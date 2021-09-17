Редизайн писем в email-маркетинге — на что обратить внимание

Если вы системно ведете свои рассылки, и они приносят прибыль, подумайте, возможно, письма могут давать намного больше. Например, благодаря дизайну.

Я часто сталкиваюсь с плохим дизайном. И это при том, что у брендов прокачан канал email-маркетинга. Сегодня покажу вам несколько кейсов оптимизации дизайна рассылок и объясню, что исправила. Заодно потренируем насмотренность — чтобы понимать, какие письма принесут желанные конверсии, а какие нет.

Когда дизайн не продает?

Что же значит «плохой» дизайн? Плохой дизайн — это с одной стороны субъективное мнение конкретного человека, а с другой — про сложность восприятия, нагромождение деталей. Я уже рассказывала о том, как визуальная составляющая помогает продавать в рассылках. Почитайте об этом в посте «Как мотивировать подписчиков к действию при помощи дизайна email-рассылки» обрабатывают визуальную информацию. И вот представьте, что мы отправляем им такое письмо.

Вероятность покупки здесь не сильно высока. Компоненты в письме собраны неграмотно, нарушен общий баланс композиции, отсутствует четкая граница перехода от хедера к телу письма и от тела к футеру. Карточки товаров выглядят громоздко и «грязно», а радуга на фоне мысленно возвращает нас в прошлый век.



Чем проще структура письма — тем проще с ним в дальнейшем работать как маркетологу, так и покупателю. Например, после редизайна письма с примера выше стали выглядеть вот так:



Посмотрите другие примеры:

Упростив дизайн и выработав единый стиль мы получили положительный фидбек по проделанной работе от клиента и повысили открываемость и узнаваемость писем.

Приведу еще несколько примеров «было-стало», чтобы мы быстрее осознали разницу между продающим дизайном и дизайном, который затрудняет восприятие информации.

Рассылка для казахстанского магазина Flirtshop (товары для взрослых)

И ещё два примера с новым дизайном:

Кстати, почитайте кейс о Flirtshop: «Как email-рассылки принесли секс-шопу 20% дохода».

Рассылка для Kulibin — магазина строительных инструментов

И ещё два примера с новым дизайном:

Рассылка для Pandora — казахстанского онлайн-магазина

И ещё два примера с новым дизайном

Приведу перечень основных пунктов при наличии которых необходим редизайн:

множество стилей внутри одного письма;

перегруз отдельных блоков и карточек;

использование больше трех шрифтов;

несочетаемая цветовая палитра.

Редизайн письма всегда даёт второе дыхание существующему email-каналу. Даже если визуально всё смотрится красиво и понятно, не помешает ещё раз показать письмо дизайнеру на оценку. Иногда даже замена блока с промокодом или обновление хедера и футера способны освежить рассылки. Так что продолжаем держать курс на повышение «чувства прекрасного» и даешь зеленый свет красивым письмам!