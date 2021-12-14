15 примеров удачных маркетинговых онлайн-активностей к Новому году

Может показаться, что арсенал идей для новогодних промо-кампаний очень ограничен. Ну кого удивишь Сантой, дарящим скидки? Но многие бренды успешно находят идеи для праздничных активностей. В этой статье Ringostat собрал яркие примеры, которыми можно вдохновляться маркетологам, SMM-специалистам, дизайнерам и всем, кто причастен к созданию праздничных промо-кампаний.

1. Адвент-календарь

Адвент-календарь начали использовать немецкие лютеране еще в 19 веке, а в 21-ом его взяли на вооружение и маркетологи. По такому календарю изначально отсчитывали дни с 1 декабря и до Рождества. Теперь же его используют в новогодних промо.

Например, по принципу адвент-календаря разыгрывает призы футбольный клуб Пари Сен-Жермен. Для участия в розырыше нужно указать свои контакты в специальной форме. Пользователи могут выиграть одежду с эмблемой клуба, книгу, постер, календарь и другое.

Для создания адвент-календарей маркетологи и SMM-специалисты используют специальные сервисы, а затем размещают готовый календарь у себя на сайте. Или каждый день публикуют новую карточку с полезными советами, описанием товара, который можно выиграть или купить по скидке. Для этого пользователю нужно, например, оставить комментарий с хэштегом:

Всемирный фонд дикой природы посвятил адвент-календарю отдельный лендинг. В своем анонсе в соцсетях фонд сообщает: проявляя интерес к кампании, пользователи помогают белым медведям Арктики. Нажав на каждую карту, посетитель узнает что-то интересное об этих животных:

2. Конкурс или викторина

Геймификация — наше все, поэтому здорово работают предожения сделать что-то необычное, чтобы участвовать в розыгрыше. Например, написать самое смешное письмо Санте или сфотографировать новогоднего персонажа в нестандартной обстановке. Так, портал Baby Rabies запустил конкурс про «Неприличного эльфа». Сказочного персонажа нужно «застать» за максимально темными делишками. Авторам самых забавных фото полагаются призы.

Американский книжный магазин попросил читателей написать свою любимую рождественскую историю. Победителю — подарочная карта на $50:

Еще один вариант розыгрыша призов — викторина, которую также можно проводить в соцсетях. Проверьте ваших подписчиков на знание новогодних фильмов и традиций. Заодно спросите: «Какой из наших товаров вы хотели бы найти в красном носке?». Так вы больше узнаете о вкусах аудитории и можете потом запустить персонализированные рассылки со скидками на интересующие позиции.

Можно сделать розыгрыш более веселым. Например, попросите подписчиков рассказать смешную историю. Вспомнить самый ужасный рождественский вечер или описать максимально неудачный подарок, который они получали.

3. Лендинг для праздничного предложения

Из новогодней рекламы или соцсетей логичнее вести не на главную, а на отдельный лендинг со специальным предложением. Но учтите, что накануне праздников у людей «замыливается глаз» от стандартного дизайна: с подарочными упаковками, елкой и украшениями для нее. Поэтому лучше придумать что-то оригинальнее.

Например, гипермаркет техники «ЦИТРУС» на своем лендинге делает упор на желании попрощаться с «мятежным годом Крысы». Который у многих был не проще 2020-го. И призывает отметить окончание года, побаловав себя и близких «подаряшками».

Мы в Ringostat тоже создали отдельную посадочную страницу с праздничной тематикой. Лендинг оформлен в стиле фильма «Один дома». Чтобы провести параллели между кино и нашей платформой, мы показали, как телефония, коллтрекинг и сквозная аналитика защищают бизнес от гипотетических Марва и Гарри, которые «воруют» у компаний прибыль. Так происходит всякий раз, когда компания пропускает звонки или вкладывает бюджет в неработающую рекламу.

После запуска лендинга не забудьте сделать новую иллюстрацию в общем праздничном стиле для шапки в соцсетях. Так подписчики сразу узнают, что у вас сейчас проводится акция. Например, бренд товаров для ванны и кухни Ferreiras поменял не только шапку, но и фото профиля в Facebook:

4. Праздничная линейка товаров

Яркие примеры таких промо можно подсмотреть у западных кофеен. Это неудивительно, ведь зима обычно ассоциируется с теплыми напитками. Starbucks традиционно выпускает праздничные стаканчики — красные или украшенные изображением снежинок и другой новогодней атрибутики. Также компания начинает продажу праздничных напитков с бело-красным или зеленым топпингом:

Британский кофешоп Costa Coffee не просто продает напитки с «зимними» вкусами, но и запускает их промо по всем каналам. На отдельной посадочной странице есть анимационные ролики, где стаканчики кофе крутятся, чтобы пользователь мог их рассмотреть во всей красе.

Посетителям также предлагают установить приложение, чтобы получить бесплатный напиток. Дизайн приложения тоже меняется с использованием сезонных цветов.

Также сеть снимает мультипликационные ролики для промо — «кукольные» и рисованные:

5. Приз за новогоднее фото с товаром бренда

Starbucks призывают сделать фото с праздничными стаканчиками и принять участие в конкурсе. Для этого нужно поставить тег #RedCupContest.

В рамках той же кампании Starbucks призвали любителей кофе своими руками украсить красный стаканчик и сфотографировать «шедевр»:

6. Розыгрыш «Тегни друга»

Еще одна вариация активностей для соцсетей — отметить на фото всех друзей, которым хочется сделать презент. Так, друг подписчика получает шанс выиграть подарок. Пример праздничной стратегии сайта-агрегатора The Christmas Market. Чтобы сделать подарок близким, нужно:

подписаться на соцсети The Christmas Market;

лайкнуть фото;

тегнуть тех, кто получит шанс выиграть купон на $100 на покупку товаров маркета.



Более привычная схема, которая тоже хорошо работает — репост новости об акции, как гарантия участия в розыгрыше. Что еще просят у пользователей:

подписаться на соцсети компании;

оставить комментарий;

описать историю использования товара или снять сториз, тегнув компанию и поставив хэштег;

сделать аккаунт публичным, чтобы все могли увидеть запись.

7. Тесты

Интернет-магазин продуктов, готовой еды и напитков Market Street сделал тест «Какой ты рождественский хозяин». В результатах можно узнать не только ответ, но и что прикупить на этом портале, чтобы удивить гостей:

Мы в Ringostat тоже ежегодно делаем тесты к Новому году. Наш новый тест обыгрывает тематику фильма «Один дома». Посетители блога могут проверить, готовы ли они защитить бизнес от Гарри и Марва:

Большинство платформ для тестов позволяют вставить кнопку шера в соцсетях. Поэтому, если пользователи поделятся результатами, о вашем тесте узнает широкая аудитория.

8. Гайды по подаркам

Облегчите выбор подарка вашим клиентам. Составьте подборки сюрпризов, которые точно оценят их родные и близкие. Например, вы можете сделать разделы на своем сайте: подарки для мамы, босса, девушки. На страницу можно добавить развернутые советы по теме — тогда будете собирать трафик еще и по информационным запросам:

Также можно объединить товары по какому-то признаку. Например, сделайте подборку подарков в одном ценовом диапазоне:

Можно разместить небольшой опросник или тест на сайте, чтобы предложить подходящие товары. Узнайте у пользователя:

на какой бюджет он рассчитывает;

пол, того, кого мы собираемся одаривать;

в каких они отношениях: женаты, дружат, коллеги;

чем интересуется близкий человек: товарами для красоты и здоровья, фитнесом, туризмом.

Например, бренд Millésima просил указать блюдо, по приготовлению которого пользователям могло быть полезно получить советы. Например, с какими закусками и десертами сочетается. И заодно люди получали рекоменацию — соответствующий напиток бренда. Если выберете такой вариант, не забудьте в конце добавить заметный призыв к действию.

Также можно составить подборку из разноплановых товаров к Новому году. Это позволит продать более дорогую продукцию и повысить средний чек за счет приятных мелочей. Заодно покупатели узнают о товарах, которые могли бы до этого не разглядеть.

9. Акция с годовым запасом продукции в подарок

Люди любят мыслить масштабно, поэтому предложите им пополнить запасы товаров на целый год вперед. Например, бренд товаров для уходом за лицом и телом Baylis & Harding не только разыграл годовой запас, но и 500 фунтов стерлингов.

Это отличный способ собирать почты потенциальных клиентов и потом «прогревать» их рассылкой с будущими предложениями. Например, Procter&Gamble просит зарегистрироваться, оставив почту, чтобы выиграть годовой запас капсул для посудомоечной машины:

10. Сделайте подарок и покажите реакцию людей

Американская сеть универмагов JC Penney провела короткие видеоинтервью с посетителями. В преддверии Рождества их спрашивали, что лучше: давать или получать. Потом людям предложили купить незнакомцу подарок в магазине. Что бы человек ни выбрал, все оплачивала сама сеть. Заметно, что ролик не постановочный, радость людей была неподдельной, некоторые даже плакали.

Еще один яркий пример — авиакомпания Air Canada. Съемка происходит в лондонском пабе, популярном среди иммигрантов из Канады. Туда заходят два пилота и начинают расспрашивать людей, скучают ли те по дому. Многие признаются, что с радостью полетели бы в Канаду, но сейчас это им не по карману. В итоге пилоты дарят всем посетителям паба билеты на родину и обратно.

Такие акции серьезно повышают лояльность к компании и помогают получить больше амбассадоров бренда.

11. Колесо удачи

Предложите посетителям сайта покрутить колесо удачи, чтобы выиграть призы к Новому году. Например, такую кампанию запустил Amazon в Индии в декабре прошлого года. Разыгрывалось всего пять призов: от iPhone 11 до триммера для бороды Philips. Шестой сектор «на барабане» был пустым. Участники должны были крутить колесо и отвечать на разные вопросы — в зависимости от того, куда укажет стрелка. Amazon получал взамен почты и контакты потенциальных покупателей.

12. Праздничный опрос

Можно не просто разыгрывать призы и собирать электронные почты, но и узнавать больше о своих потенциальных покупателях. Например, так поступил бренд Marks&Spencer, обещая в качестве приза 500 фунтов стерлингов.

Опрос содержал девять вопросов, на основе которых бренд мог сделать много полезных выводов о поведении потребителей. Что нравится делать на Рождество, где человек предпочитает проводить праздничный вечер, когда начинает готовиться к нему и другое. В конце опросника — предложение подписаться на рассылки о новинках и полезный контент. Чтобы повысить охват, компания разместила опрос в разных СМИ.

13. Персонализированное предложение

Когда вы уже что-то знаете о потенциальном клиенте, можете подобрать для него подходящие товары. Сегментируйте аудиторию покупателей и сделайте им персональные скидки. Если пользователи регистрируются у вас на сайте с помощью соцсетей, вы сможете легко узнать их интересы, семейный статус, наличие детей. И адаптировать под все это свои рассылки с праздничными предложениями.

Например, замужним или женатым клиентам, которые только зарегистрировались, можно дать бонус или сделать скидку на товары для всей семьи:

Если ваш сайт не подразумевает регистрацию, можно предложить небольшой опросник, чтобы лучше понять, что предлагать. Допустим, покупательница не знает, что подарить сестре на Рождество. Задайте вопросы про ее возраст, вкусы, любимые фильмы и книги, а потом запросите email, чтобы выслать идеи подарков.

14. Больше чем продажи

Новогодние и рождественские кампании — это не просто скидки и розыгрыши. Вы можете доказать, что думаете не только о прибыли, но и о более важных вещах. Тем более, что все больше брендов выступают за разумное потребление и заботу об экологической ситуации. Вы же можете позаботиться о тех, кто проводит Рождество не в теплом доме и не в компании своей семьи.

Например, Coca-Cola в рамках рождественской кампании сотрудничала с Crisis, британской благотворительной организацией для бездомных. Компания пожертвовала 10 пенсов с каждой собранной и переработанной банки в рамках традиционного тура «Праздник приближается».

Ирландская сеть АЗС AppleGreen Fuel сотрудничала с тремя благотворительными партнерами:

Есть несколько вариантов сделать доброе дело:

передавать определенный процент от каждой продажи благотворительной организации;

за каждый приобретенный продукт перечислять конкретную сумму на благотворительность — как сделали AppleGreen Fuel;

дайте возможность клиентам пожертвовать на благотворительность прямо в процессе оплаты.

15. Под занавес: распродажи после Рождества и Нового года

На новогодних каникулах люди часто отдыхают с телефоном в руках или за компьютером. Например, скроллят ленту или разбирают электронную почту. Не упускайте этот шанс увеличить продажи. Многие хотят себя порадовать еще чем-то или, наоборот, разочарованы полученными сюрпризами. Предложите им бонус на покупки в духе: «Санта не принес тот подарок, который вы хотели? Получите скидку, чтобы купить его».

Зоомагазин «Четыре лапы» после праздников делал рассылку, где сообщал, что новогодние товары подошли к концу. И предлагал продлить праздник питомцу.

Какую бы активность вы ни запускали, помните — потом важно измерить результат. В Netpeak Journal много советов, как это сделать с помощью инструментов веб-аналитики. А если вам много звонят, не забудьте посмотреть, много ли было вызовов из новогодней рекламы, с помощью коллтрекинга.