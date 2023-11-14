Восемь популярных рекламных сервисов с оплатой за клик

Восемь популярных рекламных сервисов с оплатой за клик

На рынке есть большое количество рекламных систем. В зависимости от вашей рекламной стратегии, можно одновременно использовать несколько компаний-провайдеров и балансировать на преимуществах каждой, чтобы тратить бюджет эффективно.

В продолжение своего материала о PPC-модели рекламы, я расскажу о самых распространенных рекламных платформах, в которых можно запустить рекламную кампанию с оплатой за клик. Рассмотрю их особенности, возможности, и как они могут повлиять на вашу рекламную стратегию.

Почему именно оплата за клик

PPC или Pay-Per-Click — это модель интернет-рекламы, в которой рекламодатель платит, только когда пользователь нажмет на рекламное объявление. Она берет свое начало с 90-х годов двадцатого века и до сих пор остается одной из самых распространенных моделей оплаты. Ее основные преимущества:

Экономичность. Оплата за клик позволяет рекламодателям тратить деньги только на потенциальных покупателей, а не на просмотры. Контроль эффективности. Имея доступ к детальной аналитике, рекламодатели могут оптимизировать рекламные стратегии. Универсальность. PPC-модель может использоваться на любом этапе маркетинговой воронки. Она позволяет менять формат, таргетинг и ключевые слова в соответствии с целями кампании.

PPC-реклама может быть использована бизнесами с любым направлением работы и присутствует в большинстве рекламных систем.

Далее я приведу перечень наиболее весомых на мировом рынке рекламодателей, а также раскрою, какие типы рекламных кампаний (РК) с моделью PPC имеют их рекламные системы.

Крупнейшая рекламная сеть PPC, которая занимает более 84% мирового рынка. В Украине Google также является самой популярной поисковой сетью, поэтому реклама в интернете часто начинается именно с PPC и именно с Google Ads.

Система предлагает рекламу в поисковой сети Google, а также на партнерских сайтах:

Типы рекламных кампаний Google Ads с PPC-моделью

Вы можете создать поисковую, медийную, товарную рекламную кампанию, выбрав ручную стратегию назначения ставок (Manual CPC):

То есть каждому ключевому слову вашей рекламной кампании вы назначаете максимальную ставку СРС (цена за клик).

Пока кампания работает, вы можете менять ставку СРС в зависимости от результатов. Эта стратегия предусматривает контроль над расходами и возможность корректировать ставки, что положительно отражается на эффективности рекламных кампаний.

Вместе с тем, вам нужно постоянно держать руку на пульсе и регулярно проверять показатели рекламных кампаний.

Также есть опция для «улучшения» стратегии Manual CPC — оптимизатор цены за конверсию (Enhanced CPC или ECPC). В этом случае вы позволяете рекламной системе корректировать ставки самостоятельно в рамках назначенного вами СРС.

Оптимизатор оценивает вероятность того, что определенный клик принесет конверсию, и автоматически повышает или понижает ставку.

Google Ads сейчас предлагает большое количество типов рекламных кампаний с автоматическими стратегиями, в которых рекламодателю стоит указать только дневной бюджет и, например, целевой показатель ROAS.

Автостратегии сами назначают ставки и этим значительно облегчают жизнь рекламодателям, но не являются полностью прозрачными алгоритмами. Почти все рычаги управления кампаниями отдаются рекламной системе, а не рекламодателю. Поэтому вы не можете знать, насколько эффективно работают ваши рекламные кампании с точки зрения рентабельности инвестиций в рекламу.

Автоматические стратегии предлагаются для следующих типов кампаний:

поисковая;

медийная;

товарная;

видео;

реклама приложений;

реклама отелей;

Discovery;

кампании с максимальной эффективностью (Performance Max).

Обратите внимание, что рекламная система YouTube является частью Google и настраивается в Google Ads. Впрочем, на сегодня нет возможности настроить рекламу в YouTube с оплатой за клик, только за просмотр CPV (цена за просмотр) или автостратегии.

Название Bing Ads в 2019 году было изменено на Microsoft Ads. Одна из самых популярных PPC рекламных сетей. Хотя Bing Ads не имеет такого широкого охвата, как Google, его аудитория считается более платежеспособной, а средний СРС ниже.

Объявления этой рекламной системы появляются в Microsoft Bing, а также на сайтах-партнерах: Yahoo!, AOL и MSN. К тому же Microsoft Ads — единственная рекламная система, которая предлагает таргетинг на профиль LinkedIn. Также в эту систему вы можете импортировать кампании из Google Ads, Facebook, Pinterest:

Типы рекламных кампаний Bing Ads с PPC-моделью

В Microsoft Ads есть три типа кампаний, каждая из которых использует PPC-модель. Вы можете выбрать поисковую, медийную и торговую рекламную кампанию со стратегией ручного назначения ставок. Enhanced CPC — расширенная версия, когда вы назначаете максимальную СРС, а система самостоятельно корректирует ставки.

Также для медийных кампаний (Audience Ads) доступна стратегия ручного назначения ставок (Manual CPC), когда вы будете оплачивать ровно ту сумму СРС, которую указали в настройках.

Для каждой из рекламных кампаний есть возможность выбрать автоматические стратегии, которые, как и в Google Ads, предлагают указать бюджет и опционально дополнительный параметр, такой как, например, target ROAS или target CPA:

Объединяет рекламные системы Facebook и Instagram, WhatsApp и Messenger.

Facebook является крупнейшей действующей социальной сетью с 2,96 миллиардами активных пользователей ежемесячно. Instagram имеет охват в 2 миллиарда пользователей.

Если Google Ads и Microsoft Ads «специализируются» на поиске, Facebook сосредоточен на демографическом таргетинге. Не пользователь находит релевантное объявление, а объявление само находит пользователя на основе его демографических характеристик, интересов и поведения.

Типы рекламных кампаний Meta Ads с PPC-моделью

Система предлагает шесть видов кампаний в зависимости от желаемой цели:

Пять из них поддерживают настройки СРС:

трафик (Traffic);

взаимодействие (Engagement);

генерация лидов (Leads);

продвижение приложения (App promotion);

продажи (Sales).

Единственный тип кампании, где вы не сможете назначить СРС — кампании на узнаваемость (Awareness), ведь здесь главная цель — показы.

Meta предлагает широкий диапазон форматов объявлений: статические, видео, карусели, динамические объявления.

Ждем появления еще одной рекламной системы от Meta — Threads — аналога Twitter. Сейчас в ноябре 2023 года рекламы в Threads еще нет. Как и в случае с Facebook и Instagram, со временем стоит ждать появления такой опции в рекламном кабинете Meta.

TikTok имеет более 1 миллиарда активных пользователей со всего мира ежемесячно. Он занимает шестую позицию рейтинга самых популярных социальных сетей. Платформа для обмена коротким видео дает пользователям возможность создавать и делиться 15-секундными роликами, добавлять музыку, голос за кадром, текст, анимацию и тому подобное.

Всего в TikTok Ads 8 целей для рекламных кампаний:

Типы рекламных кампаний TikTok Ads с PPC-моделью

В рекламном кабинете TikTok Ads вы можете использовать модель PPC для таких типов кампаний:

трафика на сайт или в приложение (Traffic);

установка приложения (App promotion);

конверсии на сайте (Website conversions);

товарная реклама (Product sales).

Кампании на охват (Reach), просмотры видео (Video views), лидогенерация (Lead generation) и увеличение подписчиков сообщества (Community interaction) поддерживают только автоматические стратегии.

У платформы более 528 миллионов пользователей ежемесячно. Охват Twitter уступает Facebook, но качество аудитории и коэффициент кликабельности здесь выше.

Рекламу можно нацелить на конкретных пользователей на основе демографических показателей, интересов и поведения. Всего платформа предлагает 10 типов рекламных кампаний:

Типы рекламных кампаний Twitter Ads с PPC-моделью

Twitter предлагает несколько видов рекламных кампаний с моделью PPC, в которых рекламодатель выбирает целевую цену за клик (средняя цена, к которой будет стремиться система) или максимальную цену за клик (цена, которую рекламодатель готов платить):

трафик на сайт (Website traffic);

действие в приложении (App re-engagement);

конверсии (Conversions);

кампания по ключевым словам (Keyword ads);

установка приложения (App Installs) — можно выбрать только целевую цену за клик.

Keyword ads — это новый вид рекламной кампании, который предусматривает использование ключевых слов подобно рекламным системам Google и Microsoft. На данный момент находится на бета-тестировании

Эту социальную сеть называют «Facebook для профессионалов» (хотя принадлежит она Microsoft). Рекламная система имеет более 930 миллионов зарегистрированных пользователей с информацией о профессиональных достижениях и критериях (должность, стаж работы, компания, прочее).

LinkedIn Ads предлагает семь типов рекламных кампаний:

Типы рекламных кампаний LinkedIn Ads с PPC-моделью

На все существующие типы рекламных кампаний кроме Brand awareness можно настроить автоматическую или ручную стратегию назначения ставок:

трафик на сайт (Website visits);

взаимодействия (Engagement)

просмотры видео (Video views);

генерация лидов (Lead generation);

конверсии на сайте (Website conversions);

кандидаты на работу (Job applicants).

В LinkedIn Ads вы можете использовать такие форматы рекламы: одиночные изображения, карусели, видео, персонализированные динамические объявления.

Amazon является одной из крупнейших торговых площадок в мире. Amazon Advertising (ранее AMS или Amazon Marketing Services) — это рекламная система, которая работает подобно рекламе с оплатой за клик в Google. Продавцы платят только тогда, когда покупатели нажимают рекламу, независимо от того, продается товар или нет.

Как и Google Ads, Amazon использует аукционную систему, где продавцы устанавливают ставки для показа своих объявлений. Объявления в результатах поиска могут быть органическими и спонсируемыми. Amazon позволяет настраивать таргетинг по ключевым словам, интересам покупателей, демографическим характеристикам и т. д.

Типы рекламных кампаний Amazon Advertising с PPC-моделью

Все имеющиеся типы рекламных кампаний поддерживают ручную настройку СРС:

Спонсируемые продукты (Sponsored Products) — стандартные списки продуктов, которые появляются в результатах поиска и на страницах с подробной информацией о продукте. Эта кампания нацеливается на ключевые слова для отдельных продуктов. Спонсируемые брендовые кампании (Sponsored Brands) — более широкий формат рекламы, который включает несколько продуктов, брендовые фото и логотип. Объявления показываются над, под и рядом с результатами поиска. Медийная реклама (Sponsored Display) — кампания, которая позволяет продавцам продвигать свои товары за пределами страниц с продуктами на Amazon, включая другие веб-сайты и приложения. Этот тип кампании доступен для всех рекламодателей, а не только для тех, кто продает на платформе.

Amazon Advertising имеет несколько собственных метрик эффективности, самая важная из которых ACoS.

ACoS (Advertising Cost of Sales) — показатель для измерения прибыльности рекламных кампаний Amazon.

Формула расчета: Затраты на рекламу / Выручка от рекламы * 100%

Пример. Если вы потратили $500 на рекламу, получили прибыли $1000, ACoS будет $500 / $1000 * 100% = 50%

Reddit не распространенная в Украине социальная сеть, но она чрезвычайно популярна в США. Почти половина всех пользователей Reddit — американцы.

Это сообщество является огромным форумом для обсуждения чего-либо: событий, новостей, трендов. Пользователи могут задавать вопросы, предоставлять консультацию, высказывать свое мнение, делать критические обзоры, ставить рейтинги или просто узнавать необходимую информацию и расшифровывать новые мемы.

Весь контент Reddit генерируют пользователи в тематических сообществах — сабредитах (subreddits).

Типы рекламных кампаний Reddit Ads с PPC-моделью

Есть возможность использовать PPC-модель во всех типах кампаний, кроме видеокампаний и кампаний на привлечение аудитории. Назначайте вашу ставку за клик в таких кампаниях:

трафики (Трафик);

конверсионная (Conversions);

установка приложений (App Installs)

товарная реклама (Catalog Sales).

Таргетинг в основном происходит на уровне сабредитов — сообществ, на которые подписаны пользователи. Выбирая определенные темы сабредитов, рекламодатель через интересы получает релевантную аудиторию.

Особенностью Reddit является обмен мнениями через большие массивы текста. В этом сообществе принято много читать. Поэтому объявления Reddit Ads — это прежде всего текст и контекст сабредита, в котором появилась реклама, а не изображение, как, например, в Instagram.

Выводы