Как увеличить базу подписчиков на 100% за год — кейс domcomfort.ua

Клиент: domcomfort.ua. Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

DomComfort — онлайн-магазин, предоставляющий бытовую технику в аренду. За год у компании собралась достаточно большая база контактов, и было принято решение подключить канал email-маркетинга для коммуникации с клиентами и построения долгосрочных лояльных отношений с ними.

Цели продвижения

Первые письма мы отправили с предложением подписаться на рассылку. Но поскольку база собиралась на протяжении года, большая часть контактов уже была неактивна, и пользователи не давали согласия на рассылку.

То есть большая база контактов, если не вести с ними коммуникацию, устаревает. А значит, ее всю нельзя использовать для рассылок. Поэтому мы поставили перед собой цели:

Разработать бонус для формы подписки для мотивации подписаться. Запустить передачу контактов с формы регистрации и формы подписки. Быстро увеличить базу подписчиков. Увеличить долю активной аудитории.

Действия команды

В первую очередь мы подключили передачу контактов с формы регистрации на сайте и запустили триггерную рассылку по регистрации и welcome-серию писем после регистрации. Совместно с клиентом решили, что стимулом подписаться на рассылку станет участие в розыгрыше полезных подарков. Разработали дизайн форм подписок:

Подготовили технические задания на реализацию форм подписки на сайте и передачу контактов с форм в базу. Подготовили триггерные письма по подписке (Double-Opt-In) и сценарии рассылок.

Письмо по подписке



Письмо welcome-серии

Сценарий

Результаты продвижения

Запустили триггерные письма после регистрации и welcome-серию после регистрации на сайте. Внедрили формы с мотивацией подписаться на рассылку. Запустили триггерные письма и welcome-серию после подписки.

В итоге, за год работы мы увеличили базу контактов на 100%: