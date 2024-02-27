Импорт данных о расходах в Google Analytics 4: пошаговый мануал для PPC-специалиста

Импорт данных о расходах в Google Analytics 4: пошаговый мануал для PPC-специалиста

Импорт данных ― это функция в Google Analytics 4, которая позволяет загружать данные из внешних источников. Например, загрузить файл с количеством показов, кликов и стоимостью из различных рекламных систем, информацию из CRM или статистику офлайн-продаж, и совместить их с данными аналитики. Это помогает получить более полное представление об эффективности вашего бизнеса.

В этом гайде вы узнаете, как перенести данные из разных рекламных систем в Google Analytics 4 (GA4). Импортировать можно настроить из LinkedIn Ads, Twitter Ads, Snapchat Ads, Amazon Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads и других сервисов. Я покажу механику на примере импорта расходов Meta Ads (Facebook).

Порядок импорта данных одинаковый для любой рекламной системы. Я рассмотрю простой способ, который не займет много времени.

Зачем импортировать расходы из рекламных систем в Google Analytics 4

Централизация данных. Имея результаты рекламных кампаний из разных систем в одном месте, вам значительно легче сравнивать их. Не надо сводить все данные в таблицы или переключаться между рекламными системами. Это экономия времени и оптимизация трудозатрат. Измерение ROMI (рентабельности инвестиций маркетинговых кампаний). Импортировав данные о расходах в GA4, вы можете увидеть, сколько вам стоят кампании разных рекламных систем и какой доход они приносят. Определив, какие кампании являются самыми эффективными, вы сможете перераспределить маркетинговый бюджет. Анализ эффективности воронки продаж. Вы можете сравнивать «вклады» разных рекламных каналов в вашу воронку продаж. Это поможет оценить KPI для разных этапов воронки от разных рекламных систем и понять, какой рекламный канал является наиболее эффективным, куда следует перераспределить бюджет и т. д. Расширение отчетов. GA4 собирает определенные данные о событиях пользователей на сайте. Импорт из рекламных систем или дополнительной информации о товарах позволяет сопоставить эти данные и сделать ваши отчеты максимально информативными.

Какие данные можно импортировать в GA4

Данные о расходах. Импортируйте клики, показы, расходы с ресурсов, не принадлежащих Google (например, Facebook, Twitter, LinkedIn и прочие). Эти данные можно использовать для анализа эффективности ваших кампаний в GA4.



Именно этот вид импорта я рассмотрю далее, как самый распространенный в работе PPC-специалистов.

Данные о товарах. Вы можете импортировать параметры продуктов, такие как артикулы, SKU, бренды, цвет, размер, стиль и другие параметры. Этот тип данных поможет анализировать поведение пользователей, с точки зрения указанных выше атрибутов, и понять, например, спрос на тот или иной товар, или качество юзабилити вашего сайта. Данные офлайн-событий. Импортируйте информацию источников, которые не подключены к Интернету. Например, загрузите данные о продажах офлайн-магазинов, чтобы отслеживать влияние онлайн- и офлайн-маркетинга на продажи в физических магазинах и получить более полное представление о поведении клиентов. Данные пользователя. Загружайте информацию о ваших клиентах для лучшей сегментации пользователей, создания списков ремаркетинга и т. д. Загрузить можно, например, идентификатор клиента, идентификатор пользователя, дату последней покупки, показатель общей ценности клиента, рейтинг лояльности и т. д.

Читайте также, как использовать GA4 для отслеживания действий пользователей на сайте без файлов cookie .

Пошаговая инструкция импорта данных на примере расходов Meta Ads

Чтобы импортировать данные, необходимо создать источник данных в настройках GA4, иметь файл, загруженный из Meta Ads (Facebook), и настроить UTM-метки. Без меток вы не получите необходимые данные из ваших рекламных систем, поэтому начну с них.

Параметр utm_id в настройке UTM-меток

UTM-метки нужны, чтобы знать, откуда на ваш сайт приходили пользователи, из каких рекламных систем, рекламных кампаний и объявлений. GA4 не может собирать данные о пользователях, которые перешли к вам из социальных сетей или емейлов, поэтому вам необходимо добавлять эти параметры к основному URL-адресу вашего сайта в настройках рекламных кампаний.

Читайте больше о важности UTM-меток и о том, как их создавать, в материалах блога.

Поэтому перед настройкой импорта вам нужно начать использовать UTM-метки в своих кампаниях или, если они у вас есть, добавить новый параметр utm_id.

Рассмотрю на примере такого адреса с UTM-меткой.

Обычно в платных каналах трафика в ссылках используют следующие параметры:

utm_source (рекламная система);

utm_medium (рекламный канал);

utm_campaign (название рекламной кампании);

Но для Google Analytics 4 необходимо добавить еще один специальный параметр:

utm_id (уникальный идентификатор рекламной кампании).

Без параметра utm_id вы не сможете загрузить данные о расходах в Google Analytics 4. Обязательно добавьте его к конечному URL-адресу вашего сайта в рекламном объявлении.

Забегая наперед скажу: параметр utm_id соответствует данным campaign_id в шаблоне для загрузки.

Когда ваши рекламные ссылки имеют правильный формат, содержат необходимые параметры и значения, время создать источник импорта данных в GA4 и загрузить информацию о расходах.

Создание источника данных в настройках GA4

Зайдите в ваш ресурс GA4 и нажмите «Admin» ― «Data Import».

Нажмите на кнопку «Create data source». На открывшейся странице впишите название вашего источника и выберите тип данных «Cost data». Выберите способ загрузки:

ручная загрузка через CSV-файл (о нем и буду говорить дальше);

загрузка через SFTP-протокол ― автоматический и довольно сложный способ, к которому необходимо привлечь разработчика.

Для автоматического импорта через SFTP-протокол ваш разработчик должен предварительно создать сервер, который нужно соединить с GA4, предоставив доступ к нему. После этого данные будут автоматически загружаться в GA4.

Нажмите на кнопку «Upload CSV».

Обратите внимание! Данные, которые вы загрузите через импорт, будут объединены с событиями, которые собирает GA4. Это значит, что когда вы будете формировать отчет, GA4 будет обращаться к вашему импортированному файлу и объединять данные из него со своими историческими данными. Но если вы удалите файл импорта, эти данные также исчезнут из GA4 навсегда. Подробнее о методах объединения данных в справке Google Analytics.

Важное замечание! Вы можете создать только один источник данных о расходах. Поэтому в одном файле необходимо указать источники из всех рекламных систем, которые вы используете.

Далее необходимо загрузить файл с данными. В документации Google скачайте для ознакомления шаблон CSV для вашего источника данных. Именно в таком формате система сможет принять информацию от вас.

Основные параметры шаблона для загрузки

Открывайте файл шаблона. Здесь видите столбики таблицы, которые нужно заполнить вашими актуальными данными.

Я рассмотрю каждый:

Идентификатор кампании (campaign_id) ― новый параметр для Google Analytics, который не использовался как обязательный в предыдущей версии. Здесь должно быть уникальное обозначение вашей рекламной кампании. Соответствует параметру utm_id вашей UTM-метки. Источник (source) ― название рекламной системы. Канал (medium) ― название канала трафика. Название кампании (campaign) ― отсутствует в шаблоне, но в дальнейшем является обязательным полем в настройке импорта, поэтому его следует добавить. Дата (date) ― дата из вашей рекламной системы. Важно придерживаться корректного формата, от этого зависит успех загрузки импорта. Правильный формат: РРРР-ММ-ДД, например, 2023-07-15. Показы (impressions) ― количество показов рекламных объявлений за указанный день из вашей рекламной системы. Клики (clicks) ― количество кликов по вашим рекламным объявлениям за указанный день. Расходы (cost) ― потраченный бюджет на рекламные кампании за указанный день.

Этот шаблон необходимо заполнить актуальными данными. Для этого я покажу на примере Meta Ads, как создать отчет и загрузить его для импорта.

Пример создания отчета в рекламной системе

В кабинете Meta Ads в меню выберите раздел «Ads reporting». Создайте новый отчет.

Выберите «Pivot table», чтобы получить удобный формат для загрузки.

В окне с настройками отчета выберите необходимые параметры: название кампании и день. В метриках вам нужны: amount spent (соответствует параметру cost из шаблона), impressions, link clicks (clicks).

Экспортируйте файл в удобном формате.

Открывайте файл экспорта с данными и удалите лишние столбцы. Рекомендую на этом этапе назвать столбцы в соответствии с шаблоном, чтобы позже было легче соотносить данные в настройках импорта в GA4.

Проверьте правильность форматов данных (даты, расходы). В результате должен быть примерно такой файл.

Сохраните его как .csv файл.

Напоминаю: если вы пользуетесь несколькими не-Google каналами трафика, в одном файле необходимо свести данные со всех рекламных систем. Создавать несколько источников импорта расходов в GA4 нельзя.

Загрузка и обновление данных в GA4

На этом этапе вы уже:

создали источник данных в GA4;

подготовили файл с данными о расходах из рекламных систем, согласно шаблону;

сохранили этот файл в формате .csv.

Пришло время загрузить файл в источник данных. В настройках импорта нажмите на кнопку «Upload CSV».

Выберите файл с данными о расходах, который вы подготовили, и нажмите «Next».

После загрузки файла откроется следующее окно настроек. В нем вам необходимо сопоставить обязательные и необязательные параметры GA4 с вашим файлом.

В выпадающих списках столбца «Import field» найдите параметр ваших данных, соответствующий параметрам в столбце «Analytics field». Обратите внимание, что обязательным параметром является «Campaign name», которое нужно вручную добавить в шаблон.

Когда все данные сопоставлены, нажимайте «Import».

Некоторое время файл будет обрабатываться системой. Если все данные указаны корректно, и нет ошибок, вы увидите успешный статус импортирования данных.

Данные загружены. Согласно документации Google, системе может потребоваться до 24 часов после загрузки, прежде чем новая информация появится в отчетах аналитики.

Со временем вам потребуется обновить данные для актуализации отчетов: добавить новые кампании, клики, показы и расходы по ним. Для этого необходимо обратиться к тому самому файлу .csv с данными, что вы готовили для первой загрузки. Внесите в него соответствующие изменения, сохраните его и, нажав «Import», вновь выберите тот же файл.

Важно, чтобы последовательность столбиков, их заголовки остались неизменными. Так вы сможете дополнять свою отчетность свежими данными, в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Работа с отчетами

Чтобы увидеть импортированные данные в отчетах, перейдите в раздел «Explore» и выберите пустой отчет или отчет в произвольной форме.

В конструкторе отчетов добавьте параметры «Traffic source» ― «Session source/medium» и «Session campaign». В разделе показателей выберите те, что вам необходимы. В названии указано, что это показатели, не связанные с Google.

Полученный отчет будет выглядеть так.

Также вы сможете анализировать импортированные расходы в разделе меню «Advertising» ― «All channels». Здесь значение в столбце «Ads cost» должно подтянуться с учетом вашего файла импорта.

И самое главное: теперь вы можете в одном отчете сравнить эффективность разных каналов рекламы. Для этого перейдите на «Reports» ― «Acquisition» ― «Non Google Cost».

Выберите «Session source/medium» в настройках параметров. Отчет будет выглядеть следующим образом.

Централизовав данные по всем источникам в одном отчете, вам будет легче оценивать эффективность каждого из источников и делать выводы о необходимости перераспределения бюджета или же, например, целесообразности их использования.

Запомнить