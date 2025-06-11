Кейсы App Marketing
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UK

Кейс продвижения аптечного приложения в App Store: +750% показов, +105% загрузок
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Алексей Стенгач

Проект: приложение аптеки.

Год: 2025.

Регион: Украина.

Услуга: ASO.

Кто наш партнер

Фармацевтический бренд, представленный как офлайн, так и онлайн.

Цель сотрудничества

Увеличить видимость приложения и количество загрузок в App Store.

Стратегия продвижения

При разработке стратегии мы учли три ключевых фактора, влияющих на продвижение:

  • узкий круг прямых конкурентов;
  • сезонность спроса;
  • ограниченное семантическое ядро из-за специфики ниши.

Поэтому мы сфокусировались на точечных решениях и построили последовательный план действий, состоящий из четырех шагов.

  1. Анализ конкурентов.
  2. Текстовая оптимизация страницы приложения.
  3. Запуск In-App Events.
  4. Технические и визуальные улучшения.

Шаг 1. Анализ конкурентов

На старте мы собрали конкурентов и разделили их на две группы:

  • прямые конкуренты — аптеки, у которых есть собственные приложения;
  • непрямые конкуренты — зарубежные аптечные сервисы и медицинские приложения.

Через прямых конкурентов мы оценили рынок: определили позиционирование партнера, динамику ниши и другие подходы в сторах.

Непрямые конкуренты позволили расширить семантику, собрать больше визуальных решений для сравнения и сформировать более глубокое понимание сегмента.

Кроме того, мы провели функциональный анализ — сравнили наполнение приложений, их преимущества и недостатки. Это позволило выявить точки роста и сильные стороны партнера.

Шаг 2. Текстовая оптимизация страницы приложения

На основе конкурентов мы сформировали исходное семантическое ядро. Для этого проанализировали открытые метаданные конкурентных приложений и получили черновой список ключевых слов.

Далее мы проработали каждое слово — проверили его соответствие стратегии продвижения, оценили выдачу и дополнительные показатели. На этом этапе часть ключей отсеяли, а часть оставили в финальном семантическом ядре.

На его основе создали метаданные:

  • заголовок (Title);
  • подзаголовок (Subtitle);
  • поле Keywords.

В Украине для App Store доступны три локали: Ukrainian, English (UK) и Russian. Мы заполнили все поля релевантными и популярными ключевыми словами.

После релиза приложение появилось в поиске по части ключевых слов. Мы регулярно обновляем метаданные: удаляем ключи, которые потеряли популярность, или те, по которым мы выбыли из топ-10, и добавляем новые. Цель — поддерживать метаданные в актуальном состоянии и обеспечивать стабильный прирост видимости.

Узнайте, как, несмотря на узкую семантику и конкурентов, мы увеличили просмотры приложения Liro на 131%, а установки — на 38%.

Шаг 3. Запуск In-App Events

События в App Store (In-App Events) могут появляться в выдаче вместо скриншотов приложения, а также на его странице. Мы использовали этот инструмент как дополнительный способ вовлечения аудитории и усиления видимости: ивенты привлекают внимание к новым функциям, акциям или активностям внутри приложения.

Шаг 4. Технические и визуальные улучшения

Помимо работы с семантикой и страницей, мы также внедрили ряд технических и функциональных улучшений, влияющих на конверсию и видимость.

  1. Обновили графические метаданные, используя подход Conversion Rate Optimization Loop — цикл улучшений, в котором мы наблюдали за поведением пользователей, формировали гипотезы и тестировали различные варианты оформления. После чего внедряли те, которые действительно улучшают конверсию из просмотров в загрузки.

  2. Настроили:

    • окна сбора рейтинга — всплывающие запросы на оценку внутри приложения;
    • автоответы на отзывы — текстовые шаблоны, которые автоматически публикуются в ответ на новые комментарии.

    Это позволило повысить как количество, так и качество оценок, что влияет на видимость и конкурентоспособность по ключевым запросам.

  3. Следили за Crash Rate — показателем количества сбоев. Стабильная работа приложения напрямую влияет на качество пользовательского опыта и позиции в выдаче.

Результаты продвижения

За пять месяцев работы мы получили:

  • рост показов страницы приложения на 750%;
  • рост количества загрузок на 105%, с просадкой из-за сезонности.

ASO pharmacy nda Impressions

График роста показов страницы приложения

ASO pharmacy nda Downloads

График роста загрузок приложения

Несмотря на ограниченное семантическое поле, нам удалось существенно повысить видимость приложения и увеличить количество загрузок. Этого результата мы достигли благодаря продуманной стратегии продвижения, сочетающей работу с текстовыми и графическими метаданными, а также оптимизацию рейтинга и отзывов.

Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Алексей Стенгач, ASO Specialist; Надежда Островец, Ирина Маселко, Client Project Managers.

Алексей Стенгач

ASO Specialist в RadASO.

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