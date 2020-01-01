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Что пишут клиентам после покупки: примеры писем известных интернет-магазинов
Женя Лебедева
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Сложность: изи изи
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Покупка — важный и нужный этап во взаимодействии продавца с аудиторией, но точно не последний. Здесь важно создать основания для последующей коммуникации и новых заказов. Это легко сделать с помощью постпродажных писем.

Что такое постпродажные письма

Это письма, которые отправляются уже после совершения покупки клиентом. Чаще всего в них прописываются условия заказа, доставки, стоимость и детали получения. Некоторые компании продумывают более содержательные письма, например:

  • товарные рекомендации, например, с дополнительными аксессуарами — cross sell;
  • предложение изучить более дорогие товары — up sell;
  • скидка, бонус или подарок к следующей покупке;
  • предложение оставить отзыв;
  • рекомендации по уходу за купленным товаром.

Почему письма после покупки работают

Если клиент выбрал вас и купил, это значит, что он проявил максимальную лояльность и доверился вам. Постпродажные письма чаще открывают, особенно, если они полезные и интересные. Если грамотно спланировать постпродажную цепочку писем, можно решить несколько важных бизнес-задач:

  • увеличить LTV, то есть количество денег, которое клиент потратит с вами за весь свой путь сотрудничества;
  • собрать пользовательский контент, который можно дальше использовать как социальное доказательство;
  • сформировать понимание пользовательского опыта ваших клиентов, чтобы будущие маркетинговые материалы были круче и эффективнее;
  • привлечь внимание, вовлечь пользователя и получить нужное вам действие — рекомендацию в соцсетях, вступление в сообщество, покупку дополнительного товара.

Примеры писем: что пишут магазины своим клиентам после покупки

Многие компании отправляют письма своим клиентам после оформления заказа, но все они разные, и не все могут служить примером. Давайте разберем самые интересные и яркие.

«Спасибо за покупку!» и детали заказа

Большинство интернет-магазинов пишут стандартное письмо с деталями заказа. Лучше, если оно будет в привычных корпоративных цветах и немного ярче просто серого текста на белом фоне. Возможность перейти из письма в карточку товара тоже полезна для пользователей. Других предложений или призывов в письме нет — лаконично и по делу. 

лаконично и по делу

Rozetka делает акцент на первой покупке в интернет-магазине, поздравляя с этим пользователя. Уже не совсем стандартное «Спасибо за покупку». Еще в письме есть кнопки для скачивания приложения и кнопки соцсетей, чтобы быстро присоединиться к сообществу и следить за обновлениями.

в письме есть кнопки для скачивания приложения и кнопки соцсетей, чтобы быстро присоединиться к сообществу и следить за обновлениями

В начале карантина Rozetka использовала письмо с благодарностью за заказ в качестве напоминания и предупреждения о необходимости носить маску.

Рекомендации по применению

Актуально в случае с одеждой, обувью, аксессуарами: как стирать, гладить, хранить, выводить пятна. Вместо поиска в интернете вы предложите краткий и полезный гайд, как ухаживать за вещью. В случае с сервисами это тоже работает — Airbnb накануне заселения в забронированное жилье присылает письмо с рекомендациями относительно проживания. Это важно, чтобы хозяин жилья и гость остались довольны и продолжали пользоваться сервисом.

Это важно, чтобы хозяин жилья и гость остались довольны друг другом и продолжали пользоваться сервисом

Приглашение в реферальную программу 

Booking присылает письмо со стандартными деталями бронирования и личную ссылку, по которой пользователь может получить бонус, пригласив друзей. Это уже работа по привлечению новых пользователей. Действенно, особенно если клиент был доволен сервисом. В случае с Booking мнение людей определяет, а рекомендации — залог успеха.

Скидка, бонус или подарок пользователю

MakeUp поздравляет «с Новым годом», фиксируя время с первой покупки. Хороший повод написать письмо и предложить подарок к покупке от 200 грн. Тема письма «С Новым годом!» в феврале заставила открыть письмо. 

Скидка, бонус или подарок пользователю

Flixbus и спустя полгода напоминает, что пользователь совершал поездку, предлагая 10% скидки на новую.

Flixbus и спустя полгода напоминает, что пользователь совершал поездку, предлагая 10% скидки на новую

Предложение оставить отзыв

Отзывы необходимо собирать — они пригодятся в соцсетях, письмах, на сайте. Чем больше людей о вас говорят хорошее, тем больше причин у новых клиентов доверять вам. Rozetka предлагает перейти на сайт и оценить товар в отзыве.

Отзывы необходимо собирать — они пригодятся в соцсетях, письмах, на сайте

Еще Rozetka предлагает оценить сервис в письме, выбрав одну из трех кнопок.

Еще Rozetka предлагает оценить сервис в письме, выбрав одну из трех кнопок

Рекомендации других товаров

Интернет-магазин постельного белья Mazani после покупки присылает письмо с предложением посмотреть новинки каталога, которые клиент не мог видеть, когда выбирал предыдущий комплект. 

Рекомендации других товаров

Booking к бронированию недвижимости предлагает услуги своего же сервиса по аренде автомобилей. Удобный кросс-маркетинг: пользователь забронировал жилье и с большой вероятностью будет искать аренду машины или трансфер в/из аэропорта. 

Booking к бронированию недвижимости предлагает услуги своего же сервиса по аренде автомобилей

Трансфер Booking тоже предоставляет. Для тех, кто знает сервис только по возможности забронировать жилье, это будет удобно и просто. В некоторых письмах с благодарностью за бронирование есть блок со скидкой на новый авиабилет, и это тоже еще один сервис Booking. 

Трансфер Booking тоже предоставляет

Приглашение в сообщества соцсетей

Интернет-магазин «Милитарист» присылает краткий перечень заказа. Основной блок письма — предложение следить за магазином в соцсетях. На волне лояльности покупатель вступит в сообщество или подпишется на страницу. Это дает больше точек контакта с ним и выше вероятность нового заказа.

Приглашение в сообщества соцсетей

Рекомендации по организации рассылки

  • Желательно планируйте постпродажную цепочку писем, в которой будет и польза, и просьба. Так обмен с клиентом будет равноценным.
  • Все зависит от продукта, цикла покупки и особенностей товара. Строгих правил нет. Примерная цепочка может выглядеть так: 
    • благодарность за покупку и детали заказа;
    • рекомендации по эксплуатации товара; 
    • предложение оставить отзыв;
    • приглашение в соцсети;
    • предложение участвовать в реферальной программе.
  • Если вы планируете внедрять промокоды на скидку для следующей покупки. В Google введите «генерация промокодов», и выберите сервис из предложенных. 
  • Тестируйте цепочку писем внутри компании, чтобы примерно понимать ее сильные и слабые стороны. Обязательно следите за грамотностью и корректностью отображения элементов письма — кнопок, изображений и так далее.
  • Сразу после запуска цепочки внимательно следите за реакцией и фиксируйте, сколько покупок вы получили с такой рассылки.

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Женя Лебедева

10 лет в копирайтинге.
5 лет вплотную с интернет-маркетингом.
С 2020 года — в команде блога Netpeak.

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