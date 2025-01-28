Що пишуть клієнтам після покупки: приклади інтернет-магазинів

Покупка — важливий та необхідний етап у взаємодії продавця та аудиторії, але точно не останній. Тут важливо створити умови для подальшої комунікації та нових замовлень. Це легко зробити за допомогою післяпродажних листів.

Що таке післяпродажні листи

Це листи, які відправляють вже після зробленої клієнтом покупки. Частіше за все в них прописуються умови замовлення, доставки, вартість та інші подробиці. Деякі компанії продумують цікавіші листи, наприклад:

товарні рекомендації з додатковими аксесуарами — cross sell;

пропозиція розглянути дорожчі товари — up sell;

знижка, бонус чи подарунок до наступної покупки;

пропозиція залишити відгук;

рекомендації по догляду за придбаним товаром.

Чому листи після покупки працюють

Якщо клієнт обрав вас та зробив покупку — це означає, що він проявив лояльність та довірився вам. Післяпродажні листи частіше відкривають, особливо, якщо вони корисні та цікаві. Якщо грамотно спланувати післяпродажний ланцюжок листів, можна вирішити одразу декілька важливих бізнес-завдань:

збільшити LTV, тобто кількість грошей, яку клієнт витратить з вами за весь шлях співпраці;

зібрати користувацький контент, який можна далі використовувати як соціальний доказ;

сформувати розуміння користувацького досвіду ваших клієнтів, щоб майбутні маркетингові матеріали були крутіші та ефективніші;

привернути увагу, залучити користувача та отримати потрібну вам дію — рекомендація в соцмережах, вступ у спільноту, покупку додаткового товару.

Приклади листів: що пишуть магазини своїм клієнтам після покупки

Багато компаній відправляють листи своїм клієнтам після оформлення замовлення, але вони всі різні, і не всі можуть слугувати прикладом. Розберу деякі цікаві та яскраві.

«Дякуємо за покупку!» та деталі замовлення

Більшість інтернет-магазинів пишуть стандартний лист з деталями замовлення. Краще, якщо він буде у корпоративних кольорах і трошки яскравіше простого сірого тексту на білому фоні. Можливість перейти з листа у картку товару також є корисною для користувачів. Інших пропозицій або закликів у листі немає — лаконічно та чітко.

Деякі магазини роблять акцент на першій покупці та вітають користувача із цим. Це вже не зовсім стандартне «Дякуємо за покупку». Ще у листі є кнопки для завантаження застосунку та кнопки соцмереж, щоб швидко доєднатися до спільноти й слідкувати за оновленнями.

Рекомендації з використання

Актуально у випадках з одягом, взуттям, аксесуарами: як прати, прасувати, зберігати, виводити плями тощо. Замість пошуку в інтернеті ви пропонуєте короткий і корисний гайд, як доглядати за річчю. У випадках із технікою це також працює — наприклад, надішліть короткий гайд з активації smart-годинника. Це важливо, щоб клієнт залишився задоволеним та скористався вашими послугами ще раз.

Запрошення у реферальну програму

Деякі сервіси надсилають листа зі стандартними деталями, наприклад, бронювання та особисте посилання, за яким можна отримати бонус, запросивши друзів. Це вже робота на залучення нових клієнтів. Це діє, особливо, якщо клієнт був задоволений сервісом. Думка людей багато визначає, а рекомендації — це запорука успіху.

Знижка, бонус або подарунок користувачу

Популярні сайти вітають своїх покупців «З Новим роком», фіксуючи час першої покупки. Це зайвий привід написати листа і запропонувати, наприклад, бонус до наступної покупки.

Пропозиція залишити відгук

Відгуки потрібно збирати — вони стануть у пригоді в соцмережах, листах, на сайті. Чим більше людей про вас скажуть добре, тим більше причин буде у нових клієнтів вам довіряти. Деякі інтернет-магазини пропонують перейти на сайт та оцінити свій товар або ж сервіс самого магазину.

Рекомендації інших товарів

Є магазини, які після покупки присилають лист з пропозицією подивитись новинки у каталозі. Клієнт міг не бачити їх, коли обирав товар.

Також можна запропонувати інші свої сервіси. Наприклад, при оренді житла — скористатися орендою автомобіля. Це зручний крос-маркетинг: користувач забронював житло і скоріш за все буде шукати оренду машини або трансфер з/в аеропорт.

Запрошення у спільноту соціальних мереж

До прикладу, інтернет-магазин надсилає список замовлення, де основний блок листа — це пропозиція слідкувати за ним у соцмережах. Адже на хвилі лояльності покупець вступає у спільноту або підписується на сторінку. Це дає більше точок контакту та вищу ймовірність нового замовлення.

Рекомендації по організації розсилки

Бажано планувати післяпродажний ланцюжок, в якому буде і користь, і прохання. Так обмін з клієнтом буде повноцінним. Все залежить від продукту, циклу покупки та особливостей товару. Суворих правил немає. Приблизний ланцюжок може виглядати так:

подяка за покупку і деталі замовлення;

рекомендації щодо експлуатації товару;

пропозиція залишити відгук;

запрошення в соцмережі;

пропозиція брати участь у реферальній програмі.

Якщо ви плануєте впроваджувати промокоди на знижку для наступної покупки. У Google введіть «генерація промокодів», і виберіть сервіс із запропонованих. Тестуйте ланцюжок листів всередині компанії, щоб приблизно розуміти її сильні та слабкі сторони. Обов’язково стежте за грамотністю і коректністю відображення елементів листа — кнопок, зображень тощо. Одразу після запуску ланцюжка уважно стежте за реакцією і фіксуйте, скільки покупок ви отримали з такої розсилки.

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