UK

Как тематическая email-рассылка ко Дню Святого Валентина стала самой успешной — кейс iMind
Катерина Малярчук

Проект: imind.com.

Период сотрудничества: 12.05.2022–31.12.2024.

Регион: весь мир.

Услуга: Retention Marketing

Кто наш партнер

iMind — это онлайн-платформа для проведения видеовстреч и создания чатов для бизнеса. Продукт имеет следующие функции: 

  • одновременная демонстрация экрана; 

  • неограниченная запись видеовстреч; 

  • хранение записей на собственных защищенных серверах; 

  • конфиденциальность информации;

  • повышенная безопасность аккаунтов благодаря фотоподтверждению участника встречи.

iMind также доступен на Android и iOS без необходимости в дополнительном ПО, поэтому им легко воспользоваться в случае необходимости провести видеовстречу без доступа к ПК.

Цели продвижения

Основной причиной обращения к Netpeak была необходимость разработать и внедрить эффективную стратегию Retention-маркетинга, а также поддерживать лояльность клиентов с целью повышения LTV. Частью выполнения этих целей и стала рассылка ко Дню святого Валентина. Она преследовала следующие цели:

  1. Повысить лояльность пользователей. Создать эмоциональную связь с аудиторией через теплое и юмористическое поздравление.

  2. Увеличить узнаваемость бренда. Подчеркнуть уникальность iMind как платформы, которая ценит человеческие взаимоотношения даже в цифровой среде.

  3. Стимулировать к повторному использованию сервиса. Напомнить пользователям о функционале платформы через креативные месседжи.

Стратегия

Для достижения поставленных целей мы создали:

  1. Креативную концепцию "LOVE IS..." - использовали знакомый формат для передачи теплых чувств в контексте онлайн-общения.

  2. Визуальный контент - серия иллюстраций, отражающая моменты заботы и внимания во время видеовстреч.

  3. Персонализированный подход - обращение к пользователям с благодарностью за совместную работу и пожеланиями приятных встреч.

Действия команды

К 14 февраля команда iMind решила запустить тематическую email-кампанию, которая бы не просто напоминала о празднике, но и дарила подписчикам положительные эмоции и ассоциировала iMind с дружеской атмосферой.

Концепция

Письмо состояло из:

  • баннера оформленного в фирменном стиле iMind, который сразу задавал настроение;

  • тела письма - серии тематических валентинок-иллюстраций для коллег в стиле "Love is...";

  • минимума текста - только основное сообщение под баннером, чтобы фокус был на визуальном контенте.

Оформление и визуальный стиль

Чтобы сделать валентинки максимально атмосферными мы не только подобрали иллюстрации, соответствующие шутливым подписям, но и адаптировали их: дорисовали и отредактировали в соответствии со стилистикой бренда.

💗 Love is… Вимикати мікрофон, коли говорить колега

💗 Love is… Выключать микрофон, когда говорит коллега 

💗 Love is… Вибирати фільтри, щоб улюблений колега усміхнувся

💗 Love is… Выбирать фильтры, чтобы любимый коллега улыбнулся 

💗 Love is… Підключатися до відеодзвінка, навіть якщо в цей час стоїш у заторі

💗 Love is… Подключаться к видеозвонку, даже если в это время стоишь в пробке

💗 Love is… Записувати вашу зустріч, щоб зберегти її назавжди на сервері

💗 Love is… Записывать вашу встречу, чтобы сохранить ее навсегда на сервере

💗 Love is… Просити фото замість пароля, щоб ще раз побачити колегу

💗 Love is… Просить фото вместо пароля, чтобы еще раз увидеть коллегу 

💗 Love is… Бачити обличчя колег на відеозустрічі в HD-якості

💗 Love is… Видеть лица коллег на видеовстрече в HD-качестве

Валентинки расположили в шахматном порядке, чтобы сделать письмо визуально сбалансированным и структурированным.

Валентинки розташували у шаховому порядку, щоби зробити лист візуально збалансованим і структурованим.

Результаты

Рассылка ко Дню Святого Валентина стала одной из самых успешных в феврале 2024 года.

28,35% — именно такую долю всех целевых действий на сайте принесла рассылка за февраль.

К целевым действиям относятся: оплата новых тарифов, регистрация новых аккаунтов, просмотр тарифных планов, создание видеоконференций.

20% — доля всех переходов за месяц, приходящаяся на 6 рассылок.

Отзыв о сотрудничестве

Валерія Лісняк

Валерия Лисняк, Senior Retention Marketing Specialist

Результата удалось достичь благодаря совместной вовлеченности двух команд, брейнштормам и исследованиям в поисках лучшей идеи, а также открытости команды iMind к новым нестандартным решениям и готовности к экспериментам.

Этот кейс — настоящий пример того, как идея, оформленная с любовью и вниманием к деталям, может не просто выделиться, а стать самой успешной среди десятков рассылок.

Команда проекта: Александр Коробов, Email&Retention Team Lead. Валерия Лисняк, Senior Retention Marketing Specialist. Анна Бондарь, Senior Content Manager, Ткаченко Наталья, Team Lead of Design Team, Екатерина Малярчук, Pre-middle Web-Designer.

