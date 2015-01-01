Блог Netpeak
медиакит
медиакит
Мы — корпоративное медиа
про интернет-маркетинг для бизнеса
про интернет-маркетинг для бизнеса
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34% наших читателей — предприниматели,
41% — маркетологи
По данным собственного исследования аудитории в августе 2019 года
41% — маркетологи
По данным собственного исследования аудитории в августе 2019 года
Блог Netpeak среди сайтов об онлайн-бизнесе
По данным Similarweb на апрель 2020 года
Мы напишем про вас или ваш продукт в одном из таких форматов
Истории бизнеса
Формат поста # 1
Поделитесь, как строили бизнес, набирали команду и находили первых клиентов.
Расскажите о своих принципах работы и ведения бизнеса.
Расскажите о трудностях и способах выхода из тупиков.
По данным аналитики мы видим, что наши читатели любят интервью или истории от первого лица.
Уверены, у вас прибавится единомышленников, партнеров и, возможно, клиентов.
Кейсы
Формат поста # 2
Поделитесь вашим опытом решения сложных задач по настройке бизнес-процессов, продажам и запуску новых продуктов.
Расскажите о своих достижениях в формате:
1. Задача.
2. Решение.
3. Что сделали.
4. Что получили (результат до/после).
Также опишите шаги, которые привели к успеху или провалу.
1. Задача.
2. Решение.
3. Что сделали.
4. Что получили (результат до/после).
Также опишите шаги, которые привели к успеху или провалу.
Среди наших кейсов
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