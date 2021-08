View this post on Instagram

Ми працюємо зі взуттям з 1963 року і родина Качоровських пережила не одну кризу. Можливо, це вплинуло на те, як ми входимо в чергову турбулентність, яку доведеться пережити усім нам. А входимо ми в неї так само, як і раніше: ми робимо те, що вміємо робити найкраще - ми шиємо взуття (і сумки ?). Сьогодні 23й день карантину і ми вдячні вам за те, що наше ремесло залишається затребуваним в цей час. Ми хочемо розказати, як зараз працює наша компанія, оскільки відчуваємо відповідальність перед суспільством, в якому працюємо. ?з 16 березня ми зачинили усі наші локації - дві в Києві та одну в Одесі. ?магазин та ательє працюють виключно в режимі онлайн ?в офісі компанії працюють 6 людей, вони обробляють онлайн замовлення і оформляють посилки для відправлення кур’єром ?з 7 квітня на роботу вийшли декілька співробітників кафе на Льва, щоб обслуговувати замовлення для доставки ?робота нашого виробництва в Житомирі була повністю призупинена до 5 квітня, ми мали адаптувати робочі процеси таким чином, щоб мінімально необхідна кількість людей змогли приступити до роботи ?як і багато інших виробників, ми зіткнулися з труднощами під час відшивання нової колекції. Порушився світовий логістичний ланцюг (Італія, ми з вами!), тому ми мали переглянути свій підхід до використання матеріалів і планування виробництва вцілому. Так з’явився розділ PRE-ORDER на нашому сайті ?усі наші співробітники, хто відвідують офіс або виробництво, забезпечені транспортом і захисними засобами ?зараз ми не проводимо брендові зйомки, які в нормальний час у нас відбуваються тричі на тиждень. Ми працюємо з тим контентом, який встигли створити до карантину. Коли контент закінчиться, настане час шаленого дистанційного креативу ? Завтра о 15-30 прямий ефір з Аліною Качоровською, під час якого @alinakachorovska більш детально розкаже про вищезгадане, а також відповість на ваші запитання. Залишайте їх під цим постом, або пишіть під час прямого ефіру. До завтра!