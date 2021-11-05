По данным Technavio, рынок контент-маркетинга вырастет в 2020-2025 годах на $417,85 млрд, ежегодный рост составит 15%. Так что копирайтеры, рерайтеры и редакторы без работы не останутся. Чтобы делать ее качественнее и быстрее, ловите подборку полезных сервисов.

Здесь и «классика» для проверки уникальности, и необычные ресурсы со своими фишками, например, чтобы избавиться от паронимов. Но все они опробованы мной или коллегами, удобны и практичны. Используйте те, которые понравятся вам, и сохраните остальные «на замену».

Пишите просто

Писать без ошибок, простым и понятным языком — первоочередное требование к тексту. Вот сервисы, которые помогут.

Проект разработал Максим Ильяхов. Вставляйте текст в нужное окно, уже через пару секунд Главред даст ему оценку и укажет стоп-слова, от которых стоит избавиться. Дальше наводите курсор на каждое из выделений, чтобы увидеть справа во всплывающем окне, что не так, и советы, как это исправить.

После каждого исправления оценка текста меняется.

Работает по схожей схеме. Слева текст, справа — основные ошибки и подробное описание каждой.

Сервис оценивает ридабилити текста. Показывает значения по пяти формулам удобочитаемости и общую оценку. И даже аудиторию, которая сможет это прочитать.

Проверка грамматики на более чем 30 языках. В том числе на украинском, русском, английском.

Вот, кстати, еще четыре сервиса для мультиязычных:

OnlineCorrector — для проверки текстов на украинском, устанавливается как дополнение к Google докс;

Словотвір — если хотите писать без заимствований;

Морфер — просклоняет нужное слово, полезно для имен в звательном падеже на украинском;

Grammarly — сервис поможет с текстами на английском.

Проверяет текст на паронимы — нечаянные тавтологии, то есть слова, одинаковые по звучанию, но разные по смыслу. Тоже нужно установить как аддон.

Пишите по алгоритмам. Уникальность текста

Алгоритмы поисковых систем сегодня выдвигают строгие требования к контенту: полезность и уникальность в первую очередь. Соответствующая проверка — уже давно must have.

Онлайн-сервис для проверки уникальности. Кроме нее показывает заспамленность и процент «воды». Разработчики утверждают, что их методика отличается от стандартной — с помощью проверки шинглов. Это когда весь текст делится на фрагменты в несколько слов, а программа проверяет наличие таких же фрагментов на других ресурсах. Поэтому text.ru заметит плагиат, даже если поменяете окончания, добавите лишние слова или поменяете их местами. Обычный рерайт тут не подойдет.

Без регистрации нужно будет подождать до пяти минут, пока дойдет очередь до вашего текста. В день бесплатно сервис проверяет до 15 тысяч знаков. При выявлении совпадений указывает их источник.

Показывает и орфографические ошибки. Хотя весьма топорно.

Платные пакеты расширяют лимит до 300 тысяч знаков, позволяют проверить сайт по URL и попасть в начало очереди.

Покажет уникальность вашего текста. В бесплатной версии есть ограничения: до 10 тысяч знаков и не больше трех проверок в день. Но сервис очень простой и понятный. Вставляете нужный текст и жмете «Проверить».

Позволяет проверить текст на уникальность, орфографические ошибки, провести SEO-анализ. Ограничения для бесплатной онлайн-версии жесткие, есть десктопная программа Advego Plagiatus без лимитов, но там периодически приходится вводить капчи, чтобы продолжить работу.

На сайте есть и бесплатный генератор URL, конвертирующий текст в латиницу, чтобы сформировать URL, оптимизированный под требования поисковых систем.

В онлайне все быстро, но скромно. Бесплатно позволяет проверить текст до трех тысяч знаков, после регистрации лимит увеличиться еще на две тысячи. Тоже можно скачать одноименную программу. Она дополнительно позволяет проверить изображения, подключить SEO-сервис, сравнить два текста или сайт.

Кстати, если вам нужно не просто проверить уникальность, а сравнить два текста между собой, вот еще парочка полезных ресурсов:

Есть еще SEO-оптимизация. Наличие ключевых слов, их плотность может повлиять на ранжирование. Часть из перечисленных инструментов тоже позволяют провести семантических анализ. Читайте в журнале, как это сделать . И опробуйте еще два полезных сервиса:

После всевозможных проверок и оптимизации стоит подготовить текст к верстке. С этим поможет «Типограф». В настройках заранее проставьте нужные кавычки, то самое длинное тире и другие параметры, а затем обработайте текст. Можно также настроить два окна: слева с кодовыми или числовыми символами, справа — превью, как это будет выглядеть в браузере.

Как работать с изображениями

Следующий этап — подбор картинок. Выбрать изображение, подготовить скриншот с полезной визуализацией, обработать его. Начнем с фотостоков.

Бессменный участник подобных подборок. За восемь лет там собрали уже два миллиона фотографий. Ресурс объединяет более 200 тысяч авторов. Работы на любую тематику, очень удобный поиск.

Здесь собраны сотни тысяч бесплатных фотографий, удобный поиск, есть раздел с самыми популярными работами. Отдельно для своего контента можете подобрать и видео.

Более миллиона фотографий, ресурс поддерживает 26 языков и по русским тегам дает хороший результат. Есть также музыка, векторные изображения и видео. Настройки позволяют подобрать анимацию или замедленные кадры.

Мегапопулярный хостинг фото и видео. В базе — 6 миллиардов изображений и 80 миллионов уникальных пользователей. Это именно хранилище для работ фотографов, а не сток, но выбор нужной лицензии выделит бесплатные изображения.

Кстати, специальный фильтр в поиске позволит вам даже расцветку подобрать.

Это сток онлайн-платформы для создания интернет-магазинов Shopify с ориентацией на бизнес. Есть поиск по тегам, подборки самых популярных фото за неделю и удобный каталог тематических коллекций.

Дальше — обработка отобранных фотографий.

Онлайн-платформа с огромными возможностями. Только в бесплатной версии более 250 тысяч шаблонов и 100 типов дизайнов. В самом редакторе есть стоковые фотографии, еще специальные формы для постов и сториз в Instagram, Facebook. Тут же всевозможные графики.

Также редактор, по функционалу схожий с Canva. 10 тысяч шаблонов, в том числе для публикаций в соцсетях, собственные фото/видео/анимация, инструменты для их редактирования. Немало возможностей в бесплатной версии, но, конечно, не все. Например, только после подписки сможете вырезать фон в фотографиях.

Еще один популярный сервис со своими шаблонами и инструментами для редактирования. Включает в себя сразу несколько онлайн-фоторедакторов и приложение для работы с телефона или планшета.

Функция обрезки фона, кстати, входит в бесплатную версию. Но не всегда получается хорошо :)

Кросс-платформенный сервис не столько для редактирования изображения. Он позволяет создать прототип сайта, приложения, отрисовать элементы интерфейса. Есть функция совместной работы над документами, участники могут оставлять комментарии со своими замечаниями и правками.

«Узкопрофильные» сервисы

Кроме многофункциональных платформ есть немало ресурсов, позволяющих сделать что-то одно. Но времени это занимает немного. Скажем, онлайн-сервисы для сжатия фото:

Или специальный Скруглитель, позволяющий обрезать каринку по форме.

Или отдельный сервис для удаления фона — Remove.bg. Тут обычно проблем не бывает.

Скриншотеры

В Netpeak Journal мы пользуемся KISS (KiberInfinity’s Screen Shooter), у которого есть много неочевидных функций. Кстати, почитайте, как в этой программе сделать хороший скриншот .

FastStone Capture — популярная утилита. Позволяет сделать скриншот, редактировать изображение, сохранить его или скопировать в буфер обмена или отправить по почте. И даже записать видео.

Его собрат — фоторедактор FastStone Image Viewer. Простое меню слева дает возможность быстро обработать изображение.

LightShot — бесплатная программа с широкими возможностями: скриншот всего экрана или только его части, редактирование сразу в момент захвата, копирование картинки и даже постинг в Facebook.

Бонус. Немного о презентациях и насмотренности

Ну и в конце несколько советов, если вам нужна презентация, от тимлида команды дизайна Netpeak Натальи Киселевой. Она уже рассказывала о правилах хорошего тона при оформлении Google Презентаций. Можно использовать и другие сервисы. Та же Canva, есть еще Apple Keynote, Prezi, Slides и много других.

Тут главное — тренировать насмотренность, изучать примеры композиций. Вот где их искать:

Pinterest. Здесь огромное количество примеров и ссылки на программы, в которых они сделаны. Лайфхаки от дизайнеров сообщества и удобное разделение по категориям. Behance. Одна из самых популярных платформ среди дизайнеров и иллюстраторов в мире. Dribbble. Designspiration.

Большинству из сервисов в подборке уже не годин год. За это время они как раз доказали свою полезноть и удобность. Если же что-то интересное забыла, пишите в комментариях, дополним.