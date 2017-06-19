Кейсы

Как мы узнали, что реальная рентабельность контекстной рекламы выше на 390% — кейс магазина мебели LifeDeco
Дарья Трохина
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Проект: LifeDeco.

Уcлуга: контекстная реклама.

Регион продвижения: Казахстан.

Период: май 2016 — июнь 2017.

Команда проекта:
Дарья Трохина, специалист по контекстной рекламе.
Бауыржан Токтагазы, менеджер проекта.

Зачем мы решили внедрить Call Tracking

Мы ведем контекстную рекламу для магазина мебели LifeDeco с мая 2016 года. Вскоре после начала работ владелец проекта обратился к нам с задачей повысить рентабельность кампаний. По состоянию на июнь 2016 она составляла -89%.

Дело в том, что у LifeDeco, кроме интернет-магазина, есть еще и представительства офлайн. И, конечно, настройка электронной коммерции не может справиться с учетом покупателей, которые заметили рекламу, позвонили менеджеру, но мебель пришли покупать в салон.

Чтобы выделить из всех пользователей, покупающих мебель в офлайн-магазине, только тех, кто пришел из контекстной рекламы, нужно настроить грамотную систему аналитики.

Первый шаг к этому — внедрение сервиса отслеживания звонков.

Первые инсайты

Сразу после внедрения Call Tracking (мы установили Ringostat) выяснилось, что клиенты LifeDeco скорее позвонят, чем закажут мебель онлайн.

Сразу после установки Call Tracking (мы установили Ringostat) выяснилось, что клиенты LifeDeco скорее позвонят, чем закажут мебель онлайн

Впрочем, мы все еще не знали:

  1. Являются ли эти звонки целевыми?
  2. Как часто после звонков пользователи совершают покупки?
  3. Как пользователи, совершившие звонок, делают покупку: через звонок или посещая оффлайн магазин?

Второй этап — прослушивание звонков. В результате мы выяснили, какие кампании и ключевые слова приводят релевантных покупателей и расширили список минус-слов, которые приводят только нецелевые звонки.

Например, увидел пользователь рекламу «купить витрину», звонит и хочет купить «витрину для магазина», — а у нас данная продукция не представлена. Если таких звонков много, скорее всего, ключевая фраза «купить витрину» нам не подходит.

Если таких звонков много, скорее всего, ключевая фраза «купить витрину» нам не подходит

Как мы узнали рентабельность контекста с учетом офлайн-покупок

При покупке офлайн каждый покупатель LifeDeco оставляет свой контактный телефон — эта база номеров нам и помогла.

1. Мы выгрузили номера пользователей из Личного кабинета Ringostat:
Мы выгрузили номера пользователей из Личного кабинета Ringostat

2. Сделали выгрузку номеров покупателей из CRM системы клиента.

3. Используя формулу ВПР (в английской версии vlookup) в таблицах Excel, посмотрели, какие звонки в итоге привели к покупке офлайн.

Используя формулу ВПР (в английской версии vlookup) в таблицах Excel, посмотрели, какие звонки в итоге привели к покупке офлайн

Так мы рассчитали точную рентабельность инвестиций в контекстную рекламу. ROMI оказалась 301%.

Реальная рентабельность контекстной рекламы с учетом офлайн-продаж оказалась на 390% выше, чем ROMI из настроек электронной коммерции.

Только представьте, насколько могут отличаться бизнес-решения, основанные на каждой из этих цифр: -89% и 301%.

Сейчас мы внедряем интеграцию CRM проекта и Ringostat, чтобы расчет рентабельности рекламных кампаний проводился практически в режиме реального времени.

Хотим поблагодарить сотрудников компании Netpeak, а особенно менеджера проекта Бауыржана Токтагазы, за высочайший профессионализм и оперативность реагирования на любые наши запросы. Следуя рекомендациям менеджера, на сайте lifedeco.kz введена Call Tracking система Ringostat, которая помогла нам рассчитать целесообразность вложений в рекламные кампании в интернет-пространстве. Мы смогли отследить покупателей, которые, пройдя по ссылке в контекстной рекламе, вначале совершили звонок с сайта, а потом — покупку непосредственно в доме интерьера. Этот анализ необходим при продаже товаров, которые имеют достаточную ценность и покупаются на долгий срок (например мебель, дом, машина и так далее).

Татьяна Тюрина, руководитель отдела маркетинга LifeDeco.

Не спешите делать выводы об эффективности рекламных кампаний, если в Google Analytics не видите ни одной продажи. Для начала продумайте, как пользователь может взаимодействовать с вашей рекламой. Если вы продаете дорогой товар, пользователи, скорее всего, захотят перед покупкой увидеть его вживую. В таком случае вы вряд ли увидите продажи товаров из контекстной рекламы через сайт. Но это не значит, что реклама не работает. Вполне возможно, именно она привела пользователей в ваш офлайн-магазин.

Дарья Трохина, специалист по контекстной рекламе Netpeak.

Выводы

В этом проекте отслеживание звонков позволило нам:

  • рассчитать рентабельность инвестиций в рекламу;
  • проанализировать релевантность звонков, полученных клиентом из различных источников и каналов трафика;
  • добавить новые ключевые и минус-слова в рекламные кампании;
  • определить неэффективные ключевые слова, которые приводят нерелевантные звонки;
  • рассчитать оптимальное количество звонков для получения необходимого количества продаж.

Сейчас продолжаем сотрудничество с LifeDeco и надеемся в будущем порадовать читателей блога еще одним интересным кейсом.

Читайте также, о чем следует знать перед выбором сервиса Call Tracking.

А вот и объяснение «на пальцах» о том, зачем нужна аналитика звонков:

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Дарья Трохина

В интернет-маркетинге с 2013 года, к Netpeak присоединилась в 2015. Сертифицированный специалист Google AdWords, Bing, DoubleClick и myTarget.

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