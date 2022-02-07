Когда агентство или интегратор CRM работают с проектом, они почти всегда используют сторонние продукты. Например, SEO-инструменты, коллтрекинг, CRM и многое другое. Чтобы совместить полезное с выгодным, существуют партнерские программы. В этой статье разберем, как они работают и что дают партнеру и самому клиенту.
Что такое партнерская программа, и в чем ее выгода
Партнерская программа или просто «партнерка» — это форма сотрудничества, которая позволяет сервису получать больше продаж. Агентство или фрилансер советует своим клиентам платформу своего партнера. А за это получает от сервиса комиссионное вознаграждение — чаще всего процент от оплат приведенных клиентов.
Получается ситуация win-win для всех участников такого сотрудничества:
- у сервиса растут продажи, а часто и средний чек — партнеру выгодно, чтобы его клиент покупал на большую сумму, ведь так процент комиссии увеличивается;
- партнер получает прибыль, всего лишь рекомендуя сервис своим заказчикам — а нередко и другие ощутимые плюсы;
- клиент подключает полезный инструмент — и часто по более выгодным условиям, например, со скидкой.
Еще одна форма партнерства — это реферальная программа. К ней может подключиться любой человек: блогер, сотрудник компании, владелец Telegram или YouTube-канала, лидер мнений в какой-то нише. Партнер получает свою собственную реферальную ссылку, которую можно использовать так:
- размещать в публикациях и просить читателей или зрителей подключиться к сервису по ней;
- делиться ссылкой со знакомыми и друзьями.
Реферальная программа больше подходит тем, кто не хочет погружаться в особенности сервиса и активно «продавать» его клиентам. Это вроде бы проще, но реферальная ссылка будет по-настоящему работать, только если:
- у вашего блога или канала много подписчиков, которым может быть интересен сервис партнера;
- вашему мнению доверяют — допустим, вы опытный веб-аналитик или PPC-специалист;
- у вас есть базовые знания того, как преподнести плюсы продукта, который рекомендуете.
Как работает партнерская программа: разбираем на примере
Рассмотрим, как работает такое сотрудничество на примере партнерской программы Ringostat. Платформа специализируется на коллтрекинге, телефонии и сквозной аналитике. Чаще всего нашими партнерами становятся:
- диджитал-агентства — потому что данные Ringostat помогают понять, как работает реклама и что в ней улучшить;
- PPC-специалисты и веб-аналитики на фрилансе — по той же причине;
- интеграторы — обычно они связывают CRM и телефонию, поэтому им важно подобрать для клиента подходящий сервис.
Представим, что есть диджитал-агентство, которое продвигает интернет-магазин. Так как онлайн-ритейлерам нередко звонят для заказа — подрядчику в любом случае нужен коллтрекинг. Иначе он не поймет, есть ли звонки из рекламы, которую настроило агентство. И не сможет доказать клиенту эффективность своей работы.
Подрядчик обращается к Ringostat, и менеджер регистрирует его как партнера. Теперь агентство может посоветовать платформу своему клиенту-ритейлеру, другим заказчикам и получить разные преимущества. Начнем с денег:
- партнер посоветовал интернет-магазину подключить несколько продуктов Ringostat — к примеру, общий чек составил $100 в месяц;
- потом агентство привело еще девять своих клиентов с таким же условным средним чеком;
- все движения средств по проекту и размер комиссии агентство может посмотреть в личном кабинете Ringostat:
- за месяц оборот по всем проектам составил $1000 — и подрядчик получит партнерскую комиссию в 30%;
- даже если подключенных проектов по-прежнему останется 10 — агентство за год получит $3600: средний чек $100 × 10 проектов × 12 месяцев × 30% партнерской комиссии.
От агентства требуется наращивать количество подключенных клиентов. Ведь чем больше проектов и их чек, тем больше процент отчислений. Вплоть до половины от оборота по проектам.
Выгода не ограничивается только деньгами, и подрядчик по рекламе получает дополнительные плюсы. Поэтому всегда советуем узнавать у сервисов про нематериальные «плюшки».
- Партнер может получать лиды от Ringostat. Допустим, менеджер Customer Success замечает, что у какого-то клиента мало экспертизы в продвижении. Тогда он порекомендует клиенту профессионала, который точно поможет.
- Может участвовать в рейтинге агентств контекстной рекламы, который ежегодно проводит платформа. Попадая в топ, агентство получает дополнительное доказательство своей экспертности. Сайт рейтинга становится дополнительным источником заявок:
- Получает дополнительный пиар от совместных маркетинговых активностей с Ringostat. Например, мы регулярно пишем кейсы с партнерами и ставим в них ссылки на агентство. Так о подрядчике узнают потенциальные заказчики, а его сайту передается дополнительный ссылочный вес.
- Отслеживает свой прогресс в ежеквартальной партнерской рассылке. Там же можно прочесть полезные материалы для партнеров и сравнить свои достижения с результатами других агентств и фрилансеров.
- Может бесплатно заказать услугу «тайного покупателя» для своего клиента. Специалисты Ringostat по десятку критериев проверят, как работает отдел продаж заказчика. И дадут советы по улучшению его работы.
Что учитывать при подключении к партнерской программе
Понятно, что партнерство предполагает взаимообмен услугами и поддержкой, рекомендациями и многим другим. Кстати, что требуется взамен?
Показываем клиенту сильные стороны продукта
Партнеру следует заранее подготовиться аргументированно снимать возражения и отвечать на вопросы:
- «Почему именно этот сервис, а не другой?»;
- «А может вообще без него? Зачем лишние расходы?»;
- «Что мне это даст в плане денег и выгоды?».
Чтобы убедительно ответить на вопросы, желательно разбираться в продукте. Хотя для некоторых партнерских программ это не обязательно. Например, партнер Ringostat может передать клиента выделенному менеджеру платформы.
Запаситесь кейсами, которые публикуют сервисы у себя на сайтах и блогах. Узнайте, не проводит ли платформа обучающие мероприятия для партнеров. Например, Ringostat организовывает тренинги для агентств и фрилансеров, где обучает их, как лучше предлагать Ringostat клиентам. Участники тренинга получают презентации с полезной информацией — если все-таки захотят «продавать» нашу платформу сами:
Разбираться в продукте и извлекать из него выгоду
Вам необязательно досконально изучать продукт, но лучше понимать, как он работает. Если вы раньше не использовали подобные сервисы:
- попросите менеджера по партнерке помочь вам разобраться с продуктом — например, Ringostat предоставляет агентствам white paper с советами и пошаговыми инструкциями:
- прочтите FAQ, статьи блога или базу знаний, которая есть у многих сервисов;
- узнайте у представителя платформы, есть ли запись вебинаров или тренингов, где показано, как работать с ее инструментами.
Есть ограничения
Ограничения у разных сервисов могут отличаться, но чаще всего они похожи и направлены на защиту от мошенничества. Как правило, нельзя:
- оплачивать тарифы по собственным ссылкам;
- запускать рекламу по брендовым запросам сервиса;
- спамить на форумах, в сообществах и рассылках;
- выдавать акции и скидки сервиса за собственные;
- распространять ложную информацию о продукте и вводить клиентов в заблуждение;
- некоторые сервисы не разрешают партнерам одновременно участвовать и в партнерской, и в реферальной программе.
Примеры партнерских программ от разных сервисов
Теперь рассмотрим партнерские программы от разных сервисов, чтобы лучше понять, каким может быть сотрудничество.
Netpeak Software
Netpeak Software — это набор инструментов SEO-оптимизации на основе глубокого внутреннего анализа и аналитики конкурентов по 400+ параметрам. Включает два продукта:
- Netpeak Spider — для регулярного SEO-аудита, быстрого поиска ошибок, системного анализа и парсинга сайтов;
- Netpeak Checker — инструмент для парсинга поисковой выдачи и агрегации данных из топовых SEO-сервисов для массового анализа и сравнения сайтов.
Кому выгодна партнерская программа:
- SEO-специалистам и веб-мастерам;
- линкбилдерам;
- маркетологам, контент-командам и блогерам;
- веб-разработчикам и QA;
- PPC-специалистам;
- менеджерам по продажам — чтобы парсить контакты компаний для холодных звонков.
Условия
Netpeak Software предоставляет двустороннюю партнерскую программу:
- партнер получает до 30% комиссии от всех платежей привлеченных пользователей;
- клиенты получают скидку 25% на первую оплату;
- партнеры могут купить инструменты платформы в счет накопленной комиссии — в этом случае она увеличится в полтора раза.
Платформа предоставляет специальную ссылку после регистрации. Пользователей можно привлекать и с ее помощью, и с помощью промокода, а комиссия начисляется при стандартной оплате и при автопродлении.
SendPulse
SendPulse — сервис для email и SMS-рассылок, чат-ботов в Telegram, Facebook и WhatsApp. У SendPulse есть и партнерская, и реферальная программа.
Кому выгодна партнерская программа:
- агентствам — на условиях для них мы остановимся подробнее;
- школам интернет-маркетинга — сервис предоставляет преподавателей для обучения студентов и аккаунты с максимумом функций;
- организаторам мероприятий;
- SaaS-системам и разработчикам — SendPulse помогает в разработке интеграций, предлагают денежное вознаграждение за реализацию сложных решений или комиссию с привлеченных клиентов;
- специалистам по маркетингу и фрилансерам.
Условия
- Реферальным партнерам предоставляется специальная ссылка, которой они могут делиться. Партнер получает на счет эквивалент $44 с первых пяти оплат. А пользователь, который регистрируется по ссылке, получает скидку в таком же размере на первые пять платежей.
- Агентства получают 30% комиссии навсегда, сертифицированные партнеры — 40%, а премиум-партнеры, подключившие 10 платящих клиентов — 50% и приоритетную передачу лидов.
- Маркетологи и фрилансеры получают промокод на скидку $10, который могут предоставить своим клиентам. И получают комиссию — 25% с покупок тарифных планов и 10% с пополнений аккаунтов.
За партнерами из второй категории закрепляется личный менеджер, они могут запускать взаимный пиар с SendPulse и разместить информацию о себе на сайте сервиса. Партнеры могут заходить в аккаунты своих клиентов в один клик из специальной панели:
Битрикс24
Битрикс24 — это набор инструментов для совместной работы и управления продажами. Включает в себя CRM, контакт-центр, конструктор сайтов и интернет-магазинов, модули «Офис» и «Задания и проекты».
Кому будет выгодна партнерская программа:
- интеграторам;
- агентствам;
- консалтинговым компаниям;
- бизнес-школам.
Условия
- Партнер получает 50% комиссии от каждой оплаты клиента и 100% от каждого внедрения продукта. Но можно и просто рекомендовать Битрикс24.
- Сервис дает грант на развитие продаж Битрикс24, если компания решит этим заниматься.
- Партнерам бесплатно предоставляют продукт с максимальными возможностями сразу после регистрации.
- Битрикс24 передает партнерам потенциальных клиентов.
- Компания проводит вебинары и семинары для партнеров, предоставляет пошаговые инструкции и рекламные материалы.
Детали можно узнать на странице партнерской программы Битрикс24.
Pipedrive
Pipedrive — CRM-система для малого и среднего бизнеса. Изначально была популярна исключительно на Западе, но в последние годы завоевала популярность и в странах Восточной Европы. Сейчас у Pipedrive 95 тысяч клиентов.
Кому будет выгодна партнерская программа:
- поставщикам решений: торговым посредникам и консультантам, которые хотели бы продавать Pipedrive и оказывать поддержку при переходе с других программ;
- технологическим партнерам — компаниям, которые хотели бы присоединиться к экосистеме Pipedrive со своими решениями;
- владельцам сайтов, лидерам мнений и другим предприятиям, которые готовы рекомендовать эту CRM своей аудитории.
Условия
CRM-система делит партнерство на три вида — в соответствии с делением партнеров, описанным выше.
- Поставщики решений, которые хотят продавать продукты Pipedrive вместе со своими услугами — например, консультациями и внедрением. Получают скидку от стандартной цены или комиссионные, бесплатные лицензии, сопровождение и обучение. Также CRM предоставляет им средства для развития маркетинга и размещает упоминание о партнере у себя на сайте. К таким «претендентам» Pipedrive предъявляет серьезные требования, например:
- Технологические партнеры размещаются в маркетплейсе Pipedrive и могут оттуда генерировать лиды.
- Аффилированным партнерам начисляются комиссионные за рекомендации. 20% от всего дохода Pipedrive в течение первого года, полученные от каждого нового клиента, идут на счет компании-партнера.
Условия по всем видам партнерства описаны на сайте Pipedrive.
МойСклад
МойСклад — облачный сервис для учета и автоматизации торговли. Позволяет в одной системе управлять продажами, закупками, складом, финансами, отношениями с клиентами и поставщиками.
Кому будет выгодна партнерская программа:
- продавцам онлайн-касс;
- интеграторам;
- веб-студиям и веб-мастерам;
- рекламным агентствам;
- консалтинговым и бухгалтерским организациям.
Условия
МойСклад делит партнерство на два типа.
- Стандартная программа со скидкой от 40 до 50%, но партнер не получает вознаграждение от оплат привлеченных клиентов. В этом же случае на партнера ложится поддержка и настройка системы. МойСклад размещает его контакты на сайте и в личном кабинете и передает заявки клиентов на внедрение.
- Реферальная программа с 25% вознаграждения от оплат приведенных клиентов. Комиссионные выплачиваются в течение первых 12 месяцев. В этом случае настройкой и внедрением занимается МойСклад.
Запомнить
- Партнерская программа — это форма сотрудничества, при которой сервис дает партнеру вознаграждение за приведенных клиентов. Еще одна разновидность партнерства — реферальная программа. Партнер получает специальную ссылку, и всякий раз, когда клиент оплачивает продукт по ней, партнеру отчисляется процент комиссии. Есть и другие формы партнерства, но это самые распространенные.
- Партнерские программы сервисов обычно выгоднее всего агентствам и фрилансерам, интеграторам, школам интернет-маркетинга, разработчикам, PPC-специалистам. Они и так используют в своей работе различные решения, а так могут еще и заработать. И дать своим клиентам дополнительную скидку.
- Часто партнерская программа включает нематериальные плюсы: бесплатное обучение, взаимный пиар, размещение логотипа партнера на сайте сервиса, передачу лидов.
- Если не хотите глубоко погружаться в особенности сервиса и активно его «продавать» клиентам — лучше выберите реферальное партнерство. Достаточно будет разместить ссылку у себя на блоге, в посте или личном сообщении и посоветовать сервис клиентам. Такой способ лучше всего подойдет для лидеров мнений и специалистов с раскрученными сайтами или каналами.
- Тем, кто выбирает «партнерку», нужно уметь наглядно преподнести клиентам все выгоды сервисов. Последние обычно помогают в этом, проводя обучение и предоставляя полезные материалы. Также сервисы часто выделяют личных менеджеров, которые во всем помогают партнерам и показывают, как извлечь выгоду из инструмента.
- При участии в партнерских и реферальных программах обычно есть ограничения — общие для всех сервисов. Например, нельзя спамить, вводить пользователей в заблуждение и выдавать скидки платформ за собственные.
По теме
11 вопросов перед заказом коллтрекинга
Какие типы звонков отслеживаются? Есть ли интеграция с Google Analytics? Существуют ли в выбранном сервисе или на платформе инструменты интеграции с другими системами? Больше вопросов и ответов на них — в статье.
10 фишек облачной телефонии для удаленной работы отдела продаж и колл-центра
Как связываться с клиентами и что делать, чтобы качество обслуживания не просело. Менеджер, который обрабатывает звонки со своего мобильного, остается без контроля, поэтому АТС оказывается идеальным решением. Разбираемся в статье!
Кейс по использованию сервиса Ringostat.com в тематике «авиадоставка грузов»
Как сократить траты на рекламу, используя систему аналитики звонков
Свежее
LinkedIn для SaaS-сервисов — почему это выгодно
Обычно SaaS-бизнесы начинают привлечение лидов с запуска рекламы на Facebook. Но наш опыт говорит о том, что это не самые подходящие каналы. Более высокие результаты можно получить на LinkedIn.
Шесть принципов виральности, или Как работает вирусный маркетинг
Автор книги о вирусном маркетинге «Заразительный. Психология сарафанного радио» Йона Бергер пришел к выводу, что у виральности всего шесть принципов.
Нулевой холд — не главное. Почему вебмастера выбирают молодую CPA-сеть в нише финансов
Технологии решают, но не всегда.
Обсуждают
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики
Современные платформы телефонии и коллтрекинга — это не только про звонки. С Ringostat вы узнаете, откуда пришел клиент, как менеджер ему ответил и какая реклама «принесла» деньги.
11 вопросов перед заказом коллтрекинга
Какие типы звонков отслеживаются? Есть ли интеграция с Google Analytics? Существуют ли в выбранном сервисе или на платформе инструменты интеграции с другими системами? Больше вопросов и ответов на них — в статье.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти