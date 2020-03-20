Карантин 2020 — как сохранить здоровую психику

Нам всем немного не по себе во время карантина и спровоцированного им экономического кризиса. Любой переломный момент имеет свойство заканчиваться, а люди и государства — восстанавливаться после сложных этапов истории.
Но как себе помочь конкретно сейчас, когда нет сил и настроя ни продуктивно работать, ни смотреть тонны бесплатного контента, ни быть любезным с окружающими?
Дальше публикуем краткий список действий, как сохранить ментальное здоровье во время вынужденной изоляции.
Книга Роберта Лихи «Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не справилась с тобой»
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Роберт Лихи — доктор психологии, профессор Йельского университета, декан факультета психиатрии Медицинской школы Университета Пенсильвании под руководством Аарона Бека и президент Ассоциации поведенческой когнитивной терапии. Мы публикуем несколько показательных цитат из его книги.
На самом деле она говорит о том, что у вас отлично развита способность видеть опасности и быстро на них реагировать. Эти навыки могут оказаться полезными в опасном окружении. Вам нужно просто научиться адаптировать их к современным условиям.
- Реалистично смотреть на вещи.
- Упорядочить последствия.
- Отпустить ситуацию.
- Принять тревогу.
Когда вы перестанете пытаться, когда позволите тревоге занять законное место в вашем сознании, она станет ослабевать. Превратится во временное явление, каким и должна быть по задумке природы. И в конце концов она неминуемо уйдет.
Комментарий эксперта
Валерия Медушевская, психолог
1. Как справиться с тревогой из-за общего чувства неопределенности? Например, сколько продлится карантин, что будет с курсом доллара и так далее.
Если бы вы сидели передо мной в кресле, я бы предложила дышать. Часто в страхе мы не дышим вовсе или только поверхностно. А потом мы бы пошли с вами дальше. В то, чего конкретно боитесь — вероятно, финансовой ямы и в целом обрушившегося «я еще в июне запланировал Каппадокию в апреле». Предсказуемость не просто пошатнулась — предсказуемость рухнула.
Предсказуемость и рутина — главная опора и условие, которые помогают бороться с тревогой. Во время кризиса она схлопнулась. Каждый смотрит якобы в неизвестность: а как же дальше? И отсутствие очередных ориентиров еще сильнее выбивает и подпитывает тревогу. Даже сама сейчас пишу комментарий и думаю: «а как же дальше?»
Логически хорошо бы «досмотреть свой страх до конца». Прямо как фильм, задавая себе повсеместно вопрос в точке остановки: «а что дальше?»
Дело в том, что в месте «доллар растет» или «карантин продлили» мы все перестаем дышать — и не смотрим дальше в страх. Не смотрим, что дальше есть жизнь, ведь этот сиюминутный ужас так силен, что мы, как в детстве, при виде страшной физиономии в фильме ужасов, нажимаем на пульте кнопку «on/off» и не знаем, чем дело закончилось. А потом поздно ночью психика услужливо подсовывает эту физиономию прямо нам перед глазами, потому что не досмотрели, потому что перестали дышать.
2. Как не поддаваться ипохондрии во время карантина? Например, после чтения новостей человек преувеличивает и в обычной усталости находит симптомы коронавируса.
Ипохондрия в целом — это про страх жить. Это про «мне настолько невыносимо находиться в реальности с действительными проблемами, что лучше я придумаю себе беду». Давайте честно: когда на улице невидимый враг, жить действительно становится страшно.
Важно договориться с собой про ряд вещей:
- выбрать максимум три ресурса, из которых черпать информацию (иначе будет инфопередоз и ипохондрия как следствие);
- выработать стратегию заботы о себе: как часто моем руки, в каком виде выходим на улицу, как часто пьем чай с имбирем, проветриваем помещение, дезинфицируем телефоны... в общем, тщательно с близкими обсудить совместные мероприятия относительно изменившихся обстоятельств жизни;
- делать привычные до карантина рутинные дела, которые можно делать дома;
- относиться к разбушевавшейся ипохондрии, как к понятному маркеру, что сейчас невыносимо страшно.
Затем позаботиться о себе, напуганном:
- осознание, что опять тревожитесь, —это ок, важно сейчас о себе заботиться;
- общением с теми, кто помогает преодолевать и выдерживать тревогу;
- ответить на вопрос «как я могу себя сейчас поддержать?»
- вера — если у вас этот слот заполнен какой бы то ни было религией, идеей или философией, самое время протянуть к ней руки. Это действительно во все времена давало и будет давать большую внутреннюю опору.
3. Как справиться с гиперконтролем руководства во время удаленной работы? Руководители переживают, как во время экономического кризиса поддерживать бизнес на плаву. При этом часть сотрудников восприняла карантин, как внеплановые каникулы.
Гиперконтроль — вывернутая наизнанку тревога. Каждый руководитель сейчас смотрит в тревогу и выросшую в тысячи раз ответственность и, так или иначе, держится. А каждый подчиненный сейчас выпал из поля зрения руководителя: неясно что у него дома по дисциплине, по исполнительности и по мотивации.
Вполне возможно, что в гиперконтроле будет рождаться много агрессии у обеих сторон. Важно помнить, что сейчас сложное время. Порой агрессия — единственный способ выдерживать ужас происходящего. И тогда можно отлично слить подступающий страх в виде гнева либо за невыполнение работы от пижамного безделья, либо за тоталитаризм относительно подчиненных.
Помните, что мы сейчас все очень тревожимся. И главное, приумножая свою тревогу, не приумножать озлобленность к людям.
Что смотреть по тревожности во время карантина
1. Запись вебинара семейного психолога Людмилы Петрановской «Когда все дома: карантин без точки кипения».
2. Мобильное приложение АнтиПаника.
3. Видеотренажер для отработки техники «Дыхание по квадрату».
4. Инструкция «Мышечная релаксация по Якобсону».
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