Пиши ярче

Правила публикации в Netpeak Journal

Каждый зарегистрированный читатель может вусти свой блог в Netpeak Journal. После нажатия на кнопку «Опубликовать» пост попадает в песочницу, где проходит модерацию редактором. Если редактор одобрит публикацию, она появится на главной. Все публикации (и одобренные, и неодобренные) отображаются в разделе «Публикации» в личном кабинете читателя.

Каждый материал проверяется на соответствие правилам сайта, тематике ресурса и общую адекватность.

Точно не пройдут модерацию:

Новости, анонсы и пресс-релизы;

Материалы рекламного характера;

Вакансии;

Вопросы;

Просьбы о помощи в решении задач;

Жалобы на компании и предоставляемые услуги;

Куски программного кода без подробных пояснений;

Публикации, ранее опубликованные на других сайтах;

Односложные материалы (пара абзацев или видеоролик);

Статьи, слабо относящиеся к тематике онлайн-бизнеса, маркетинга или не относящиеся к ней вовсе;

Публикации, нарушающие правила сайта.

С большой вероятностью не пройдут модерацию

(или будут отправлены на доработку):

Материалы с низким (менее 75%) показателем уникального текста;

Публикации без правильно расставленных знаков препинания, со смайликами, с обилием восклицательных знаков, неоправданным выделением слов и предложений;

Плохо оформленные публикации (подробнее)

Низкокачественные переводы.

Проверка модератором занимает определённое время. Как правило, небольшие публикации обрабатываются в течение пары дней, большие статьи могут проверяться неделю или даже дольше. Вне зависимости от результата проверки, вам на почту придёт письмо о вердикте (если его нет более полутора недель, то имеет смысл проверить папку «Спам» в почтовом ящике, указанном при регистрации аккаунта).

Вердиктов проверки материала в Песочнице может быть три:

Модератору понравилась публикация и после внесения правок в оформление (если понадобится) он разместил ее на главной. Иногда перед отправкой приглашения статья отправляется обратно автору на доработку — например, если в ней не отображаются картинки или по смыслу отсутствует кусок текста. Редактор счёл публикацию потенциально интересной и пропустил в общедоступную часть раздела «Свой блог», оставив решение о публикации на главной за пользователями сайта. Редактор отклонил публикацию. В таком случае вам на почту придёт письмо-уведомление с причиной отказа. Повторно отправлять отклонённую статью не нужно, равно как и жаловаться о несправедливости вынесенного решения.

Обратите внимание — если предложенный материал отклоняется, мы более не храним у себя его текст, поэтому заранее дублируйте важные сведения на своих носителях.

Мы хотим быть уверены, что вы действительно всё прочитали

Чем не является блог Netpeak: