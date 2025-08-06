Как тематическая email-рассылка ко Дню Святого Валентина стала самой успешной — кейс iMind

Кто наш партнер

iMind — это онлайн-платформа для проведения видеовстреч и создания чатов для бизнеса. Продукт имеет следующие функции:

одновременная демонстрация экрана;

неограниченная запись видеовстреч;

хранение записей на собственных защищенных серверах;

конфиденциальность информации;

повышенная безопасность аккаунтов благодаря фотоподтверждению участника встречи.

iMind также доступен на Android и iOS без необходимости в дополнительном ПО, поэтому им легко воспользоваться в случае необходимости провести видеовстречу без доступа к ПК.

Цели продвижения

Основной причиной обращения к Netpeak была необходимость разработать и внедрить эффективную стратегию Retention-маркетинга, а также поддерживать лояльность клиентов с целью повышения LTV. Частью выполнения этих целей и стала рассылка ко Дню святого Валентина. Она преследовала следующие цели:

Повысить лояльность пользователей. Создать эмоциональную связь с аудиторией через теплое и юмористическое поздравление. Увеличить узнаваемость бренда. Подчеркнуть уникальность iMind как платформы, которая ценит человеческие взаимоотношения даже в цифровой среде. Стимулировать к повторному использованию сервиса. Напомнить пользователям о функционале платформы через креативные месседжи.

Стратегия

Для достижения поставленных целей мы создали:

Креативную концепцию "LOVE IS..." - использовали знакомый формат для передачи теплых чувств в контексте онлайн-общения. Визуальный контент - серия иллюстраций, отражающая моменты заботы и внимания во время видеовстреч. Персонализированный подход - обращение к пользователям с благодарностью за совместную работу и пожеланиями приятных встреч.

Действия команды

К 14 февраля команда iMind решила запустить тематическую email-кампанию, которая бы не просто напоминала о празднике, но и дарила подписчикам положительные эмоции и ассоциировала iMind с дружеской атмосферой.

Концепция

Письмо состояло из:

баннера оформленного в фирменном стиле iMind, который сразу задавал настроение;

тела письма - серии тематических валентинок-иллюстраций для коллег в стиле "Love is...";

минимума текста - только основное сообщение под баннером, чтобы фокус был на визуальном контенте.

Оформление и визуальный стиль

Чтобы сделать валентинки максимально атмосферными мы не только подобрали иллюстрации, соответствующие шутливым подписям, но и адаптировали их: дорисовали и отредактировали в соответствии со стилистикой бренда.

💗 Love is… Выключать микрофон, когда говорит коллега

💗 Love is… Выбирать фильтры, чтобы любимый коллега улыбнулся

💗 Love is… Подключаться к видеозвонку, даже если в это время стоишь в пробке

💗 Love is… Записывать вашу встречу, чтобы сохранить ее навсегда на сервере

💗 Love is… Просить фото вместо пароля, чтобы еще раз увидеть коллегу

💗 Love is… Видеть лица коллег на видеовстрече в HD-качестве

Валентинки расположили в шахматном порядке, чтобы сделать письмо визуально сбалансированным и структурированным.

Результаты

Рассылка ко Дню Святого Валентина стала одной из самых успешных в феврале 2024 года.

28,35% — именно такую долю всех целевых действий на сайте принесла рассылка за февраль.

К целевым действиям относятся: оплата новых тарифов, регистрация новых аккаунтов, просмотр тарифных планов, создание видеоконференций.

20% — доля всех переходов за месяц, приходящаяся на 6 рассылок.

Отзыв о сотрудничестве

Валерия Лисняк, Senior Retention Marketing Specialist

Результата удалось достичь благодаря совместной вовлеченности двух команд, брейнштормам и исследованиям в поисках лучшей идеи, а также открытости команды iMind к новым нестандартным решениям и готовности к экспериментам.

Этот кейс — настоящий пример того, как идея, оформленная с любовью и вниманием к деталям, может не просто выделиться, а стать самой успешной среди десятков рассылок.