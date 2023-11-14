Вісім популярних рекламних сервісів з оплатою за клік

Вісім популярних рекламних сервісів з оплатою за клік

На ринку є велика кількість рекламних систем. В залежності від вашої рекламної стратегії, можна одночасно використовувати декілька компаній-провайдерів і балансувати на перевагах кожної, щоб витрачати бюджет ефективно.

В продовження свого матеріалу про PPC-модель реклами, я розкажу про найпоширеніші рекламні платформи, в яких можна запустити рекламну кампанію з оплатою за клік. Розгляну їх особливості, можливості, та як вони можуть вплинути на вашу рекламну стратегію.

Чому саме оплата за клік

PPC або Pay-Per-Click — це модель інтернет-реклами, у якій рекламодавець платить, лише коли користувач натисне на рекламне оголошення. Вона бере свій початок з 90-х років двадцятого сторіччя і досі залишається однією з найрозповсюдженіших моделей оплати. Її основні переваги:

Економічність. Оплата за клік дозволяє рекламодавцям витрачати гроші лише на потенційних покупців, а не перегляди. Контроль ефективності. Маючи доступ до детальної аналітики, рекламодавці можуть оптимізувати рекламні стратегії. Універсальність. PPC-модель може використовуватись на будь-якому етапі маркетингової воронки. Вона дозволяє змінювати формат, таргетинг та ключові слова відповідно до цілей кампанії.

PPC-реклама може бути використана бізнесами з будь-яким напрямом роботи і присутня в більшості рекламних систем.

Далі я наведу перелік найбільш вагомих на світовому ринку рекламодавців, а також розкрию, які типи РК з моделлю PPC мають їхні рекламні системи.

Найбільша рекламна мережа PPC, яка займає понад 84% світового ринку. В Україні Google також є найпопулярнішою пошуковою мережею, тому реклама в інтернеті часто починається саме з PPC і саме з Google Ads .

Система пропонує рекламу в пошуковій мережі Google, а також на партнерських сайтах:

Типи рекламних кампаній Google Ads з PPC-моделлю

Ви можете створити пошукову, медійну, товарну рекламну кампанію, обравши ручну стратегію призначення ставок (Manual CPC):

Тобто кожному ключовому слову вашої рекламної кампанії ви призначаєте максимальну ставку СРС (ціна за клік).

Протягом часу роботи кампанії ви можете змінювати ставку СРС в залежності від результатів. Ця стратегія передбачає контроль над витратами і можливість корегувати ставки, що позитивно відображається на ефективності рекламних кампаній.

Разом з тим, вам потрібно постійно тримати руку на пульсі і регулярно перевіряти показники рекламних кампаній.

Також є опція для «покращення» стратегії Manual CPC — оптимізатор ціни за конверсію (Enhanced CPC або ECPC). У цьому випадку ви дозволяєте рекламній системі корегувати ставки самостійно в рамках призначеного вами СРС.

Оптимізатор оцінює ймовірність того, що певний клік принесе конверсію, і автоматично підвищує або знижує ставку.

Google Ads наразі пропонує велику кількість типів рекламних кампаній з автоматичними стратегіями, в яких рекламодавцю варто вказати лише денний бюджет і, наприклад, цільовий показник ROAS.

Автостратегії самі призначають ставки і цим значно полегшують життя рекламодавцям, але не є повністю прозорими алгоритмами. Майже всі важелі керування кампаніями віддаються рекламній системі, а не рекламодавцю. Тож ви не можете знати, наскільки ефективно працюють ваші рекламні кампанії з точки зору рентабельності інвестицій в рекламу.

Автоматичні стратегії пропонуються для наступних типів кампаній:

пошукова;

медійна;

товарна;

відео;

реклама додатків;

реклама готелів;

Discovery;

кампанії з максимальною ефективністю (Performance Max).

Зверніть увагу, що рекламна система YouTube є частиною Google і налаштовується в Google Ads. Втім, на сьогодні немає можливості налаштувати рекламу в YouTube з оплатою за клік, лише за перегляд CPV (ціна за перегляд) або автостратегії.

Назву Bing Ads в 2019 році було змінено на Microsoft Ads. Одна з найпопулярніших PPC рекламних мереж. Хоча Bing Ads не має такого широкого охоплення, як Google, його аудиторія вважається більш платоспроможною, а середній СРС нижчий.

Оголошення цієї рекламної системи з’являються в Microsoft Bing, а також на сайтах-партнерах: Yahoo!, AOL і MSN. До того ж Microsoft Ads — єдина рекламна система, яка пропонує націлювання на профіль LinkedIn. Також в цю систему ви можете імпортувати кампанії з Google Ads, Facebook, Pinterest:

Типи рекламних кампаній Bing Ads з PPC-моделлю

В Microsoft Ads є три типи кампаній, кожна з яких використовує PPC-модель. Ви можете вибрати пошукову, медійну і торгову рекламну кампанію зі стратегією ручного призначення ставок. Enhanced CPC — розширена версія, коли ви призначаєте максимальну СРС, а система самостійно корегує ставки.

Також для медійних кампаній (Audience Ads) доступна стратегія ручного призначення ставок (Manual CPC), коли ви оплачуватимете рівно ту суму СРС, яку вказали у налаштуваннях.

Для кожної з рекламних кампаній є можливість вибрати автоматичні стратегії, які, як і в Google Ads, пропонують вказати бюджет і опціонально додатковий параметр, як от, наприклад, target ROAS або target CPA:

Об’єднує рекламні системи Facebook і Instagram, WhatsApp і Messenger.

Facebook є найбільшою діючою соціальною мережею з 2,96 мільярдами активних користувачів щомісяця. Instagram має охоплення у 2 мільярди користувачів.

Якщо Google Ads і Microsoft Ads «спеціалізуються» на пошуку, Facebook зосереджений на демографічному націлюванні. Не користувач знаходить релевантне оголошення, а оголошення саме знаходить користувача на основі його демографічних характеристик, інтересів і поведінки.

Типи рекламних кампаній Meta Ads з PPC-моделлю

Система пропонує шість видів кампаній в залежності від бажаної мети:

П’ять з них підтримують налаштування СРС:

трафік (Traffic);

взаємодія (Engagement);

лідогенератори (Leads);

просування додатка (App promotion);

продажі (Sales).

Єдиний тип кампанії, де ви не зможете призначити СРС — кампанії на упізнаваність (Awareness), адже тут головна ціль — покази.

Meta пропонує широкий діапазон форматів оголошень: статичні, відео, каруселі, динамічні оголошення.

Чекаємо на появу ще однієї рекламної системи від Meta — Threads — аналога Twitter. Наразі у жовтні 2023 року реклами у Threads ще немає. Як і у випадку з Facebook і Instagram, з часом варто чекати на появу такої опції у рекламному кабінеті Meta.

TikTok має понад 1 мільярд активних користувачів з усього світу щомісяця. Він займає шосту позицію рейтингу найпопулярніших соціальних мереж. Платформа для обміну коротким відео дає користувачам можливість створювати та ділитися 15-секундними роликами, додавати музику, голос за кадром, текст, анімацію тощо.

Всього в TikTok Ads вісім цілей для рекламних кампаній:

Типи рекламних кампаній TikTok Ads з PPC-моделлю

У рекламному кабінеті TikTok Ads ви можете використати модель PPC для таких типів кампаній:

трафікова на сайт або у додаток (Traffic);

встановлення додатка (App promotion);

конверсії на сайті (Website conversions);

товарна реклама (Product sales).

Кампанії на охоплення (Reach), перегляди відео (Video views), лідогенерація (Lead generation) і збільшення підписників спільноти (Community interaction) підтримують лише автоматичні стратегії.

У платформи понад 528 мільйонів користувачів щомісяця. Охоплення Twitter поступається Facebook, але якість аудиторії і коефіцієнт клікабельності тут вищі.

Рекламу можна націлити на конкретних користувачів на основі демографічних показників, інтересів і поведінки. Всього платформа пропонує 10 типів рекламних кампаній:

Типи рекламних кампаній Twitter Ads з PPC-моделлю

Twitter пропонує декілька видів рекламних кампаній з моделлю PPC, в яких рекламодавець обирає цільову ціну за клік (середня ціна, до якої буде прагнути система) або максимальну ціну за клік (ціна, яку рекламодавець готовий платити):

трафік на сайт (Website traffic);

дія у додатку (App re-engagement);

конверсії (Conversions);

кампанія за ключовими словами (Keyword ads);

встановлення додатка (App Installs) — можна вибрати тільки цільову ціну за клік.

Keyword ads — це новий вид рекламної кампанії, який передбачає використання ключових слів подібно до рекламних систем Google і Microsoft. Наразі знаходиться на бета-тестуванні.

Цю соціальну мережу називають «Facebook для професіоналів» (хоча належить вона Microsoft). Рекламна система має більше ніж 930 мільйонів зареєстрованих користувачів з інформацією про професійні здобутки і критерії (посада, стаж роботи, компанія тощо).

LinkedIn Ads пропонує сім типів рекламних кампаній:

Типи рекламних кампаній LinkedIn Ads з PPC-моделлю

На всі існуючі типи рекламних кампаній окрім Brand awareness можна налаштувати автоматичну чи ручну стратегію призначення ставок:

трафік на сайт (Website visits);

взаємодії (Engagement)

перегляди відео (Video views);

генерація лідів (Lead generation);

конверсії на сайті (Website conversions);

кандидати на роботу (Job applicants).

В LinkedIn Ads ви можете використовувати такі формати реклами: поодинокі зображення, каруселі, відео, персоналізовані динамічні оголошення.

Amazon є одним із найбільших торгових майданчиків у світі. Amazon Advertising (раніше AMS або Amazon Marketing Services) — це рекламна система, яка працює подібно до реклами з оплатою за клік у Google. Продавці платять лише тоді, коли покупці натискають рекламу, незалежно від того, продається товар чи ні.

Як і Google Ads, Amazon використовує аукціонну систему, де продавці встановлюють ставки для показу своїх оголошень. Оголошення у результатах пошуку можуть бути органічними і спонсорованими. Amazon дозволяє налаштовувати таргетинг за ключовими словами, інтересами покупців, демографічними характеристиками тощо:

Типи рекламних кампаній Amazon Advertising з PPC-моделлю

Всі наявні типи рекламних кампаній підтримують ручне налаштування СРС:

Спонсоровані продукти (Sponsored Products) — стандартні списки продуктів, які з’являються в результатах пошуку та на сторінках із детальною інформацією про продукт. Ця кампанія націлюється на ключові слова для окремих продуктів. Спонсоровані брендові кампанії (Sponsored Brands) — ширший формат реклами, який включає декілька продуктів, брендові фото і логотип. Оголошення показуються над, під і поруч із результатами пошуку. Медійна реклама (Sponsored Display) — кампанія, яка дозволяє продавцям просувати свої товари за межами сторінок з продуктами на Amazon, включаючи інші вебсайти та додатки. Цей тип кампанії доступний для всіх рекламодавців, а не лише для тих, хто продає на платформі.

Amazon Advertising має декілька власних метрик ефективності, найважливіша з яких ACoS.

ACoS (Advertising Cost of Sales) — показник для вимірювання прибутковості рекламних кампаній Amazon.

Формула розрахунку: Витрати на рекламу / Виторг від реклами * 100%

Приклад. Якщо ви витратили $500 на рекламу, отримали прибутку $1000, ACoS буде $500 / $1000 * 100% = 50%

Reddit не поширена в Україні соціальна мережа, але вона є надзвичайно популярною в США. Майже половина всіх користувачів Reddit — американці.

Ця спільнота є величезним форумом для обговорення будь-чого: подій, новин, трендів. Користувачі можуть ставити питання, надавати консультацію, висловлювати свою думку, робити критичні огляди, ставити рейтинги або просто дізнаватися необхідну інформацію і розшифровувати нові меми.

Весь контент Reddit генерують користувачі в тематичних спільнотах — сабредітах (subreddits).

Типи рекламних кампаній Reddit Ads з PPC-моделлю

Є можливість використовувати PPC-модель в усіх типах кампаній, окрім відео- і кампаній на залучення аудиторії. Призначайте вашу ставку за клік в таких кампаніях:

трафікова (Traffic);

конверсійна (Conversions);

встановлення додатків (App Installs)

товарна реклама (Catalog Sales).

Таргетинг в основному відбувається на рівні сабредітів — спільнот, на які підписані користувачі. Вибираючи певні теми сабредітів, рекламодавець через інтереси отримує релевантну аудиторію.

Особливістю Reddit є обмін думками через великі масиви тексту. У цій спільноті прийнято багато читати. Тож оголошення Reddit Ads — це перш за все текст і контекст сабредіта, в якому з’явилася реклама, а не зображення, як, наприклад, в Instagram.

Висновки