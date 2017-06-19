Как мы узнали, что реальная рентабельность контекстной рекламы выше на 390% — кейс магазина мебели LifeDeco
Уcлуга: контекстная реклама.
Регион продвижения: Казахстан.
Период: май 2016 — июнь 2017.
Команда проекта:
Дарья Трохина, специалист по контекстной рекламе.
Бауыржан Токтагазы, менеджер проекта.
Зачем мы решили внедрить Call Tracking
Мы ведем контекстную рекламу для магазина мебели LifeDeco с мая 2016 года. Вскоре после начала работ владелец проекта обратился к нам с задачей повысить рентабельность кампаний. По состоянию на июнь 2016 она составляла -89%.
Дело в том, что у LifeDeco, кроме интернет-магазина, есть еще и представительства офлайн. И, конечно, настройка электронной коммерции не может справиться с учетом покупателей, которые заметили рекламу, позвонили менеджеру, но мебель пришли покупать в салон.
Чтобы выделить из всех пользователей, покупающих мебель в офлайн-магазине, только тех, кто пришел из контекстной рекламы, нужно настроить грамотную систему аналитики.
Первый шаг к этому — внедрение сервиса отслеживания звонков.
Первые инсайты
Сразу после внедрения Call Tracking (мы установили Ringostat) выяснилось, что клиенты LifeDeco скорее позвонят, чем закажут мебель онлайн.
Впрочем, мы все еще не знали:
- Являются ли эти звонки целевыми?
- Как часто после звонков пользователи совершают покупки?
- Как пользователи, совершившие звонок, делают покупку: через звонок или посещая оффлайн магазин?
Второй этап — прослушивание звонков. В результате мы выяснили, какие кампании и ключевые слова приводят релевантных покупателей и расширили список минус-слов, которые приводят только нецелевые звонки.
Например, увидел пользователь рекламу «купить витрину», звонит и хочет купить «витрину для магазина», — а у нас данная продукция не представлена. Если таких звонков много, скорее всего, ключевая фраза «купить витрину» нам не подходит.
Как мы узнали рентабельность контекста с учетом офлайн-покупок
При покупке офлайн каждый покупатель LifeDeco оставляет свой контактный телефон — эта база номеров нам и помогла.
1. Мы выгрузили номера пользователей из Личного кабинета Ringostat:
2. Сделали выгрузку номеров покупателей из CRM системы клиента.
3. Используя формулу ВПР (в английской версии vlookup) в таблицах Excel, посмотрели, какие звонки в итоге привели к покупке офлайн.
Так мы рассчитали точную рентабельность инвестиций в контекстную рекламу. ROMI оказалась 301%.
Реальная рентабельность контекстной рекламы с учетом офлайн-продаж оказалась на 390% выше, чем ROMI из настроек электронной коммерции.
Только представьте, насколько могут отличаться бизнес-решения, основанные на каждой из этих цифр: -89% и 301%.
Сейчас мы внедряем интеграцию CRM проекта и Ringostat, чтобы расчет рентабельности рекламных кампаний проводился практически в режиме реального времени.
Хотим поблагодарить сотрудников компании Netpeak, а особенно менеджера проекта Бауыржана Токтагазы, за высочайший профессионализм и оперативность реагирования на любые наши запросы. Следуя рекомендациям менеджера, на сайте lifedeco.kz введена Call Tracking система Ringostat, которая помогла нам рассчитать целесообразность вложений в рекламные кампании в интернет-пространстве. Мы смогли отследить покупателей, которые, пройдя по ссылке в контекстной рекламе, вначале совершили звонок с сайта, а потом — покупку непосредственно в доме интерьера. Этот анализ необходим при продаже товаров, которые имеют достаточную ценность и покупаются на долгий срок (например мебель, дом, машина и так далее).
Татьяна Тюрина, руководитель отдела маркетинга LifeDeco.
Не спешите делать выводы об эффективности рекламных кампаний, если в Google Analytics не видите ни одной продажи. Для начала продумайте, как пользователь может взаимодействовать с вашей рекламой. Если вы продаете дорогой товар, пользователи, скорее всего, захотят перед покупкой увидеть его вживую. В таком случае вы вряд ли увидите продажи товаров из контекстной рекламы через сайт. Но это не значит, что реклама не работает. Вполне возможно, именно она привела пользователей в ваш офлайн-магазин.
Дарья Трохина, специалист по контекстной рекламе Netpeak.
Выводы
В этом проекте отслеживание звонков позволило нам:
- рассчитать рентабельность инвестиций в рекламу;
- проанализировать релевантность звонков, полученных клиентом из различных источников и каналов трафика;
- добавить новые ключевые и минус-слова в рекламные кампании;
- определить неэффективные ключевые слова, которые приводят нерелевантные звонки;
- рассчитать оптимальное количество звонков для получения необходимого количества продаж.
Сейчас продолжаем сотрудничество с LifeDeco и надеемся в будущем порадовать читателей блога еще одним интересным кейсом.
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А вот и объяснение «на пальцах» о том, зачем нужна аналитика звонков:
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