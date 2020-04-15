Во время карантина часть бизнесов выбрала позицию в целом промолчать о новой ситуации и в соцсетях продолжать публиковать посты из давно утвержденного контент-плана либо «ситуативный» контент в стиле «Доставка есть — ну купите же у нас онлайн».
Безопасность покупателей и сотрудников
Магазин вина и продуктов питания Goodwine вместо объявлений при входе (мелким шрифтом на листе А4) либо привычного желтого скотча на полу наклеил для посетителей торгового зала однозначные заметные руководства про сохранение дистанции между покупателями.
Месяц карантина — достаточно времени для компаний, чтобы адаптироваться к повышенному спросу на услуги адресной доставки. Важно не только нанять в штат достаточное количество курьеров, но и обучить (и проконтролировать) новым правилам для безопасности здоровья во время доставки. Клиентам сейчас важно, чтобы курьер не просто приехал, но и чтобы он был здоров и использовал индивидуальные средства защиты.
Новая Почта не просто рассказала об этом, но и показала своих курьеров.
Формат работы на карантине
Основатель бренда обуви и сумок Kachorovska объясняет, как изменили рабочие процессы во время карантина:
- магазины работают в онлайн-режиме;
- съемки для контента не проводят (используют ранее отснятый материал);
- производство переоборудовали под новые условия;
- обеспечили транспортом и защитными средствами немногочисленных сотрудников, которые обрабатывают заказы интернет-магазина либо работают на производстве.
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Ми працюємо зі взуттям з 1963 року і родина Качоровських пережила не одну кризу. Можливо, це вплинуло на те, як ми входимо в чергову турбулентність, яку доведеться пережити усім нам. А входимо ми в неї так само, як і раніше: ми робимо те, що вміємо робити найкраще - ми шиємо взуття (і сумки ?). Сьогодні 23й день карантину і ми вдячні вам за те, що наше ремесло залишається затребуваним в цей час. Ми хочемо розказати, як зараз працює наша компанія, оскільки відчуваємо відповідальність перед суспільством, в якому працюємо. ?з 16 березня ми зачинили усі наші локації - дві в Києві та одну в Одесі. ?магазин та ательє працюють виключно в режимі онлайн ?в офісі компанії працюють 6 людей, вони обробляють онлайн замовлення і оформляють посилки для відправлення кур’єром ?з 7 квітня на роботу вийшли декілька співробітників кафе на Льва, щоб обслуговувати замовлення для доставки ?робота нашого виробництва в Житомирі була повністю призупинена до 5 квітня, ми мали адаптувати робочі процеси таким чином, щоб мінімально необхідна кількість людей змогли приступити до роботи ?як і багато інших виробників, ми зіткнулися з труднощами під час відшивання нової колекції. Порушився світовий логістичний ланцюг (Італія, ми з вами!), тому ми мали переглянути свій підхід до використання матеріалів і планування виробництва вцілому. Так з’явився розділ PRE-ORDER на нашому сайті ?усі наші співробітники, хто відвідують офіс або виробництво, забезпечені транспортом і захисними засобами ?зараз ми не проводимо брендові зйомки, які в нормальний час у нас відбуваються тричі на тиждень. Ми працюємо з тим контентом, який встигли створити до карантину. Коли контент закінчиться, настане час шаленого дистанційного креативу ? Завтра о 15-30 прямий ефір з Аліною Качоровською, під час якого @alinakachorovska більш детально розкаже про вищезгадане, а також відповість на ваші запитання. Залишайте їх під цим постом, або пишіть під час прямого ефіру. До завтра!
Зарплаты и сокращения
Новая Почта публично говорит, что сократит выплаты бонусов топ-менеджерам, а операторов отделений и курьеров до последнего не будет увольнять.
Стабильность рутины
Немало девушек нарушали условия самоизоляции из-за невозможности сделать привычные регулярные процедуры — покрасить волосы или сделать маникюр. Салон красоты G.Bar попросил своих клиентов оставаться дома: кроме изменения логотипа с понятным меседжем, подготовил обучающие видео, а также специальные наборы косметики, которые можно заказать для окрашивания и снятия гель-лака в домашних условиях.
Поддержка от опытных предпринимателей
Характерная особенность карантина 2020 — большинство предпринимателей (даже те, кто сознательно не ведет личные аккаунты в соцсетях) начали выходить в прямые эфиры и помогать малому и среднему бизнесу советами из личного опыта, как продержаться в кризис.
Андрей Федорив подготовил серию коллективных интервью «Антикризисный созвон» на Fedoriv Vlog.
Валерия Гузема, основатель ювелирного бренда Guzema Jewelry, ведет прямые эфиры с предпринимателями «Бізнес під час кризи», где узнает, как опытные владельцы бизнеса справляются с кризисом и задает вопросы от зрителей.
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Андрей Здесенко! Коротко из интервью: • «Биосфера» сегодня работает круглосуточно, чтобы обеспечить чистоту и гигиену для всех нас. • От 30% до 40% ресторанов могут не открыться после карантина. • Предприниматели всегда оптимисты. • Я понял, что если я не выучу английский, я останусь человеком второго сорта. • Нужно быть беспощадным к неэффективности во время кризиса. • Наша роль и ответственность: сохранить людей и бизнес до открытия. Нужно бороться с арендодателями, разбирать косты по молекулам и переносить все проекты, которые можно пока отложить. • Если нет решения, как спасти бизнес - нужно собрать коллектив и выслушать людей. Мнение каждого из сотрудников до самого последнего винтика в системе может стать очень полезным и открыть новые горизонты и возможности. • Если ты можешь сейчас что-то ликвидно продать для спасения своего бизнеса и запустить какой-то сервис - делай! #businessVScrisis
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