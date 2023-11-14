Вісім популярних рекламних сервісів з оплатою за клік
На ринку є велика кількість рекламних систем. В залежності від вашої рекламної стратегії, можна одночасно використовувати декілька компаній-провайдерів і балансувати на перевагах кожної, щоб витрачати бюджет ефективно.
В продовження свого матеріалу про PPC-модель реклами, я розкажу про найпоширеніші рекламні платформи, в яких можна запустити рекламну кампанію з оплатою за клік. Розгляну їх особливості, можливості, та як вони можуть вплинути на вашу рекламну стратегію.
Чому саме оплата за клік
PPC або Pay-Per-Click — це модель інтернет-реклами, у якій рекламодавець платить, лише коли користувач натисне на рекламне оголошення. Вона бере свій початок з 90-х років двадцятого сторіччя і досі залишається однією з найрозповсюдженіших моделей оплати. Її основні переваги:
- Економічність. Оплата за клік дозволяє рекламодавцям витрачати гроші лише на потенційних покупців, а не перегляди.
- Контроль ефективності. Маючи доступ до детальної аналітики, рекламодавці можуть оптимізувати рекламні стратегії.
- Універсальність. PPC-модель може використовуватись на будь-якому етапі маркетингової воронки. Вона дозволяє змінювати формат, таргетинг та ключові слова відповідно до цілей кампанії.
PPC-реклама може бути використана бізнесами з будь-яким напрямом роботи і присутня в більшості рекламних систем.
Далі я наведу перелік найбільш вагомих на світовому ринку рекламодавців, а також розкрию, які типи РК з моделлю PPC мають їхні рекламні системи.
Google Ads
Найбільша рекламна мережа PPC, яка займає понад 84% світового ринку. В Україні Google також є найпопулярнішою пошуковою мережею, тому реклама в інтернеті часто починається саме з PPC і саме з
Система пропонує рекламу в пошуковій мережі Google, а також на партнерських сайтах:
Типи рекламних кампаній Google Ads з PPC-моделлю
Ви можете створити пошукову, медійну, товарну рекламну кампанію, обравши ручну стратегію призначення ставок (Manual CPC):
Тобто кожному ключовому слову вашої рекламної кампанії ви призначаєте максимальну ставку СРС (ціна за клік).
Протягом часу роботи кампанії ви можете змінювати ставку СРС в залежності від результатів. Ця стратегія передбачає контроль над витратами і можливість корегувати ставки, що позитивно відображається на ефективності рекламних кампаній.
Разом з тим, вам потрібно постійно тримати руку на пульсі і регулярно перевіряти показники рекламних кампаній.
Також є опція для «покращення» стратегії Manual CPC — оптимізатор ціни за конверсію (Enhanced CPC або ECPC). У цьому випадку ви дозволяєте рекламній системі корегувати ставки самостійно в рамках призначеного вами СРС.
Оптимізатор оцінює ймовірність того, що певний клік принесе конверсію, і автоматично підвищує або знижує ставку.
Google Ads наразі пропонує велику кількість типів рекламних кампаній з автоматичними стратегіями, в яких рекламодавцю варто вказати лише денний бюджет і, наприклад, цільовий показник ROAS.
Автостратегії самі призначають ставки і цим значно полегшують життя рекламодавцям, але не є повністю прозорими алгоритмами. Майже всі важелі керування кампаніями віддаються рекламній системі, а не рекламодавцю. Тож ви не можете знати, наскільки ефективно працюють ваші рекламні кампанії з точки зору рентабельності інвестицій в рекламу.
Автоматичні стратегії пропонуються для наступних типів кампаній:
- пошукова;
- медійна;
- товарна;
- відео;
- реклама додатків;
- реклама готелів;
- Discovery;
- кампанії з максимальною ефективністю (Performance Max).
Зверніть увагу, що рекламна система YouTube є частиною Google і налаштовується в Google Ads. Втім, на сьогодні немає можливості налаштувати рекламу в YouTube з оплатою за клік, лише за перегляд CPV (ціна за перегляд) або автостратегії.
Microsoft Ads (Bing Ads)
Назву Bing Ads в 2019 році було змінено на Microsoft Ads. Одна з найпопулярніших PPC рекламних мереж. Хоча Bing Ads не має такого широкого охоплення, як Google, його аудиторія вважається більш платоспроможною, а середній СРС нижчий.
Оголошення цієї рекламної системи з’являються в Microsoft Bing, а також на сайтах-партнерах: Yahoo!, AOL і MSN. До того ж Microsoft Ads — єдина рекламна система, яка пропонує націлювання на профіль LinkedIn. Також в цю систему ви можете імпортувати кампанії з Google Ads, Facebook, Pinterest:
Типи рекламних кампаній Bing Ads з PPC-моделлю
В Microsoft Ads є три типи кампаній, кожна з яких використовує PPC-модель. Ви можете вибрати пошукову, медійну і торгову рекламну кампанію зі стратегією ручного призначення ставок. Enhanced CPC — розширена версія, коли ви призначаєте максимальну СРС, а система самостійно корегує ставки.
Також для медійних кампаній (Audience Ads) доступна стратегія ручного призначення ставок (Manual CPC), коли ви оплачуватимете рівно ту суму СРС, яку вказали у налаштуваннях.
Для кожної з рекламних кампаній є можливість вибрати автоматичні стратегії, які, як і в Google Ads, пропонують вказати бюджет і опціонально додатковий параметр, як от, наприклад, target ROAS або target CPA:
Meta Ads (Facebook, Instagram)
Об’єднує рекламні системи Facebook і Instagram, WhatsApp і Messenger.
Facebook є найбільшою діючою соціальною мережею з 2,96 мільярдами активних користувачів щомісяця. Instagram має охоплення у 2 мільярди користувачів.
Якщо Google Ads і Microsoft Ads «спеціалізуються» на пошуку, Facebook зосереджений на демографічному націлюванні. Не користувач знаходить релевантне оголошення, а оголошення саме знаходить користувача на основі його демографічних характеристик, інтересів і поведінки.
Типи рекламних кампаній Meta Ads з PPC-моделлю
Система пропонує шість видів кампаній в залежності від бажаної мети:
П’ять з них підтримують налаштування СРС:
- трафік (Traffic);
- взаємодія (Engagement);
- лідогенератори (Leads);
- просування додатка (App promotion);
- продажі (Sales).
Єдиний тип кампанії, де ви не зможете призначити СРС — кампанії на упізнаваність (Awareness), адже тут головна ціль — покази.
Meta пропонує широкий діапазон форматів оголошень: статичні, відео, каруселі, динамічні оголошення.
Чекаємо на появу ще однієї рекламної системи від Meta — Threads — аналога Twitter. Наразі у жовтні 2023 року реклами у Threads ще немає. Як і у випадку з Facebook і Instagram, з часом варто чекати на появу такої опції у рекламному кабінеті Meta.
TikTok Ads
TikTok має понад 1 мільярд активних користувачів з усього світу щомісяця. Він займає шосту позицію рейтингу найпопулярніших соціальних мереж. Платформа для обміну коротким відео дає користувачам можливість створювати та ділитися 15-секундними роликами, додавати музику, голос за кадром, текст, анімацію тощо.
Всього в TikTok Ads вісім цілей для рекламних кампаній:
Типи рекламних кампаній TikTok Ads з PPC-моделлю
У рекламному кабінеті TikTok Ads ви можете використати модель PPC для таких типів кампаній:
- трафікова на сайт або у додаток (Traffic);
- встановлення додатка (App promotion);
- конверсії на сайті (Website conversions);
- товарна реклама (Product sales).
Кампанії на охоплення (Reach), перегляди відео (Video views), лідогенерація (Lead generation) і збільшення підписників спільноти (Community interaction) підтримують лише автоматичні стратегії.
Twitter Ads (Х)
У платформи понад 528 мільйонів користувачів щомісяця. Охоплення Twitter поступається Facebook, але якість аудиторії і коефіцієнт клікабельності тут вищі.
Рекламу можна націлити на конкретних користувачів на основі демографічних показників, інтересів і поведінки. Всього платформа пропонує 10 типів рекламних кампаній:
Типи рекламних кампаній Twitter Ads з PPC-моделлю
Twitter пропонує декілька видів рекламних кампаній з моделлю PPC, в яких рекламодавець обирає цільову ціну за клік (середня ціна, до якої буде прагнути система) або максимальну ціну за клік (ціна, яку рекламодавець готовий платити):
- трафік на сайт (Website traffic);
- дія у додатку (App re-engagement);
- конверсії (Conversions);
- кампанія за ключовими словами (Keyword ads);
- встановлення додатка (App Installs) — можна вибрати тільки цільову ціну за клік.
Keyword ads — це новий вид рекламної кампанії, який передбачає використання ключових слів подібно до рекламних систем Google і Microsoft. Наразі знаходиться на бета-тестуванні.
LinkedIn Ads
Цю соціальну мережу називають «Facebook для професіоналів» (хоча належить вона Microsoft). Рекламна система має більше ніж 930 мільйонів зареєстрованих користувачів з інформацією про професійні здобутки і критерії (посада, стаж роботи, компанія тощо).
Типи рекламних кампаній LinkedIn Ads з PPC-моделлю
На всі існуючі типи рекламних кампаній окрім Brand awareness можна налаштувати автоматичну чи ручну стратегію призначення ставок:
- трафік на сайт (Website visits);
- взаємодії (Engagement)
- перегляди відео (Video views);
- генерація лідів (Lead generation);
- конверсії на сайті (Website conversions);
- кандидати на роботу (Job applicants).
В LinkedIn Ads ви можете використовувати такі формати реклами: поодинокі зображення, каруселі, відео, персоналізовані динамічні оголошення.
Amazon Advertising
Amazon є одним із найбільших торгових майданчиків у світі. Amazon Advertising (раніше AMS або Amazon Marketing Services) — це рекламна система, яка працює подібно до реклами з оплатою за клік у Google. Продавці платять лише тоді, коли покупці натискають рекламу, незалежно від того, продається товар чи ні.
Як і Google Ads, Amazon використовує аукціонну систему, де продавці встановлюють ставки для показу своїх оголошень. Оголошення у результатах пошуку можуть бути органічними і спонсорованими. Amazon дозволяє налаштовувати таргетинг за ключовими словами, інтересами покупців, демографічними характеристиками тощо:
Типи рекламних кампаній Amazon Advertising з PPC-моделлю
Всі наявні типи рекламних кампаній підтримують ручне налаштування СРС:
- Спонсоровані продукти (Sponsored Products) — стандартні списки продуктів, які з’являються в результатах пошуку та на сторінках із детальною інформацією про продукт. Ця кампанія націлюється на ключові слова для окремих продуктів.
- Спонсоровані брендові кампанії (Sponsored Brands) — ширший формат реклами, який включає декілька продуктів, брендові фото і логотип. Оголошення показуються над, під і поруч із результатами пошуку.
- Медійна реклама (Sponsored Display) — кампанія, яка дозволяє продавцям просувати свої товари за межами сторінок з продуктами на Amazon, включаючи інші вебсайти та додатки. Цей тип кампанії доступний для всіх рекламодавців, а не лише для тих, хто продає на платформі.
Amazon Advertising має декілька власних метрик ефективності, найважливіша з яких ACoS.
ACoS (Advertising Cost of Sales) — показник для вимірювання прибутковості рекламних кампаній Amazon.
Формула розрахунку: Витрати на рекламу / Виторг від реклами * 100%
Приклад. Якщо ви витратили $500 на рекламу, отримали прибутку $1000, ACoS буде $500 / $1000 * 100% = 50%
Reddit Ads
Reddit не поширена в Україні соціальна мережа, але вона є надзвичайно популярною в США. Майже половина всіх користувачів Reddit — американці.
Ця спільнота є величезним форумом для обговорення будь-чого: подій, новин, трендів. Користувачі можуть ставити питання, надавати консультацію, висловлювати свою думку, робити критичні огляди, ставити рейтинги або просто дізнаватися необхідну інформацію і розшифровувати нові меми.
Весь контент Reddit генерують користувачі в тематичних спільнотах — сабредітах (subreddits).
Типи рекламних кампаній Reddit Ads з PPC-моделлю
Є можливість використовувати PPC-модель в усіх типах кампаній, окрім відео- і кампаній на залучення аудиторії. Призначайте вашу ставку за клік в таких кампаніях:
- трафікова (Traffic);
- конверсійна (Conversions);
- встановлення додатків (App Installs)
- товарна реклама (Catalog Sales).
Таргетинг в основному відбувається на рівні сабредітів — спільнот, на які підписані користувачі. Вибираючи певні теми сабредітів, рекламодавець через інтереси отримує релевантну аудиторію.
Особливістю Reddit є обмін думками через великі масиви тексту. У цій спільноті прийнято багато читати. Тож оголошення Reddit Ads — це перш за все текст і контекст сабредіта, в якому з’явилася реклама, а не зображення, як, наприклад, в Instagram.
Висновки
- PPC-модель реклами одна з найпоширеніших у світі. Вона має певні переваги і більшість рекламних провайдерів пропонують запускати рекламні кампанії за цією моделлю.
- Кожен з провайдерів має свої типи рекламних кампаній. При виборі провайдера, варто зважати на його аудиторію, популярність в певних геолокаціях та особливості рекламного сервісу.
- Ви можете використовувати кількох провайдерів одночасно, балансуючи на перевагах кожного з них. Деякі провайдери навіть мають можливість імпорту рекламних кампаній від інших, як Microsoft Ads (Bing Ads).
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