Андрей Федотов

Об авторе:

В 2014 году получил диплом магистра по Социальному предпринимательству университета Lyon Lumière 2, Лион, Франция.

C 2015 года — контент-маркетолог в сервисе Ringostat.

C февраля 2016 — главный редактор в Ringostat.

За этот период подготовил около 200 материалов от небольших постов для корпоративного блога до длинных лонгридов для уважаемых площадок, таких как vc.ru, roem.ru, delo.ua, mmr.ua, rusbase.com, cossa.ru и другие. Провел два крупных отраслевых исследования больших массивов данных в сфере call tracking.