Как составить контент-план на год

Первое правило контент-плана — не существует единственно верного способа сбора тем для контент-плана. Одни составляют контент-план из списка вопросов техподдержке, другие дают рекламу на специальные посты (например, «Отвечаем на любые ваши вопросы») и отбирают вопросы в комментариях, третьи напрямую спрашивают подписчиков рассылок о том, что бы те хотели увидеть в новых статьях.

Мы предлагаем собирать контент-план, анализируя успешных конкурентов.

1. Находим конкурентов

Предположим, у нас новый сайт и мы еще не знаем своих конкурентов. А ведь они наверняка ведут блог для привлечения органического трафика. Как узнать их имена? Введем в поиск Serpstat ключевую фразу из нашей семантики и выберем поисковую систему. Автоматически перейдем в модуль «Анализ ключевых фраз». Затем выберем раздел «SEO-анализ» и вкладку «Конкуренты». Здесь увидим перечень доменов конкурентов.

Возьмем в качестве примера интернет-магазин комнатных растений.

Некоторые из предложенных сайтов могут не быть прямыми конкурентами, несмотря на то, что в их семантическом ядре присутствует заданная ключевая фраза. YouTube, OLX и сайты-новостники учитывать не стоит. Нас интересуют более узкоспециализированные ресурсы. Задача на данном этапе — рутинная. Нужно вручную выбрать пять-десять наиболее релевантных конкурентов и сохранить их в Google Docs.

2. Собираем ключевые фразы конкурентов

Кликнем по адресу домена конкурента в выше представленном отчете и окажемся в другом разделе — со списком поисковых запросов, по которым продвигается сайт. Весь перечень ключевых слов нам не нужен, сосредоточимся только на тех фразах, которые ведут на конкретный раздел сайта — блог или новости. Для этого воспользуемся фильтром и выберем ячейки «URL — Начинается с», введя в пустое поле необходимый URL, и нажмем «Применить».

Получаем список из ключевых фраз.

Этими ключевиками можно обогатить уже опубликованные тексты блога или использовать их в качестве тем для контент-плана.

3. Собираем заголовки из ключевых запросов

В сервисе Serpstat есть специальный раздел, который содержит поисковые подсказки в форме вопросов — в том виде, в каком их ищут пользователи. Они идеально подходят для создания заголовков к новым статьям. Выбираем одну из ключевых фраз, которую получили в предыдущем отчете, кликаем по ней и переходим в раздел «Контент-маркетинг → Поисковые вопросы»:

Получаем готовые заголовки для публикаций, разделенные на группы по вопросительным словам, которые используются во фразах. Проворачиваем то же и с другими ключевиками, полученными в отчете ранее.

Лайфхак: чтобы не возиться с каждой ключевой фразой по отдельности, можно воспользоваться пакетным экспортом поисковых подсказок. Для этого выберите в «Поисковых подсказках» фильтр «Пакетный экспорт», впишите список ключевых фраз в пустом поле. Затем отметьте пункт «Только вопросы» и «Только ключевые слова без топонимов» и кликните «Экспортировать».

Уже на этом шаге вы запасетесь десятками идей для контент-плана.

4. Находим статьи конкурента с наибольшим трафиком

Если вы хотите получить еще больше посетителей из органического поиска, проанализируйте страницы конкурента, которые приносят ему больше всего трафика, и позаимствуйте идеи для публикаций. Вернемся к конкурентам нашего сайта комнатных растений. Перейдем в раздел «SEO-анализ — Страницы сайта», в поисковой строке зададим фильтр «URL Prefix» (Начинается с URL), впишем адрес необходимого раздела сайта-конкурента, выберем регион и нажмем «Найти».

Подождем, пока загрузятся результаты, и кликнем на «потенциальный трафик», чтобы отсортировать этот показатель по убыванию.

Не забывайте, что показатель «потенциальный трафик» рассчитывается, исходя из соотношения реального и максимально возможного трафика (последний предполагает, что страница по всем фразам находится на первой позиции в выдаче), поэтому данный показатель является ориентировочным.

Первые места в рейтинге получили страницы с наибольшим потенциальным трафиком. Скопируем темы этих статей в свой контент-план и вернемся в отчет. Затем нажмем на URL страницы и перейдем в раздел со списком поисковых запросов, по которым страница видна в поиске.

Этими ключевыми фразами можно оптимизировать будущую статью, предварительно зачистив семантику от лишних фраз. Проделаем то же еще с 5-10 публикациями конкурента.

5. Выбираем самые популярные темы в соцсетях

Следующий этап похож на предыдущий — работать будем все в той же вкладке «Структура сайта — Страницы сайта». Однако в этот раз под прицелом показатель «FB shares». Отсортируем по нему наши страницы, чтобы найти контент конкурентов, получивший наибольшее число шейров. Обязательно используйте этот прием, если хотите получить дополнительный трафик из Facebook.

Дальше переходим по ссылке, заимствуем тему статьи и возвращаемся в отчет с поисковыми запросами, чтобы спарсить семантику. Обрабатываем таким же образом другие популярные посты конкурента.

6. Работаем с заголовками

Все полученные заголовки помещаем в Excel, разбиваем их на группы: «Тема», «Ключевые фразы». Удаляем повторы в ключевых фразах, а заголовки делаем привлекательней. Если сомневаетесь, какой заголовок выбрать, можете использовать плагин KingSumo Headlines для WordPress.

7. Планируем выход публикаций

На последнем этапе формируем Google Docs с детальным контент-планом на год. Средняя частота публикаций — не реже одного поста в неделю. Сами темы можно распределять по неделям, месяцам и кварталам — все зависит от маркетинговой стратегии, которую вы для себя выберите.

Главное — стараться чередовать различные типы контента (обзор-руководство, кейсы, текст + инфографика, мнения экспертов), а также стараться соблюдать примерно одинаковые интервалы между публикациями постов.