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Google Analytics.

Висновки

Завдяки імпорту даних компанії можуть збагатити свої звіти GA4 інформацією з CRM-систем, рекламних платформ, баз даних та інших джерел. Google Analytics 4 дає змогу імпортувати шість типів даних:

про витрати;

про товари;

про користувачів за User ID;

про користувачів за Client ID;

про офлайн-події;

про спеціальні події.