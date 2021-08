Что такое успешный маркетинг, если не умение оказаться в нужное время в нужном месте с правильным месседжем? Канал — SEO, PPС, email, SMM — в данном случае отступает на второй план.

B2B-cервис Ringadoc в нужное время постучался с партнерской программой к крупным игрокам американского рынка — и без дополнительных трат увеличил за 6 месяцев доход на 1983%, а клиентскую базу — более чем на 1000%.

Не скажу, что этот кейс легко масштабируется, но алгоритм, который подробно описала Катрина Разави (экс-директор по развитию бизнеса сервиса), может быть полезен игрокам, желающим выйти на западный рынок.

Стать «своим парнем» в медицинской сфере — практически нереальная задача для новых игроков. Опыт здесь ценится гораздо больше, чем инновационные методы. Поэтому перед Катриной стояла сложная задача — завоевать доверие топов медицинской сферы и привлечь клиентов с помощью их маркетинговых каналов.

Что решила директор по развитию бизнеса Ringadoc?

Она проанализировала бизнес потенциальных партнеров и определилась с целями и критериями сотрудничества.

Что Катрина узнала в первую очередь?

Когда Катрина искала компании-партнеров, вышел законодательный акт, который стимулировал частных врачей и медицинские организации работать с электронными медицинскими картами (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act).

В результате тысячи и тысячи докторов начали заводить профайлы на сайтах компаний, предоставляющих услуги по созданию и хранению электронных медицинских карт. Катрина выбрала 20 самых крупных игроков в сфере здравоохранения и решила стучаться к ним напрямую, так как у этих компаний была идеально подходящая аудитория, а у Ringadoc — инновационный инструментарий, который мог дать хранилищам баз дополнительную ценность в глазах клиентов.

Список потенциальных партнеров составлен. Что дальше?

Всю информацию Катрина фиксировала в Google Docs:

Катрина настроила Google Alerts на названия всех компаний в списке, чтобы быть в курсе всех изменений новостей потенциальных партнеров, а также проверила, есть ли блоги этих компаний в Alltop (крутой агрегатор новостей из разных сфер) и добавила их в свой список на Feedly.

К тому же она мониторила Quora и тематические группы на LinkedIn, чтобы выяснить состояние дел на рынке. Там в комментариях можно прочитать настоящие мнения пользователей о компаниях и вопросы, на которые те не могут ответить.

Поиски нужных людей начинаются опять же в LinkedIn. Катрина проверила, есть ли у кого-то из ее контактов общие друзья с сотрудниками компании, которой она интересовалась.

Это было примерно так:

Экс-директор по развитию бизнеса Ringadoc пишет, что до представления нужному человеку в компании бывало до пяти раундов знакомств со специалистами разных уровней — и это нормально.

Что лучше работает: приглашения LinkedIn или LinkedIn InMails? В принципе, InMails — платная функция и должна быть эффективнее, но все письма от LinkedIn складируются в рубрику «Соцсети» в Gmail, а её мало кто читает. Поэтому выйти на лиц, принимающих решения, получалось не всегда.

Но она еще была активной участницей тусовки специалистов и инвесторов, и обратилась к ним за помощью в поиске нужных людей примерно с таким текстом:

