Що таке автоматизація маркетингу, і Як виміряти її результати

Що таке автоматизація маркетингу, і Як виміряти її результати

Автоматизація маркетингу — застосування програмного забезпечення, щоби маркетингові завдання і процеси йшли автоматично. Це дає змогу бізнесу ефективніше керувати взаємодіями з клієнтами й потенційними клієнтами через різні канали — електронну пошту, соціальні мережі, сайти тощо.

У цій статті розкажу, як працює автоматизація маркетингу, чим вона корисна бізнесу і клієнтам, як її впровадити й виміряти результати.

Як працює автоматизація маркетингу

Система автоматизації базується на зборі й аналізі даних про клієнтів, їхню поведінку і взаємодію з контентом компанії. Завдяки цьому вдається налаштувати відправлення персоналізованих повідомлень, запускати рекламні кампанії, відстежувати результати й створювати звіти.

Процес автоматизації маркетингу містить такі етапи:

Збір даних. Інформація про поведінку клієнтів збирається через різні канали, як-от сайт, електронна пошта, соціальні мережі тощо. Аналіз даних. На цьому етапі визначаються інтереси й поведінка клієнтів. Сегментація аудиторії. Клієнти поділяються на групи за певними критеріями, це дає створювати більш точні маркетингові кампанії. Створення контенту. Персоналізується контент для кожної групи клієнтів. Автоматичне виконання завдань. Система автоматично запускає маркетингові кампанії, відправляє повідомлення, оновлює соціальні мережі тощо. Відстеження й аналіз результатів. Етап, необхідний для оцінки ефективності кампаній і подальших коректив.

Які переваги використання автоматизації маркетингу для бізнесу

Економія часу й ефективність

Автоматичне виконання повторюваних завдань, таких як надсилання електронних листів, публікація контенту в соціальних мережах і управління рекламними кампаніями дає змогу вашим співробітникам зосередитися на більш стратегічних завданнях.

Покращена звітність й аналітика

Збір й аналіз великих обсягів даних у поточному режимі. Це допомагає швидко реагувати на зміни в поведінці клієнтів і коригувати стратегії.

Читайте наш кейс автоматизації досліду й оптимізації реклами в Telegram.

Покращене управління лідами

Автоматизація полегшує відстеження поведінки потенційних клієнтів, їхню класифікацію за рівнем готовності до покупки. Зростає ефективність роботи з лідами й шанси на конверсію.

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Послідовність

Допомагає зберегти єдиний тон і стиль комунікації з клієнтами, що сприяє підвищенню довіри до бренду.

Які переваги використання автоматизації маркетингу для клієнтів

Персоналізований контент

Такий контент, що враховує інтереси й поведінку клієнтів, автоматично створюється і надсилається своєчасно. Унаслідок цього зростає рівень залучення і задоволення клієнтів.

Покращений досвід

Компанії, які автоматизували маркетинг, надають клієнтам більш релевантні пропонування й своєчасну інформацію, що покращує загальний досвід взаємодії з брендом.

Багатоканальна комунікація

Керуйте комунікацією ефективно через різні канали, такі як електронна пошта, соціальні мережі, SMS, сайти тощо. Це забезпечує клієнтам зручність в отримуванні інформацію.

Як впроваджувати автоматизацію маркетингу

Є багато способів, розгляну найбільш поширені.

Email-розсилки

Клієнти отримують від вас персоналізовані повідомлення залежно від їхньої поведінки як-от підписка на новини, залишення кошика покупок, участь у вебінарах тощо.

Наприклад, привітальні листи, листи з покинутим кошиком, повідомлення про спеціальні пропозиції і знижки, які можна розсилати за допомогою Mailchimp або eSputnik.

Чим корисна автоматизація розсилань:

Збір даних про користувачів. Інформація про поведінку користувачів, їхні уподобання, інтереси й взаємодії з вашим контентом допомагають краще розуміти вашу аудиторію й адаптувати стратегії комунікації.

Сегментація аудиторії. Розділення користувачів на групи за різними критеріями, як-от вік, місце проживання, історія покупок, інтереси тощо. Створення шаблонів. Зробіть професійні шаблони для різних типів розсилок, від промоакцій до інформаційних бюлетенів. Автоматичний запуск розсилок. Система розішле листи в певний час або на основі певних дій користувачів, наприклад, після підписки або завершення покупки.

Читайте, як зменшити кількість відписок від розсилок — стратегії утримання клієнтів і підвищення лояльності.

Персоналізація контенту. Система вміє створювати персоналізовані листи з індивідуальними рекомендаціями, зверненням на ім'я тощо.

Аналітика й оптимізація. Дані, такі як відкриття листів, кліки по посиланням і конверсії допомагають виявити, що краще працює, і вдосконалювати стратегію розсилань. Інтеграція з іншими інструментами. Системи автоматизації email-розсилок поєднується з CRM-системами, аналітичними інструментами тощо.

Дізнайтесь про класику автоматизації email-напряму — тригерні розсилки і як їх робити.

Контент у блогах і соціальних мережах

Завдяки платформам, як HubSpot або CoSchedule, можна оптимізувати такі процеси:

Створення контенту. Використання шаблонів, інструментів для редагування зображень і тексту. Налаштування графіка автоматичних публікацій. Плануйте публікації й розподіляйте їх у часі, щоби забезпечити регулярність і послідовність присутності бренду в соціальних мережах. Сегментація за каналами. Адаптування контенту під різні соціальні платформи. Аналіз ефективності. Ви отримаєте детальну аналітику про ефективність ваших публікацій, включаючи охоплення, залученість, кількість підписок і інші метрики. Управління кампаніями. Легко керувати кількома кампаніями одночасно і відстежувати їхній прогрес в єдиній панелі. Інтеграція з іншими інструментами. Система поєднується з CRM-системами, email-розсилками тощо.

Ремаркетинг

Це відображення рекламних оголошень користувачам, які вже відвідували ваш сайт або взаємодіяли з вашими оголошеннями. Наприклад, Google Ads або Meta Ads (Facebook, Instagram) для показу оголошень користувачам, які переглянули певні продукти на вашому сайті.

Чим корисна автоматизація ремаркетингу:

Збір даних про відвідувачів. Уся інформація про поведінку людей на вашому сайті, включаючи сторінки, які вони відвідували, і продукти, які вони переглядали, допомагає створити точні профілі користувачів. Створення аудиторій. Система розділить різні аудиторії, наприклад, орієнтуючись на відвідувачів, котрі залишили кошик без покупки чи переглядали певні продукти. Щоби потім налаштовувати точні рекламні кампанії. Налаштування кампаній. Вибирайте платформи для показу оголошень, бюджет, частоту показів тощо. Автоматичний показ оголошень. Щоби користувачі з більшою ймовірністю повертались на ваш сайт, автоматичний показ оголошень для ЦА відбуватиметься в потрібний час. Аналіз ефективності й оптимізація. Ви отримаєте доступ до детальної аналітики, яка включає показники кліків, конверсій, витрат на рекламу й інших ключових метрик. А також вносити зміни — свої або запропоновані автоматизованою системою.

Автоматизовані вебінари

Проводьте вебінари без необхідності постійної участі ведучого онлайн, наприклад, на EverWebinar або WebinarJam.

Автоматизація івентів надає такі переваги:

Підготовка контенту. Ведучий записує вебінар заздалегідь, і цей контент стане основою для автоматизованого вебінару. Налаштування сценарію вебінару. Наприклад, ви задаєте точний час для показу певних слайдів, відео чи запустити опитування в потрібний момент. Це допомагає створити ефект реального часу, навіть якщо вебінар у запису. Автоматичне планування і запуск. Ви вибираєте, як часто вебінар буде проводитися (наприклад, щотижня або щомісяця), і коли аудиторія зможе приєднатися. Взаємодія з аудиторією під час і після вебінару. Платформи підтримують можливість автоматичних відповідей на поширені питання або надсилають підготовлені повідомлення в чат. Налаштуйте надсилання подяки, додаткові матеріали чи запрошення на наступні заходи. Збір і аналіз даних. Такі метрики, як кількість відвідувачів, тривалість їхньої присутності, взаємодії з контентом допомагають покращити наступні вебінари.

Чат-боти

Це програмні агенти, які комунікують з клієнтами в режимі реального часу, надають допомогу або відповіді на часто задавані питання. Наприклад, на сайті або в месенджерах, як-от Facebook Messenger чи Telegram.

Чим корисна автоматизація чат-ботів:

Створення сценаріїв розмови. Якщо прописати сценарії на найбільш поширені питання, зекономите час користувача і збільшите шанси його залучити. Налаштування інтеграції з іншими платформами. Інтеграція із різними CRM-системами, платформами електронної комерції або соціальними мережами дає централізовано збирати дані.

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Автоматичне розпізнавання запитів. Сучасні чат-боти використовують технології штучного інтелекту й обробки природної мови для розпізнавання запитів користувачів і надання відповідних відповідей. Збір і аналіз даних. Це робота із метриками, наприклад, частота звернень, час відповіді. Автоматичне передавання складних запитів до людини. Коли чат-бот не вирішує запит, він передає його оператору.

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Персоналізовані рекомендації продуктів

Це системи, які аналізують поведінку користувачів і рекомендують товари або послуги на основі їхніх інтересів. Прикладом слугують використання алгоритмів рекомендацій на сайтах, як-от Amazon або Netflix.

Автоматизація цього напряму надає переваги:

Збір даних про користувачів. Інформація про взаємодію користувачів із сайтом, включаючи історію переглядів, покупки, пошукові запити допомагає формувати більш точні й релевантні рекомендації. Аналіз поведінки. Патерни поведінки користувачів — частота покупок, типи товарів, які привертають увагу, час, проведений на певних сторінках — допомагає виявити тенденції і прогнозувати поведінку. Сегментація аудиторії. Розділення на групи на основі інтересів, поведінки допомагає надавати більш персоналізовані пропозиції. Персоналізовані рекомендації. Завдяки таким рекомендаціям зростає ймовірність покупки й покращується загальний користувацький досвід. A/B-тестування рекомендацій. Тестування різних варіантів рекомендацій необхідно, щоби визначити найбільш ефективні з них для певних сегментів аудиторії. Інтеграція з іншими платформами. Зазвичай поєднані з CRM-системами, email-платформами й соціальними мережами.

SMS-маркетинг

Надсилання повідомлень для інформування клієнтів про акції, нові продукти або події. Автоматизувати розсилку можна, наприклад, через Twilio або Clickatell.

Чим корисна автоматизація SMS-маркетингу:

Збір і сегментація контактів. Автоматизовані системи збирають контакти клієнтів і сегментують їх за різними критеріями, такими як поведінка, місцеперебування або історія покупок та інше. Налаштування тригерів надсилання SMS. Якщо клієнт зареєструвався, залишив товар у кошику тощо, система надішле йому відповідне повідомлення-заохочення завершити покупку. Створення шаблонів повідомлень. Для послідовного спілкування з клієнтами стануть у пригоді шаблони промоакцій, нагадування, привітання тощо. Вибір розкладу й частоти розсилань. Ця опція допомагає уникнути спаму й забезпечує оптимальну частоту комунікації, що підвищує ефективність РК. Інтеграція з CRM-системами. Це допомагає ще більш персоналізувати повідомлення. Моніторинг і аналітика. Детальне вивчення ефективності SMS-кампаній, включно із показниками відкриття, кліками й конверсіями. Автоматичне управління підписками. Своєчасна обробка запитів на підписку або відмову від неї допомагає працювати згідно закону і зберегти актуальну базу контактів.

Автоматизовані аналітичні звіти

Системи, які збирають і аналізують дані для створення звітів про ефективність маркетингових кампаній. Наприклад, Google Analytics автоматично генерує звіти про відвідуваність сайту й поведінку користувачів.

Автоматизація аналітичних звітів надає такі переваги:

Збір і аналіз даних. Безперервна обробка великих обсягів даних із різних джерел, таких як сайти, соціальні мережі, рекламні платформи і CRM-системи. Створення і надсилання звітів. Система надсилає автоматичні звіти згідно з вказаними параметрами й за розкладом. Візуалізація даних. Це графіки й діаграми для кращого розуміння результатів. Інтеграція з іншими інструментами. Автоматизовані звітні системи інтегровані з CRM-системами, платформами для управління маркетингом, фінансовим обліком. Це забезпечує єдиний доступ до даних і звітів.

CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами

Інструменти для автоматизації процесів управління клієнтами, відстеження взаємодій і історії покупок, як Salesforce або Microsoft Dynamics 365.

Автоматизація CRM надає переваги:

Збір і централізація даних. Легкий доступ до контактів, історії покупок, взаємодій та інших важливих даних виключає їхнє дублювання і забезпечує більш точне управління інформацією. Автоматизоване управління лідами. Система автоматично залучає, кваліфікує і розподіляє ліди серед команди продажів. Сегментація клієнтів і автоматизація комунікації. Автоматичний розподіл клієнтів на основі поведінки, демографії, історії покупок. Автоматизоване створення завдань і нагадувань. CRM-системи автоматично генерують завдання й нагадування для команди, наприклад, дзвінки клієнтам або відправка комерційних пропозицій. Аналіз і звіти. Автоматичне генерування звітів про продуктивність продажів, ефективність маркетингових кампаній і поведінку клієнтів. Інтеграція з іншими бізнес-інструментами. Інтеграція з платформами email-маркетингу, фінансового обліку й управління проєктами.

Автоматизовані опитування й форми зворотного зв’язку

Інструменти для автоматичного збору відгуків від клієнтів через опитування або форми, як SurveyMonkey або Google Forms.

Чим корисний цей напрям автоматизації:

Персоналізація опитувань. Адаптування питань анкети згідно з характеристиками конкретних груп клієнтів. Це підвищує рівень залученості респондентів. Автоматизована розсилка опитувань і нагадувань їх пройти. Розсилання опитувань у певний час, наприклад, після покупки або завершення послуги, а також надсилати нагадування для тих, хто не заповнив опитування одразу. Це допомагає підвищити відсоток відповідей Збір, обробка даних і звіти. Спрощений і своєчасний процес роботи з даними і звітністю. Інтеграція CRM з іншими системами. Це забезпечує безперервність процесу управління відносинами з клієнтами й допомагає краще розуміти їхні потреби.

Управління рекламними кампаніями

Мова про інструменти для автоматизації створення, запуску й оптимізації рекламних кампаній. Наприклад, Google Ads або Meta Ads.

Автоматизація цього напряму надає переваги:

Створення рекламних оголошень. Швидко й легко створювати різноманітні оголошення за шаблонами. Таргетинг і сегментація аудиторії. Точні метрики, такі як демографічні дані, інтереси або поведінкові ознаки роблять рекламні повідомлення максимально релевантними. Розподіл бюджету і визначення ставок. Автоматизовані платформи динамічно розподіляють бюджет і оптимізують ставки на основі результатів кампанії в реальному часі. Автоматичне A/B-тестування. Є змога проводити A/B-тестування різних варіантів оголошень автоматично, порівнювати їхню ефективність і вибирати найбільш успішні. Автоматизовані звіти й аналітика. Своєчасна й деталізована інформація допомагає корегувати рекламну стратегію.

Автоматизація SEO-процесів

Для автоматизованого аналізу й поліпшення SEO можна скористатися Ahrefs або Serpstat. Що корисного ви отримуєте:

Автоматизований аналіз ключових слів. Платформи підбирають найбільш релевантні ключові слова для вашого сайту, аналізуючи обсяги пошуку, конкурентність і потенційну цінність. Моніторинг позицій. Постійне відстежування позиції вашого сайту в результатах пошуку за ключовими словами. Аналіз зворотних посилань. Аудит сайту. Це включає перевірку наявності помилок, оптимізації швидкості завантаження сторінок, мобільної версії сайту і багато іншого. Автоматизація звітності. Ви отримаєте аналіз трафіку, конверсій, позицій тощо. Автоматизована робота з контентом. Допомога в створенні й оптимізації контенту — написання метатегів, пошук ідей для статей чи навіть автоматичне створення описів.

Як виміряти результати автоматизації маркетингу

Ключові показники ефективності (KPI)

Для вимірювання результату варто звернути увагу на такі показники:

відкриття і переходи в електронних листах;

конверсії з рекламних кампаній;

залучення і взаємодія в соціальних мережах;

вартість залучення клієнтів (CAC);

життєва цінність клієнта (CLV);

Інструменти й техніки

Для збору й аналізу даних допоможуть:

Google Analytics для аналізу трафіку й поведінки користувачів на сайті;

CRM-системи для відстеження взаємодії з клієнтами;

аналітичні панелі в інструментах автоматизації маркетингу для збору і візуалізації даних, як-от Google Data Studio, Power BI.

Best Practices автоматизації маркетингу

Щоб ефективно впровадити автоматизацію маркетингу, дотримуйтесь наступних ключових практик:

Перевірте й побудуйте мапу подорожі клієнта (customer journey map). Це візуалізація шляху клієнта від моменту, коли він шукає товар чи послугу й до покупки. Карта подорожі потрібна, щоби налаштувати автоматизовані повідомлення — які плавно проводять користувачів через процес покупки й покращують їхнє утримання (user retention).



Наприклад, коли клієнт додає товар у кошик, але не завершує покупку, автоматизована система надішле нагадування або спеціальну пропозицію.

Дізнайтесь, Як створити Customer Journey Map в еmail-маркетингу.

Сегментуйте своїх користувачів. Поділіть аудиторію на сегменти на основі поведінки, демографічних даних тощо. Це дасть змогу персоналізувати контент і більш точно пропонувати товари / послуги.



До прикладу, користувачі, котрі нещодавно купили певний продукт, можуть отримувати рекомендації щодо додаткових або супутніх товарів. Визначте основні цілі. Чітко встановіть, чого ви хочете досягти за допомогою автоматизації маркетингу. Наприклад, підвищення конверсії, покращення утримання клієнтів або збільшення залученості. Залежно від цілей скорегуйте вашу стратегію і вибір інструментів.



Якщо ваша мета — збільшити конверсію, система автоматизації може відправляти серію електронних листів із пропозиціями для клієнтів, які вже взаємодіяли з вашим сайтом, але не купляли. Оберіть правильний інструмент. Виберіть платформу для автоматизації маркетингу, яка відповідає потребам вашого бізнесу й добре інтегрується із системами вашої компанії. Правильний інструмент підтримає вашу стратегію, полегшить таргетовані повідомлення й допоможе ефективно досягти цілей утримання користувачів.



Використовуйте такі платформи, як HubSpot, Marketo, які дозволяють сегментувати аудиторію й автоматизувати процес надсилання повідомлень через електронну пошту, соціальні мережі або SMS.

Висновки

Автоматизація маркетингу — застосування програмного забезпечення, щоби маркетингові завдання і процеси йшли автоматично. Це дозволяє ефективніше управляти взаємодією з клієнтами через різні канали.

Система автоматизації маркетингу базується на зборі й аналізі даних про клієнтів, їхню поведінку й взаємодію з контентом компанії. Переваги використання автоматизації маркетингу для бізнесу:

Економія часу й ефективність. Покращена звітність і аналітика. Покращене управління лідами. Послідовність.

Переваги використання автоматизації маркетингу для клієнтів:

Персоналізований контент. Покращений досвід. Багатоканальна комунікація.

Як впроваджувати автоматизацію маркетингу:

Email-розсилки. Контент у блогах і соціальних мережах. Ремаркетинг. Автоматизовані вебінари. Чат-боти. Персоналізовані рекомендації продуктів. SMS-маркетинг. Автоматизовані аналітичні звіти. CRM-системи. Автоматизовані опитування. Управління рекламними кампаніями. Автоматизація SEO-процесів.

Щоби виміряти результати, враховуйте такі KPI:

Відкриття і кліки в електронних листах. Конверсії з рекламних кампаній. Залучення і взаємодія в соціальних мережах. Вартість залучення клієнтів, або CAC. Життєва цінність клієнта, або CLV.

Корисні інструменти й техніки: