Хороша рассылка к празднику: триггерные письма к особым датам

Зная день рождения клиента, его питомца, дату регистрации или первой покупки, у вас появляется сразу несколько поводов для триггерной рассылки. Это всегда письмо, у которого есть уважительная причина. На поздравления аудитория реагирует с большей активностью. Именно поэтому рассмотрим, чем они так хороши, и как ими пользуются известные компании.

Почему поздравления работают на пользу бизнесу

Вы в глазах подписчика становитесь частью праздничного настроения. Вы напоминаете ему о приятном — отдыхе, который всем нам нравится больше, чем ежедневный труд. Это индивидуальное письмо. Может быть, еще пара человек из списка адресатов получат такое же. И это приятно — клиент выбрал компанию, а она помнит о его Дне рождения. Практически дружба. Ожидание подарка. С детства мы ждем подарков ко Дню рождения и другим праздникам. Потому и письмо будет открыто с большей вероятностью.

День рождения клиента

О нем можно спросить при регистрации, как это делает Panama.ua:

Lamoda присылает подарок раньше всех — за 10 дней до дня рождения. Если клиент захочет заказать товары, есть время на доставку.

Если пользователь не применил промокод, через 3 дня после даты приходит напоминание о подарке:

Почта Mail.ru предлагает один из трех подарков на выбор. Есть возможность протестировать расширенное пространство для хранения информации или проявить социальную инициативу:

Если у вас в форме регистрации такого пункта нет, предлагайте уже после заполнить форму. Высылайте ее письмом, одним из цепочки приветственных.

Магазину товаров для животных логично поздравлять в рассылке с днем рождения питомца. Это тоже хороший повод отправить письмо.

День рождения компании

Rozetka в теме письма анонсирует «Только 48 часов! Скидки до 50% перед Днем рождения». В письме оказывается, что день рождения у магазина:

Агентство «Сделаем» присылает забавное письмо со скидкой 50% на курс «Научим писать» и вкратце рассказывает, как будет праздновать День рождения. По этому поводу дарит подписчику скидку.

Годовщина

Например, годовщина регистрации. Rozetka каждый год присылает открытку с подарком — скидками.

Сервис скидок и промокодов Kopikot к годовщине подписки на рассылку дарит повышенный кэшбэк.

С датой первой покупки поздравляет магазин косметики и парфюмерии MakeUp:

Также можно поздравлять с датой первой турпоездки, с накоплением определенной суммы баллов по программе лояльности. Найти такие данные вы можете в своей CRM или почтовом сервисе.

Новый год

Его отмечает весь мир. Но накануне новогодних каникул мало какие компании рассылают поздравления — отчеты, подготовка к празднику, отпуски. Но постарайтесь найти время и возможность порадовать подписчиков. Это сложное и радостное время, и желательно быть рядом с клиентом в эту пору.

Мастер уютных рассылок к праздникам — LinguaLeo. Письмо приходит 30 декабря с темой «ЗаМЕЧТАтельного Нового года». Внутри история про зимние прогулки, теплые пледы, уютные посиделки с кружкой и, конечно, 50% скидки на все:

Другие праздники

«Эльдорадо» поздравляет с днем города Москвы письмом с яркой иллюстрацией и предлагает купить подарок к этой дате:

«Эльдорадо» вообще любит праздники и часто поздравляет с ними. Например, еще готовит большие скидки к Всемирному дню шоппинга. Символично и понятно, почему такие скидки.

Rozetka поздравляет с эмоциональным праздником — Днем матери. Это один из таких праздников, который актуален практически всем, потому его можем включить в список разрешенных триггерных писем-поздравлений.

Лабиринт.ру отмечал день рождения Федора Михайловича Достоевского — для книжного магазина вполне уместный повод. Для ювелирного или магазина нижнего белья — нет.

Есть компании, которые в своих рассылках слишком увлекаются праздниками, и в итоге ящик подписчика выглядит так, хотя магазин как раз предлагает ювелирные украшения:

Письмо о Дне джаза сделано со вкусом, есть рекомендации, куда пойти и что надеть из ассортимента украшений, но нет желания кликать по практически одинаковым темам письма.

Ситуативные праздники

Pult.ru 2 июля 2018 года дарил скидки на фоне выигрыша сборной России по футболу у сборной Италии. Для болельщиков это невероятно важный момент. И найти в интернет-магазине единомышленника — еще один шаг к лояльности.

Поздравляйте и дарите подарки своим клиентам — это растит лояльность, желание контактировать с вами дальше, стимулирует покупать снова именно у вас. Постарайтесь создать своим письмом настроение праздника — поздравить, рассказать что-то интересное, преподнести подарок. Не останавливайтесь на формальных фразах, и ваши клиенты это оценят!