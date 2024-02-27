PPC Аналитика
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Импорт данных о расходах в Google Analytics 4: пошаговый мануал для PPC-специалиста
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Татьяна Ломакина

Импорт данных ― это функция в Google Analytics 4, которая позволяет загружать данные из внешних источников. Например, загрузить файл с количеством показов, кликов и стоимостью из различных рекламных систем, информацию из CRM или статистику офлайн-продаж, и совместить их с данными аналитики. Это помогает получить более полное представление об эффективности вашего бизнеса.

В этом гайде вы узнаете, как перенести данные из разных рекламных систем в Google Analytics 4 (GA4). Импортировать можно настроить из LinkedIn Ads, Twitter Ads, Snapchat Ads, Amazon Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads и других сервисов. Я покажу механику на примере импорта расходов Meta Ads (Facebook).

Я покажу механику на примере импорта расходов Meta Ads (Facebook).

Порядок импорта данных одинаковый для любой рекламной системы. Я рассмотрю простой способ, который не займет много времени.

Зачем импортировать расходы из рекламных систем в Google Analytics 4

  1. Централизация данных. Имея результаты рекламных кампаний из разных систем в одном месте, вам значительно легче сравнивать их. Не надо сводить все данные в таблицы или переключаться между рекламными системами. Это экономия времени и оптимизация трудозатрат.
  2. Измерение ROMI (рентабельности инвестиций маркетинговых кампаний). Импортировав данные о расходах в GA4, вы можете увидеть, сколько вам стоят кампании разных рекламных систем и какой доход они приносят. Определив, какие кампании являются самыми эффективными, вы сможете перераспределить маркетинговый бюджет.
  3. Анализ эффективности воронки продаж. Вы можете сравнивать «вклады» разных рекламных каналов в вашу воронку продаж. Это поможет оценить KPI для разных этапов воронки от разных рекламных систем и понять, какой рекламный канал является наиболее эффективным, куда следует перераспределить бюджет и т. д.
  4. Расширение отчетов. GA4 собирает определенные данные о событиях пользователей на сайте. Импорт из рекламных систем или дополнительной информации о товарах позволяет сопоставить эти данные и сделать ваши отчеты максимально информативными.

Какие данные можно импортировать в GA4

  1. Данные о расходах. Импортируйте клики, показы, расходы с ресурсов, не принадлежащих Google (например, Facebook, Twitter, LinkedIn и прочие). Эти данные можно использовать для анализа эффективности ваших кампаний в GA4.

    Именно этот вид импорта я рассмотрю далее, как самый распространенный в работе PPC-специалистов.
  1. Данные о товарах. Вы можете импортировать параметры продуктов, такие как артикулы, SKU, бренды, цвет, размер, стиль и другие параметры. Этот тип данных поможет анализировать поведение пользователей, с точки зрения указанных выше атрибутов, и понять, например, спрос на тот или иной товар, или качество юзабилити вашего сайта.
  2. Данные офлайн-событий. Импортируйте информацию источников, которые не подключены к Интернету. Например, загрузите данные о продажах офлайн-магазинов, чтобы отслеживать влияние онлайн- и офлайн-маркетинга на продажи в физических магазинах и получить более полное представление о поведении клиентов.
  3. Данные пользователя. Загружайте информацию о ваших клиентах для лучшей сегментации пользователей, создания списков ремаркетинга и т. д. Загрузить можно, например, идентификатор клиента, идентификатор пользователя, дату последней покупки, показатель общей ценности клиента, рейтинг лояльности и т. д.

Читайте также, как использовать GA4 для отслеживания действий пользователей на сайте без файлов cookie.

Пошаговая инструкция импорта данных на примере расходов Meta Ads

Чтобы импортировать данные, необходимо создать источник данных в настройках GA4, иметь файл, загруженный из Meta Ads (Facebook), и настроить UTM-метки. Без меток вы не получите необходимые данные из ваших рекламных систем, поэтому начну с них.

Параметр utm_id в настройке UTM-меток

UTM-метки нужны, чтобы знать, откуда на ваш сайт приходили пользователи, из каких рекламных систем, рекламных кампаний и объявлений. GA4 не может собирать данные о пользователях, которые перешли к вам из социальных сетей или емейлов, поэтому вам необходимо добавлять эти параметры к основному URL-адресу вашего сайта в настройках рекламных кампаний. 

Читайте больше о важности UTM-меток и о том, как их создавать, в материалах блога.

Поэтому перед настройкой импорта вам нужно начать использовать UTM-метки в своих кампаниях или, если они у вас есть, добавить новый параметр utm_id.

Рассмотрю на примере такого адреса с UTM-меткой.

Розгляну на прикладі такої адреси з UTM-міткою

Обычно в платных каналах трафика в ссылках используют следующие параметры:

  • utm_source (рекламная система);
  • utm_medium (рекламный канал);
  • utm_campaign (название рекламной кампании);

Но для Google Analytics 4 необходимо добавить еще один специальный параметр:

  • utm_id (уникальный идентификатор рекламной кампании).

Без параметра utm_id вы не сможете загрузить данные о расходах в Google Analytics 4. Обязательно добавьте его к конечному URL-адресу вашего сайта в рекламном объявлении.

Забегая наперед скажу: параметр utm_id соответствует данным campaign_id в шаблоне для загрузки.

Когда ваши рекламные ссылки имеют правильный формат, содержат необходимые параметры и значения, время создать источник импорта данных в GA4 и загрузить информацию о расходах.

Создание источника данных в настройках GA4

Зайдите в ваш ресурс GA4 и нажмите «Admin» ― «Data Import».

Зайдите в ваш ресурс GA4 и нажмите «Admin» ― «Data Import».

Нажмите на кнопку «Create data source». На открывшейся странице впишите название вашего источника и выберите тип данных «Cost data». Выберите способ загрузки:

  • ручная загрузка через CSV-файл (о нем и буду говорить дальше);
  • загрузка через SFTP-протокол ― автоматический и довольно сложный способ, к которому необходимо привлечь разработчика.

Для автоматического импорта через SFTP-протокол ваш разработчик должен предварительно создать сервер, который нужно соединить с GA4, предоставив доступ к нему. После этого данные будут автоматически загружаться в GA4.

Нажмите на кнопку «Upload CSV».

Нажмите на кнопку «Upload CSV»

Обратите внимание! Данные, которые вы загрузите через импорт, будут объединены с событиями, которые собирает GA4. Это значит, что когда вы будете формировать отчет, GA4 будет обращаться к вашему импортированному файлу и объединять данные из него со своими историческими данными. Но если вы удалите файл импорта, эти данные также исчезнут из GA4 навсегда. Подробнее о методах объединения данных в справке Google Analytics.

Важное замечание! Вы можете создать только один источник данных о расходах. Поэтому в одном файле необходимо указать источники из всех рекламных систем, которые вы используете.

Далее необходимо загрузить файл с данными. В документации Google скачайте для ознакомления шаблон CSV для вашего источника данных. Именно в таком формате система сможет принять информацию от вас.

Основные параметры шаблона для загрузки

Открывайте файл шаблона. Здесь видите столбики таблицы, которые нужно заполнить вашими актуальными данными. 

Открывайте файл шаблона. Здесь видите столбики таблицы, которые нужно заполнить вашими актуальными данными. 

Я рассмотрю каждый:

  1. Идентификатор кампании (campaign_id) ― новый параметр для Google Analytics, который не использовался как обязательный в предыдущей версии. Здесь должно быть уникальное обозначение вашей рекламной кампании. Соответствует параметру utm_id вашей UTM-метки.
  2. Источник (source) ― название рекламной системы.
  3. Канал (medium) ― название канала трафика.
  4. Название кампании (campaign) ― отсутствует в шаблоне, но в дальнейшем является обязательным полем в настройке импорта, поэтому его следует добавить.
  5. Дата (date) ― дата из вашей рекламной системы. Важно придерживаться корректного формата, от этого зависит успех загрузки импорта. Правильный формат: РРРР-ММ-ДД, например, 2023-07-15.
  6. Показы (impressions) ― количество показов рекламных объявлений за указанный день из вашей рекламной системы.
  7. Клики (clicks) ― количество кликов по вашим рекламным объявлениям за указанный день.
  8. Расходы (cost) ― потраченный бюджет на рекламные кампании за указанный день.

Этот шаблон необходимо заполнить актуальными данными. Для этого я покажу на примере Meta Ads, как создать отчет и загрузить его для импорта.

Пример создания отчета в рекламной системе

В кабинете Meta Ads в меню выберите раздел «Ads reporting». Создайте новый отчет.

В кабинете Meta Ads в меню выберите раздел «Ads reporting». Создайте новый отчет.

Выберите «Pivot table», чтобы получить удобный формат для загрузки.

Выберите «Pivot table», чтобы получить удобный формат для загрузки

В окне с настройками отчета выберите необходимые параметры: название кампании и день. В метриках вам нужны: amount spent (соответствует параметру cost из шаблона), impressions, link clicks (clicks).

В метриках вам нужны

Экспортируйте файл в удобном формате.

Экспортируйте файл в удобном формате

Открывайте файл экспорта с данными и удалите лишние столбцы. Рекомендую на этом этапе назвать столбцы в соответствии с шаблоном, чтобы позже было легче соотносить данные в настройках импорта в GA4. 

Проверьте правильность форматов данных (даты, расходы). В результате должен быть примерно такой файл.

В результате должен быть примерно такой файл

Сохраните его как .csv файл.

Напоминаю: если вы пользуетесь несколькими не-Google каналами трафика, в одном файле необходимо свести данные со всех рекламных систем. Создавать несколько источников импорта расходов в GA4 нельзя.

Загрузка и обновление данных в GA4

На этом этапе вы уже:

  • создали источник данных в GA4; 
  • подготовили файл с данными о расходах из рекламных систем, согласно шаблону;
  • сохранили этот файл в формате .csv.

Пришло время загрузить файл в источник данных. В настройках импорта нажмите на кнопку «Upload CSV».

В настройках импорта нажмите на кнопку «Upload CSV».

Выберите файл с данными о расходах, который вы подготовили, и нажмите «Next».

Выберите файл с данными о расходах, который вы подготовили, и нажмите «Next».

После загрузки файла откроется следующее окно настроек. В нем вам необходимо сопоставить обязательные и необязательные параметры GA4 с вашим файлом.

В нем вам необходимо сопоставить обязательные и необязательные параметры GA4 с вашим файлом.

В выпадающих списках столбца «Import field» найдите параметр ваших данных, соответствующий параметрам в столбце «Analytics field». Обратите внимание, что обязательным параметром является «Campaign name», которое нужно вручную добавить в шаблон. 

Когда все данные сопоставлены, нажимайте «Import».

Некоторое время файл будет обрабатываться системой. Если все данные указаны корректно, и нет ошибок, вы увидите успешный статус импортирования данных.

Если все данные указаны корректно, и нет ошибок, вы увидите успешный статус импортирования данных.

Данные загружены. Согласно документации Google, системе может потребоваться до 24 часов после загрузки, прежде чем новая информация появится в отчетах аналитики.

Со временем вам потребуется обновить данные для актуализации отчетов: добавить новые кампании, клики, показы и расходы по ним. Для этого необходимо обратиться к тому самому файлу .csv с данными, что вы готовили для первой загрузки. Внесите в него соответствующие изменения, сохраните его и, нажав «Import», вновь выберите тот же файл.

Внесите в него соответствующие изменения, сохраните его и, нажав «Import», вновь выберите тот же файл.

Важно, чтобы последовательность столбиков, их заголовки остались неизменными. Так вы сможете дополнять свою отчетность свежими данными, в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Работа с отчетами

Чтобы увидеть импортированные данные в отчетах, перейдите в раздел «Explore» и выберите пустой отчет или отчет в произвольной форме.

Чтобы увидеть импортированные данные в отчетах, перейдите в раздел «Explore» и выберите пустой отчет или отчет в произвольной форме.

В конструкторе отчетов добавьте параметры «Traffic source» ― «Session source/medium» и «Session campaign». В разделе показателей выберите те, что вам необходимы. В названии указано, что это показатели, не связанные с Google.

В названии указано, что это показатели, не связанные с Google.

В названии указано, что это показатели, не связанные с Google_2

Полученный отчет будет выглядеть так.

Полученный отчет будет выглядеть так.

Также вы сможете анализировать импортированные расходы в разделе меню «Advertising» ― «All channels». Здесь значение в столбце «Ads cost» должно подтянуться с учетом вашего файла импорта.

Здесь значение в столбце «Ads cost» должно подтянуться с учетом вашего файла импорта

И самое главное: теперь вы можете в одном отчете сравнить эффективность разных каналов рекламы. Для этого перейдите на «Reports» ― «Acquisition» ― «Non Google Cost».

Для этого перейдите на «Reports» ― «Acquisition» ― «Non Google Cost».

Выберите «Session source/medium» в настройках параметров. Отчет будет выглядеть следующим образом.

Отчет будет выглядеть следующим образом.

Централизовав данные по всем источникам в одном отчете, вам будет легче оценивать эффективность каждого из источников и делать выводы о необходимости перераспределения бюджета или же, например, целесообразности их использования.

Запомнить

  1. Импорт данных может быть нескольких типов (данные о расходах, товарах, офлайн-событиях, пользователях). Чаще всего в работе РРС-специалист встречается с импортом расходов.
  2. Импорт расходов данных из офлайн-, емейл-каналов или из социальных сетей ― очень важная функция Google Analytics 4, которая помогает объединять информацию со всех источников трафика и иметь целостную картину эффективности работы рекламы вашего бизнеса. Это значительно экономит время и дает возможность сравнить результаты каждого источника трафика.
  3. Прежде чем начинать настраивать импорт расходов, необходимо проверить наличие UTM-меток в конечных URL рекламных объявлений и добавить к ним параметр utm_id. Без него данные не будут импортироваться.
  4. Шаблон файла для загрузки можно взять из справки Google Analytics. Здесь вы сможете найти шаблоны к самым популярным рекламным системам. Обращайте внимание на формат данных, который требует Google Analytics.
  5. Данные из загруженного файла появятся в течение 24 часов после импорта. Вы можете создать только один источник данных с расходами. Поэтому, если у вас, например, есть несколько социальных сетей, их данные следует загружать в одном .csv файле. Внимательно следите за правильностью указанных каналов.
  6. Импортированные данные будут присутствовать в отчетах GA4, пока файл импорта загружен в созданном источнике данных. Как только вы удалите файл, данные исчезнут из отчетов. Чтобы добавить новые данные о расходах, следует вносить изменения в тот же файл с импортом, который был загружен впервые, после чего загрузить его снова. Важно не менять названия столбцов и их порядок. 
  7. Процедура импорта может проводиться так часто, как требует ваш бизнес.
Татьяна Ломакина

PPC-специалист Netpeak Agency с 2022 года. Выпускница онлайн-академии Choice31. 10+ лет в контент-маркетинге.

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