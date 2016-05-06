Услуга: контекстная реклама.

Регион: Украина.

Тематика: продажа радиоуправляемых моделей.

Период: ноябрь-декабрь 2015 г. : Украина.: продажа радиоуправляемых моделей.: ноябрь-декабрь 2015 г.

Наш клиент, владелец интернет-магазина Planeta Hobby, использует коллтрекинг Ringostat уже более полугода и обратился к нам с вполне закономерным вопросом: как отслеживание звонков отражается на эффективности контекстной рекламы? Вопрос действительно хороший и правильный, и, скорее всего, так или иначе хоть раз возникал у тех, кто использует коллтрекинг. О способах и пользе подсчета звонков в этом проекте рассказала специалист по контекстной рекламе Юлия Маковецкая.

Почему нужно считать количество звонков?

В идеальном мире пользователь заходит на сайт и тут же совершает покупку через корзину. В реальности — он приходит на сайт по медийной рекламе, потом возвращается через органический поиск и делает звонок для консультации, затем, приняв окончательное решение, возвращается через ремаркетинг и совершает покупку опять же с помощью звонка. Согласно исследованию сервиса CoMagic, 73% потенциальных клиентов предпочитают звонить, и только 18% — онлайн-заказы. Процент обращений по телефону зависит от сферы бизнеса и в среднем колеблется в диапазоне от 20% до 80%. Для некоторых тематик, например, юридических услуг, практически все обращения приходят с помощью звонков. В таком случае, без коллтрекинга реальная эффективность контекстной рекламы остается загадкой.

Как считать количество звонков от пользователей?

Есть несколько способов узнать, сколько обращений по телефону приносит контекстная реклама:

Оценка количества обращений по среднему коэффициенту. Главное преимущество данного способа — он абсолютно бесплатный, но позволяет оценить рентабельность инвестиций в рекламу лишь ориентировочно. Статический коллтрекинг дает возможность более точно оценить рентабельность инвестиций по отдельности в каждый источник платного трафика. Динамический коллтрекинг позволяет не только оценить рентабельность, но и проводить оптимизацию рекламных кампаний с учетом более точных данных.

Чтобы сориентироваться, какой из вариантов подходит вам, можно воспользоваться схемой ниже:

Если количество обращений по телефону больше 50% и стоимость внедрения коллтрекинга меньше 30% рекламного бюджета — нужен динамический коллтрекинг. Если количество звонков меньше 50% либо у вас небольшой бюджет на рекламу — достаточно будет статического коллтрекинга. Если же доля обращений по телефону меньше 15% — достаточно будет приблизительной информации по суммарному объему обращений.

Более подробно о выборе системы коллтрекинга можно почитать в статье CEO Ringostat Александра Максименюка.

Как посчитать средний коэффициент обращений по телефону?

Часто, чтобы определить эффективность рекламы, вычисляют средний процент обращений по телефону и прибавляют полученные данные к количеству заказов непосредственно с сайта. Покажем на примере:

В системе учета (CRM) видим 200 обращений. В Google Analytics за тот же период времени — 120 обращений с сайта (форма обратной связи, корзина). По телефону было получено 200-120 = 80 обращений. То есть на телефон приходится 80/200 = 40% обращений и 60% на обращения с сайта. В следующем месяце, допустим, получаем с сайта 140 обращений, и рассчитываем, что суммарно было 140 / 60 * 100 = 233 обращения.

Такой способ далек от идеала: он помогает лучше понимать успешность бизнеса в целом, но при этом мы упускаем важные детали. Во-первых, полученные данные — это средний показатель по всем источникам трафика, и мы не учитываем, что все они по-разному конвертируются в звонки. Например, на скришоте показано, какой процент целевых звонков был получен с помощью разных источников.

Средний коэффициент конверсии по всем источникам — 0,59%, но коллтрекинг дает возможность увидеть еще и то, что для Google Ads этот показатель на 27% меньше и составляет 0,43%. При расчете по средней конверсии в звонок, получилось бы на семь звонков больше. Во-вторых, не стоит забывать о внешних факторах: время суток, день недели, сезонность, праздники, акции — все это влияет на количество звонков. Интернет-магазин Planeta Hobby получает около 44% транзакций через звонки, но в канун Нового Года этот показатель вырос до 50%.

Как видите, без использования коллтрекинга нельзя полноценно оценить эффективность того или иного канала трафика.

Какие преимущества дало подключение динамического call tracking?

Для отслеживания звонков только в разрезе источников платного трафика используют статический коллтрекинг. Его в суть в том, что объекту отслеживания (канал, источник, кампания) присваивают один телефонный номер. Если бы у нашего клиента был настроен статический коллтреткинг, в отчетах Google Analytics мы бы увидели, что с контекстной рекламы в Ads получили 279 целевых звонков. Это уже хорошо, ведь в нашем распоряжении точные данные об источниках продаж, и не нужно брать какой-то усредненный показатель, чтобы посчитать продажи через звонки с этого источника.

Все же для контекстной рекламы важна высокая точность и детализация статистики, вплоть до данных об эффективности каждого ключевого слова. Для этого более подходит динамический коллтрекинг. Он работает по другому принципу: отдельный номер отслеживания назначается посетителю, который в данный момент зашел на сайт. Мы получаем точную информацию, по какому ключевому слову пришел пользователь, какое объявление привлекло его внимание, статистику с точностью до сессии. Planeta Hobby, как и большинство интернет-магазинов, использует комбинированную схему отслеживания: звонки с прямых заходов на сайт и через органический поиск отслеживают статическим коллтрекингом, а обращения по телефону, привлеченные с помощью источников платного трафика — динамическим.

Лайфхак. Если вы «научите» CRM передавать в Google Analytics данные о заказах с телефона, то динамический коллтрекинг позволит повысить точность расчета дохода.

Давайте рассмотрим пользу динамического коллтрекинга на реальном примере:

Сравнивая эффективность кампаний «Динамический ремаркетинг» и «Динамические поисковые объявления», мы видим, что вторая кампания при меньшем количестве трафика принесла больше транзакций. Напрашивается решение — перераспределить бюджет в ее пользу. Но, если добавить информацию о звонках, то картина меняется на противоположную. Первая кампания суммарно принесла 78 обращений, вторая — 38. Разница значительная. Отключение кампании «Динамический ремаркетинг» повлекло бы за собой потерю прибыли для клиента.

Какие результаты мы получили, используя отслеживание звонков?

После подключения динамического коллтрекинга клиент увеличил траты на рекламу на 24% в Google Ads, а мы проводили оптимизацию аккаунта, учитывая данные о звонках. Давайте посмотрим на результаты, полученные за декабрь, и сравним их с ноябрем. Можно сделать вывод, что эффективность источника снизилась: доход практически не изменился, хоть транзакций было больше.

С учетом телефонных звонков картина меняется. Общее количество обращений выросло более чем в два раза:

Выводы

Подсчет звонков помог:

Оптимизировать рекламу интернет-магазина. Более точно рассчитать полученную прибыль и рентабельность инвестиций в рекламу.

Естественно, чтобы знать точную информацию о продажах и прибыли, стоит также учитывать фактические оплаты, возвраты и другие нюансы логистики. Но это уже тема для отдельной статьи :)