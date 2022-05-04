Як збільшити базу підписників на 100% на рік — кейс domcomfort.ua

Клієнт: domcomfort.ua.
Період просування: грудень 2020 — лютий 2022 року.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Анастасія Бикова, Pre-Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
DomComfort — онлайн-магазин, що надає побутову техніку в оренду. За рік у компанії зібралася досить велика база контактів, а тому ухвалили рішення підключити канал email-маркетингу для комунікації з клієнтами та побудови довгострокових лояльних відносин із ними.
Цілі просування
Перші листи ми відправили з пропозицією підписатись на розсилку. Але оскільки база збиралася протягом року, більша частина контактів вже була неактивною, і користувачі не давали згоди на розсилку.
Тобто, велика база контактів, якщо не вести з ними комунікацію, застаріває. Отже, її всю не можна використовувати для розсилок. Тому ми поставили собі завдання:
- Розробити бонус для форми підписки для мотивації підписатися.
- Запустити передачу контактів із форми реєстрації та форми підписки.
- Швидко збільшити базу підписників.
- Збільшити частку активної аудиторії.
Дії команди
- Насамперед ми підключили передачу контактів з форми реєстрації на сайті та запустили тригерну розсилку з реєстрації та welcome-серію листів після реєстрації.
- Разом з клієнтом вирішили, що стимулом підписатись на розсилку стане участь у розіграші корисних подарунків.
- Розробили дизайн форм підписок:
- Підготували технічні завдання на реалізацію форм підписки на сайті та передачу контактів із форм до бази.
- Підготували тригерні листи за підпискою (Double-Opt-In) та сценарії розсилок.
Лист за підпискою
Лист welcome-серії
Результати просування
- Запустили тригерні листи після реєстрації та welcome-серію після реєстрації на сайті.
- Впровадили форми з мотивацією підписатись на розсилку.
- Запустили тригерні листи та welcome-серію після підписки.
У результаті за рік роботи ми збільшили базу контактів на 100%:
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