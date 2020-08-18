Большинство знакомых мне интернет-маркетологов неохотно пишут тексты. Их можно понять: на написание и утверждение уходит от нескольких часов до нескольких дней. Это бесит и отбивает желание писать.
И у меня так было. Пыталась заставить себя начать текст, переписывала абзац за абзацем и в итоге
Наконец экспериментальным путем я определила пункты, которые помогают ускориться и написать текст с минимальными редакторскими правками. Копирайтерам эти наблюдения покажутся банальными, но пригодятся специалистам, от которых начальник требует обучающую статью или кейс.
1. Ответить на #чтобычто
Последние пару месяцев подготовку всех текстов я начинаю с вопроса зачем. Без внятного ответа вообще нельзя садиться делать что-либо.
На лекции экс-главреда AdMe.ru Ксении Лукичевой я услышала полезный совет:
Я делаю это, чтобы что?
В официальной версии нужно просто продолжить фразу «после написания этого поста я хочу, чтобы...». Главное, сформулировать итоговую, а не промежуточную цель. «Начальник сказал» — не подходит.
Удивительно, как очевиднейший вопрос помогает сэкономить рабочее время: часть бессмысленных задач отпадут на старте.
2. Убраться на столе
После первого пункта рано начинать печатать. Еще есть подготовительный этап: создать комфортные условия.
Помимо офисного стола, я чищу и виртуальное рабочее пространство. Маниакально слежу, чтобы ни одно всплывающее окно не потревожило меня во время написания текста. И чтобы часы не попадались на глаза.
Для максимального погружения в задачу люблю увеличивать рабочую область в Google Docs в два шага. Сначала скрываю меню.
Затем нажимаю клавишу F11 и перехожу к полноэкранному режиму просмотра. Оцените, как увеличилась рабочая область.
Особенно удобно таким способом готовить посты на двух мониторах. На одном открываю файл с материалом по теме, а на втором — набираю текст. Польза в том, что не нужно переключаться между вкладками и риск сорваться в веб-серфинг сведен к минимуму.
3. Спрятать телефон и закрыть почту
Мне пригодились
Также я переворачиваю смартфон экраном вниз и закрываю все вкладки, кроме текстового редактора. Мозг видит только текст и забывает, что ему ежеминутно нужно проверять почту и делать другие срочнейшие задачи.
4. Понятно назвать файл с текстом
Этот совет на меня посыпался со всех сторон в первую рабочую неделю в Netpeak. Оказалось, нельзя называть документы просто «Пост в блог» или «Статья»:
- четкое название документа фокусирует внимание — что (1), кто (2), куда (3) пишет;
- при помощи уникальных ключевых слов в названии за несколько секунд нахожу нужный документ среди сотен других.
Схема проста: называть документы нужно по принципу электронного письма, указывая в теме задачу или действие. В подобных деталях проявлется забота: если отправить только ссылку на документ без сопроводительного письма, получатель по названию мгновенно поймет, о чем речь.
5. Построить логическую структуру текста
Обычно при чтении взгляд «цепляется» за заголовки, а потом за подзаголовки. Поэтому нужно сразу бдить, чтобы пункты плана были готовыми подзаголовками и собирались в мини-текст.
Но каждый раз возвращаться к плану в начало документа утомительно. Во время скроллинга можно отвлечься и потерять мысль. Поэтому я сразу держу весь план перед глазами, просто открыв структуру документа.
Есть еще простой способ набросать структуру. Применяю его, когда информации слишком много и я сомневаюсь, какие акценты расставить. Тогда составляю Google Form с пунктами плана. Это похоже на онлайн-анкету, которую заполняю я или автор блога Netpeak.
Я пишу наводящие вопросы, сортирую информацию по полочкам, а потом редактирую. Так экономлю время и не пишу лишние блоки.
Например, с помощью формы получилось опубликовать
6. Вступление — в конце
Первый абзац сформулировать сложно. Потому что он — второй по важности после заголовка. Лид (лидер-абзац) должен быть кратким, емким и объяснять, зачем читать текст.
Иногда весь процесс написания останавливается из-за сырого первого абзаца. Не стоит себя мучать — проще пропустить сложный момент и дописать вступление, когда готов весь текст.
7. Возлюбить шрифт Verdana
Набирать основной текст гарнитурами Arial и Times New Roman — самый привычный, но не самый безопасный для зрения вариант. Берите Verdana — в конце написания многостраничного текста глаза скажут вам спасибо.
У шрифта равная высота и ширина букв, а также большой межбуквенный интервал. На деле это значит, что буквы будет легко прочитать даже на маленьком мониторе с небольшим разрешением.
Эрик Шпикерманн в книге «О шрифте» на примерах объяснил все об удобочитаемости шрифтов. Ему можно доверять: автор разработал систему знаков для берлинской транспортной сети и шрифт для Audi. Шпикерманн наглядно показывает, какую гарнитуру лучше выбрать для набора большого куска текста, а какую — для печати корпоративных бланков.
8. Начать писать без редактуры
У вас бывало, что едва набрав предложение, вы замечаете ошибку и тут же начинаете исправлять? У меня постоянно. Так можно писать бесконечно. Будет быстрее описать все пункты плана по теме, а только потом приступать к редактированию.
Но как не отвлекаться на контроль орфографии и пунктуации? Я пользуюсь советом арт-директора студии Лебедева Людвига Быстроновского: нужно уменьшить масштаб страницы. Просто жму «Ctrl» + «-».
Весь восторг метода в том, что мозг сразу концентрируется на мыслях, а не на буквах. Точно так же, как при слепом методе печати.
9. Поставить таймер
Продуктивнее разбить большую задачу на несколько мелких. Затем выделить на каждый блок немного времени (советы Микаэля Чо). Главное, не сверяться постоянно с часами. Просто поставьте любой таймер: Pomodoro, на духовке или будильник.
В итоге за несколько итераций получите текст, который не стыдно показать коллегам. Уверена, один час в неделю на написание черновика можно выкроить даже при самом адском графике.
Буду признательна, если в комментариях поделитесь советами, которые помогают писать тексты именно вам.
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