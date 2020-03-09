Email-маркетинг позволяет строить длительные отношения с клиентом. И первая задача здесь — получить email по-честному. Существует много методов сбора email , но основной — эффективная форма подписки на сайте.

На разных ресурсах формы захвата email-адресов реализованы по-разному. Наиболее удачный формат зависит от особенностей вашей аудитории. Вычислить его вы можете при помощи A/B-тестирования. Читайте и смотрите, какие варианты есть, внедряйте и делайте выводы.

Из чего состоит: обязательные элементы формы подписки

Обычно форма подписки состоит из таких компонентов:

Заголовок — что и зачем вы предлагаете за подписку. Описание преимуществ и условий вашего предложения. Поля для заполнения пользователем. Это может быть только почта или имя и почта. Чекбокс — необязательный элемент. Далее покажем на примерах, как компании используют его в формах подписки для сбора информации о пользователе. Кнопка.

Встроенная форма подписки на рассылку

Самый распространенный вариант. Он работает для тех, кто заинтересован в товаре и информации о нем. Именно так у Comfy. Форма видна на каждой странице сайта или в карточке товара, нужно просто проскроллить вниз:

Lamoda на втором экране предлагает дополнительную скидку 15% за подписку на новости. Кнопок «подписаться» две — для мужчин и для женщин.

На сайте «ЛУН Новостройки» форма находится справа от вариантов новых жилых комплексов. Есть уточнение, что рассылка еженедельная. В этом случае чаще вам могут быть не рады. Усердствовать не стоит.

Интернет-магазин Time of style сделал выбор в пользу формы под шапкой сайта. Она видна не только на главной странице, но и при переходе в карточку товара или другой раздел. Подписка обещает 100 грн на первую покупку. Обычно у такого подарка есть свои условия получения, например, минимальная сумма.

У Yagla поле для электронной почты вообще является частью главной страницы. Также пользователь дополнительно получает бесплатный вебинар. Выгода определенно есть.

На сайте Esquire вы сначала нажимаете на статью, переходите на страницу с полным текстом, затем следует опрос по теме статьи, рекомендации других материалов и ниже форма подписки с вопросом «Понравилась статья?».

Логично: если пользователь удовлетворен качеством этого материала, он захочет получать их и дальше. Во время подписки на рассылку новостей учитывается рубрика, к которой принадлежит прочитанный текст. Это пригодится для сегментации и фиксации интересов пользователя. Также есть чекбокс о согласии с правилами сайта о персональных данных и использовании материалов Esquire:

Независимая или плавающая форма подписки на рассылку

Она появляется поверх страницы и при переходе в другие разделы, карточки товара остается на месте, но не загораживает контент страницы, занимает мало места и аккуратно напоминает о подписке. В интернет-магазине Issa как раз такой вариант в сочетании со скидкой 10% на товары:

В карточке товара на сайте Comfy во время прокрутки вниз появляется предложение подписаться на скидки.

Полностью скрыть его нельзя, только если доскролить до хедера, блок пропадает автоматически. После клика появляется форма с тремя полями:

Pop-up: всплывающая форма подписки

Pop-up — это всплывающий блок информации, который накладывается на основную страницу, но не закрывает ее полностью. Фон при этом затемняется, чтобы информация всплывающего окна получила максимум внимания от пользователя.

Здесь есть правила хорошего тона, поэтому запомните:

Предлагать форму подписки один раз. Если на каждой новой странице pop-up будет затемнять текст и товары, сайт станет раздражающим. Желательно показать pop-up спустя некоторое время нахождения на сайте (чтобы пользователь успел найти то, что ему нужно), хотя даже крупные бренды и интернет-магазины делают наоборот.

Bonprix предлагает подписаться на рассылку в обмен на скидку и сразу сообщает про условие минимальной цены покупки:

После нажатия кнопки «Подписаться» появляется окно с уточнением условий получения скидки.

LeBoutique предлагает в своем pop-up уже 100 грн на первую покупку. И кнопки с указанием пола, они же кнопки «Подписаться» — отдельно для мужчин и отдельно для женщин.

Во время скроллинга на главной странице интернет-магазина 220volt появляется попап с колесом фортуны и полем для email. Геймификация процесса хорошо работает — мы от природы любопытны и многие из нас азартны.

Как сделать форму подписки эффективной

Предлагайте бонус в обмен на подписку: деньги, скидки, бесплатную доставку, доступ к материалам. В этом случае добавьте чекбокс с возможностью согласиться на еженедельную рассылку. Это будет справедливый обмен с пользователем. Оставьте в форме минимум полей для заполнения. Соответствие заголовка формы и кнопка CTA — важнейший пункт. Нажимая кнопку, пользователь должен четко понимать, что будет дальше. Расскажите о рассылке до подписки, чтобы ваш посетитель или клиент знал, как часто будут приходить письма и о чем. Сформулируйте выгоду: почему на вас нужно подписаться и что дает рассылка такого, чего нет у других. Используйте разные формы: встроенные, плавающие, а также попап-окна — на каждой странице свой формат. A/B-тестирование — залог эффективной формы подписки. Сочетайте аккуратно и не больше двух форм на одной странице. Это может быть встроенная форма в «подвале» сайта и небольшое всплывающее окно. Учитывайте контекст элементов страницы.

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