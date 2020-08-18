Большинство знакомых мне интернет-маркетологов неохотно пишут тексты. Их можно понять: на написание и утверждение уходит от нескольких часов до нескольких дней. Это бесит и отбивает желание писать.

И у меня так было. Пыталась заставить себя начать текст, переписывала абзац за абзацем и в итоге срывала дедлайн . Ругала себя, а потом все повторялось сначала. Я искала выход: прислушивалась к советам опытных журналистов, пробовала разные способы и анализировала результаты.

Наконец экспериментальным путем я определила пункты, которые помогают ускориться и написать текст с минимальными редакторскими правками. Копирайтерам эти наблюдения покажутся банальными, но пригодятся специалистам, от которых начальник требует обучающую статью или кейс.

1. Ответить на #чтобычто

Последние пару месяцев подготовку всех текстов я начинаю с вопроса зачем. Без внятного ответа вообще нельзя садиться делать что-либо.

На лекции экс-главреда AdMe.ru Ксении Лукичевой я услышала полезный совет:

Я делаю это, чтобы что?

В официальной версии нужно просто продолжить фразу «после написания этого поста я хочу, чтобы...». Главное, сформулировать итоговую, а не промежуточную цель. «Начальник сказал» — не подходит.

Удивительно, как очевиднейший вопрос помогает сэкономить рабочее время: часть бессмысленных задач отпадут на старте.

2. Убраться на столе

После первого пункта рано начинать печатать. Еще есть подготовительный этап: создать комфортные условия.

Я оставляю на рабочем месте минимум жизненно необходимых вещей. Пустой стол помогает, когда не знаешь, о чем писать. Иначе, оставшись один на один с противной задачей, мозг будет отвлекаться на сторонние предметы или пустяковые дела. Упорядоченные мысли помогают настроиться на работу — это знает каждый джуниор.

Помимо офисного стола, я чищу и виртуальное рабочее пространство. Маниакально слежу, чтобы ни одно всплывающее окно не потревожило меня во время написания текста. И чтобы часы не попадались на глаза.

Для максимального погружения в задачу люблю увеличивать рабочую область в Google Docs в два шага. Сначала скрываю меню.

Затем нажимаю клавишу F11 и перехожу к полноэкранному режиму просмотра. Оцените, как увеличилась рабочая область.

Особенно удобно таким способом готовить посты на двух мониторах. На одном открываю файл с материалом по теме, а на втором — набираю текст. Польза в том, что не нужно переключаться между вкладками и риск сорваться в веб-серфинг сведен к минимуму.

3. Спрятать телефон и закрыть почту

Мне пригодились лайфхаки руководителя двух стартапов Микаэля Чо: переводить телефон в авиарежим и отключать уведомления в браузере и приложениях.

Также я переворачиваю смартфон экраном вниз и закрываю все вкладки, кроме текстового редактора. Мозг видит только текст и забывает, что ему ежеминутно нужно проверять почту и делать другие срочнейшие задачи.

4. Понятно назвать файл с текстом

Этот совет на меня посыпался со всех сторон в первую рабочую неделю в Netpeak. Оказалось, нельзя называть документы просто «Пост в блог» или «Статья»:

четкое название документа фокусирует внимание — что (1), кто (2), куда (3) пишет;

при помощи уникальных ключевых слов в названии за несколько секунд нахожу нужный документ среди сотен других.

Схема проста: называть документы нужно по принципу электронного письма, указывая в теме задачу или действие. В подобных деталях проявлется забота: если отправить только ссылку на документ без сопроводительного письма, получатель по названию мгновенно поймет, о чем речь.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

5. Построить логическую структуру текста

Обычно при чтении взгляд «цепляется» за заголовки, а потом за подзаголовки. Поэтому нужно сразу бдить, чтобы пункты плана были готовыми подзаголовками и собирались в мини-текст.

Но каждый раз возвращаться к плану в начало документа утомительно. Во время скроллинга можно отвлечься и потерять мысль. Поэтому я сразу держу весь план перед глазами, просто открыв структуру документа.

Есть еще простой способ набросать структуру. Применяю его, когда информации слишком много и я сомневаюсь, какие акценты расставить. Тогда составляю Google Form с пунктами плана. Это похоже на онлайн-анкету, которую заполняю я или автор блога Netpeak.

Я пишу наводящие вопросы, сортирую информацию по полочкам, а потом редактирую. Так экономлю время и не пишу лишние блоки.

Например, с помощью формы получилось опубликовать пост про оператор «квадратные скобки» . Да что там, и несколько кейсов так тоже родились.

6. Вступление — в конце

Первый абзац сформулировать сложно. Потому что он — второй по важности после заголовка. Лид (лидер-абзац) должен быть кратким, емким и объяснять, зачем читать текст.

Иногда весь процесс написания останавливается из-за сырого первого абзаца. Не стоит себя мучать — проще пропустить сложный момент и дописать вступление, когда готов весь текст.

7. Возлюбить шрифт Verdana

Набирать основной текст гарнитурами Arial и Times New Roman — самый привычный, но не самый безопасный для зрения вариант. Берите Verdana — в конце написания многостраничного текста глаза скажут вам спасибо.

У шрифта равная высота и ширина букв, а также большой межбуквенный интервал. На деле это значит, что буквы будет легко прочитать даже на маленьком мониторе с небольшим разрешением.

Эрик Шпикерманн в книге «О шрифте» на примерах объяснил все об удобочитаемости шрифтов. Ему можно доверять: автор разработал систему знаков для берлинской транспортной сети и шрифт для Audi. Шпикерманн наглядно показывает, какую гарнитуру лучше выбрать для набора большого куска текста, а какую — для печати корпоративных бланков.

8. Начать писать без редактуры

У вас бывало, что едва набрав предложение, вы замечаете ошибку и тут же начинаете исправлять? У меня постоянно. Так можно писать бесконечно. Будет быстрее описать все пункты плана по теме, а только потом приступать к редактированию.

Но как не отвлекаться на контроль орфографии и пунктуации? Я пользуюсь советом арт-директора студии Лебедева Людвига Быстроновского: нужно уменьшить масштаб страницы. Просто жму «Ctrl» + «-».

Весь восторг метода в том, что мозг сразу концентрируется на мыслях, а не на буквах. Точно так же, как при слепом методе печати.

9. Поставить таймер

После публикации десятков статей я смирилась: нельзя создать полезный текст одним махом. Сначала ответ на #чтобычто, потом структура, поиск информации, потом собственно написание и редактура. Если не повезет, то доплюсуйте к общему времени еще десять кругов утверждений с ответственными специалистами =).

Продуктивнее разбить большую задачу на несколько мелких. Затем выделить на каждый блок немного времени (советы Микаэля Чо). Главное, не сверяться постоянно с часами. Просто поставьте любой таймер: Pomodoro, на духовке или будильник.

В итоге за несколько итераций получите текст, который не стыдно показать коллегам. Уверена, один час в неделю на написание черновика можно выкроить даже при самом адском графике.

Буду признательна, если в комментариях поделитесь советами, которые помогают писать тексты именно вам.