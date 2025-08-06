Как тематическая email-рассылка ко Дню Святого Валентина стала самой успешной — кейс iMind
Проект: imind.com.
Период сотрудничества: 12.05.2022–31.12.2024.
Регион: весь мир.
Услуга: Retention Marketing
Кто наш партнер
iMind — это онлайн-платформа для проведения видеовстреч и создания чатов для бизнеса. Продукт имеет следующие функции:
-
одновременная демонстрация экрана;
-
неограниченная запись видеовстреч;
-
хранение записей на собственных защищенных серверах;
-
конфиденциальность информации;
-
повышенная безопасность аккаунтов благодаря фотоподтверждению участника встречи.
iMind также доступен на Android и iOS без необходимости в дополнительном ПО, поэтому им легко воспользоваться в случае необходимости провести видеовстречу без доступа к ПК.
Цели продвижения
Основной причиной обращения к Netpeak была необходимость разработать и внедрить эффективную стратегию Retention-маркетинга, а также поддерживать лояльность клиентов с целью повышения LTV. Частью выполнения этих целей и стала рассылка ко Дню святого Валентина. Она преследовала следующие цели:
-
Повысить лояльность пользователей. Создать эмоциональную связь с аудиторией через теплое и юмористическое поздравление.
-
Увеличить узнаваемость бренда. Подчеркнуть уникальность iMind как платформы, которая ценит человеческие взаимоотношения даже в цифровой среде.
-
Стимулировать к повторному использованию сервиса. Напомнить пользователям о функционале платформы через креативные месседжи.
Стратегия
Для достижения поставленных целей мы создали:
-
Креативную концепцию "LOVE IS..." - использовали знакомый формат для передачи теплых чувств в контексте онлайн-общения.
-
Визуальный контент - серия иллюстраций, отражающая моменты заботы и внимания во время видеовстреч.
-
Персонализированный подход - обращение к пользователям с благодарностью за совместную работу и пожеланиями приятных встреч.
Действия команды
К 14 февраля команда iMind решила запустить тематическую email-кампанию, которая бы не просто напоминала о празднике, но и дарила подписчикам положительные эмоции и ассоциировала iMind с дружеской атмосферой.
Концепция
Письмо состояло из:
-
баннера оформленного в фирменном стиле iMind, который сразу задавал настроение;
-
тела письма - серии тематических валентинок-иллюстраций для коллег в стиле "Love is...";
-
минимума текста - только основное сообщение под баннером, чтобы фокус был на визуальном контенте.
Оформление и визуальный стиль
Чтобы сделать валентинки максимально атмосферными мы не только подобрали иллюстрации, соответствующие шутливым подписям, но и адаптировали их: дорисовали и отредактировали в соответствии со стилистикой бренда.
💗 Love is… Выключать микрофон, когда говорит коллега
💗 Love is… Выбирать фильтры, чтобы любимый коллега улыбнулся
💗 Love is… Подключаться к видеозвонку, даже если в это время стоишь в пробке
💗 Love is… Записывать вашу встречу, чтобы сохранить ее навсегда на сервере
💗 Love is… Просить фото вместо пароля, чтобы еще раз увидеть коллегу
💗 Love is… Видеть лица коллег на видеовстрече в HD-качестве
Валентинки расположили в шахматном порядке, чтобы сделать письмо визуально сбалансированным и структурированным.
Результаты
Рассылка ко Дню Святого Валентина стала одной из самых успешных в феврале 2024 года.
28,35% — именно такую долю всех целевых действий на сайте принесла рассылка за февраль.
К целевым действиям относятся: оплата новых тарифов, регистрация новых аккаунтов, просмотр тарифных планов, создание видеоконференций.
20% — доля всех переходов за месяц, приходящаяся на 6 рассылок.
Отзыв о сотрудничестве
Валерия Лисняк, Senior Retention Marketing Specialist
Результата удалось достичь благодаря совместной вовлеченности двух команд, брейнштормам и исследованиям в поисках лучшей идеи, а также открытости команды iMind к новым нестандартным решениям и готовности к экспериментам.
Этот кейс — настоящий пример того, как идея, оформленная с любовью и вниманием к деталям, может не просто выделиться, а стать самой успешной среди десятков рассылок.
Команда проекта: Александр Коробов, Email&Retention Team Lead. Валерия Лисняк, Senior Retention Marketing Specialist. Анна Бондарь, Senior Content Manager, Ткаченко Наталья, Team Lead of Design Team, Екатерина Малярчук, Pre-middle Web-Designer.
