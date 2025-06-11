Кейс продвижения аптечного приложения в App Store: +750% показов, +105% загрузок
Проект: приложение аптеки.
Год: 2025.
Регион: Украина.
Услуга: ASO.
Кто наш партнер
Фармацевтический бренд, представленный как офлайн, так и онлайн.
Цель сотрудничества
Увеличить видимость приложения и количество загрузок в App Store.
Стратегия продвижения
При разработке стратегии мы учли три ключевых фактора, влияющих на продвижение:
- узкий круг прямых конкурентов;
- сезонность спроса;
- ограниченное семантическое ядро из-за специфики ниши.
Поэтому мы сфокусировались на точечных решениях и построили последовательный план действий, состоящий из четырех шагов.
Шаг 1. Анализ конкурентов
На старте мы собрали конкурентов и разделили их на две группы:
- прямые конкуренты — аптеки, у которых есть собственные приложения;
- непрямые конкуренты — зарубежные аптечные сервисы и медицинские приложения.
Через прямых конкурентов мы оценили рынок: определили позиционирование партнера, динамику ниши и другие подходы в сторах.
Непрямые конкуренты позволили расширить семантику, собрать больше визуальных решений для сравнения и сформировать более глубокое понимание сегмента.
Кроме того, мы провели функциональный анализ — сравнили наполнение приложений, их преимущества и недостатки. Это позволило выявить точки роста и сильные стороны партнера.
Шаг 2. Текстовая оптимизация страницы приложения
На основе конкурентов мы сформировали исходное семантическое ядро. Для этого проанализировали открытые метаданные конкурентных приложений и получили черновой список ключевых слов.
Далее мы проработали каждое слово — проверили его соответствие стратегии продвижения, оценили выдачу и дополнительные показатели. На этом этапе часть ключей отсеяли, а часть оставили в финальном семантическом ядре.
На его основе создали метаданные:
- заголовок (Title);
- подзаголовок (Subtitle);
- поле Keywords.
В Украине для App Store доступны три локали: Ukrainian, English (UK) и Russian. Мы заполнили все поля релевантными и популярными ключевыми словами.
После релиза приложение появилось в поиске по части ключевых слов. Мы регулярно обновляем метаданные: удаляем ключи, которые потеряли популярность, или те, по которым мы выбыли из топ-10, и добавляем новые. Цель — поддерживать метаданные в актуальном состоянии и обеспечивать стабильный прирост видимости.
Узнайте, как, несмотря на узкую семантику и конкурентов, мы
Шаг 3. Запуск In-App Events
События в App Store (In-App Events) могут появляться в выдаче вместо скриншотов приложения, а также на его странице. Мы использовали этот инструмент как дополнительный способ вовлечения аудитории и усиления видимости: ивенты привлекают внимание к новым функциям, акциям или активностям внутри приложения.
Шаг 4. Технические и визуальные улучшения
Помимо работы с семантикой и страницей, мы также внедрили ряд технических и функциональных улучшений, влияющих на конверсию и видимость.
- Обновили графические метаданные, используя подход Conversion Rate Optimization Loop — цикл улучшений, в котором мы наблюдали за поведением пользователей, формировали гипотезы и тестировали различные варианты оформления. После чего внедряли те, которые действительно улучшают конверсию из просмотров в загрузки.
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Настроили:
- окна сбора рейтинга — всплывающие запросы на оценку внутри приложения;
- автоответы на отзывы — текстовые шаблоны, которые автоматически публикуются в ответ на новые комментарии.
Это позволило повысить как количество, так и качество оценок, что влияет на видимость и конкурентоспособность по ключевым запросам.
- Следили за Crash Rate — показателем количества сбоев. Стабильная работа приложения напрямую влияет на качество пользовательского опыта и позиции в выдаче.
Результаты продвижения
За пять месяцев работы мы получили:
- рост показов страницы приложения на 750%;
- рост количества загрузок на 105%, с просадкой из-за сезонности.
График роста показов страницы приложения
График роста загрузок приложения
Несмотря на ограниченное семантическое поле, нам удалось существенно повысить видимость приложения и увеличить количество загрузок. Этого результата мы достигли благодаря продуманной стратегии продвижения, сочетающей работу с текстовыми и графическими метаданными, а также оптимизацию рейтинга и отзывов.
Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Алексей Стенгач, ASO Specialist; Надежда Островец, Ирина Маселко, Client Project Managers.
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