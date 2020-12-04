Как email-рассылки принесли секс-шопу 20% дохода
Мы давно хотели поделиться подобным кейсом, потому что продвигать проекты в нише «18+» всегда сложно. Не только из-за технических ограничений рекламных и почтовых систем, но и из-за множества социальных стереотипов вокруг секс-шопов. Начиная от «неловко говорить о сексе c продавцом в магазине» до «где грань между желаниями здорового человека и извращенца».
Поэтому маркетологам постоянно приходится изобретать новые способы продвижения товаров для взрослых — от заголовка рассылки до понятных и при этом не пошлых баннеров.
Честно рассказываем, как с нуля запустили почтовые рассылки для казахстанского магазина интим-игрушек Flirtshop и за 5 месяцев сделали канал продаж рентабельным. Убедительно рекомендуем дочитать кейс до конца, чтобы понять взаимосвязь между скриншотами с бюджетами и результатами.
О проекте
Сайт: flirtshop.kz
Регион: Казахстан
Тематика: товары для взрослых
Услуга: email-marketing
Период продвижения: 01.06.2020 – 30.11.2020 (на момент публикации кейса продолжаем сотрудничество).
Flirtshop — это крупный магазин интим-товаров в Казахстане. Первый бутик бренда открылся в 2005 году, а интернет-магазин — в 2010 году. На момент публикации кейса в сети Flirtshop — 9 бутиков и 1 интернет-магазин.
Отличительная особенность магазина, кроме большого выбора производителей и товаров, — это внимание к психологическому комфорту клиентов.
Сотрудники Flirtshop понимают, насколько важна конфиденциальность — никто не хочет, чтобы курьер объявил на весь ресепшен «Тут доставка фаллоимитатора на фамилию Иванова, распишитесь о получении».
Поэтому Flirtshop:
- отправляет товары исключительно в непрозрачных упаковках;
- собирает и обрабатывает минимум персональных данных для оформления заказа;
- в документах для получения посылки не описывает подробно содержимое.
Почему Flirtshop обратился в Netpeak
За 10 лет работы при оформлении заказов магазин собрал базу из 7000 почтовых адресов, но … рассылки через email ни разу не отправлял. Сначала при запуске бизнеса было не до этого, потом «тушили пожары», потом не получалось найти ответственного сотрудника, разбираться в почтовых сервисах и так далее.
Основатель проекта Антон Морозюк сотрудничает с Netpeak по другим направлениям и в 2020 году узнал, что в агентстве появилась
Цели продвижения
Главный вызов, который стоял перед Netpeak — добиться в непростой тематике рентабельности канала email в условиях небольшой «холодной» базы (которая не подписывалась на рассылки), к тому же с непрогретого домена.
И дополнительно:
- протестировать новый источник трафика;
- увеличить количество продаж через канал email;
- увеличить LTV постоянных клиентов;
- Cross и Up-Sale для постоянных клиентов;
- вернуть покупателей, которые не покупают повторно;
- настроить дополнительную точку коммуникации по актуальной клиентской базе;
- повысить общую конверсию сайта за счет триггеров «брошенная корзина» и «брошенный просмотр».
Что могло пойти не так
Первая сложность
Размер базы. Flirtshop собрал 7000 адресов клиентов, с которыми бренд не общался через почтовые рассылки. Для email-маркетинга в целом это небольшая база, но достаточно хорошая для старта.
Вторая сложность
База формировалась в течение 10 лет, и многими почтовыми ящиками клиенты уже не пользовались либо товары магазина уже могли быть для них неактуальными. Это распространенная проблема среди маркетологов интернет-магазинов, в
Третья сложность
Раньше Flirtshop не отправлял рассылки, поэтому было важно соблюдать меры предосторожности при отправке, чтобы:
- аудитория лояльно отреагировала на письма (напомним, база состоит из клиентов, которые оставляли свои почтовые адреса при оформлении заказа, а не в форме подписки — то есть никто из получателей не подписывался осознанно на рассылки);
- письма не попадали в спам из «непрогретого» домена (специальные сервисы «подогрева» вроде warmy.io ранее не использовали).
Важно: в тематике «18+» нужно быть максимально аккуратными при верстке рассылок: если обнаружится, что контент письма соответствует категории из списка ограничений почтовых сервисов, то это грозит блокировкой рассылки и даже аккаунта отправителя.
И конечно, в письмах запрещено использовать фотографии не только обнаженных людей, но и товаров, которые похожи на половые органы.
Email-cтратегия от Netpeak
Мы отталкивались от ключевых аспектов email-маркетинга:
- корректная техническая настройка аккаунта (верификация домена);
- системный сбор новых контактов;
- работа с базой и поддержание ее в актуальном состоянии;
- регулярная отправка массовых рассылок, с чередованием типа (инфо, промо);
- автоматизация (триггерные рассылки приносят до 70% дохода из канала);
- персонализация в рассылках и сегментация базы.
Поэтому мы предложили Flirtshop проработать следующие направления.
Активно собирать новые контакты
Для этого мы подключили:
1. Формы подписки в контенте сайта
2. Виджет
4. Cтимулировали пользователей регистрироваться при покупке
Раньше на сайте Flirtshop поле «в корзине» было необязательным. Это был единственный источник пополнения базы.
Для избежания попадания в базу невалидных и незаинтересованных контактов мы использовали DOI (двухэтапное подтверждение подписки).
Запустить базовые триггерные цепочки
- welcome-серия;
- брошенная корзина;
- брошенный просмотр.
Отправлять регулярные промо-рассылки с секретными акциями и промокодами
Приняли решение размещать в письмах не только товары, но и краткое описание. Мы переживаем за комфорт покупателей — хотим, чтобы перед переходом на сайт из рассылки было понятно, какой Jobs To Be Done у продукта.
При разработке контент-плана чередуем типы писем:
- акционные (закрытые акции в письмах, хэллоуин, черная пятница, день шопинга и другие крупные акции);
- промо (регулярные рассылки с топовыми товарами и скидками на них);
- инфо (лайфхаки как получать больше удовольствия от секса);
- дайджест (подборка товаров с хорошей скидкой).
Таким образом мы выстраиваем взаимоотношения с аудиторией, а также минимизируем «выгорание базы» и количество отписок.
Как внедрили стратегию
1. Разместили на сайте формы подписки с лид-магнитом в виде скидки и стали собирать базу подписчиков. При этом настроили DOI, чтобы в базу попадали только валидные и заинтересованные в письмах контакты. Чтобы формы привлекали больше внимания мы сделали анимированный виджет и нестандартно оформили всплывающую форму подписки.
2. Настроили базовые триггеры: welcome-серия, брошенная корзина, брошенный просмотр.
3. С помощью брошенной корзины и просмотра вернули клиентов, которые покинули сайт не завершив покупку.
4. Запустили welcome-серию для новых подписчиков. В первом письме цепочки добавили промокод на скидку за подписку (пример письма) и затем объяснили преимущества магазина, чтобы повысить доверие и лояльность читателей (пример письма).
5. Запустили промо-рассылки и регулярно добавляли в них уникальные предложения со скидками и акциями только для подписчиков. Это нужно, чтобы продлить жизненный цикл контактов и с помощью уникального предложения увеличить количество покупок.
Напомним, мы начали отправлять рассылки по изначальной базе в 7000 адресов, поэтому требовалось составить такие рассылки, чтобы приносили доход даже с такой маленькой базой.
Примеры писем:
- 20% скидки для тех, кто отгадает ребус;
- 20% скидки для тех, кто найдет в письме зашифрованный промокод;
- акция на Хэллоуин.
Перед каждой акцией мы предварительно «прогревали» аудиторию письмами с анонсами.
6. Добавили в письма идеи как получать больше удовольствия от секса. Мы стремимся, чтобы, кроме скидок, информация в письмах была полезна подписчикам. Такой подход без агрессивного «купи-купи» в долгосрочной перспективе помог повысить лояльность непрогретой аудитории — следовательно, покупок стало больше.
Результаты email-маркетинга для Flirtshop
ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций): от 53% до 221,69% и работаем над увеличением показателя. Средний за все время сотрудничества — 105,89% (где все, что выше 0%, уже выход «в плюс»).
Доля от общего дохода, который принес канал email с 01.08.2020 по 31.11.2020 — 16,52 %.
CR (конверсия в покупку): 3,11 % по всему каналу из которых 6,61 % из триггеров.
Доставляемость: выше 99%.
Открываемость: 6-9%.
Переходы на сайт из прочтений: от 16% до 22%.
Доход из канала email по электронной торговле в Google Analytics:
1. Несмотря на маленькую базу, состоящую в основном из клиентов, которые никогда не получали рассылок от бренда, мы смогли сделать эту аудиторию активной и заинтересованной в покупках.
Обычно с такой маленькой аудиторией требуется длительное время «на раскачку» для получения дохода.
Благодаря нашим стараниям уже со второго месяца рассылок доход от канала email стал приносить от 10% до 20% от общего дохода (норма около 5-6%). При таком маленьком количестве базы это потрясающий результат.
Показываем показатели дохода за август (до момента запуска рассылок у клиента не был подключен e-commerce, поэтому результаты мы оценивали по количеству транзакций). На скриншоте видно, что средняя длительность сеанса и просмотр количества страниц за сеанс почти в два раза выше средней нормы.
2. Welcome-серия позволила генерировать доход по новым подписчикам, а не только по клиентам. Чем лучше настроены формы, тем больше людей подписывается, а значит, и больше доход c welcome-cерии. Благодаря использованию лид-магнита и информации о компании триггерная цепочка сразу стала давать хорошие результаты, даже при небольшом количестве сеансов, а мы получали новых лояльных пользователей.
3. Из писем брошенного просмотра возвращаются до 5% клиентов, которые просмотрели товары на сайте, но так и не оформили заказ:
4. Из писем «брошенной корзины» возвращается до 10% клиентов, которые положили товары в корзину, но так и не оформили заказ:
ROMI
Август 2020 — 221,69%
Сентябрь 2020 — 53,77%
Октябрь 2020 — 82,63%
Команда Netpeak
- Алина Пшеничникова — Middle email-маркетолог;
- Эльвира Насибуллина — Junior email-маркетолог;
- Катерина Дячук — Upper Junior проектный менеджер;
- Рустем Азимханов — Junior проектный менеджер;
- Наталия Ткаченко — дизайнер.
Комментарий специалиста Netpeak
Катерина Дячук
проектный менеджер Netpeak
Конечно, было сложно подобрать релевантные изображения для рассылок без противоречий требованиям почтовых сервисов. Однажды несколько писем Flirtshop попали в спам из-за баннера с фото оголенной груди. Мы нашли выход из ситуации — стали размещать эротические изображения, не откровенные, но при этом с намеком на полет воображения читателей рассылки. Наша гипотеза подтвердилась — покупок стало больше.
Еще одна сложность заключалась в неподготовленной базе подписчиков. Например, в список адресатов попали люди, которые покупали в Flirtshop несколько лет назад и уже могли забыть о магазине. Поэтому мы не внезапно отправляли письма с фото товаров и СТА, а делали тематические подборки по основным запросам покупателей секс-шопа. Для каждого товара добавляли описание — зачем нужен товар и кому лучше всего подойдет.
В результате после отправлений рассылок на сайте росло количество покупок, и при этом почти не было отписок — до 0,2% от аудитории, на которую делали рассылки.
Отзыв клиента
Антон Морозюк,
основатель Flirtshop
Больше полугода я сотрудничаю с агентством Netpeak и очень доволен. Ребята радуют своим профессионализмом: грамотно и креативно подходят к выбору формата рассылок, регулярно отправляют понятные отчеты, повышают продажи. Рекомендую.
Свежее
10 способов улучшить AI-текст, сгенерированный с помощью ChatGPT
ChatGPT может написать статью по заданной структуре, добавить ключевые слова и соблюсти нужный объем. Но даже подробный промпт не гарантирует, что текст сразу будет готов к публикации.
Правила группировки фраз для семантического ядра сайта
Грамотная группировка поисковых запросов позволяет максимально увеличить поисковой трафик.
GTM: аудит корректности пользовательских событий
В этом пошаговом руководстве я разберу, как новичкам правильно проверить настройки GTM и навести порядок в данных