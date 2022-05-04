Как увеличить базу подписчиков на 100% за год — кейс domcomfort.ua

Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
DomComfort — онлайн-магазин, предоставляющий бытовую технику в аренду. За год у компании собралась достаточно большая база контактов, и было принято решение подключить канал email-маркетинга для коммуникации с клиентами и построения долгосрочных лояльных отношений с ними.
Цели продвижения
Первые письма мы отправили с предложением подписаться на рассылку. Но поскольку база собиралась на протяжении года, большая часть контактов уже была неактивна, и пользователи не давали согласия на рассылку.
То есть большая база контактов, если не вести с ними коммуникацию, устаревает. А значит, ее всю нельзя использовать для рассылок. Поэтому мы поставили перед собой цели:
- Разработать бонус для формы подписки для мотивации подписаться.
- Запустить передачу контактов с формы регистрации и формы подписки.
- Быстро увеличить базу подписчиков.
- Увеличить долю активной аудитории.
Действия команды
- В первую очередь мы подключили передачу контактов с формы регистрации на сайте и запустили триггерную рассылку по регистрации и welcome-серию писем после регистрации.
- Совместно с клиентом решили, что стимулом подписаться на рассылку станет участие в розыгрыше полезных подарков.
- Разработали дизайн форм подписок:
- Подготовили технические задания на реализацию форм подписки на сайте и передачу контактов с форм в базу.
- Подготовили триггерные письма по подписке (Double-Opt-In) и сценарии рассылок.
Письмо по подписке
Письмо welcome-серии
Сценарий
Результаты продвижения
- Запустили триггерные письма после регистрации и welcome-серию после регистрации на сайте.
- Внедрили формы с мотивацией подписаться на рассылку.
- Запустили триггерные письма и welcome-серию после подписки.
В итоге, за год работы мы увеличили базу контактов на 100%:
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