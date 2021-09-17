Редизайн писем в email-маркетинге — на что обратить внимание
Наталія Ткаченко
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Если вы системно ведете свои рассылки, и они приносят прибыль, подумайте, возможно, письма могут давать намного больше. Например, благодаря дизайну.
Я часто сталкиваюсь с плохим дизайном. И это при том, что у брендов прокачан канал email-маркетинга. Сегодня покажу вам несколько кейсов оптимизации дизайна рассылок и объясню, что исправила. Заодно потренируем насмотренность — чтобы понимать, какие письма принесут желанные конверсии, а какие нет.

Когда дизайн не продает?

Что же значит «плохой» дизайн? Плохой дизайн — это с одной стороны субъективное мнение конкретного человека, а с другой — про сложность восприятия, нагромождение деталей. Я уже рассказывала о том, как визуальная составляющая помогает продавать в рассылках. Почитайте об этом в посте «Как мотивировать подписчиков к действию при помощи дизайна email-рассылки» обрабатывают визуальную информацию. И вот представьте, что мы отправляем им такое письмо.

Вероятность покупки здесь не сильно высока. Компоненты в письме собраны неграмотно, нарушен общий баланс композиции, отсутствует четкая граница перехода от хедера к телу письма и от тела к футеру. Карточки товаров выглядят громоздко и «грязно», а радуга на фоне мысленно возвращает нас в прошлый век.


Чем проще структура письма — тем проще с ним в дальнейшем работать как маркетологу, так и покупателю. Например, после редизайна письма с примера выше стали выглядеть вот так:
Цифрус как выглядит письмо после редизайна

Цифрус ещё одно красивое письмо с новым дизайном

Цифрус красивая рассылка

Посмотрите другие примеры:

  1. Ещё одно красивое письмо для Цифрус
  2. Дизайн письма для Цифрус

Упростив дизайн и выработав единый стиль мы получили положительный фидбек по проделанной работе от клиента и повысили открываемость и узнаваемость писем.

Приведу еще несколько примеров «было-стало», чтобы мы быстрее осознали разницу между продающим дизайном и дизайном, который затрудняет восприятие информации.

Рассылка для казахстанского магазина Flirtshop (товары для взрослых)

  1. Рассылка для Flirtshop до редизайна.
  2. Рассылка после редизайна.

И ещё два примера с новым дизайном:

  1. Flirtshop — хиты продаж.
  2. Flirtshop — секреты ночи.

Кстати, почитайте кейс о Flirtshop: «Как email-рассылки принесли секс-шопу 20% дохода».

Рассылка для Kulibin — магазина строительных инструментов

  1. Рассылка Kulibin до редизайна.
  2. Рассылка Kulibin после редизайна.

И ещё два примера с новым дизайном:

  1. Топ товаров по минимальной цене.
  2. Товары со скидкой.

Рассылка для Pandora — казахстанского онлайн-магазина 

  1. Pandora до редизайна.
  2. Pandora рассылка после редизайна.

И ещё два примера с новым дизайном

  1. Pandora — рассылка со скидками.
  2. Pandora — письмо с промокодом.

Приведу перечень основных пунктов при наличии которых необходим редизайн: 

  • множество стилей внутри одного письма;
  • перегруз отдельных блоков и карточек;
  • использование больше трех шрифтов;
  • несочетаемая цветовая палитра.

Редизайн письма всегда даёт второе дыхание существующему email-каналу. Даже если визуально всё смотрится красиво и понятно, не помешает ещё раз показать письмо дизайнеру на оценку. Иногда даже замена блока с промокодом или обновление хедера и футера способны освежить рассылки. Так что продолжаем держать курс на повышение «чувства прекрасного» и даешь зеленый свет красивым письмам!

Создаём рассылки, которые приносят деньги

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Наталія Ткаченко

Працюю у сфері web-дизайну більше 5-ти років.
З 2020-го року створюю дизайн листів, банерів і всього, що має відношення до email-маркетингу в Netpeak.

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