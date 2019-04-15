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Как оформлять Google Таблицы, чтобы с вами хотели работать
Неля Серебро
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Когда полно свободного времени и не знаешь, чем заняться, тогда, конечно, можно неспешно искать нужную информацию в сделанных на скорую руку таблицах. Как только задач станет больше при все тех же 24 часах в сутках, то захочется тратить время на действительно ценные дела.

Для оптимизации времени у нас в Netpeak существует культ Google Docs, а если точнее — таблиц. Все важные решения мы принимаем именно в таблицах, потому что:

  • удобно структурировать информацию;
  • информация подана в наглядном виде — удобно сравнивать сложные данные и быстро принимать решения;
  • удобно ссылаться на строку/ячейку в диалоге;
  • чтобы понять, о чем речь в таблице, достаточно просмотреть ее по диагонали — в отличие от текстового документа, который нужно проскроллить до конца.

Важные таблицы (как и деловые письма) нужно продумывать и проектировать. Оформление — основа таблицы. Делаете таблицу, которой будут долгое время пользоваться одновременно много людей, — позаботьтесь, чтобы информация была понятной.

Использовать максимум оптимизации, автоматизации от Netpeak и увеличить продажи, трафик, а результаты получать в красивых и понятных таблицах можно, оформив заявку на услугу:

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1. Всегда удаляйте лишние строки и столбцы

Документ должен быть компактным, спокойным и удобным. Старайтесь так структурировать данные, чтобы избежать горизонтального скроллинга.

Как удалить лишние строки и столбцы в гуглтаблицах

Чтобы обрезать пустое место на листе в один клик, используйте расширение Crop Sheet. А Remove Duplicates выделит или удалит все повторяющиеся значения. Больше полезных инструментов ищите в нашей подборке дополнений для Google Документов.

2. Единицы измерения указывайте в заголовке колонки

Чтобы убрать значок процента, нужно использовать Find: % и Replace: {ставим пробел}.

Единицы измерения указываются в заголовке колонки гуглтаблиц

*Относится к тем таблицам, у которых много строк с числами, имеющими одинаковую размерность. Не нужно делать таблицу 10 на 200, у которой в каждой ячейке находится знак процента или валюты.

3. Все числа указывайте с одинаковой разрядностью

Все числа в гуглтаблицах указывайте с одинаковой разрядностью

Уберите избыточность в разрядности (если это не имеет критического значения).

Убираем избыточность в разрядности (если это не имеет критического значения)

4. Используйте выравнивание по соответствующему разряду

Следуйте правилам:

  • числовые данные выравниваются по правой стороне;
  • текстовые данные выравниваются по левой стороне;
  • заголовки выравниваются так же, как и их данные;
  • не используйте выравнивание по центру.

Все числа в гуглтаблицах выравниваются по правому краю (чтобы разряд был под соответствующим разрядом)

Заголовки должны сохранять выравнивание соответствующих им данных. Вертикальные линии таблицы в этом случае будут выглядеть опрятно, а данные — цельно и согласованно.

Истории бизнеса и полезные фишки

5. Все числа выводите в формате ### ### ### ##0

Для этого нажмите Menu > Format > Number > More Formats > Custom Number Format > ### ### ### ##0 (добавьте свой вариант).

В каком формате правильно оформлять цифры в гуглтаблицах

6. Заголовок и значения столбца выровняйте по одному краю

Сохраняйте заголовки настолько короткими, насколько это возможно. Дизайн таблицы должен фокусироваться на данных. Длинные надписи в заголовках будут мешать этому, занимая огромную часть визуального пространства.

Допускается выравнивание столбца по центру, если заголовок длинный.

Как правильно выравнивать значения и заголовки в гуглтаблицах

7. Выровняйте текст в ячейках по верхнему краю

При необходимости возможно вертикальное выравнивание по центру (когда в одной строке много ячеек с небольшим количеством текста, а в одной из ячеек текста много).

Выравнивайте текст в ячейках гуглтаблиц по верхнему краю

8. Для подсвечивания выбирайте только приглушенные цвета

Неправильно:

Не используйте для оформления таблицы яркие цвета

Правильно:

Используйте для оформления таблицы приглушенные цвета

9. Вместо комментариев используйте примечания

Комментарии — для обсуждений. Счетчик комментариев отображается внизу на листе.

Почему лучше использовать примечания, а не комментарии в гуглтаблицах

Если хотите просто добавить информацию, то используйте примечания.

Как использовать примечания вместо комментариев в гуглтаблицах

В отличие от комментариев, они не будут отвлекать внимание других пользователей таблицы. Тем более, владелец документа не будет получать на электронную почту назойливые уведомления про реакцию пользователей на комментарии.

Чтобы добавить примечание, используйте один из способов.

Как создать примечание в гуглтаблицах

10. Используйте как можно меньше «украшений»

Когда вы решаете, как расставить цветовые акценты в таблице, всегда старайтесь уменьшить цветовую насыщенность таблицы без потери структуры. По возможности вообще не стилизуйте элементы.

Как правильно оформлять данные в Google Таблицах

Больше подробностей про начальный функционал Google Docs/Spreadsheets — фильтры, условное форматирование, выпадающие списки, автозамену — ищите в Google Справке.

Если вам часто приходится работать с таблицами, почитайте телеграм-канал Google Таблицы.

Благодарим за помощь в подготовке статьи Алексея Борща.

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Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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