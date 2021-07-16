10 рабочих способов повторного использования контента

Каждый контент-менеджер наверняка сталкивался с такой ситуацией: как генерировать контент, если тема себя исчерпала? Как сэкономить деньги и время на контенте и не потерять трафик с охватом аудитории? Используйте переупаковку — изменение старого контента под новый формат, подача идеи с другой стороны с незначительным изменением смысла.
Что дает переупаковка
- Экономия времени. Переупаковать готовый контент проще, чем создать новый.
- Экономия денег. Переупаковка дешевле нового авторского контента.
- Расширение охвата аудитории. Подавая одинаковый переупакованный контент на разных площадках, можно привлечь больше целевой аудитории за счет более ориентированного на отдельную категорию людей материала.
- Прирост трафика. Подавая контент в новом формате, вы удерживаете интерес постоянных посетителей, которые продолжают оставаться на вашем ресурсе. И получаете новую аудиторию, которая до этого о вашем сайте не знала.
Как сделать переупаковку контента
- Используйте принцип «синдикации» — повторной публикации контента на другом ресурсе. Например, на вашем сайте есть большая обзорная статья по строительным материалам для внутренней отделки. Сделайте из нее небольшую выжимку основного и опубликуйте ее на сайте по продаже квартир. Потенциальные покупатели, думающие о ремонте после покупки квартиры, могут заинтересоваться вашей ссылкой. Это не только приведет на ваш сайт новых посетителей, но и будет полезно для SEO-продвижения.
- Договоритесь о гостевых постах. Вы размещаете статьи на стороннем ресурсе и через время делаете репост на своем сайте. Итог: одна и та же статья размещена на двух сайтах и поисковая система не считает это дублем, так как указан первоисточник.
Ознакомьтесь с правилами ведения блогов в Netpeak Journal и публикуйте свои статьи в Песочнице контента NJ.
- Объединяйте контент и делайте из него подборки. Сделайте короткие заметки, которые «зацепят» читателей и перенаправьте их ссылками на предыдущие основные статьи. Уже готовый контент о строительных материалах из примера выше можно подать как «бюджетный ремонт вашего дома» или «ремонт своими руками». Как вариант, можно делать временные подборки: собирать статьи по одной теме, сделанные за неделю или месяц. Или сделать гайд по старым статьям под какой-то общей идеей. «Как выбрать строительные материалы» — и ссылками отправить на первоисточники.
Пример подборки — дайджест постов по контент-маркетингу.
- Дополняйте исходный материал и вовлекайте аудиторию в обсуждение. Активность на странице будет вытягивать ее в поисковой выдаче вверх.
- Противопоставляйте, сравнивайте контент. Это можно делать как на основе своих статей, так и статей других ресурсов. Например, вы подбираете со сторонних ресурсов две статьи с разными подходами к одной теме, указывая первоисточники. Тем самым вы даете повод к началу дискуссии на своем сайте. И если она окажется интересной, вашу статью могут перепостить другие ресурсы.
- Измените подход к изложению статьи. Переделайте лонгрид в краткие посты для социальных сетей или почтовой рассылки с линком на полную версию. Выделите отдельные существенные блоки.
- Переделайте статью в виде презентации или карточек, добавьте видео. Добавьте подкасты. Звуковое сопровождение разнообразит контент и привлечет аудиалов. Сделайте на основе данных статьи инфографику. Подготовьте видео. Тем, кто занимается продвижением видео на своем YouTube канале, рекомендую статью о подборе семантики.
- Обновите статью. Обновите данные, добавив сравнение с выводами «как было – как стало», замените картинки, добавьте новые ссылки.
Узнайте больше об обновлении в материале «Что делать со старыми статьями в блоге».
- Переупакуйте статью в чек-лист. Из описания строительных материалов сделайте обзор «10 вариантов ремонта вашей кухни».
- Переформатируйте контент под отдельные целевые задачи. Создайте на основе статей цикл или курсы. Измените формат изложения на «Вопрос-ответ».
Знаете еще интересные идеи переупаковки контента — делитесь в комментариях!
Читайте больше о контенте, SEO-продвижении, интернет-маркетинге в моем канале Oleg Salamaha
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти