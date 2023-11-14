PPC
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Вісім популярних рекламних сервісів з оплатою за клік
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Тетяна Ломакіна

На ринку є велика кількість рекламних систем. В залежності від вашої рекламної стратегії, можна одночасно використовувати декілька компаній-провайдерів і балансувати на перевагах кожної, щоб витрачати бюджет ефективно.

В продовження свого матеріалу про PPC-модель реклами, я розкажу про найпоширеніші рекламні платформи, в яких можна запустити рекламну кампанію з оплатою за клік. Розгляну їх особливості, можливості, та як вони можуть вплинути на вашу рекламну стратегію. 

Чому саме оплата за клік

PPC або Pay-Per-Click — це модель інтернет-реклами, у якій рекламодавець платить, лише коли користувач натисне на рекламне оголошення. Вона бере свій початок з 90-х років двадцятого сторіччя і досі залишається однією з найрозповсюдженіших моделей оплати. Її основні переваги: 

  1. Економічність. Оплата за клік дозволяє рекламодавцям витрачати гроші лише на потенційних покупців, а не перегляди.
  2. Контроль ефективності. Маючи доступ до детальної аналітики, рекламодавці можуть оптимізувати рекламні стратегії.
  3. Універсальність. PPC-модель може використовуватись на будь-якому етапі маркетингової воронки. Вона дозволяє змінювати формат, таргетинг та ключові слова відповідно до цілей кампанії.

PPC-реклама може бути використана бізнесами з будь-яким напрямом роботи і присутня в більшості рекламних систем. 

Далі я наведу перелік найбільш вагомих на світовому ринку рекламодавців, а також розкрию, які типи РК з моделлю PPC мають їхні рекламні системи.

Google Ads

Найбільша рекламна мережа PPC, яка займає понад 84% світового ринку. В Україні Google також є найпопулярнішою пошуковою мережею, тому реклама в інтернеті часто починається саме з PPC і саме з Google Ads.

Система пропонує рекламу в пошуковій мережі Google, а також на партнерських сайтах:

Система пропонує рекламу в пошуковій мережі Google, а також на партнерських сайтах

Типи рекламних кампаній Google Ads з PPC-моделлю

Ви можете створити пошукову, медійну, товарну рекламну кампанію, обравши ручну стратегію призначення ставок (Manual CPC):

Ви можете створити пошукову, медійну, товарну рекламну кампанію, обравши ручну стратегію призначення ставок (Manual CPC)

Тобто кожному ключовому слову вашої рекламної кампанії ви призначаєте максимальну ставку СРС (ціна за клік). 

Протягом часу роботи кампанії ви можете змінювати ставку СРС в залежності від результатів. Ця стратегія передбачає контроль над витратами і можливість корегувати ставки, що позитивно відображається на ефективності рекламних кампаній. 

Разом з тим, вам потрібно постійно тримати руку на пульсі і регулярно перевіряти показники рекламних кампаній.

Також є опція для «покращення» стратегії Manual CPC — оптимізатор ціни за конверсію (Enhanced CPC або ECPC). У цьому випадку ви дозволяєте рекламній системі корегувати ставки самостійно в рамках призначеного вами СРС. 

Оптимізатор оцінює ймовірність того, що певний клік принесе конверсію, і автоматично підвищує або знижує ставку.

Google Ads наразі пропонує велику кількість типів рекламних кампаній з автоматичними стратегіями, в яких рекламодавцю варто вказати лише денний бюджет і, наприклад, цільовий показник ROAS. 

Автостратегії самі призначають ставки і цим значно полегшують життя рекламодавцям, але не є повністю прозорими алгоритмами. Майже всі важелі керування кампаніями віддаються рекламній системі, а не рекламодавцю. Тож ви не можете знати, наскільки ефективно працюють ваші рекламні кампанії з точки зору рентабельності інвестицій в рекламу. 

Автоматичні стратегії пропонуються для наступних типів кампаній: 

  • пошукова; 
  • медійна; 
  • товарна; 
  • відео; 
  • реклама додатків; 
  • реклама готелів; 
  • Discovery; 
  • кампанії з максимальною ефективністю (Performance Max).

Зверніть увагу, що рекламна система YouTube є частиною Google і налаштовується в Google Ads. Втім, на сьогодні немає можливості налаштувати рекламу в YouTube з оплатою за клік, лише за перегляд CPV (ціна за перегляд) або автостратегії.

Microsoft Ads (Bing Ads)

Назву Bing Ads в 2019 році було змінено на Microsoft Ads. Одна з найпопулярніших PPC рекламних мереж. Хоча Bing Ads не має такого широкого охоплення, як Google, його аудиторія вважається більш платоспроможною, а середній СРС нижчий.

Оголошення цієї рекламної системи з’являються в Microsoft Bing, а також на сайтах-партнерах: Yahoo!, AOL і MSN. До того ж Microsoft Ads — єдина рекламна система, яка пропонує націлювання на профіль LinkedIn. Також в цю систему ви можете імпортувати кампанії з Google Ads, Facebook, Pinterest:

Також в цю систему ви можете імпортувати кампанії з Google Ads, Facebook, Pinterest

Типи рекламних кампаній Bing Ads з PPC-моделлю

В Microsoft Ads є три типи кампаній, кожна з яких використовує PPC-модель. Ви можете вибрати пошукову, медійну і торгову рекламну кампанію зі стратегією ручного призначення ставок. Enhanced CPC — розширена версія, коли ви призначаєте максимальну СРС, а система самостійно корегує ставки.

Також для медійних кампаній (Audience Ads) доступна стратегія ручного призначення ставок (Manual CPC), коли ви оплачуватимете рівно ту суму СРС, яку вказали у налаштуваннях.

Для кожної з рекламних кампаній є можливість вибрати автоматичні стратегії, які, як і в Google Ads, пропонують вказати бюджет і опціонально додатковий параметр, як от, наприклад, target ROAS або target CPA:

Для кожної з рекламних кампаній є можливість вибрати автоматичні стратегії, які, як і в Google Ads, пропонують вказати бюджет і опціонально додатковий параметр, як от, наприклад, target ROAS або target CPA

Meta Ads (Facebook, Instagram)

Об’єднує рекламні системи Facebook і Instagram, WhatsApp і Messenger. 

Facebook є найбільшою діючою соціальною мережею з 2,96 мільярдами активних користувачів щомісяця. Instagram має охоплення у 2 мільярди користувачів. 

Якщо Google Ads і Microsoft Ads «спеціалізуються» на пошуку, Facebook зосереджений на демографічному націлюванні. Не користувач знаходить релевантне оголошення, а оголошення саме знаходить користувача на основі його демографічних характеристик, інтересів і поведінки.

Типи рекламних кампаній Meta Ads з PPC-моделлю

Система пропонує шість видів кампаній в залежності від бажаної мети: 

П’ять з них підтримують налаштування СРС:

  • трафік (Traffic);
  • взаємодія (Engagement);
  • лідогенератори (Leads);
  • просування додатка (App promotion);
  • продажі (Sales).

Єдиний тип кампанії, де ви не зможете призначити СРС — кампанії на упізнаваність (Awareness), адже тут головна ціль — покази.

Meta пропонує широкий діапазон форматів оголошень: статичні, відео, каруселі, динамічні оголошення.

Чекаємо на появу ще однієї рекламної системи від Meta — Threads — аналога Twitter. Наразі у жовтні 2023 року реклами у Threads ще немає. Як і у випадку з Facebook і Instagram, з часом варто чекати на появу такої опції у рекламному кабінеті Meta.

TikTok Ads

TikTok має понад 1 мільярд активних користувачів з усього світу щомісяця. Він займає шосту позицію рейтингу найпопулярніших соціальних мереж. Платформа для обміну коротким відео дає користувачам можливість створювати та ділитися 15-секундними роликами, додавати музику, голос за кадром, текст, анімацію тощо. 

Всього в TikTok Ads вісім цілей для рекламних кампаній:

Всього в TikTok Ads 8 цілей для рекламних кампаній

Типи рекламних кампаній TikTok Ads з PPC-моделлю

У рекламному кабінеті TikTok Ads ви можете використати модель PPC для таких типів кампаній: 

  • трафікова на сайт або у додаток (Traffic); 
  • встановлення додатка (App promotion); 
  • конверсії на сайті (Website conversions); 
  • товарна реклама (Product sales).

Кампанії на охоплення (Reach), перегляди відео (Video views), лідогенерація (Lead generation) і збільшення підписників спільноти (Community interaction) підтримують лише автоматичні стратегії.

Twitter Ads (Х)

У платформи понад 528 мільйонів користувачів щомісяця. Охоплення Twitter поступається Facebook, але якість аудиторії і коефіцієнт клікабельності тут вищі. 

Рекламу можна націлити на конкретних користувачів на основі демографічних показників, інтересів і поведінки. Всього платформа пропонує 10 типів рекламних кампаній:

Всього платформа пропонує 10 типів рекламних кампаній

Типи рекламних кампаній Twitter Ads з PPC-моделлю

Twitter пропонує декілька видів рекламних кампаній з моделлю PPC, в яких рекламодавець обирає цільову ціну за клік (середня ціна, до якої буде прагнути система) або максимальну ціну за клік (ціна, яку рекламодавець готовий платити):

  • трафік на сайт (Website traffic);
  • дія у додатку (App re-engagement);
  • конверсії (Conversions);
  • кампанія за ключовими словами (Keyword ads);
  • встановлення додатка (App Installs) — можна вибрати тільки цільову ціну за клік.

Keyword ads — це новий вид рекламної кампанії, який передбачає використання ключових слів подібно до рекламних систем Google і Microsoft. Наразі знаходиться на бета-тестуванні. 

LinkedIn Ads

Цю соціальну мережу називають «Facebook для професіоналів» (хоча належить вона Microsoft). Рекламна система має більше ніж 930 мільйонів зареєстрованих користувачів з інформацією про професійні здобутки і критерії (посада, стаж роботи, компанія тощо).

LinkedIn Ads пропонує сім типів рекламних кампаній:

LinkedIn Ads пропонує 7 типів рекламних кампаній

Типи рекламних кампаній LinkedIn Ads з PPC-моделлю

На всі існуючі типи рекламних кампаній окрім Brand awareness можна налаштувати автоматичну чи ручну стратегію призначення ставок:

  • трафік на сайт (Website visits);
  • взаємодії (Engagement)
  • перегляди відео (Video views);
  • генерація лідів (Lead generation);
  • конверсії на сайті (Website conversions);
  • кандидати на роботу (Job applicants).

В LinkedIn Ads ви можете використовувати такі формати реклами: поодинокі зображення, каруселі, відео, персоналізовані динамічні оголошення.

Amazon Advertising

Amazon є одним із найбільших торгових майданчиків у світі. Amazon Advertising (раніше AMS або Amazon Marketing Services) — це рекламна система, яка працює подібно до реклами з оплатою за клік у Google. Продавці платять лише тоді, коли покупці натискають рекламу, незалежно від того, продається товар чи ні.

Як і Google Ads, Amazon використовує аукціонну систему, де продавці встановлюють ставки для показу своїх оголошень. Оголошення у результатах пошуку можуть бути органічними і спонсорованими. Amazon дозволяє налаштовувати таргетинг за ключовими словами, інтересами покупців, демографічними характеристиками тощо:

Amazon дозволяє налаштовувати таргетинг за ключовими словами, інтересами покупців, демографічними характеристиками тощо

Типи рекламних кампаній Amazon Advertising з PPC-моделлю

Всі наявні типи рекламних кампаній підтримують ручне налаштування СРС:

  1. Спонсоровані продукти (Sponsored Products) — стандартні списки продуктів, які з’являються в результатах пошуку та на сторінках із детальною інформацією про продукт. Ця кампанія націлюється на ключові слова для окремих продуктів.
  2. Спонсоровані брендові кампанії (Sponsored Brands) — ширший формат реклами, який включає декілька продуктів, брендові фото і логотип. Оголошення показуються над, під і поруч із результатами пошуку.
  3. Медійна реклама (Sponsored Display) — кампанія, яка дозволяє продавцям просувати свої товари за межами сторінок з продуктами на Amazon, включаючи інші вебсайти та додатки. Цей тип кампанії доступний для всіх рекламодавців, а не лише для тих, хто продає на платформі.

Amazon Advertising має декілька власних метрик ефективності, найважливіша  з яких ACoS. 

ACoS (Advertising Cost of Sales) — показник для вимірювання прибутковості рекламних кампаній Amazon.

Формула розрахунку: Витрати на рекламу / Виторг від реклами * 100%

Приклад. Якщо ви витратили $500 на рекламу, отримали прибутку $1000, ACoS буде $500 / $1000 * 100% = 50%

Reddit Ads

Reddit не поширена в Україні соціальна мережа, але вона є надзвичайно популярною в США. Майже половина всіх користувачів Reddit — американці. 

Ця спільнота є величезним форумом для обговорення будь-чого: подій, новин, трендів. Користувачі можуть ставити питання, надавати консультацію, висловлювати свою думку, робити критичні огляди, ставити рейтинги або просто дізнаватися необхідну інформацію і розшифровувати нові меми. 

Весь контент Reddit генерують користувачі в тематичних спільнотах — сабредітах (subreddits).

Типи рекламних кампаній Reddit Ads з PPC-моделлю

Є можливість використовувати PPC-модель в усіх типах кампаній, окрім відео- і кампаній на залучення аудиторії. Призначайте вашу ставку за клік в таких кампаніях: 

  • трафікова (Traffic); 
  • конверсійна (Conversions); 
  • встановлення додатків (App Installs) 
  • товарна реклама (Catalog Sales).

товарна реклама (Catalog Sales)

Таргетинг в основному відбувається на рівні сабредітів — спільнот, на які підписані користувачі. Вибираючи певні теми сабредітів, рекламодавець через інтереси отримує релевантну аудиторію. 

Особливістю Reddit є обмін думками через великі масиви тексту. У цій спільноті прийнято багато читати. Тож оголошення Reddit Ads — це перш за все текст і контекст сабредіта, в якому з’явилася реклама, а не зображення, як, наприклад, в Instagram.

Висновки

  1. PPC-модель реклами одна з найпоширеніших у світі. Вона має певні переваги і більшість рекламних провайдерів пропонують запускати рекламні кампанії за цією моделлю.
  2. Кожен з провайдерів має свої типи рекламних кампаній. При виборі провайдера, варто зважати на його аудиторію, популярність в певних геолокаціях та особливості рекламного сервісу.
  3. Ви можете використовувати кількох провайдерів одночасно, балансуючи на перевагах кожного з них. Деякі провайдери навіть мають можливість імпорту рекламних кампаній від інших, як Microsoft Ads (Bing Ads).  

Тетяна Ломакіна

PPC-спеціалістка Netpeak Agency з 2022 року. Випускниця онлайн-академії Choice31. 10+ років у контент-маркетингу.

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