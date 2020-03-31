Мы попросили PPC-специалистов Netpeak поделиться мнением, как предпринимателям подстроиться под новые условия ecommerce. На основе анализа рекламных кабинетов клиентов делимся советами, которые могут помочь с продажами в кризис.

Помнить, что люди остались дома, но не перестали покупать

Мария Голуб, тимлид РРС команды в Netpeak

Сегодня хочу поговорить о том, какие изменения произойдут в рекламных кампаниях в условиях карантина. Конечно же, сейчас сложно сделать аксиомные выводы, потому что карантин относительно недавно начался. Но даже в такой ситуации люди начинают выжимать максимум из сложившейся ситуации.

Те, у кого появилось свободное время, начали активно проходить курсы, различные тренинги и так далее. Это очень здорово, но не стоит забывать про бизнес. Особенно это коснулось офлайн бизнеса. Более шустрые перешли из офлайна в онлайн. А те, у кого уже были возможности в онлайн-сфере, переставили акценты. Например, рекламу из офлайна перевели в онлайн или же более подробно прописали свои уникальные торговые предложения — бесплатная доставка или бесконтактная оплата и так далее.

Кроме этого, наши специалисты держат руку на пульсе аккаунтов наших клиентов — ситуация меняется каждый день — и мы каждый день вносим корректировки в рекламные кампании, чтобы не потерять в этот момент пиковую точку и всегда быть в тренде.

Нельзя сказать, что все офлайн-магазины закрылись и онлайн начал расти. Это не так. Многие бизнесы в онлайне (например, найм персонала) перестали заказывать. Но хочу сделать акцент, что и много бизнесов стали расти. У нас есть реальные кейсы, где мы добились не то что поддержания бизнеса наших клиентов на плаву, но и роста, и получения дополнительного дохода.

Один из примеров — это игрушки для детей. Как показали наши эксперименты: +50% дохода. С другой стороны, такие категории товаров, как товары для зрения — очки, линзы и так далее. Люди перестали выходить на улицу, но все равно нужно поддерживать свое зрение, ухаживать за глазами, и несмотря на то, что у нас наблюдается на сайте спад пользователей на 10%, тем не менее, рост транзакций на 31% и рост дохода на 50%.

Сезон, потеплело, и многие владельцы мотоциклов выходят на улицы, несмотря на карантин, катаются за городом по лесам и так далее — и именно в такой категории мы наблюдаем рост пользователей на 26%, транзакций на 64% и дохода на 88%.

Другой кейс — это аксессуары для мобильных телефонов — тут мы тоже наблюдаем спад пользователей на сайте на 16%, но тем не менее, рост транзакций на 13%.

Несмотря на то, что быстро меняются условия, нужно максимально «выжимать» все, что можем, из сложившейся ситуации и находить для новые потоки целевой аудитории.

Например, старшее поколение, которое раньше редко заходило в интернет, сейчас просто живет в нем, потому что это единственная возможность общаться с близкими, либо заказывать лекарства, находить друзей по интересам и так далее. То есть в таких условиях главное не опускать руки, быть гибким и оптимизироваться под текущую ситуацию — и все получится!

Какие инсайты или лайфхаки по настройке рекламных кампаний появились во время карантина?

Опытом делятся PPC-специалисты Netpeak.

Николай Зуб

Пересмотр работы автостратегий «Целевая цена за конверсию» и «Целевая рентабельность инвестиций». Чем раньше внести изменения, тем меньше потери для бизнеса. Изучаем повышение/снижение спроса на нашу семантику (касается поиска). Количество показов делим на процент полученных показов. Исходя из этого корректируем дневной бюджет прямо пропорционально. На многих проектах сильно снизился средний чек (возможно, где-то вырос). Смотрим по Google Analytics (важна достоверная выборка) и запрашиваем статистику у клиента по реальным продажам. И если у нас есть KPI конверсии, то максимально быстро корректируем месячный бюджет и дневные траты. Из-за того, что многие люди сидят дома и не посещают офлайн-точки, увидел одну закономерность: выходные не так сильно проседают по сравнению с буднями, как раньше.

Дмитрий Подгорный

Очевидный, но тем не менее очень важный момент, который многие пропускают — прописывать доставку в тексте объявлений.

Сергей Бережной

Карантин и экономический кризис — не время нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация дает хорошую возможность повысить концентрацию внимания на выполнение каждой задачи. Особенно тем специалистам, которым сложно погрузиться в работу в домашних условиях. Я, например, сделал дополнительный план по запуску каждого инструмента и спокойно двигаюсь по нему, зная, что ничего не упущу и не забуду.

Денис Каторов

В Facebook, Instagram, Google Ads в продвижении доставки еды помимо основных таргетингов по продуктам также используем все, что связано с домоседами — сериалы, фильмы, специфическая бытовая техника (блендеры, микроволновки и так далее). Для части клиентов переориентировали рекламные кампании в пользу мелкой бытовой техники для дома — кофемашины, кофеварки, блендеры, тостеры, хлебопечи и так далее. В креативах для доставки еды тоже используем посыл: «Оставайтесь на своих диванах, мы все нужное доставим» и так далее.

Олег Дудко

Конечно, вырос спрос на игровые и детские тематики. Пока одни родители игнорируют карантин и разрешают малышам играть на детских площадках, более сознательные понимают, что ребенка нужно развлекать еще чем-то, кроме компьютера и телефона. Поэтому хорошо виден рост интереса не только в категориях игрушек, но и в тематической одежде для детей (супергерои, пираты и так далее). Такие товары — хороший способ отвлечь детей дома в будни или необычно отметить дни рождения. Таким образом мы активно продвигаем это направление, чтобы помочь родителям и детям пережить изоляцию дома.

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