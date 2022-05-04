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Как увеличить базу подписчиков на 100% за год — кейс domcomfort.ua
Алина Китаева
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Клиент: domcomfort.ua.

Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

DomComfort — онлайн-магазин, предоставляющий бытовую технику в аренду. За год у компании собралась достаточно большая база контактов, и было принято решение подключить канал email-маркетинга для коммуникации с клиентами и построения долгосрочных лояльных отношений с ними.

Цели продвижения

Первые письма мы отправили с предложением подписаться на рассылку. Но поскольку база собиралась на протяжении года, большая часть контактов уже была неактивна, и пользователи не давали согласия на рассылку.

То есть большая база контактов, если не вести с ними коммуникацию, устаревает. А значит, ее всю нельзя использовать для рассылок. Поэтому мы поставили перед собой цели:

  1. Разработать бонус для формы подписки для мотивации подписаться.
  2. Запустить передачу контактов с формы регистрации и формы подписки.
  3. Быстро увеличить базу подписчиков.
  4. Увеличить долю активной аудитории.

Действия команды

  1. В первую очередь мы подключили передачу контактов с формы регистрации на сайте и запустили триггерную рассылку по регистрации и welcome-серию писем после регистрации.
  2. Совместно с клиентом решили, что стимулом подписаться на рассылку станет участие в розыгрыше полезных подарков.
  3. Разработали дизайн форм подписок:

форма рассылки_1

форма рассылки_2

  1. Подготовили технические задания на реализацию форм подписки на сайте и передачу контактов с форм в базу.
  2. Подготовили триггерные письма по подписке (Double-Opt-In) и сценарии рассылок.

Письмо по подписке
Письмо по подписке

Письмо welcome-серии

Письмо welcome-серии

Сценарий

сценари

Результаты продвижения

  1. Запустили триггерные письма после регистрации и welcome-серию после регистрации на сайте.
  2. Внедрили формы с мотивацией подписаться на рассылку.
  3. Запустили триггерные письма и welcome-серию после подписки.

В итоге, за год работы мы увеличили базу контактов на 100%:

домкомфорт результаты рус

Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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