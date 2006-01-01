Неля Серебро

Неля Серебро

Автор NJ c 2016
Позиция:
Head of Special Projects
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
Экс-главред блога Netpeak. Head of SMM Netpeak.

Статьи автора

Бизнес
90858 39
Как оформлять Google Таблицы, чтобы с вами хотели работать
Контент-маркетинг
242312 691
Как быстро написать текст — девять хитростей
Бизнес
7055 12
«Цена? Ответили в direct». Почему магазины в Instagram скрывают цены?
Бизнес
30376 72
Как мотивировать клиентов оставить отзыв
Бизнес
5698 17
«Покажи свою работу»: Анастасия Здорикова, руководитель отдела маркетинга Netpeak Software
Бизнес
4440 19
«Покажи свою работу»: Юрий Грузинский, руководитель отдела по работе с крупными клиентами
Бизнес
7656 10
Коммуникация брендов на карантине: хорошие примеры SMM и PR
PPC
6592 34
Как поменялись рекламные кампании во время карантина — что делать бизнесу
Бизнес
8949 35
Карантин 2020 — как сохранить здоровую психику
Бизнес
11678 48
Карантин и удаленная работа — опыт Netpeak
Бизнес
7122 25
Главред блога Netpeak про управление задачами и собой
