Татьяна Ломакина
Автор NJ c 2022
Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
PPC-специалист Netpeak Agency с 2022 года. Выпускница онлайн-академии Choice31. 10+ лет в контент-маркетинге.
Статьи автора
Бизнес
PPC
4575
4
CRM для малого и среднего бизнеса: обзор HubSpot
Бизнес
PPC
CRM для малого и среднего бизнеса: обзор HubSpot
4575
4
PPC
Аналитика
3157
2
Импорт данных о расходах в Google Analytics 4: пошаговый мануал для PPC-специалиста
PPC
Аналитика
Импорт данных о расходах в Google Analytics 4: пошаговый мануал для PPC-специалиста
3157
2
PPC
7522
5
Восемь популярных рекламных сервисов с оплатой за клик
PPC
Восемь популярных рекламных сервисов с оплатой за клик
7522
5
PPC
13466
5
Pay-Per-Click как рекламная модель: что это такое, и Зачем PPC нужна именно вам
PPC
Pay-Per-Click как рекламная модель: что это такое, и Зачем PPC нужна именно вам
13466
5