Кейси Email-маркетинг
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Як успішно комунікувати через розсилки без must have інструменту — знижок. Кейс інтернет-книгарні «Сенс»
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Аліна Мостінець

Проєкт: sens.in.ua

Період просування: 08.08.2023 – 16.07.2024.

Регіон просування: Україна.

Послуга: email-маркетинг.

Команда проєкту: Анастасія Бурлака, Email & Retention Marketing Team Lead; Аліна Мостінець, Email Marketing Speсialist; Надія Островець, Project Manager.

Хто наш партнер

Книгарня-кав’ярня «Сенс» — місце, яке об’єднує всіх, хто цікавиться книгами й соціально-культурною сферою. У книжкових просторах на Хрещатику та Арсенальній у Києві можна поповнити свою бібліотеку, перекусити, випити кави й відвідати літературні події. Також товари «Сенсу» доступні в інтернет-магазині sens.in.ua.

Цілі співпраці

Наш партнер хотів протестувати напрям ретеншн-маркетингу, аби постійно підтримувати зв’язок зі своїми підписниками. І у цій співпраці ми отримали неочікуваний та цікавий виклик. Позиція засновників «Сенсу» — не використовувати у продажах знижки, через особливе ставлення до цінності книжки. Це важливий аспект у позиціонуванні, який водночас суперечить класичному прийому в email-маркетингу — зацікавлювати покупців знижками. Тому нам потрібно було особливу увагу приділити альтернативним варіантам заохочення покупців. А ще:

  • побудувати системну та автоматизовану тригерну комунікацію з клієнтами і сформувати промолисти з новим підходом, виключивши залучення знижок;
  • збільшити зацікавленість у товарах книгарні й підвищити конверсію.

Дії команди

У межах заздалегідь визначеної стратегії нам потрібно було: 

  1. Запровадити регулярні масові розсилки: інформаційні листи, гейміфікації, інтерактиви.
  2. Реалізувати карту тригерних комунікацій — автоматичні відправки листів після підписки, які спрацьовують відповідно до поведінки користувачів на сайті. Наприклад, повідомлення після того, як юзер додав товар у кошик, але не купив (покинутий кошик та перегляд); листи щодо статусу замовлення (оформлено / доставлено) тощо.

Визначили підхід до комунікації

Розпочавши роботу, ми з’ясували, що прихильники бренду віддають перевагу покупкам офлайн через особливу атмосферу закладу.

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Тож розуміли, що нам необхідно додати затишної, цікавої та невимушеної атмосфери і в онлайн-комунікаціях книгарні із читачами.

У листах обрали підхід, який відчувається, наче розмова з товаришем, обізнаним про книжки й культуру. Так у розсилках з’явився Спостерігач. Це той, хто добре знайомий із життям книгарень «Сенсу» і їхніми відвідувачами. Його здібність — регулярно вгадувати, що може зацікавити користувача й запропонувати йому це в листі. Часом йому подобається вигадувати загадки і пропонувати їх відгадати:

Провідна тема в листах — поради й роздуми про українську культуру.

Спостерігач розповідає про письменників-шістдесятників, підбирає новинки, які читачі могли пропустити, або ділиться найпопулярнішими серед покупців книгами. Ось одне з його звернень:

Змінили дизайн листів

Щоб розсилки запам’ятовувались читачам та відповідали стилю сайту чи бренду, важливо створити загальний шаблон листа, аби уніфікувати всі розсилки з точки зору дизайну. У ньому зберігаються необхідні блоки, які можуть знадобитися для різноманітних рубрик, промо й інформаційних листів.

Хоча зміст розсилок щоразу змінювався, ми спроєктували сталий шаблон, впізнаваний для користувачів. Він включає:

  • верхню частину (хедер), яка зазвичай містить логотип та категорії меню;
  • нижню частину (футер) з іконками соцмереж «Сенсу» й можливістю відписки.

Усе інше додавалось, залежно від тематики розсилки.

Досить часто ми використовували рішення створення єдиної композиції між банером та наповненням листа. Наприклад, один із листів різдвяного періоду — презентували книги тематичними зображеннями й описом:

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Схожа концепція і в розсилці перед 14 лютого (Днем закоханих):

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Загалом у дизайнах переважають динамічність та яскраві акценти. Це зберігається і в більш лаконічних повідомленнях, як-от інформування про святкування дворіччя книгарні:

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Змінили шаблон листів через масштабування книгарні

За час нашої співпраці бренд «Сенсу» розвивався і змінювався — відкрився другий великий простір на Хрещатику в Києві. Ми вирішили врахувати це в листах. Потрібно було змінити дизайн шаблону, адже хотіли додати більше акцентів, які асоціюються з книгарнею й столицею:

  • у хедері з’явилися нариси Києва;
  • кольорова палітра стала більш виразною та яскравою;
  • додали асиметричні форми в меню категорій і абстрактні патерни в картки товарів;

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  • також створювали нові комбінації, компонуючи стандартний вигляд із темним оформленням, наприклад, коли презентували новинки мерчу.

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Періодично вдавалися до нестандартного оформлення товарів. Так представили книжки в підбірці кращих, що обирають найчастіше:

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Загалом ми хотіли зберегти ідентичність бренду та запропонувати читачам розсилки, які хочеться прочитати і навіть показати другові.

Залучили користувачів без типових для розсилок пропозицій на знижки

Контекст email-маркетингу відповідає загальній тенденції — юзери звикли бачити знижки й реагувати на них. Головним викликом для нас було зацікавити підписників листами без матеріальних важелів. Ось які підходи в комунікації ми використали натомість.

1. Інтерактив на визначення рівня читача:

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Зазвичай гейміфіковані розсилки (листи в ігровій формі) отримують більшу залученість читачів, ніж стандартні. Коли призом за виграш у грі не може бути щось матеріальне, варто залучити іншу винагороду. Наприклад, як зробили це ми, запропонувавши визначити кількість правдивих фактів із наведених. Їх було сім і в залежності, наскільки близько чи далеко до правди відповідав підписник, визначався його «Рівень читача».

Результат в 1–3 правильні відповіді означав, що є ще куди рости:

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4–5 — треба ще трішки попрацювати:

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Тим, хто дав 6–8 правильних відповідей привласнювався рівень «Гуру»:

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Ця розсилка отримала один із найкращих відсотків прочитувань за весь час співпраці — 47 % підписників відкрили лист. Результати переходів від прочитань також свідчать про те, що аудиторія зацікавилась пропозицією. 8,2% користувачів переходили на сайт «Сенсу».
Результати демонструють — навіть без залучення знижок можна досягти високої залученості в розсилках, використавши метод гейміфікації.

Читайте також: Як створити унікальну гейміфікацію з редиректом посилань — кейс з email-маркетингу для MOYO.

2. Лист із пропозицією вибрати подарунок, орієнтуючись на побажання:

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Напередодні Нового року, щоби полегшити читачам процес вибору книг із широкого асортименту, ми запропонували підписникам орієнтуватися на побажання, яке вони сказали б своєму другові.
Так у нас вийшов лист із передсвятковою атмосферою і майже реальні листівки, кожна з яких мала посилання на добірку відповідних товарів.

Чим допомогла така структура: 

  • розділенням товарів на сегменти за інтересами;
  • використанням у комунікації замість великої кількості товарів одночасного перенаправлення на відповідні сторінки з книгами;
  • створенням ефекту інтриги — користувач не одразу бачить пропозиції.

3. Лист «Час будити дракона 🐲».

❓ Ти ще не вмієш дихати вогнем?
ВІН буде головним у 2024-му

Так звучали теми до вітального листа з нагоди Нового року:

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У цій комунікації ми хотіли нестандартно привітати користувачів. Обігруючи головний символ наступного року, фантазували над книжковими захопленнями дракона.

Що допомогло:

  • стилістичні дизайнерські рішення, які посилаються на східну культуру;
  • дружній та веселий тон комунікації; 
  • актуальний інфопривід.

4. Гра в тематиці всесвіту Гаррі Поттера:

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У межах гейміфікації ми запропонували підписникам допомогти юним чарівникам Хогвартсу пройти лабіринт.

Механіка: необхідно обрати з магічних предметів один, який допоможе пройти лабіринт.

Читач обирає, на його думку, правильний варіант та отримує ще один меседж про те, чи він має рацію.
Переможцям у грі надходив лист із повідомленням про розіграш сертифікатів на покупку серед тих, хто придбає книги на сайті протягом певного періоду:

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Такий підхід до гейміфікації теж виявився вдалим. А після запуску цієї комунікації в «Сенсі» вирішили запровадити щотижневий розіграш сертифікатів. Тож тепер кожен охочий може залишити свої контакти на сайті та автоматично стати учасником розіграшу. 

Результати просування

Динаміка залучення трафіку з каналу email впродовж серпня 2023 — травня 2024 за результатами в Google Analytics:

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Динаміка показника «Основні події» (перехід з листа на сайт) з каналу еmail впродовж серпня 2023 — травня 2024 за результатами в Google Analytics:

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Графік активності аудиторії демонструє реакцію підписників на розсилки — співвідношення надісланих повідомлень до прочитань і переходів:

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З моменту запуску каналу відбувається зростання з місяця в місяць за кількістю залученого трафіку, переходів на сайт і активності аудиторії. 

Про зацікавленість підписників свідчить і співвідношення активних контактів до пасивних: наприклад, у перший місяць співпраці відсоток активних становив 52%, а в травні 2024 року — 64%. За цей же період кількість пасивної аудиторії (отримували, але не відкривали листи) зменшилася із 44% до 27%. Це чудовий показник і особливо важливий, з огляду на  регулярне доєднання нових користувачів до контактної бази.

Надалі працюємо над оптимізацією процесів — запустили чат-бот в Instagram із можливістю автоматичної підписки прямо з діректу, підключили канал Web Push, налаштували відправку сповіщень за діями на сайті, тестуємо підходи в комунікації, аналізуємо результати та вносимо зміни.

Відгуки про співпрацю

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Максим Летушов, керівник інтернет-магазину «Сенс»

Вирішив довірити email-маркетинг саме Netpeak Ukraine, коли «погуглив» і знайшов статтю про успішний кейс у цьому напрямі для «АТБ». Далі не став шукати, а одразу заповнив форму зворотного звʼязку.

Процес співпраці сподобався, та більше задоволений реакцією на листи від наших клієнтів. Розсилки їм не набридають, і користувачі хочуть ще.

Були складнощі на початку роботи, коли треба було реалізувати технічні моменти. Netpeak Ukraine допомагав у міру своєї компетенції.

Найважливіше, що в наших команд збігся  фактор цінностей. Загалом, команда Netpeak Ukraine виправдала очікування на 99 %. Я навіть особливо ні на що не розраховував, якщо брати до уваги нашу скромну маленьку базу. Зараз її ще підзбираємо й «понесеться».

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Дана Островець, Project Manager в Netpeak Ukraine

Так історично склалось, що співпрацю починав інший менеджер, а вже я долучилась пізніше. Якщо бути чесною, я випросила цей проєкт, адже любила «Сенсові» розсилки ще до того, як почала з ними працювати. Наші команди гармонійно спрацювались, адже ми змогли підхопити настрій бренду і вкласти його в листи. Це не завжди було легко, ми дискутували, думали, шукали спільне, але щоразу, коли чуємо, що людям подобаються наші листи, відчуваємо особливу гордість та любов.

Висновки

  1. Коли клієнт звернувся до Netpeak Ukraine, робота з email-маркетингу не велася, тож ми налаштували процеси з нуля — створили майстер-шаблон листів і впровадили регулярну комунікацію.
  2. Показники залученості аудиторії та переходів на сайт із листів свідчать, що навіть без залучення методу знижок, можна досягти результатів і зацікавлювати користувачів до покупок.
  3. За відсутності регулярних розсилок відпрацьовують тригерні сценарії за подіями, які генерують відвідування сайту й купівлі.
Аліна Мостінець

Отримавши досвід в різних сферах маркетингу, зупинилась на retention-напрямку, оскільки він націлений на побудову прямої та довготривалої комунікації з користувачами. Вважаю, що головне в цьому — чесність, простота та креативність. Після роботи in-house-спеціалістом прийняла рішення допомагати ще більшій кількості бізнесів разом з Netpeak Agency.

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