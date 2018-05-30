Шесть блестящих примеров видеоконтента в B2B (и почему они так хороши)

Видеоконтент в B2B — один из наиболее эффективных инструментов воздействия на потенциальных клиентов. Я перевела статью о том, как именно он работает и помогает достичь бизнес-целей западным компаниям.

В2В-видео больше не ограничиваются стилем «говорящей головы». Сейчас бренды подходят к созданию контента креативно, как никогда прежде. А это круто влияет на В2В-среду в целом.

По результатам недавних исследований LinkedIn, большинство В2В-маркетологов сейчас рассматривают видео как самый важный и креативный формат контента. 62% респондентов сказали, что видео помогает им повысить узнаваемость бренда, а 26% заявили, что планируют потратить более 300 тысяч фунтов на видеорекламу в этом году.

Итак, какие бренды уже установили планку для B2B-видео? Я подобрала несколько лучших примеров за последние годы, а также выяснила, почему они так эффективны, и чему маркетологи могут научиться.

Hootsuite: «Недоброжелательные твиты»

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями. Идею для своего видео компания взяла из постоянной рубрики шоу Джимми Киммела «Mean Tweets video», в которой знаменитости читают злобные отзывы о себе и своем творчестве.

Зачем бренду публично зачитывать плохие комментарии о своем собственном продукте?

Выход видео как нельзя кстати совпал с обновлением дизайна Hootsuite, что позволило бренду не только принять во внимание негативную критику пользователей, но и нивелировать ее. Такие видео демонстрируют, что Hootsuite — это компания, которая слушает своих клиентов.

Zendesk: «Все сложно»

Zendesk — это сервис для поддержки клиентов. Учитывая, что вовлеченность зрителя, согласно исследованиям, снижается через 2, 6 или 12 минут, большинство B2B-брендов стараются максимально снизить риск и создают одноминутные видео.

Компания Zendesk пошла еще дальше — их ролик длится всего 16 секунд. Стратегия сумасшедшая и достаточно рискованная, так как видео может вообще не повлиять на пользователя. Однако есть объяснение, почему они такие короткие.

Видео передают простое сообщение в довольно необычном юмористическом стиле (таким образом Zendesk стремится улучшить отношения между клиентами и компаниями). Поскольку видео достаточно своеобразные, будь они длиннее, могли бы «не зайти».

С помощью таких коротких видео можно привлекать внимание пользователя в новостной ленте различных соцсетей. Например, на платформах типа LinkedIn, где большинство видеоконтента бывает немного скучным и однообразным.

Slack: «Так что да, мы попробовали Slack»

Пример ролика корпоративного мессенджера Slack — скорее исключение, чем правило. Это история о том, как компания Sandwich Video начала использовать мессенджер (от которого она в восторге). Видео подробно объясняет причины, по которым компания так скептически отнеслась к предложению Slack сначала, и как она в конечном итоге влюбилась в него.

Вместе с этим видео как нельзя лучше описывает ценности Slack и его функции. Есть и немного юмора, который подчеркивает непринужденность и некорпоративный тон контента.

Deloitte: «То, что мы делаем, меняет мир к лучшему»

Большинство примеров в нашем списке — смешные видео с долей вымышленных событий. Но это совсем не значит, что других успешных стратегий быть не может.

Deloitte в своем видеоконтенте особенно заботится о брендинге: подчеркивает ценности компании и характеристики своих настоящих сотрудников. Видео немного серьезное, но и убедительное. В нем раскрыта и внутренняя культура компании, и ее публичные обещания клиентам.

Lenovo: «Чад и Джейн»

Компания Lenovo создает наряду с В2С и уникальный B2B-контент (как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний). Ее видеоролики «Чад» и «Джейн» были одними из самых успешных и популярных. Они рассказывают истории персонажей в необычной, слегка преувеличенной манере.

Видео с иронией и явным преувеличением нацелены на то, чтобы IТ-специалисты могли узнать в них себя. Независимо от профессии, нетрудно связать себя со стереотипами «опытного пользователя» Джейн и чрезмерно восторженного Чада.

Умело изображая жизнь (и повседневные офисные депрессии) для тех людей, которых это видео должно зацепить, компания меняет подход к рекламе и контенту, ориентированному на продукт. Она освежает его и вносит элементы развлечения.

Adobe: «Кликай, детка, кликай!»

Другой бренд, который ставит юмор в основу своего видеоконтента, — это Adobe. Компания создала ряд смешных и творческих примеров для продажи своего Adobe Marketing Cloud.

Видео «Кликай, детка, кликай!» — одно из самых успешных. В нем идет речь о компании, которая продает печатные энциклопедии. Увидев огромное количество заказов, сотрудники увеличивают производство, заказывают больше материалов и транспорта. В итоге оказывается, что «технически сообразительный» ребенок неоднократно нажимал кнопку «Купить» на планшете.

Наряду с вопросом: «А вы знаете, что делает ваш маркетинг? Мы можем помочь» — видео кратко подчеркивает УТП (уникальное торговое предложение) компании Adobe. В то же время, Adobe демонстрирует менее серьезное отношение (чем обычно демонстрируют крупные корпоративные компании) к таким ситуациям.

Понятно, что Adobe явно не поскупились на видео, как и полагается бренду подобного масштаба. Интересна способность Adobe идеально позиционировать свой бренд всего за одну минуту — это умение, которое за деньги не купишь.

Чему мы можем научиться?

Вот несколько ключевых уроков, которые будут полезны маркетологам.

1. Определитесь с сообщением, которое вы хотите донести

Хотя вышеупомянутые видео — результат работы хорошо известных брендов, компании поменьше могут учиться на их творчестве и понимании цели. Начните с двух вопросов: что вы хотите сказать и как сделать это интересно? Если изначально ваше сообщение будет запутанным и тяжелым для понимания — видео, скорее всего, тоже получится не занятным.

2. Не бойтесь самоиронии

Одна из характеристик, присущая всем этим видео — умение шутить над собой. Оно используется для борьбы с очень живучим стереотипом B2B — напыщенным руководителем в скучном объяснительном видео. Есть причина, по которой это работает. Юмор, ирония и даже подшучивание над клиентом (с осторожностью) могут дать в результате интересное видео, которое пользователи запомнят.

3. Играйте на эмоциях

Согласно исследованиям, пользователи на 21% лучше воспринимают преимущества бренда, когда компания описывает функции и результаты для целевой аудитории. А маркетинг, который фокусируется на социальных и эмоциональных преимуществах, повышает восприятие аудитории на 42%. Это доказывает, насколько важно ориентироваться на клиента (распознавать «болевые точки» и подсказывать, как продукт может решить наболевшие проблемы), а не просто говорить с точки зрения бренда.

4. Сделайте видео ярким и коротким

Как показывает практика, короткие видео с необычным сюжетом получают самый большой фидбек. Они одинаково хорошо работают и в социальных сетях, и на мобильных платформах. Добавляйте субтитры — это важно, потому люди смогут смотреть видео без звука на различных устройствах и каналах.