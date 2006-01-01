Татьяна Ломакина

Татьяна Ломакина

Автор NJ c 2022
Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
PPC-специалист Netpeak Agency с 2022 года. Выпускница онлайн-академии Choice31. 10+ лет в контент-маркетинге.

Статьи автора

Бизнес
PPC
4575 4
CRM для малого и среднего бизнеса: обзор HubSpot
Бизнес
PPC
PPC
Аналитика
3157 2
Импорт данных о расходах в Google Analytics 4: пошаговый мануал для PPC-специалиста
PPC
Аналитика
PPC
7522 5
Восемь популярных рекламных сервисов с оплатой за клик
PPC
PPC
13466 5
Pay-Per-Click как рекламная модель: что это такое, и Зачем PPC нужна именно вам
PPC
