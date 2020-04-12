Как email-рассылки принесли секс-шопу 20% дохода

Мы давно хотели поделиться подобным кейсом, потому что продвигать проекты в нише «18+» всегда сложно. Не только из-за технических ограничений рекламных и почтовых систем, но и из-за множества социальных стереотипов вокруг секс-шопов. Начиная от «неловко говорить о сексе c продавцом в магазине» до «где грань между желаниями здорового человека и извращенца».

Поэтому маркетологам постоянно приходится изобретать новые способы продвижения товаров для взрослых — от заголовка рассылки до понятных и при этом не пошлых баннеров.

Честно рассказываем, как с нуля запустили почтовые рассылки для казахстанского магазина интим-игрушек Flirtshop и за 5 месяцев сделали канал продаж рентабельным. Убедительно рекомендуем дочитать кейс до конца, чтобы понять взаимосвязь между скриншотами с бюджетами и результатами.

О проекте

Сайт: flirtshop.kz Регион: Казахстан Тематика: товары для взрослых Услуга: email-marketing Период продвижения: 01.06.2020 – 30.11.2020 (на момент публикации кейса продолжаем сотрудничество).

Flirtshop — это крупный магазин интим-товаров в Казахстане. Первый бутик бренда открылся в 2005 году, а интернет-магазин — в 2010 году. На момент публикации кейса в сети Flirtshop — 9 бутиков и 1 интернет-магазин.

Отличительная особенность магазина, кроме большого выбора производителей и товаров, — это внимание к психологическому комфорту клиентов. Сотрудники Flirtshop понимают, насколько важна конфиденциальность — никто не хочет, чтобы курьер объявил на весь ресепшен «Тут доставка фаллоимитатора на фамилию Иванова, распишитесь о получении».

Поэтому Flirtshop:

отправляет товары исключительно в непрозрачных упаковках;

собирает и обрабатывает минимум персональных данных для оформления заказа;

в документах для получения посылки не описывает подробно содержимое.

Почему Flirtshop обратился в Netpeak

За 10 лет работы при оформлении заказов магазин собрал базу из 7000 почтовых адресов, но … рассылки через email ни разу не отправлял. Сначала при запуске бизнеса было не до этого, потом «тушили пожары», потом не получалось найти ответственного сотрудника, разбираться в почтовых сервисах и так далее.

Основатель проекта Антон Морозюк сотрудничает с Netpeak по другим направлениям и в 2020 году узнал, что в агентстве появилась услуга email-маркетинг . И поскольку был доволен предыдущими результатами агентства, то решил попробовать дополнительный канал продаж с помощью почтовых рассылок.

Цели продвижения

Главный вызов, который стоял перед Netpeak — добиться в непростой тематике рентабельности канала email в условиях небольшой «холодной» базы (которая не подписывалась на рассылки), к тому же с непрогретого домена.

И дополнительно:

протестировать новый источник трафика;

увеличить количество продаж через канал email;

увеличить LTV постоянных клиентов;

Cross и Up-Sale для постоянных клиентов;

вернуть покупателей, которые не покупают повторно;

настроить дополнительную точку коммуникации по актуальной клиентской базе;

повысить общую конверсию сайта за счет триггеров «брошенная корзина» и «брошенный просмотр».

Что могло пойти не так

Первая сложность

Размер базы. Flirtshop собрал 7000 адресов клиентов, с которыми бренд не общался через почтовые рассылки. Для email-маркетинга в целом это небольшая база, но достаточно хорошая для старта.

Вторая сложность

База формировалась в течение 10 лет, и многими почтовыми ящиками клиенты уже не пользовались либо товары магазина уже могли быть для них неактуальными. Это распространенная проблема среди маркетологов интернет-магазинов, в кейсе Cifrus.ru мы как раз подробно описали способы решения.

Третья сложность

Раньше Flirtshop не отправлял рассылки, поэтому было важно соблюдать меры предосторожности при отправке, чтобы:

аудитория лояльно отреагировала на письма (напомним, база состоит из клиентов, которые оставляли свои почтовые адреса при оформлении заказа, а не в форме подписки — то есть никто из получателей не подписывался осознанно на рассылки);

письма не попадали в спам из «непрогретого» домена.

Важно: в тематике «18+» нужно быть максимально аккуратными при верстке рассылок: если обнаружится, что контент письма соответствует категории из списка ограничений почтовых сервисов, то это грозит блокировкой рассылки и даже аккаунта отправителя.

И конечно, в письмах запрещено использовать фотографии не только обнаженных людей, но и товаров, которые похожи на половые органы.

Email-cтратегия от Netpeak

Мы отталкивались от ключевых аспектов email-маркетинга:

корректная техническая настройка аккаунта (верификация домена);

системный сбор новых контактов;

работа с базой и поддержание ее в актуальном состоянии;

регулярная отправка массовых рассылок, с чередованием типа (инфо, промо);

автоматизация (триггерные рассылки приносят до 70% дохода из канала);

персонализация в рассылках и сегментация базы.

Поэтому мы предложили Flirtshop проработать следующие направления.

Активно собирать новые контакты

Для этого мы подключили:

1. Формы подписки в контенте сайта



2. Виджет

3. Pop-up форму



4. Cтимулировали пользователей регистрироваться при покупке

Раньше на сайте Flirtshop поле «в корзине» было необязательным. Это был единственный источник пополнения базы.

Для избежания попадания в базу невалидных и незаинтересованных контактов мы использовали DOI (двухэтапное подтверждение подписки).

Запустить базовые триггерные цепочки

welcome-серия;

брошенная корзина;

брошенный просмотр.

Отправлять регулярные промо-рассылки с секретными акциями и промокодами

Приняли решение размещать в письмах не только товары, но и краткое описание. Мы переживаем за комфорт покупателей — хотим, чтобы перед переходом на сайт из рассылки было понятно, какой Jobs To Be Done у продукта.

При разработке контент-плана чередуем типы писем:

акционные (закрытые акции в письмах, хэллоуин, черная пятница, день шопинга и другие крупные акции);

промо (регулярные рассылки с топовыми товарами и скидками на них);

инфо (лайфхаки как получать больше удовольствия от секса);

дайджест (подборка товаров с хорошей скидкой).

Таким образом мы выстраиваем взаимоотношения с аудиторией, а также минимизируем «выгорание базы» и количество отписок.

Как внедрили стратегию

1. Разместили на сайте формы подписки с лид-магнитом в виде скидки и стали собирать базу подписчиков. При этом настроили DOI, чтобы в базу попадали только валидные и заинтересованные в письмах контакты. Чтобы формы привлекали больше внимания мы сделали анимированный виджет и нестандартно оформили всплывающую форму подписки.

2. Настроили базовые триггеры: welcome-серия, брошенная корзина, брошенный просмотр.

3. С помощью брошенной корзины и просмотра вернули клиентов, которые покинули сайт не завершив покупку.

4. Запустили welcome-серию для новых подписчиков. В первом письме цепочки добавили промокод на скидку за подписку (пример письма) и затем объяснили преимущества магазина, чтобы повысить доверие и лояльность читателей (пример письма).

5. Запустили промо-рассылки и регулярно добавляли в них уникальные предложения со скидками и акциями только для подписчиков. Это нужно, чтобы продлить жизненный цикл контактов и с помощью уникального предложения увеличить количество покупок.

Напомним, мы начали отправлять рассылки по изначальной базе в 7000 адресов, поэтому требовалось составить такие рассылки, чтобы приносили доход даже с такой маленькой базой.

Примеры писем:

Перед каждой акцией мы предварительно «прогревали» аудиторию письмами с анонсами.

6. Добавили в письма идеи как получать больше удовольствия от секса. Мы стремимся, чтобы, кроме скидок, информация в письмах была полезна подписчикам. Такой подход без агрессивного «купи-купи» в долгосрочной перспективе помог повысить лояльность непрогретой аудитории — следовательно, покупок стало больше.

Примеры писем: 1, 2, 3, 4, 5.

Результаты email-маркетинга для Flirtshop

ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций): от 53% до 221,69% и работаем над увеличением показателя. Средний за все время сотрудничества — 105,89% (где все, что выше 0%, уже выход «в плюс»).

Доля от общего дохода, который принес канал email с 01.08.2020 по 31.11.2020 — 16,52 %.

CR (конверсия в покупку): 3,11 % по всему каналу из которых 6,61 % из триггеров.

Доставляемость: выше 99%. Открываемость: 6-9%. Переходы на сайт из прочтений: от 16% до 22%.

Доход из канала email по электронной торговле в Google Analytics:

1. Несмотря на маленькую базу, состоящую в основном из клиентов, которые никогда не получали рассылок от бренда, мы смогли сделать эту аудиторию активной и заинтересованной в покупках.

Обычно с такой маленькой аудиторией требуется длительное время «на раскачку» для получения дохода.

Благодаря нашим стараниям уже со второго месяца рассылок доход от канала email стал приносить от 10% до 20% от общего дохода (норма около 5-6%). При таком маленьком количестве базы это потрясающий результат.

Показываем показатели дохода за август (до момента запуска рассылок у клиента не был подключен e-commerce, поэтому результаты мы оценивали по количеству транзакций). На скриншоте видно, что средняя длительность сеанса и просмотр количества страниц за сеанс почти в два раза выше средней нормы.

2. Welcome-серия позволила генерировать доход по новым подписчикам, а не только по клиентам. Чем лучше настроены формы, тем больше людей подписывается, а значит, и больше доход c welcome-cерии. Благодаря использованию лид-магнита и информации о компании триггерная цепочка сразу стала давать хорошие результаты, даже при небольшом количестве сеансов, а мы получали новых лояльных пользователей.

3. Из писем брошенного просмотра возвращаются до 5% клиентов, которые просмотрели товары на сайте, но так и не оформили заказ:

4. Из писем «брошенной корзины» возвращается до 10% клиентов, которые положили товары в корзину, но так и не оформили заказ:

ROMI Август 2020 — 221,69% Сентябрь 2020 — 53,77% Октябрь 2020 — 82,63%

Команда Netpeak

Алина Пшеничникова — Middle email-маркетолог;

— Middle email-маркетолог; Эльвира Насибуллина — Junior email-маркетолог;

— Junior email-маркетолог; Катерина Дячук — Upper Junior проектный менеджер;

— Upper Junior проектный менеджер; Рустем Азимханов — Junior проектный менеджер;

— Junior проектный менеджер; Наталия Ткаченко — дизайнер.

Комментарий специалиста Netpeak

Катерина Дячук

проектный менеджер Netpeak

Конечно, было сложно подобрать релевантные изображения для рассылок без противоречий требованиям почтовых сервисов. Однажды несколько писем Flirtshop попали в спам из-за баннера с фото оголенной груди. Мы нашли выход из ситуации — стали размещать эротические изображения, не откровенные, но при этом с намеком на полет воображения читателей рассылки. Наша гипотеза подтвердилась — покупок стало больше. Еще одна сложность заключалась в неподготовленной базе подписчиков. Например, в список адресатов попали люди, которые покупали в Flirtshop несколько лет назад и уже могли забыть о магазине. Поэтому мы не внезапно отправляли письма с фото товаров и СТА, а делали тематические подборки по основным запросам покупателей секс-шопа. Для каждого товара добавляли описание — зачем нужен товар и кому лучше всего подойдет. В результате после отправлений рассылок на сайте росло количество покупок, и при этом почти не было отписок — до 0,2% от аудитории, на которую делали рассылки.

Отзыв клиента

Антон Морозюк,

основатель Flirtshop

Больше полугода я сотрудничаю с агентством Netpeak и очень доволен. Ребята радуют своим профессионализмом: грамотно и креативно подходят к выбору формата рассылок, регулярно отправляют понятные отчеты, повышают продажи. Рекомендую.

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