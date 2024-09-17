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CRM для малого и среднего бизнеса: обзор HubSpot
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Татьяна Ломакина

Если ваш бизнес взаимодействует с клиентами ― предоставляет услуги, продает товары или сервисы ― вы скорее всего пользуетесь CRM (Customer Relationship Management). У вашего бизнеса еще нет CRM? Пора внедрить.

Эта статья будет интересна тем, кто в поиске альтернативы российским системам (Битрикс24, AmoCrm, RetailCRM). 

Я сделаю обзор одной из самых распространенных CRM в мире ― HubSpot. Вы узнаете, какие возможности дает HubSpot, как интегрировать его в рекламные системы и настроить аналитику. И главное, поймете ― нужен ли HubSpot вашему бизнесу.

  1. Что такое CRM?
  2. Почему HubSpot интересен для малого и среднего бизнеса?
  3. Начало работы и интеграция HubSpot с Google Ads, Meta Ads.
  4. Возможности аналитики HubSpot.
  5. Мануал по установке кода отслеживания HubSpot на сайт.

Что такое CRM

Customer Relationship Management или же, говоря по-русски, «управление отношениями с клиентами» ― это программное обеспечение, автоматизирующее бизнес-процессы компании. В CRM компании хранят и используют данные клиентов, настраивают рекламные активности, отслеживают все этапы взаимодействия с покупателями или управляют контентом сайта и социальных сетей в одном месте.

Внедрив CRM, вы сможете:

  • узнать больше о клиентах и лучше понять целевую аудиторию бизнеса;
  • облегчить работу сотрудников, ведь благодаря интеграции с чатами и социальными сетями обращения клиентов «стекаются» в единый интерфейс CRM;
  • планировать и настраивать email-рассылки, чат-боты, оповещения, наладить коммуникацию с клиентами;
  • собирать данные о фактических продажах, ведь бесплатные системы аналитики не гарантируют точность отслеживания покупок;
  • на основе полученной статистики анализировать маркетинговые активности и совершенствовать стратегии развития.

Кому нужна CRM-система

Когда молодой бизнес начинает масштабироваться, ему необходимо оптимизировать бизнес-процессы.

  1. 91% компаний, в которых работает более 11 сотрудников, используют систему CRM. 
  2. Компании с 10 и менее сотрудников ― лишь в 50% случаев пользуются CRM-системами. 
  3. 65% компаний внедряют систему CRM в течение первых пяти лет. Из них 18% ― в течение первого года.
  4. 92% бизнесов считают, что внедрение CRM играет важную роль в достижении целей по прибыли. CRM собирает точную статистику продаж и портрет клиента, а потому помогает уменьшить среднюю стоимость привлечения клиента на 23%.
  5. 75% менеджеров оценивают потенциальную пользу от работы с CRM в росте показателя конверсий до 300%. 
  6. В США в среднем окупаемость инвестиций (ROI) в CRM составляет 871%.

На каждый доллар, потраченный на CRM, компания возвращает $8,71.

В Украине 83,7% e-commerce компаний используют CRM (в мире этот показатель ниже ― 82%). Самыми важными функциями CRM украинские бизнесмены считают:

  • автоматизированную передачу заказов с сайта в CRM ― 85%;
  • историю заказов клиентов ― 72%;
  • объединение заказов из разных каналов продаж в одном месте ― 71%;
  • настройка этапов обработки заказа ― 70%.

В Україні 83,7% e-commerce компаній використовують CRM

Источник инфографики и статистики ― Хорошоп

Почему HubSpot интересен для малого и среднего бизнеса

HubSpot ― самая популярная CRM в мире, постепенно набирает обороты и в Украине: количество компаний и организаций, которые пользуются ею перевалило за 215 000 в более чем 135 странах. Наиболее распространенной система HubSpot является в США. База пользователей охватывает разные отрасли и размеры бизнеса, от малых до крупных предприятий.

База користувачів охоплює різні галузі та розміри бізнесу, від малих до великих підприємств.

HubSpot включает весь жизненный цикл клиента ― от поиска новых лидов до удержания текущих пользователей и покупателей. Хранит все необходимые данные в одном месте, обеспечивая удобный доступ к статистике.

Основная особенность ― использование базового функционала бесплатно. Навсегда.

Основна особливість — використання базового функціоналу безплатно. Назавжди.

Преимущества HubSpot

  1. Хранит полную информацию о ваших клиентах.

Благодаря HubSpot вы видите хронологию взаимодействия с клиентами, их данные, историю обращений и заказов. Это обеспечивает персонализированную коммуникацию и рост лояльности.

  1. Автоматизирует ввод данных и создание контента.

Если данные о клиентах и заказах собирать в таблице вручную, есть риск сделать ошибку, к тому же документ нужно постоянно обновлять. В CRM HubSpot новые клиенты и данные о них автоматически добавляются в базу данных. Также система поможет сгенерировать контент для вашего сайта или блога, написать тексты имейлов, создать чат-бот и т. д. с помощью искусственного интеллекта

  1. Ведет детальную аналитику.

В HubSpot есть кастомные отчеты и информативные графики, а также дашборды с необходимой для вас информацией. Например, дашборд для отдела продаж, для контент-менеджеров, для работников контакт-центра.

Наприклад, дашборд для відділу продажів, для контент-менеджерів, для працівників контакт-центру.

  1. Легко интегрируется с другими системами.

Малый и средний бизнес обычно использует рекламные системы Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, Shopify, Pinterest и другие для продвижения своих продуктов или услуг в интернете. Для коммуникации с клиентами используются сервисы email-рассылок, например MailChimp. Для создания дизайнов ― Canva. Все эти инструменты (их более 1000) доступны к интеграции в Hubspot CRM для облегчения работы.

Всі ці інструменти (їх понад 1000) доступні до інтеграції в Hubspot CRM для полегшення роботи.

  1. Обеспечивает безопасность данных.

HubSpot применяет двухфакторную аутентификацию (2FA) и предлагает ряд уровней доступов для администраторов.

Недостатки HubSpot

  1. Ограниченный функционал бесплатного тарифа. Включает настройку трех информационных панелей и 10 отчетов для каждой из них, до пяти email-шаблонов, с лого HubSpot, а также ограничение в 2000 отправленных электронных писем в месяц.
  2. Ограниченная техподдержка. В бесплатном тарифе доступна только база знаний и комьюнити HubSpot. База знаний хорошо структурирована и содержит очень много полезной информации, однако техподдержки через имейл, чат или по телефону нет.
  3. Отсутствие украинского языка интерфейса, но доступны английский и другие самые популярные мировые языки.

Начало работы с HubSpot 

Если вы не зарегистрированы в HubSpot, пройдите простую процедуру создания аккаунта.

Якщо ви не зареєстровані в HubSpot, пройдіть просту процедуру створення акаунту.

После регистрации сайта система предлагает выбрать шаблон для представления данных: Продажи (Sales), Маркетинг (Marketing), Служба поддержки (Customer Service). От выбранного шаблона зависит функционал интерфейса, но вы в любой момент сможете его изменить. 

Также есть настройка вручную (Set manually instead). Для ознакомления, выберите тот шаблон, который ближе всего для вашего бизнеса.

Для ознайомлення, оберіть той шаблон, який найближчий для вашого бізнесу.

Детали о базовых настройках аккаунта HubSpot ― в разделе «Set up your HubSpot account» базы знаний.

Импорт контактов

Подготовьте информацию для импорта в CRM. Контакты загружаются двумя способами:

  • через импорт документа;
  • через интеграцию с сервисом, в котором хранятся базы данных.

Перейдите в раздел меню «CRM» ― «Contacts» и кликните по кнопке «Import».

Перейдіть в розділ меню «CRM» — «Contacts» і клікніть по кнопці «Import».

В следующем окне выберите способ: импорт (1) или синхронизация (2). Я буду рассматривать импорт, но если вы выберете вариант с синхронизацией, вы увидите большое количество приложений, через которые можно загрузить ваши контакты.

Я буду розглядати імпорт, але якщо ви виберете варіант із синхронізацією, побачите велику кількість додатків, через які можна завантажити ваші контакти. 

Кликнув на «Импорт», выбираю загрузку документа. В следующем окне подтверждаю способ ― импорт файла с компьютера. Жму «Next» в правом нижнем углу страницы.

Тисну «Next» в правому нижньому куті сторінки.

Следующим шагом выбираю количество файлов для загрузки: один (One file), так как у меня один документ с контактами. В следующем меню выбираю количество объектов, которые хочу загрузить (только контакты или контакты и история заказов). Рекомендую на этом этапе выбирать один объект (One object), чтобы импортировать все типы данных постепенно, с минимальным количеством ошибок. Жму «Next».

Тисну «Next».

Далее выбираю тип данных (контакты, сделки, товары, билеты и т. д.). Мне нужен пункт «Контакты» (Contacts). Жму «Next».

Мені потрібен пункт «Контакти» («Contacts»). Тисну «Next»..png

Выбираю файл для загрузки. Здесь нужно подготовить таблицу с контактными данными клиентов. Формат таблицы должен быть таким.

Тут потрібно підготувати таблицю з контактними даними клієнтів. Формат таблиці має бути таким.

Обратите внимание, что по требованиям системы имя и фамилия должны находиться в разных колонках. То, как будут названы колонки не имеет значения, ведь на следующем этапе вы сопоставите ваши данные с предложенными HubSpot. Если какие-то колонки вам не нужны, выберите «Не импортировать колонку» (Don't import column). 

Якщо якісь колонки вам непотрібні, виберіть «Не імпортувати колонку» («Don’t import column»). 

На загрузку уйдет некоторое время. Как только она завершена, жму «Next».

Готово. База клиентов успешно добавлена в CRM HubSpot.

Готово. База клієнтів успішно додана до CRM HubSpot..png

В дальнейшем, когда вы настроите лид-формы на сайте или же ecommerce с помощью интеграций HubSpot, сможете пополнять свою базу новыми клиентами.

Интеграция HubSpot с Google Ads

Чтобы работать с рекламными кампаниями Google Ads в интерфейсе HubSpot (создавать, изменять, следить за показателями), необходимо связать аккаунты между собой.

Важно. Присоединяется только учетная запись Google Ads с прямым доступом на уровне администратора.

Чтобы подключить рекламный кабинет, перехожу в раздел меню «CRM» ― «Marketing» и нажимаю кнопку «Ads». В этом разделе находится статистика обо всех интеграциях с рекламными системами.

У цьому розділі знаходиться статистика про всі інтеграції з рекламними системами.

Окно, которое откроется после клика, предложит связать ваши рекламные аккаунты с CRM HubSpot. Нажимаю «Connect ad accounts to HubSpot».

Натискаю «Connect ad accounts to HubSpot».

В следующем окне выбираю нужную рекламную систему, в этом случае, Google Ads. Далее система HubSpot предложит предоставить доступ к аккаунту Google, с которым связан аккаунт Google Ads. Предоставляю его.

Далі система HubSpot запропонує надати доступ до облікового запису Google, з яким зв’язаний акаунт Google Ads. Надаю його.

Далі система HubSpot запропонує надати доступ до облікового запису Google, з яким зв’язаний акаунт Google Ads. Надаю його.

В списке Google Ads аккаунтов, который появится после подтверждения доступа, выбираю необходимый (до трех для бесплатной версии) и нажимаю «Connect».

У списку Google Ads акаунтів, що з’явиться після підтвердження доступу, вибираю необхідний (до трьох для безплатної версії) і натискаю «Connect».

Обратите внимание, HubSpot устоявшимся образом включает автоматическое отслеживание (Auto tracking) рекламных объявлений. Это значит, что к текущим UTM-параметрам ваших объявлений будут добавлены собственные параметры HubSpot. Уже настроенные параметры отслеживания сохранятся и не будут перезаписываться или затираться. Рекомендую оставить эту опцию включенной.

Следующим шагом будет выбор пикселя. В случае с Google Ads это идентификатор конверсии Conversion ID. Если вы создавали конверсии в Google Ads, то этот идентификатор подтянется в меню настроек HubSpot. Нажимаю «Next».

Якщо ви створювали конверсії в Google Ads, то цей ідентифікатор підтягнеться в меню налаштувань HubSpot. Натискаю «Next».

Теперь аккаунты Google Ads и HubSpot соединены. HubSpot будет отображать отчеты всех имеющихся рекламных кампаний в этом аккаунте. Вид отчетов будет как в Google Ads.

HubSpot відображатиме звіти всіх наявних рекламних кампаній в цьому обліковому записі. Вигляд звітів буде як в Google Ads.

Интеграция HubSpot с Meta Ads

Шаги те же, что описаны в предыдущем разделе, однако теперь добавлю новую рекламную систему через меню настроек.

Нажимаю на пиктограмму настроек в верхнем правом углу интерфейса.

Натискаю на піктограму налаштувань у верхньому правому куті інтерфейсу.

Внизу меню слева нахожу и выбираю пункт «Ads».

Внизу меню зліва знаходжу й обираю пункт «Ads».

Здесь находятся все синхронизированные рекламные системы с HubSpot. Нажимаю на кнопку «Connect account» (Связать аккаунт) в верхнем правом углу.

Натискаю на кнопку «Connect account» («Зв’язати акаунт») у верхньому правому куті.

Далее выбираю Facebook для интеграции с рекламной системой Meta Ads.  

Далі обираю Facebook для інтеграції з рекламною системою Meta Ads. 

Следующий шаг ― выбор рекламного аккаунта Meta. Нажимаю на нужный. 

Обратите внимание на включенный ползунок для автоматического отслеживания Auto tracking. Рекомендую оставить его включенным, в таком случае HubSpot добавит в UTM каждого рекламного объявления свои параметры, необходимые для корректного отслеживания работы ваших кампаний.

Рекомендую залишити його увімкнутим, в такому разі HubSpot додасть до UTM кожного рекламного оголошення свої параметри, необхідні для коректного відстежування роботи ваших кампаній.

Готово. Аккаунт Meta Ads синхронизирован.

Готово. Акаунт Meta Ads синхронізовано.

После добавления всех рекламных систем (в базовом тарифе ― три аккаунта) в HubSpot блок «Ads» (Объявления) будет выглядеть следующим образом.

Після додавання всіх рекламних систем (у базовому тарифі — три акаунти) в HubSpot блок «Ads» («Оголошення») виглядатиме наступним чином.

В одном месте вы увидите результаты работы рекламных кампаний из всех рекламных систем. Сравнивайте эффективность работы акций с разных источников трафика или анализируйте общие результаты за определенный период. Рассмотрю детальнее навигацию по отчету.

Отчеты в Hubspot

Блок сверху показывает общие результаты по всем рекламным системам и кампаниям ― количество показов, кликов, сделок, ROI и т. д. В меню настроек выбираете нужную рекламную систему (1), диапазон дат (2), модель атрибуции (3), статус кампании (4). Также добавляйте или меняйте параметры отчета. Нажмите «Edit columns» (5) и в меню выберите нужные вам параметры.

Натисніть «Edit columns» (5) і у меню виберіть потрібні вам параметри.

Нажав на название кампании, попадете в следующее окно со списком групп, а нажав на название группы, откроете список ключевых слов. В этом меню организованы вкладки «Ads», «Keywords», «Negative keywords», вы можете добавлять новые или редактировать ключевые слова и объявления. Суммарные показатели размещены вверху каждого окна, на каком бы уровне детализации вы не находились.

Сумарні показники розміщені вгорі кожного вікна, на якому б рівні деталізації ви не знаходились.

Любой отчет загружается по кнопке «Export» в правом верхнем углу страницы.

Мануал по установке трекинг-кода HubSpot на сайт

Установив код отслеживания на сайт, вы будете получать информацию о трафике вашего сайта и детальное поведение посетителей. Существует несколько способов внедрения: непосредственно добавить HTML-код на сайт (с помощью программиста) или через Google Tag Manager (GTM).

Чтобы установить код HubSpot напрямую, зайдите в настройки, выберите категорию «Tracking & Analytics», пункт «Tracking code». Скопируйте код, как указано на скриншоте.

Скопіюйте код, як вказано на скриншоті.

Вставьте код перед закрывающим тегом </body> в HTML-код каждой страницы сайта.

Если используете CMS (Content Management System), воспользуйтесь дополнительной информацией справки HubSpot:

Чтобы установить трекинг-код с помощью GTM, скопируйте его как показано на скриншоте выше. В интерфейсе GTM создайте новый тег с типом «Custom HTML» и вставьте скопированный код. В качестве триггера выберите тег просмотра «Все страницы».

Як тригер виберіть тег перегляду «Всі сторінки».

Чтобы пользоваться отчетами, перейдите в меню «Reporting & Data» и выберите необходимый тип отчета. Для примера, рассмотрю отчет по трафику.

Для прикладу, розгляну звіт по трафіку.

Общий отчет можно изучать в виде графика.

Загальний звіт можна вивчати у вигляді графіка.

А более детальный анализ по каждому источнику (с подробностями по кампаниям) смотрите в виде таблицы.

А більш детальний аналіз по кожному джерелу (з подробицями по кампаніях) дивіться у вигляді таблиці.

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Выводы

  1. CRM ― система управления отношениями с клиентами ― необходима любому бизнесу. Это программное обеспечение, которое автоматизирует бизнес-процессы, хранит полную информацию о клиентах, помогает строить маркетинговую стратегию на основе статистики и оптимизировать расходы.
  2. HubSpot ― наиболее распространенная в США CRM, которая становится популярной в Украине. Она имеет простой и понятный интерфейс, мощные инструменты аналитики и отчетности.
  3. CRM HubSpot является хорошим вариантом для малого и среднего бизнеса, ведь обычно пользование CRM дорогое. В CRM HubSpot есть бесплатный базовый тариф с доступом ко всем основным функциям.
  4. Интеграции CRM HubSpot с рекламными системами помогают собрать данные о работе рекламных кампаний в Google, Meta, LinkedIn и т. д. Вы увидите в одном месте целостную картину ваших маркетинговых активностей. Анализируйте статистику по рекламным кампаниям, создавайте новые или редактируйте текущие кампании.
  5. Интеграции CRM HubSpot с сотнями различных сервисов сосредотачивают все процессы компании в одном месте, что значительно облегчает рутину сотрудников.
  6. HubSpot имеет аналитический инструмент и детализировано анализирует поведение пользователей, а также помогает строить эффективную коммуникацию с клиентами для повышения лояльности.
Татьяна Ломакина

PPC-специалист Netpeak Agency с 2022 года. Выпускница онлайн-академии Choice31. 10+ лет в контент-маркетинге.

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