PPC
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UK

Восемь популярных рекламных сервисов с оплатой за клик
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Татьяна Ломакина

На рынке есть большое количество рекламных систем. В зависимости от вашей рекламной стратегии, можно одновременно использовать несколько компаний-провайдеров и балансировать на преимуществах каждой, чтобы тратить бюджет эффективно.

В продолжение своего материала о PPC-модели рекламы, я расскажу о самых распространенных рекламных платформах, в которых можно запустить рекламную кампанию с оплатой за клик. Рассмотрю их особенности, возможности, и как они могут повлиять на вашу рекламную стратегию.

Почему именно оплата за клик

PPC или Pay-Per-Click — это модель интернет-рекламы, в которой рекламодатель платит, только когда пользователь нажмет на рекламное объявление. Она берет свое начало с 90-х годов двадцатого века и до сих пор остается одной из самых распространенных моделей оплаты. Ее основные преимущества: 

  1. Экономичность. Оплата за клик позволяет рекламодателям тратить деньги только на потенциальных покупателей, а не на просмотры.
  2. Контроль эффективности. Имея доступ к детальной аналитике, рекламодатели могут оптимизировать рекламные стратегии.
  3. Универсальность. PPC-модель может использоваться на любом этапе маркетинговой воронки. Она позволяет менять формат, таргетинг и ключевые слова в соответствии с целями кампании.

PPC-реклама может быть использована бизнесами с любым направлением работы и присутствует в большинстве рекламных систем. 

Далее я приведу перечень наиболее весомых на мировом рынке рекламодателей, а также раскрою, какие типы рекламных кампаний (РК) с моделью PPC имеют их рекламные системы.

Google Ads

Крупнейшая рекламная сеть PPC, которая занимает более 84% мирового рынка. В Украине Google также является самой популярной поисковой сетью, поэтому реклама в интернете часто начинается именно с PPC и именно с Google Ads.

Система предлагает рекламу в поисковой сети Google, а также на партнерских сайтах:

Реклама в гугл

Типы рекламных кампаний Google Ads с PPC-моделью

Вы можете создать поисковую, медийную, товарную рекламную кампанию, выбрав ручную стратегию назначения ставок (Manual CPC):

Реклама в гугл

То есть каждому ключевому слову вашей рекламной кампании вы назначаете максимальную ставку СРС (цена за клик). 

Пока кампания работает, вы можете менять ставку СРС в зависимости от результатов. Эта стратегия предусматривает контроль над расходами и возможность корректировать ставки, что положительно отражается на эффективности рекламных кампаний.  

Вместе с тем, вам нужно постоянно держать руку на пульсе и регулярно проверять показатели рекламных кампаний.

Также есть опция для «улучшения» стратегии Manual CPC — оптимизатор цены за конверсию (Enhanced CPC или ECPC). В этом случае вы позволяете рекламной системе корректировать ставки самостоятельно в рамках назначенного вами СРС. 

Оптимизатор оценивает вероятность того, что определенный клик принесет конверсию, и автоматически повышает или понижает ставку.

Google Ads сейчас предлагает большое количество типов рекламных кампаний с автоматическими стратегиями, в которых рекламодателю стоит указать только дневной бюджет и, например, целевой показатель ROAS. 

Автостратегии сами назначают ставки и этим значительно облегчают жизнь рекламодателям, но не являются полностью прозрачными алгоритмами. Почти все рычаги управления кампаниями отдаются рекламной системе, а не рекламодателю. Поэтому вы не можете знать, насколько эффективно работают ваши рекламные кампании с точки зрения рентабельности инвестиций в рекламу. 

Автоматические стратегии предлагаются для следующих типов кампаний: 

  • поисковая; 
  • медийная; 
  • товарная; 
  • видео; 
  • реклама приложений; 
  • реклама отелей; 
  • Discovery; 
  • кампании с максимальной эффективностью (Performance Max).

Обратите внимание, что рекламная система YouTube является частью Google и настраивается в Google Ads. Впрочем, на сегодня нет возможности настроить рекламу в YouTube с оплатой за клик, только за просмотр CPV (цена за просмотр) или автостратегии.

Microsoft Ads (Bing Ads)

Название Bing Ads в 2019 году было изменено на Microsoft Ads. Одна из самых популярных PPC рекламных сетей. Хотя Bing Ads не имеет такого широкого охвата, как Google, его аудитория считается более платежеспособной, а средний СРС ниже.

Объявления этой рекламной системы появляются в Microsoft Bing, а также на сайтах-партнерах: Yahoo!, AOL и MSN. К тому же Microsoft Ads — единственная рекламная система, которая предлагает таргетинг на профиль LinkedIn. Также в эту систему вы можете импортировать кампании из Google Ads, Facebook, Pinterest:

Також в цю систему ви можете імпортувати кампанії з Google Ads, Facebook, Pinterest

Типы рекламных кампаний Bing Ads с PPC-моделью

В Microsoft Ads есть три типа кампаний, каждая из которых использует PPC-модель. Вы можете выбрать поисковую, медийную и торговую рекламную кампанию со стратегией ручного назначения ставок. Enhanced CPC — расширенная версия, когда вы назначаете максимальную СРС, а система самостоятельно корректирует ставки.

Также для медийных кампаний (Audience Ads) доступна стратегия ручного назначения ставок (Manual CPC), когда вы будете оплачивать ровно ту сумму СРС, которую указали в настройках.

Для каждой из рекламных кампаний есть возможность выбрать автоматические стратегии, которые, как и в Google Ads, предлагают указать бюджет и опционально дополнительный параметр, такой как, например, target ROAS или target CPA:

Для кожної з рекламних кампаній є можливість вибрати автоматичні стратегії, які, як і в Google Ads, пропонують вказати бюджет і опціонально додатковий параметр, як от, наприклад, target ROAS або target CPA

Meta Ads (Facebook, Instagram)

Объединяет рекламные системы Facebook и Instagram, WhatsApp и Messenger. 

Facebook является крупнейшей действующей социальной сетью с 2,96 миллиардами активных пользователей ежемесячно. Instagram имеет охват в 2 миллиарда пользователей. 

Если Google Ads и Microsoft Ads «специализируются» на поиске, Facebook сосредоточен на демографическом таргетинге. Не пользователь находит релевантное объявление, а объявление само находит пользователя на основе его демографических характеристик, интересов и поведения.

Типы рекламных кампаний Meta Ads с PPC-моделью

Система предлагает шесть видов кампаний в зависимости от желаемой цели: 

Реклама в мета

Пять из них поддерживают настройки СРС:

  • трафик (Traffic);
  • взаимодействие (Engagement);
  • генерация лидов (Leads);
  • продвижение приложения (App promotion);
  • продажи (Sales).

Единственный тип кампании, где вы не сможете назначить СРС — кампании на узнаваемость (Awareness), ведь здесь главная цель — показы.

Meta предлагает широкий диапазон форматов объявлений: статические, видео, карусели, динамические объявления.

Ждем появления еще одной рекламной системы от Meta — Threads — аналога Twitter. Сейчас в ноябре 2023 года рекламы в Threads еще нет. Как и в случае с Facebook и Instagram, со временем стоит ждать появления такой опции в рекламном кабинете Meta.

TikTok Ads

TikTok имеет более 1 миллиарда активных пользователей со всего мира ежемесячно. Он занимает шестую позицию рейтинга самых популярных социальных сетей. Платформа для обмена коротким видео дает пользователям возможность создавать и делиться 15-секундными роликами, добавлять музыку, голос за кадром, текст, анимацию и тому подобное. 

Всего в TikTok Ads 8 целей для рекламных кампаний:

Всього в TikTok Ads 8 цілей для рекламних кампаній

Типы рекламных кампаний TikTok Ads с PPC-моделью

В рекламном кабинете TikTok Ads вы можете использовать модель PPC для таких типов кампаний: 

  • трафика на сайт или в приложение (Traffic); 
  • установка приложения (App promotion); 
  • конверсии на сайте (Website conversions); 
  • товарная реклама (Product sales).

Кампании на охват (Reach), просмотры видео (Video views), лидогенерация (Lead generation) и увеличение подписчиков сообщества (Community interaction) поддерживают только автоматические стратегии.

Twitter Ads (Х)

У платформы более 528 миллионов пользователей ежемесячно. Охват Twitter уступает Facebook, но качество аудитории и коэффициент кликабельности здесь выше. 

Рекламу можно нацелить на конкретных пользователей на основе демографических показателей, интересов и поведения. Всего платформа предлагает 10 типов рекламных кампаний:

Всього платформа пропонує 10 типів рекламних кампаній

Типы рекламных кампаний Twitter Ads с PPC-моделью

Twitter предлагает несколько видов рекламных кампаний с моделью PPC, в которых рекламодатель выбирает целевую цену за клик (средняя цена, к которой будет стремиться система) или максимальную цену за клик (цена, которую рекламодатель готов платить):

  • трафик на сайт (Website traffic);
  • действие в приложении (App re-engagement);
  • конверсии (Conversions);
  • кампания по ключевым словам (Keyword ads);
  • установка приложения (App Installs) — можно выбрать только целевую цену за клик.

Keyword ads — это новый вид рекламной кампании, который предусматривает использование ключевых слов подобно рекламным системам Google и Microsoft. На данный момент находится на бета-тестировании 

LinkedIn Ads

Эту социальную сеть называют «Facebook для профессионалов» (хотя принадлежит она Microsoft). Рекламная система имеет более 930 миллионов зарегистрированных пользователей с информацией о профессиональных достижениях и критериях (должность, стаж работы, компания, прочее).

LinkedIn Ads предлагает семь типов рекламных кампаний:

LinkedIn Ads пропонує 7 типів рекламних кампаній

Типы рекламных кампаний LinkedIn Ads с PPC-моделью 

На все существующие типы рекламных кампаний кроме Brand awareness можно настроить автоматическую или ручную стратегию назначения ставок:

  • трафик на сайт (Website visits);
  • взаимодействия (Engagement)
  • просмотры видео (Video views);
  • генерация лидов (Lead generation);
  • конверсии на сайте (Website conversions);
  • кандидаты на работу (Job applicants).

В LinkedIn Ads вы можете использовать такие форматы рекламы: одиночные изображения, карусели, видео, персонализированные динамические объявления.

Amazon Advertising

Amazon является одной из крупнейших торговых площадок в мире. Amazon Advertising (ранее AMS или Amazon Marketing Services) — это рекламная система, которая работает подобно рекламе с оплатой за клик в Google. Продавцы платят только тогда, когда покупатели нажимают рекламу, независимо от того, продается товар или нет.

Как и Google Ads, Amazon использует аукционную систему, где продавцы устанавливают ставки для показа своих объявлений. Объявления в результатах поиска могут быть органическими и спонсируемыми. Amazon позволяет настраивать таргетинг по ключевым словам, интересам покупателей, демографическим характеристикам и т. д.

Amazon дозволяє налаштовувати таргетинг за ключовими словами, інтересами покупців, демографічними характеристиками тощо

Типы рекламных кампаний Amazon Advertising с PPC-моделью

Все имеющиеся типы рекламных кампаний поддерживают ручную настройку СРС:

  1. Спонсируемые продукты (Sponsored Products) — стандартные списки продуктов, которые появляются в результатах поиска и на страницах с подробной информацией о продукте. Эта кампания нацеливается на ключевые слова для отдельных продуктов.
  2. Спонсируемые брендовые кампании (Sponsored Brands) — более широкий формат рекламы, который включает несколько продуктов, брендовые фото и логотип. Объявления показываются над, под и рядом с результатами поиска.
  3. Медийная реклама (Sponsored Display) — кампания, которая позволяет продавцам продвигать свои товары за пределами страниц с продуктами на Amazon, включая другие веб-сайты и приложения. Этот тип кампании доступен для всех рекламодателей, а не только для тех, кто продает на платформе.

Amazon Advertising имеет несколько собственных метрик эффективности, самая важная из которых ACoS. 

ACoS (Advertising Cost of Sales) показатель для измерения прибыльности рекламных кампаний Amazon.

Формула расчета: Затраты на рекламу / Выручка от рекламы * 100%

Пример. Если вы потратили $500 на рекламу, получили прибыли $1000, ACoS будет $500 / $1000 * 100% = 50%

Reddit Ads

Reddit не распространенная в Украине социальная сеть, но она чрезвычайно популярна в США. Почти половина всех пользователей Reddit — американцы. 

Это сообщество является огромным форумом для обсуждения чего-либо: событий, новостей, трендов. Пользователи могут задавать вопросы, предоставлять консультацию, высказывать свое мнение, делать критические обзоры, ставить рейтинги или просто узнавать необходимую информацию и расшифровывать новые мемы. 

Весь контент Reddit генерируют пользователи в тематических сообществах — сабредитах (subreddits).

Типы рекламных кампаний Reddit Ads с PPC-моделью

Есть возможность использовать PPC-модель во всех типах кампаний, кроме видеокампаний и кампаний на привлечение аудитории. Назначайте вашу ставку за клик в таких кампаниях: 

  • трафики (Трафик); 
  • конверсионная (Conversions); 
  • установка приложений (App Installs) 
  • товарная реклама (Catalog Sales).

товарна реклама (Catalog Sales)

Таргетинг в основном происходит на уровне сабредитов — сообществ, на которые подписаны пользователи. Выбирая определенные темы сабредитов, рекламодатель через интересы получает релевантную аудиторию. 

Особенностью Reddit является обмен мнениями через большие массивы текста. В этом сообществе принято много читать. Поэтому объявления Reddit Ads — это прежде всего текст и контекст сабредита, в котором появилась реклама, а не изображение, как, например, в Instagram.

Выводы

  1. PPC-модель рекламы одна из самых распространенных в мире. Она имеет определенные преимущества и большинство рекламных провайдеров предлагают запускать рекламные кампании по этой модели.
  2. Каждый из провайдеров имеет свои типы рекламных кампаний. При выборе провайдера, стоит учитывать его аудиторию, популярность в определенных геолокациях и особенности рекламного сервиса.
  3. Вы можете использовать нескольких провайдеров одновременно, балансируя на преимуществах каждого из них. Некоторые провайдеры даже имеют возможность импорта рекламных кампаний от других, как Microsoft Ads (Bing Ads).
Татьяна Ломакина

PPC-специалист Netpeak Agency с 2022 года. Выпускница онлайн-академии Choice31. 10+ лет в контент-маркетинге.

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