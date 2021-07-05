Дайджест постов для авторов и редакторов — от создания контент-плана до публикации в западных СМИ

Чтобы контент-маркетинг работал, нужно распространять качественную информацию, актуальную и полезную для читателя. Netpeak Journal выделил под эту тематику отдельный раздел. Решила собрать для вас подборку статей из него, которая поможет проследить некоторые этапы пути контента.

О чем писать? А еще как и в какой последовательности

Продвигать свой ресурс, популяризировать бренд, быть на слуху у пользователей и на связи с ними. Добиться всех этих целей проще, если есть план. Контент-план.

Пять способов, как найти интересные темы, платные и свободные источники информации — пост обо всем этом и немного о котиках.

Практичный поэтапный мануал долгосрочного планирования с помощью сервиса Serpstat. Поможет быстро собрать темы и даже заглавия для будущих материалов.

Редакторы популярных блогов по интернет-маркетингу рассказали о своем видении процесса планирования. Ответы не только на вопрос «о чем писать», но и «как именно», «в какой последовательности». А еще три тактики наполнения контент-плана.

Взялись за текст? Хитрости и фишки

Итак, тему выбрали. Пора писать. Не всегда это просто, по себе знаю. Вот советы, которые помогут.

Этот пост посвящен не глобальным вопросам о стратегии и принципах написания текста. А практичным лайфхакам, как ускорить и упростить работу. Те самые маленькие хитрости от экс-главреда блога Netpeak Нели Серебро. Например, лучший шрифт для глаз и уборка на виртуальном столе.

А вот здесь советы более стратегические, чтобы писать быстро и еще быстрее. И хотя среди из них встречаются такие как «кради» и «не работай с мудаками», в общем-то, так оно и есть.

Видео — новый текст. Таков запрос. Поэтому почитайте, каким контентом можно заполнить YouTube-канал, как его создавать и использовать видео для повышения продаж.

Как продвигать свой контент

Вернемся к текстам. И будем считать, что один из них написан. Пора бы его пристроить.

Готовый материал, если он не писался для конкретного ресурса, можно разместить в песочницах контента. Это разделы сайтов для сторонних авторов. Статья расскажет, где они есть, как туда попасть и что это вам даст. А другая — Песочница Netpeak: бесплатная площадка для ваших статей — про то, как работает Песочница Netpeak Journal.

Зачем искать сторонние сайты, если можно завести свой. Точнее не сайт, а блог. Тут вся подноготная процесса. Кому это нужно, бесплатные площадки, все те же темы для контента. И немного о связи блогинга с психотерапией.

А здесь — пару реальных и успешных кейсов о масштабировании блога.

С годным контентом можно попасть и в Bloomberg или The Times . Как это получается у компании, предлагающей недвижимость по всему миру, рассказывает ее исполнительный директор Михаил Буланов. Там про микс аналитики и хайпа.

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Ну и на закуску еще три материала по теме.

Экономике — в смысле ценности. Текстов, авторов, медиа. Как можно за секунду потерять труд всей жизни, о копирайте и авторском праве и не только. Мысли шеф-редактора Netpeak Journal Георгия Рябого о контент-маркетинге.

В общем-то из названия все ясно. Тонкости законодательства, техническое внедрение этих норм и конкретные примеры реализации мультиязычности сайта. Кстати, темы «на злобу дня» — важная часть правильного контент-плана.

Да-да. Автор той самой «Пиши, сокращай». Хотя в одной из предыдущих статей и есть раздел под названием «Перестаньте оглядываться на Ильяхова», почитать его интервью стоит. Как и книги, конечно.

О каких еще аспектах контент-маркетинга вам бы хотелось почитать? Пишите в комментариях. Статей в журнале — уйма.