Тренды в дизайне

Как выделиться в переполненном inbox: микроанимации в email-дизайне
Email-маркетинг Retention-маркетинг
8 месяцев назад5
Ольга Леванова
0
Как тематическая email-рассылка ко Дню Святого Валентина стала самой успешной — кейс iMind
Кейсы Email-маркетинг Retention-маркетинг
год назад3
Екатерина Малярчук
0
Как успешно коммуницировать через рассылки без must have инструмента — скидок. Кейс книжного интернет-магазина «Сенс»
Email-маркетинг
год назад7
Алина Мостинец
0
Редизайн писем в email-маркетинге — на что обратить внимание
Email-маркетинг
4 года назад2
Наталія Ткаченко
25
7 удачных примеров микро UX на сайтах интернет-магазинов
Бизнес
5 лет назад3
Георгий Рябой
92
Азы типографики — нескучно о шрифтах
Контент-маркетинг
5 лет назад8
Катерина Коламбет
243