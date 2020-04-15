Во время карантина часть бизнесов выбрала позицию в целом промолчать о новой ситуации и в соцсетях продолжать публиковать посты из давно утвержденного контент-плана либо «ситуативный» контент в стиле «Доставка есть — ну купите же у нас онлайн».

Мы нашли несколько примеров уместной работы SMM- и PR-специалистов, которые прямо и четко помогают озвучить позицию бизнеса в период карантина. Надеемся, месседжи в постах ниже помогут предпринимателям выстроить честный диалог с клиентами во время карантина (да и после него).

Безопасность покупателей и сотрудников

Магазин вина и продуктов питания Goodwine вместо объявлений при входе (мелким шрифтом на листе А4) либо привычного желтого скотча на полу наклеил для посетителей торгового зала однозначные заметные руководства про сохранение дистанции между покупателями.

Месяц карантина — достаточно времени для компаний, чтобы адаптироваться к повышенному спросу на услуги адресной доставки. Важно не только нанять в штат достаточное количество курьеров, но и обучить (и проконтролировать) новым правилам для безопасности здоровья во время доставки. Клиентам сейчас важно, чтобы курьер не просто приехал, но и чтобы он был здоров и использовал индивидуальные средства защиты.

Новая Почта не просто рассказала об этом, но и показала своих курьеров.

Формат работы на карантине

Основатель бренда обуви и сумок Kachorovska объясняет, как изменили рабочие процессы во время карантина:

магазины работают в онлайн-режиме;

съемки для контента не проводят (используют ранее отснятый материал);

производство переоборудовали под новые условия;

обеспечили транспортом и защитными средствами немногочисленных сотрудников, которые обрабатывают заказы интернет-магазина либо работают на производстве.

Зарплаты и сокращения

Новая Почта публично говорит, что сократит выплаты бонусов топ-менеджерам, а операторов отделений и курьеров до последнего не будет увольнять.

Стабильность рутины

Немало девушек нарушали условия самоизоляции из-за невозможности сделать привычные регулярные процедуры — покрасить волосы или сделать маникюр. Салон красоты G.Bar попросил своих клиентов оставаться дома: кроме изменения логотипа с понятным меседжем, подготовил обучающие видео, а также специальные наборы косметики, которые можно заказать для окрашивания и снятия гель-лака в домашних условиях.

Поддержка от опытных предпринимателей

Характерная особенность карантина 2020 — большинство предпринимателей (даже те, кто сознательно не ведет личные аккаунты в соцсетях) начали выходить в прямые эфиры и помогать малому и среднему бизнесу советами из личного опыта, как продержаться в кризис.

Андрей Федорив подготовил серию коллективных интервью «Антикризисный созвон» на Fedoriv Vlog.

Валерия Гузема, основатель ювелирного бренда Guzema Jewelry, ведет прямые эфиры с предпринимателями «Бізнес під час кризи», где узнает, как опытные владельцы бизнеса справляются с кризисом и задает вопросы от зрителей.

Если вы встречали хорошие примеры SMM и PR во время карантина, поделитесь с нами в комментариях. Самые показательные случаи добавим в пост.