10 рабочих способов повторного использования контента

Каждый контент-менеджер наверняка сталкивался с такой ситуацией: как генерировать контент, если тема себя исчерпала? Как сэкономить деньги и время на контенте и не потерять трафик с охватом аудитории? Используйте переупаковку — изменение старого контента под новый формат, подача идеи с другой стороны с незначительным изменением смысла.

Что дает переупаковка

Экономия времени. Переупаковать готовый контент проще, чем создать новый. Экономия денег. Переупаковка дешевле нового авторского контента. Расширение охвата аудитории. Подавая одинаковый переупакованный контент на разных площадках, можно привлечь больше целевой аудитории за счет более ориентированного на отдельную категорию людей материала. Прирост трафика. Подавая контент в новом формате, вы удерживаете интерес постоянных посетителей, которые продолжают оставаться на вашем ресурсе. И получаете новую аудиторию, которая до этого о вашем сайте не знала.

Как сделать переупаковку контента

Используйте принцип «синдикации» — повторной публикации контента на другом ресурсе. Например, на вашем сайте есть большая обзорная статья по строительным материалам для внутренней отделки. Сделайте из нее небольшую выжимку основного и опубликуйте ее на сайте по продаже квартир. Потенциальные покупатели, думающие о ремонте после покупки квартиры, могут заинтересоваться вашей ссылкой. Это не только приведет на ваш сайт новых посетителей, но и будет полезно для SEO-продвижения. Договоритесь о гостевых постах. Вы размещаете статьи на стороннем ресурсе и через время делаете репост на своем сайте. Итог: одна и та же статья размещена на двух сайтах и поисковая система не считает это дублем, так как указан первоисточник.

Ознакомьтесь с правилами ведения блогов в Netpeak Journal и публикуйте свои статьи в Песочнице контента NJ.

Объединяйте контент и делайте из него подборки. Сделайте короткие заметки, которые «зацепят» читателей и перенаправьте их ссылками на предыдущие основные статьи. Уже готовый контент о строительных материалах из примера выше можно подать как «бюджетный ремонт вашего дома» или «ремонт своими руками». Как вариант, можно делать временные подборки: собирать статьи по одной теме, сделанные за неделю или месяц. Или сделать гайд по старым статьям под какой-то общей идеей. «Как выбрать строительные материалы» — и ссылками отправить на первоисточники.

Пример подборки — дайджест постов по контент-маркетингу.

Дополняйте исходный материал и вовлекайте аудиторию в обсуждение. Активность на странице будет вытягивать ее в поисковой выдаче вверх. Противопоставляйте, сравнивайте контент. Это можно делать как на основе своих статей, так и статей других ресурсов. Например, вы подбираете со сторонних ресурсов две статьи с разными подходами к одной теме, указывая первоисточники. Тем самым вы даете повод к началу дискуссии на своем сайте. И если она окажется интересной, вашу статью могут перепостить другие ресурсы. Измените подход к изложению статьи. Переделайте лонгрид в краткие посты для социальных сетей или почтовой рассылки с линком на полную версию. Выделите отдельные существенные блоки. Переделайте статью в виде презентации или карточек, добавьте видео. Добавьте подкасты. Звуковое сопровождение разнообразит контент и привлечет аудиалов. Сделайте на основе данных статьи инфографику. Подготовьте видео. Тем, кто занимается продвижением видео на своем YouTube канале, рекомендую статью о подборе семантики. Обновите статью. Обновите данные, добавив сравнение с выводами «как было – как стало», замените картинки, добавьте новые ссылки.

Узнайте больше об обновлении в материале «Что делать со старыми статьями в блоге».

Переупакуйте статью в чек-лист. Из описания строительных материалов сделайте обзор «10 вариантов ремонта вашей кухни». Переформатируйте контент под отдельные целевые задачи. Создайте на основе статей цикл или курсы. Измените формат изложения на «Вопрос-ответ».

Знаете еще интересные идеи переупаковки контента — делитесь в комментариях!

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