Правила публикации в Netpeak Journal

Каждый зарегистрированный читатель может вусти свой блог в Netpeak Journal. После нажатия на кнопку «Опубликовать» пост попадает в песочницу, где проходит модерацию редактором. Если редактор одобрит публикацию, она появится на главной. Все публикации (и одобренные, и неодобренные) отображаются в разделе «Публикации» в личном кабинете читателя.
Каждый материал проверяется на соответствие правилам сайта, тематике ресурса и общую адекватность.
Точно не пройдут модерацию:
Новости, анонсы и пресс-релизы;
Материалы рекламного характера;
Вакансии;
Вопросы;
Просьбы о помощи в решении задач;
Жалобы на компании и предоставляемые услуги;
Куски программного кода без подробных пояснений;
Публикации, ранее опубликованные на других сайтах;
Односложные материалы (пара абзацев или видеоролик);
Статьи, слабо относящиеся к тематике онлайн-бизнеса, маркетинга или не относящиеся к ней вовсе;
Публикации, нарушающие правила сайта.
С большой вероятностью не пройдут модерацию (или будут отправлены на доработку):
Материалы с низким (менее 75%) показателем уникального текста;
Публикации без правильно расставленных знаков препинания, со смайликами, с обилием восклицательных знаков, неоправданным выделением слов и предложений;
Проверка модератором занимает определённое время. Как правило, небольшие публикации обрабатываются в течение пары дней, большие статьи могут проверяться неделю или даже дольше. Вне зависимости от результата проверки, вам на почту придёт письмо о вердикте (если его нет более полутора недель, то имеет смысл проверить папку «Спам» в почтовом ящике, указанном при регистрации аккаунта).
Вердиктов проверки материала в Песочнице может быть три:
Модератору понравилась публикация и после внесения правок в оформление (если понадобится) он разместил ее на главной. Иногда перед отправкой приглашения статья отправляется обратно автору на доработку — например, если в ней не отображаются картинки или по смыслу отсутствует кусок текста.
Редактор счёл публикацию потенциально интересной и пропустил в общедоступную часть раздела «Свой блог», оставив решение о публикации на главной за пользователями сайта.
Редактор отклонил публикацию. В таком случае вам на почту придёт письмо-уведомление с причиной отказа. Повторно отправлять отклонённую статью не нужно, равно как и жаловаться о несправедливости вынесенного решения.
Обратите внимание — если предложенный материал отклоняется, мы более не храним у себя его текст, поэтому заранее дублируйте важные сведения на своих носителях.
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