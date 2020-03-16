Карантин и удаленная работа — опыт Netpeak

Для безопасности своих сотрудников Netpeak (как и большинство IT-компаний) с 16 марта перевел свои офисы на работу из дома.

У многих предпринимателей это новый опыт, потому что одновременно 100% команды не работали удаленно. Специалистам, которые могут выполнить задачи самостоятельно (разработчики или маркетологи), это сделать легче. А вот сотрудникам, вся работа которых заключается в общении (например, менеджеры по продажам), — сложнее. С помощью SIP-телефонии это возможно, но несколько сложнее.

У Netpeak с 23 декабря 2019 по 20 января 2020 года получилась своеобразная репетиция удаленной работы: одесская команда переезжала в новое помещение, дедлайны ремонта сдвинулись, а срок аренды предыдущего офиса истек. Поэтому почти месяц 120 человек одесской команды работали удаленно.

Мы провели опрос среди сотрудников и топ-менеджмента и рассказываем, какие выводы сделали из удаленной работы.

Спойлер: все хорошо, Netpeak продолжает предоставлять свои услуги онлайн, мы на связи с клиентами и сотрудниками, весь процесс идет без заминок. Единственное, что мы не выезжаем на оффлайн-встречи с клиентами, а проводим их через сервисы видеоконференций.

Как и раньше, вся коммуникация по задачам у нас настроена через:

CRM/ERP;

планировщик задач Планфикс;

видеозвонки через Google Hangouts, Skype, Zoom;

рабочие чаты в Telegram;

звонки через SIP-телефонию;

Google Документы, Таблицы и Календарь;

учет онлайн-активности сотрудников через трекер рабочего времени Yaware.

Топ-менеджмент Netpeak про удаленную работу

Мы спросили у руководителей, что они думают про удаленную работу:

Насколько эффективно работал одесский офис удаленно во время переезда в новое помещение? Какие основные плюсы/минусы удаленной работы для компании? Как топ-менеджмент планирует исправить минусы во время карантина в марте 2020?

Андрей Чумаченко

сооснователь агентства и управляющий партнер Netpeak

С точки зрения клиентских проектов, прироста заявок/прибыли и так далее — команда работала эффективно. С моей точки зрения, как руководителя, отдельные сотрудники, конечно, дома работали хуже, чем в офисе.

Плюсы: глобально во время удаленной работы не надо платить за стоимость содержания сотрудника. Обеспечивать его рабочим местом и компьютером. Оплачивать для него электричество, воду. Покупать чай, кофе и туалетную бумагу. Снимать ему офис в центре города. Но это глобально. А в свете актуальной ситуации с карантином плата за аренду офиса и технику все равно остается, правда, с небольшой экономией на продуктовые и хозяйственные расходы.

Минусы: время на контроль. Нужно понимать, что человек действительно работает и, если он что-то не смог сделать или сделал плохо, то потому что у него не получилось, а не из-за того, что он просто ничего не делал.

Для всех отделов, даже тех, у которых этого раньше не было в воркфлоу, мы ввели обязательные ежедневные встречи — стендапы. У руководителей стало больше работы по операционке: контролю, проверке результатов и так далее.

Елена Воскобойник

и.о. руководителя SEO-департамента

Переезд одесского офиса как раз совпал с новогодними каникулами, то есть со спадом спроса в целом. По статистике заметили, что сотрудники чуть больше времени тратили на недолжностные задачи, чем когда находились в офисе.

Плюс: мы отточим практику работы на удаленке. В 2019 году в компания начала работать с удаленными разработчиками, а в 2020 запланировала распространить этот опыт на другие направления. Поэтому совсем недавно руководители команд проходили обучение по работе с удаленными сотрудниками.

Минус: нужно время, чтобы отшлифовать процессы до автоматизма.

Сейчас мы понимаем, что идет сезон активной работы. Топ-менеджмент оперативно подготовил план действий и описание всех действий, которые нужно учитывать при работе из дома:

как часто и с кем проводить встречи, как к ним подготовиться;

как считается рабочее время, в какое время обязательно нужно быть на связи;

как дома настроить свою работу и быть продуктивным;

появляются новые правила реакции на нестандартные ситуации.

Александр Плуток

руководитель отдела продаж

Поскольку этот период пришелся на сезон сниженной бизнес-активности в новогодние праздники, аномальных снижений эффективности ключевых KPI отдела продаж не наблюдалось. Более того, сотрудники которые в этот период брали отпуска или отгулы для того, чтобы встретить праздники в кругу семьи, были активны и работали из своих родных городов, начиная с 3 января.

В целом, удаленная работа с конца декабря по конец января была как нельзя кстати в свете текущих событий. В этот период Netpeak не только удостоверился, что наша организация процесса и сотрудники готовы к удаленной работе, но и избавился от опасений со стороны менеджмента.

Плюсы:

Не тратится время на дорогу. Увеличилась доля продуктивного времени. Коллеги не отвлекают друг друга по мелочам. Снизилась нагрузка на офисную инфраструктуру. Сотрудники могут работать из удобной локации (страна, город, квартира, дача и так далее).

Минусы:

Нужно быть уверенным в автономности и самоорганизации сотрудников. Больше внимания уходит на контроль KPI. Сложнее определить и зафиксировать эмоциональные просадки сотрудников. Поэтому созваниваться по видеосвязи нужно чаще, чем по графику стандартных личных встреч. Отвлекающий фактор со стороны семьи нивелируется при правильной организации рабочего места и коммуникации с родственниками. Они должны понимать, что вы работаете в обычном режиме: находясь в офисе, вы не могли сходить за хлебом или развесить стирку, то работая из дома, вы этого так же сделать не можете. Не получится быстро обсудить вопрос одновременно с несколькими коллегами. По-моему, это самый большой минус, потому что он влияет на скорость принятия решений и гибкость. Не получится лично встретиться с клиентом, но сейчас никто этого и не требует.

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Вот как мы планируем исправлять минусы во время карантина:

Всем сотрудникам озвучены приоритеты по задачам. Общение — через чаты в соответствующих задачниках/мессенджерах. Все сотрудники подготовлены и умеют планировать свое рабочее время в календаре и CRM. С января в отделе продаж действует расширенная карта KPI, которая состоит из KPI результата, процесса и ресурса.



Мы с большей долей вероятности, чем раньше, сможем выяснить, кому из сотрудников нужна помощь в организации своего процесса удаленной работы.



Остаются в силе (только переходят в онлайн) все ежедневные командные встречи. Вместо персональных встреч с руководителем раз в месяц, встречи будут проходить раз в две недели с возможностью перехода на еженедельные. Созданы специализированные чаты и каналы, разбитые на группы самых частых ситуаций, которые могут требовать участия коллег из других департаментов.

Удаленная работа для Netpeak не потрясение. Многие наши сотрудники работают над одним проектом, находясь в разных городах, и уже давно научились строить эффективную коммуникацию для достижения результатов по клиентским проектам.

Более того, наша система организации процесса совершенствовалась и развивалась в направлении нивелировать фактор локации. Мы полностью готовы к тому, чтобы организовать качественный процесс поддержки, переговоров и оказания услуг для наших клиентов.

Сотрудники Netpeak про удаленную работу

Мы спросили у всех специалистов одесского офиса Netpeak, продуктивно ли они работали удаленно и почему.

Удаленно — неэффективно

Екатерина, менеджер по развитию продукта

Не хватает варианта 75/25. Первое время все было ок, потом сложно, потом опять ок. Скорее всего, это связано с тем, что рабочее и личное пространство перемешиваются. Получается, в рабочее время тяжело сконцентрироваться, потому что все вокруг призывает к расслабону, а в личное — расслабиться, потому что рабочий ноутбук рядом тяготит. Но это мелочи, привыкла и абстрагировалась в итоге. Сейчас во время второго этапа удаленной работы все гораздо проще.

Сергей, тимлид

Поначалу очень эффективно, потому что сконцентрировался на своих задачах, и другие сотрудники меньше обращались с вопросами/просьбами. Потом слишком расслабленно. Еще нюанс, что дома сложнее отвлечься от работы. Например, в офисе я раз в пару часов выхожу на перекур с ребятами. Или подключаюсь к общему разговору в оупенспейсе. Дома я полностью в работе — начал замечать, что к 5-6 вечера уже устал и не хочу работать. Потом я понял, что не вставал из-за задачи последние 4 часа. С этим нужно работать. А так ок.

Ольга, проектный менеджер

Сложно проводить митинги, на которых нужно что-то обсуждать. Дольше получаю ответы от других сотрудников, чем если бы подошла и спросила. Было сложно вести коммуникацию. В остальном по функциональным обязанностям проблем не было.

Удаленно — эффективно

Александр, SEO-специалист

В оупенспейсе много вещей или людей, которые отвлекают. Дома можно изолироваться от всего и эффективно работать. На дорогу я трачу в среднем 1,5-2 часа. Дома я меньше устаю и могу себе позволить больше отдыха. А потом занимаюсь домашними делами за счет экономии времени. Экономия денег: меньше трачу на еду, кофе и бензин.

Мария, ассистент коммерческого директора

Первые несколько дней было сложно работать из дома: домашние не могли привыкнуть, что я работаю, и поэтому довольно часто отвлекали по пустякам. После привыкли, и я с головой уходила в рабочий процесс. Моя эффективность заключалась в том, что ребята с работы меньше отвлекали по мелким вопросам (либо сами решали, либо писали в ЛС, но с пометкой «не срочно»).

Диана, РРС-специалист

Живу далеко от офиса в центре города и периодами сильно устаю от общественного транспорта, ранних подъемов на работу (иначе потом просто не впихнусь в маршрутку). Работа из дома несколько недель дала возможность восстановиться физически (вставать чуть позже), а также морально (не ездить с нервными людьми на последней ступеньке автобуса в 6 утра). К тому же, временное удаление от социума позволило мне больше сосредоточиться на задачах, когда в буквальном смысле никто и ничто не отвлекает (как просто проходящие мимо сотрудники в оупенспейсе).

Ирина, менеджер по развитию продукта

Оргмоменты, которые позволили дольше спать по утрам: Не тратила время на дорогу в офис и обратно. Не тратила время на сбор утром (волосы, макияж, вещи погладить). Для домашнего вида достаточно минимум времени на это. Из остального: Никто не отвлекал из домашних, вокруг была тишина. В офисе все равно часть времени уходила на разговоры: где-то по работе, а где-то и нет. В офисе частенько дергают по задачам, подходят, спрашивают, просят объяснить. Пока работала дома, практически никто по задачам не отвлекал. Как-то у всех получалось справиться самостоятельно — думаю, вопрос в лени набирать развернутое сообщение в Telegram. Я сама ни к кому не могла подойти что-то «порешать», поэтому приходилось либо все же разбираться самой, либо четко формулировать вопрос в Telegram (чтобы не описывать на 20 строк свою проблему). Начала больше ценить время других после этого. Нельзя не сказать и об изоляции в зимний период, когда многие ребята, несмотря на просьбы остаться дома, приходили в офис простуженными. Я рада, что мы просидели дома почти месяц, это точно помогло избежать заболеваний.

Татьяна, менеджер по продажам

Я дома эффективно поработала, потому что знаю, что делаю и зачем. Поэтому у меня нет трудностей с удаленной работой, а тем более с концентрацией.

Как во время карантина работать из дома максимально продуктивно

Так выглядит краткий чек-лист, который получили все сотрудники Netpeak Group:

Планируйте. Чем раньше вы начнете планировать всё (пробуждения, созвоны, обед, спорт), тем лучше для вас и вашей эффективности. Организуйте рабочее место и «ходите на работу», пусть даже это место в метре от кровати. Не работайте там, где вы обычно отдыхаете — в спальне, на диване перед телевизором и так далее. Если вы живете не одни, согласуйте работу дома с любимыми, родственниками, друзьями, домашними животными. Объясните, что на ближайший период меняется место работы, но вы все так же работаете, хоть и в других условиях. Все должны понимать, что звать вас днем починить кран — это плохая идея. Но иногда такие мелочи помогают немного переключиться, разгрузить мозг и по-другому взглянуть на задачу. Не стоит работать в коворкингах, кафе и прочих людных местах, потому что теряется смысл изоляции (вы не в офисе, но в другом людном месте). Воспользуйтесь этим периодом, чтобы защитить себя и близких. Не медлите, если в вашей работе возникли проблемы. Поменялся формат коммуникации (временно нет доступа к личным быстрым встречам для согласований), но всем все так же нужно оперативно находить решения. Сразу же напишите (или позвоните) своему менеджеру или коллегам из соответствующих отделов. Мобильный — всегда рядом. Включите виброзвонок или звук. Используйте правило 10 сообщений. Если для решения вопроса не хватило 10 сообщений, созвонитесь в онлайне или по мобильному, а затем зафиксируйте договоренность коротким follow up. Завтракайте, обедайте, полдничайте и ужинайте в отведенное время. В обед — отвлечься от работы. Не нужно жертвовать обеденным перерывом, чтобы закончить дела пораньше. Для сверх социальных сотрудников — есть виртуальные офисы, можно вывести всех коллег на отдельный монитор. Гимнастика. Настоятельно рекомендуем делать разминку и физические упражнения минимум дважды в день. Если гимнастику делать лень — займитесь бытовыми делами, любая физическая активность пойдет на пользу.