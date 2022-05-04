Як збільшити базу підписників на 100% на рік — кейс domcomfort.ua

Клієнт: domcomfort.ua. Період просування: грудень 2020 — лютий 2022 року. Регіон просування: Україна. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Анастасія Бикова, Pre-Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

DomComfort — онлайн-магазин, що надає побутову техніку в оренду. За рік у компанії зібралася досить велика база контактів, а тому ухвалили рішення підключити канал email-маркетингу для комунікації з клієнтами та побудови довгострокових лояльних відносин із ними.

Цілі просування

Перші листи ми відправили з пропозицією підписатись на розсилку. Але оскільки база збиралася протягом року, більша частина контактів вже була неактивною, і користувачі не давали згоди на розсилку.

Тобто, велика база контактів, якщо не вести з ними комунікацію, застаріває. Отже, її всю не можна використовувати для розсилок. Тому ми поставили собі завдання:

Розробити бонус для форми підписки для мотивації підписатися. Запустити передачу контактів із форми реєстрації та форми підписки. Швидко збільшити базу підписників. Збільшити частку активної аудиторії.

Дії команди

Насамперед ми підключили передачу контактів з форми реєстрації на сайті та запустили тригерну розсилку з реєстрації та welcome-серію листів після реєстрації. Разом з клієнтом вирішили, що стимулом підписатись на розсилку стане участь у розіграші корисних подарунків. Розробили дизайн форм підписок:

Підготували технічні завдання на реалізацію форм підписки на сайті та передачу контактів із форм до бази. Підготували тригерні листи за підпискою (Double-Opt-In) та сценарії розсилок.

Лист за підпискою

Лист welcome-серії

Результати просування

Запустили тригерні листи після реєстрації та welcome-серію після реєстрації на сайті. Впровадили форми з мотивацією підписатись на розсилку. Запустили тригерні листи та welcome-серію після підписки.

У результаті за рік роботи ми збільшили базу контактів на 100%: