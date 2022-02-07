Как заработать на партнерских программах SaaS, и какими они бывают

Когда агентство или интегратор CRM работают с проектом, они почти всегда используют сторонние продукты. Например, SEO-инструменты, коллтрекинг, CRM и многое другое. Чтобы совместить полезное с выгодным, существуют партнерские программы. В этой статье разберем, как они работают и что дают партнеру и самому клиенту.

Что такое партнерская программа, и в чем ее выгода

Партнерская программа или просто «партнерка» — это форма сотрудничества, которая позволяет сервису получать больше продаж. Агентство или фрилансер советует своим клиентам платформу своего партнера. А за это получает от сервиса комиссионное вознаграждение — чаще всего процент от оплат приведенных клиентов.

Получается ситуация win-win для всех участников такого сотрудничества:

у сервиса растут продажи, а часто и средний чек — партнеру выгодно, чтобы его клиент покупал на большую сумму, ведь так процент комиссии увеличивается;

— партнеру выгодно, чтобы его клиент покупал на большую сумму, ведь так процент комиссии увеличивается; партнер получает прибыль, всего лишь рекомендуя сервис своим заказчикам — а нередко и другие ощутимые плюсы;

— а нередко и другие ощутимые плюсы; клиент подключает полезный инструмент — и часто по более выгодным условиям, например, со скидкой.

Еще одна форма партнерства — это реферальная программа. К ней может подключиться любой человек: блогер, сотрудник компании, владелец Telegram или YouTube-канала, лидер мнений в какой-то нише. Партнер получает свою собственную реферальную ссылку, которую можно использовать так:

размещать в публикациях и просить читателей или зрителей подключиться к сервису по ней;

делиться ссылкой со знакомыми и друзьями.

Реферальная программа больше подходит тем, кто не хочет погружаться в особенности сервиса и активно «продавать» его клиентам. Это вроде бы проще, но реферальная ссылка будет по-настоящему работать, только если:

у вашего блога или канала много подписчиков, которым может быть интересен сервис партнера;

вашему мнению доверяют — допустим, вы опытный веб-аналитик или PPC-специалист;

у вас есть базовые знания того, как преподнести плюсы продукта, который рекомендуете.

Как работает партнерская программа: разбираем на примере

Рассмотрим, как работает такое сотрудничество на примере партнерской программы Ringostat. Платформа специализируется на коллтрекинге, телефонии и сквозной аналитике. Чаще всего нашими партнерами становятся:

диджитал-агентства — потому что данные Ringostat помогают понять, как работает реклама и что в ней улучшить;

— потому что данные Ringostat помогают понять, как работает реклама и что в ней улучшить; PPC-специалисты и веб-аналитики на фрилансе — по той же причине;

— по той же причине; интеграторы — обычно они связывают CRM и телефонию, поэтому им важно подобрать для клиента подходящий сервис.

Представим, что есть диджитал-агентство, которое продвигает интернет-магазин. Так как онлайн-ритейлерам нередко звонят для заказа — подрядчику в любом случае нужен коллтрекинг. Иначе он не поймет, есть ли звонки из рекламы, которую настроило агентство. И не сможет доказать клиенту эффективность своей работы.

Подрядчик обращается к Ringostat, и менеджер регистрирует его как партнера. Теперь агентство может посоветовать платформу своему клиенту-ритейлеру, другим заказчикам и получить разные преимущества. Начнем с денег:

партнер посоветовал интернет-магазину подключить несколько продуктов Ringostat — к примеру, общий чек составил $100 в месяц;

потом агентство привело еще девять своих клиентов с таким же условным средним чеком;

все движения средств по проекту и размер комиссии агентство может посмотреть в личном кабинете Ringostat:

за месяц оборот по всем проектам составил $1000 — и подрядчик получит партнерскую комиссию в 30%;

даже если подключенных проектов по-прежнему останется 10 — агентство за год получит $3600: средний чек $100 × 10 проектов × 12 месяцев × 30% партнерской комиссии.

От агентства требуется наращивать количество подключенных клиентов. Ведь чем больше проектов и их чек, тем больше процент отчислений. Вплоть до половины от оборота по проектам.

Выгода не ограничивается только деньгами, и подрядчик по рекламе получает дополнительные плюсы. Поэтому всегда советуем узнавать у сервисов про нематериальные «плюшки».

Партнер может получать лиды от Ringostat. Допустим, менеджер Customer Success замечает, что у какого-то клиента мало экспертизы в продвижении. Тогда он порекомендует клиенту профессионала, который точно поможет. Может участвовать в рейтинге агентств контекстной рекламы, который ежегодно проводит платформа. Попадая в топ, агентство получает дополнительное доказательство своей экспертности. Сайт рейтинга становится дополнительным источником заявок:

Получает дополнительный пиар от совместных маркетинговых активностей с Ringostat. Например, мы регулярно пишем кейсы с партнерами и ставим в них ссылки на агентство. Так о подрядчике узнают потенциальные заказчики, а его сайту передается дополнительный ссылочный вес.

Отслеживает свой прогресс в ежеквартальной партнерской рассылке. Там же можно прочесть полезные материалы для партнеров и сравнить свои достижения с результатами других агентств и фрилансеров.

Может бесплатно заказать услугу «тайного покупателя» для своего клиента. Специалисты Ringostat по десятку критериев проверят, как работает отдел продаж заказчика. И дадут советы по улучшению его работы.

Что учитывать при подключении к партнерской программе

Понятно, что партнерство предполагает взаимообмен услугами и поддержкой, рекомендациями и многим другим. Кстати, что требуется взамен?

Показываем клиенту сильные стороны продукта

Партнеру следует заранее подготовиться аргументированно снимать возражения и отвечать на вопросы:

«Почему именно этот сервис, а не другой?»;

«А может вообще без него? Зачем лишние расходы?»;

«Что мне это даст в плане денег и выгоды?».

Чтобы убедительно ответить на вопросы, желательно разбираться в продукте. Хотя для некоторых партнерских программ это не обязательно. Например, партнер Ringostat может передать клиента выделенному менеджеру платформы.

Запаситесь кейсами, которые публикуют сервисы у себя на сайтах и блогах. Узнайте, не проводит ли платформа обучающие мероприятия для партнеров. Например, Ringostat организовывает тренинги для агентств и фрилансеров, где обучает их, как лучше предлагать Ringostat клиентам. Участники тренинга получают презентации с полезной информацией — если все-таки захотят «продавать» нашу платформу сами:



Разбираться в продукте и извлекать из него выгоду

Вам необязательно досконально изучать продукт, но лучше понимать, как он работает. Если вы раньше не использовали подобные сервисы:

попросите менеджера по партнерке помочь вам разобраться с продуктом — например, Ringostat предоставляет агентствам white paper с советами и пошаговыми инструкциями:

прочтите FAQ, статьи блога или базу знаний, которая есть у многих сервисов;

узнайте у представителя платформы, есть ли запись вебинаров или тренингов, где показано, как работать с ее инструментами.

Есть ограничения

Ограничения у разных сервисов могут отличаться, но чаще всего они похожи и направлены на защиту от мошенничества. Как правило, нельзя:

оплачивать тарифы по собственным ссылкам;

запускать рекламу по брендовым запросам сервиса;

спамить на форумах, в сообществах и рассылках;

выдавать акции и скидки сервиса за собственные;

распространять ложную информацию о продукте и вводить клиентов в заблуждение;

некоторые сервисы не разрешают партнерам одновременно участвовать и в партнерской, и в реферальной программе.

Примеры партнерских программ от разных сервисов

Теперь рассмотрим партнерские программы от разных сервисов, чтобы лучше понять, каким может быть сотрудничество.

Netpeak Software

Netpeak Software — это набор инструментов SEO-оптимизации на основе глубокого внутреннего анализа и аналитики конкурентов по 400+ параметрам. Включает два продукта:

Netpeak Spider — для регулярного SEO-аудита, быстрого поиска ошибок, системного анализа и парсинга сайтов;

Netpeak Checker — инструмент для парсинга поисковой выдачи и агрегации данных из топовых SEO-сервисов для массового анализа и сравнения сайтов.

Кому выгодна партнерская программа:

SEO-специалистам и веб-мастерам;

линкбилдерам;

маркетологам, контент-командам и блогерам;

веб-разработчикам и QA;

PPC-специалистам;

менеджерам по продажам — чтобы парсить контакты компаний для холодных звонков.

Условия

Netpeak Software предоставляет двустороннюю партнерскую программу:

партнер получает до 30% комиссии от всех платежей привлеченных пользователей;

клиенты получают скидку 25% на первую оплату;

партнеры могут купить инструменты платформы в счет накопленной комиссии — в этом случае она увеличится в полтора раза.

Платформа предоставляет специальную ссылку после регистрации. Пользователей можно привлекать и с ее помощью, и с помощью промокода, а комиссия начисляется при стандартной оплате и при автопродлении.

SendPulse

SendPulse — сервис для email и SMS-рассылок, чат-ботов в Telegram, Facebook и WhatsApp. У SendPulse есть и партнерская, и реферальная программа.

Кому выгодна партнерская программа:

агентствам — на условиях для них мы остановимся подробнее;

школам интернет-маркетинга — сервис предоставляет преподавателей для обучения студентов и аккаунты с максимумом функций;

организаторам мероприятий;

SaaS-системам и разработчикам — SendPulse помогает в разработке интеграций, предлагают денежное вознаграждение за реализацию сложных решений или комиссию с привлеченных клиентов;

специалистам по маркетингу и фрилансерам.

Условия

Реферальным партнерам предоставляется специальная ссылка, которой они могут делиться. Партнер получает на счет эквивалент $44 с первых пяти оплат. А пользователь, который регистрируется по ссылке, получает скидку в таком же размере на первые пять платежей. Агентства получают 30% комиссии навсегда, сертифицированные партнеры — 40%, а премиум-партнеры, подключившие 10 платящих клиентов — 50% и приоритетную передачу лидов. Маркетологи и фрилансеры получают промокод на скидку $10, который могут предоставить своим клиентам. И получают комиссию — 25% с покупок тарифных планов и 10% с пополнений аккаунтов.

За партнерами из второй категории закрепляется личный менеджер, они могут запускать взаимный пиар с SendPulse и разместить информацию о себе на сайте сервиса. Партнеры могут заходить в аккаунты своих клиентов в один клик из специальной панели:

Битрикс24

Битрикс24 — это набор инструментов для совместной работы и управления продажами. Включает в себя CRM, контакт-центр, конструктор сайтов и интернет-магазинов, модули «Офис» и «Задания и проекты».

Кому будет выгодна партнерская программа:

интеграторам;

агентствам;

консалтинговым компаниям;

бизнес-школам.

Условия

Партнер получает 50% комиссии от каждой оплаты клиента и 100% от каждого внедрения продукта. Но можно и просто рекомендовать Битрикс24. Сервис дает грант на развитие продаж Битрикс24, если компания решит этим заниматься. Партнерам бесплатно предоставляют продукт с максимальными возможностями сразу после регистрации. Битрикс24 передает партнерам потенциальных клиентов. Компания проводит вебинары и семинары для партнеров, предоставляет пошаговые инструкции и рекламные материалы.

Детали можно узнать на странице партнерской программы Битрикс24.

Pipedrive

Pipedrive — CRM-система для малого и среднего бизнеса. Изначально была популярна исключительно на Западе, но в последние годы завоевала популярность и в странах Восточной Европы. Сейчас у Pipedrive 95 тысяч клиентов.

Кому будет выгодна партнерская программа:

поставщикам решений: торговым посредникам и консультантам, которые хотели бы продавать Pipedrive и оказывать поддержку при переходе с других программ;

технологическим партнерам — компаниям, которые хотели бы присоединиться к экосистеме Pipedrive со своими решениями;

владельцам сайтов, лидерам мнений и другим предприятиям, которые готовы рекомендовать эту CRM своей аудитории.

Условия

CRM-система делит партнерство на три вида — в соответствии с делением партнеров, описанным выше.

Поставщики решений, которые хотят продавать продукты Pipedrive вместе со своими услугами — например, консультациями и внедрением. Получают скидку от стандартной цены или комиссионные, бесплатные лицензии, сопровождение и обучение. Также CRM предоставляет им средства для развития маркетинга и размещает упоминание о партнере у себя на сайте. К таким «претендентам» Pipedrive предъявляет серьезные требования, например:

Технологические партнеры размещаются в маркетплейсе Pipedrive и могут оттуда генерировать лиды. Аффилированным партнерам начисляются комиссионные за рекомендации. 20% от всего дохода Pipedrive в течение первого года, полученные от каждого нового клиента, идут на счет компании-партнера.

Условия по всем видам партнерства описаны на сайте Pipedrive.

МойСклад

МойСклад — облачный сервис для учета и автоматизации торговли. Позволяет в одной системе управлять продажами, закупками, складом, финансами, отношениями с клиентами и поставщиками.

Кому будет выгодна партнерская программа:

продавцам онлайн-касс;

интеграторам;

веб-студиям и веб-мастерам;

рекламным агентствам;

консалтинговым и бухгалтерским организациям.

Условия

МойСклад делит партнерство на два типа.

Стандартная программа со скидкой от 40 до 50%, но партнер не получает вознаграждение от оплат привлеченных клиентов. В этом же случае на партнера ложится поддержка и настройка системы. МойСклад размещает его контакты на сайте и в личном кабинете и передает заявки клиентов на внедрение.

Реферальная программа с 25% вознаграждения от оплат приведенных клиентов. Комиссионные выплачиваются в течение первых 12 месяцев. В этом случае настройкой и внедрением занимается МойСклад.

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